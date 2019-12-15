Костёр

Новость отредактировал Estellan - 25-08-2023, 23:12

Причина: Стилистика автора сохранена.

fagundas Просмотров: 374 Комментарии: 1 +3 25-08-2023, 23:12 by

– Батюшка, по што же вы мою Аганю так? – упав в ноги к барину и схватив его за подол плаща, истерично выкрикнул хозяину крестьянин в грязной рубахе.– Митрейка, если бы мы её не сожгли, то у нас бы весь урожай пропал. – утерев пот со лба рукавом белой рубахи, тяжело вздохнул Павел Алексеевич. Позади бородатого мужчины ярко пылал костёр, в огне которого только что сгинула жена его Митрейки. Павел Алексеевич никогда не позволял себе мучить своих крепостных, и решение сжечь Агнию далось ему очень тяжело, но выбора у него не было, – Она на нас наслала порчу, вон, половина колосков на полях уже погибла! – мужчина широко махнул рукой в сторону полей, – Повезёт, если вторую часть сохраним. Ох, чем же торговать-то будем, откуда денег на зиму взять, а я ведь хотел к следующему лету земли купить, да посевы расширить... Неужто в городе в займы придётся брать теперь, – с досадой запричитал барин, поглаживая бороду. Мужчина выглядел нездорово. От нервов и переживаний у него снова появилась резь в желудке, которую, как ему казалось, он победил пару лет назад, спина пониже грудного отдела разболелась, кожа слегка побледнела.– А с чего ты решил, что это она? – злобно улыбнувшись, ликующе вскрикнул Митрейка и тут же впился огромными, как иглы, зубами в голень барина.Кровь наполнила рот крестьянина, а затем бурным потоком хлынула на грязь, Павел Алексеевич свалился на землю и, схватившись за ногу, истошно закричал.Вдалеке послышались мощные раскаты грома, сорвался летний дождь.– Настало наше время! – громко выкрикнул крестьянин. Глаза мужика горели огнём, струйки крови скатывались по уголкам рта, – Ты мою и Агнюши кровь пил? Теперь мы твоей испьём! И ни Господь, ни даже Дьявол тебе не помогут.Крики барина, разносившиеся на всю окрестность, заглушил сильный ливень, обрушившийся на барские владения. Крестьяне, в ужасе застывшие и наблюдавшие за Митрейкой и Павлом Алексеевичем, резко бросились кто куда, лишь бы унести ноги подальше от зверя. От потоков воды огонь, пожиравший Агнию, начал стихать. Глубоко втянув свежий воздух, Митрейка склонился над лицом истошно кричавшего Павла Алексеевича и, обдав того гнилостной вонью из пасти, откусил ему нос. А затем губы и часть щеки.Со стороны затухающего костра раздался высокий, резкий смех.

Ключевые слова: Мистика сверхъестественное костер авторская история

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