Не то, чем кажется 7

Estellan Просмотров: 191 Комментарии: 6 +5 17-08-2023, 19:25 by

Уж не знаю, что там Клара наобещала своему заказчику, только выпроводить его удалось далеко не сразу. А когда удалось… отправляться отдыхать уже не было смысла. Нужно было начинать новый день, и первой в очереди была встреча с официальным арендодателем.То, что просто не будет я догадывался, но вот, что все будет настолько плохо… Правда, удалось сторговаться, так что за халупу, которую было проще снести и отстроить заново, чем ремонтировать, получилось отдать сущие копейки. Конечно, ремонт встанет в копеечку, но и это – решаемо.Едва мы вернулись домой, как появился гонец от Гормала. Вот уж не думал, что он работают настолько быстро. Пришлось снова собираться и тащиться осматривать убежище, любезно уступленное гильдией.После часа блуждания городскими улицами, мы выбрались к окраине столицы. Еще немного покружили там, пока гонец отыскивал потайную дверь, замаскированную, конечно, как и все имущество воров.Следом, спустившись по темной лестнице, мы попали почти в точную копию воровского штаба. Правда, этот был «украшен» погуще. Густо присыпанные пылью все поверхности. Те, что еще не сгнили окончательно. Паутина, с недовольными пауками, пугающими своими размерами. Ну и дохлая крыса в углу, заставившая нашедшую ее Клару коротко взвизгнуть.- Нда… - я поковырялся мизинцем в ухе. – Акустика потрясающая. Нам очень будут нужны ковры.Звук моего голоса взметнулся под потолок и еще какое-то время звучал там, нагоняя атмосферу. Кстати об атмосфере, а свет тут есть? В ответ воришка кивнул на один из факелов в креплении на стене. Понятно. Придется озаботиться современными светильниками. Про туалеты даже спрашивать не буду.- Хорошо, спасибо, - кивнул я вору и кинул ему обещанный кошель с деньгами.Тот ловко поймал его прямо в воздухе и тут же заныкал где-то в дебрях одежды. Помялся.- Глава еще просил вам передать… - помялся еше немного. – Только просил держать это в тайне.Из-под широкого плаща гонца вынырнул длинный сверток, завернутый в неряшливую тряпку. Не нужно было быть ясновидящим, чтобы догадаться, что это такое. Протянув руку я взял сверток, немного развернул его. Совсем немного, чтобы стало видно рукоять. Шумно втянул затхлый воздух подземелья.- Грейду, - тихо позвал я, а меч в руках словно ожил. По крайней мере, вдруг пробудившуюся в нем энергию почувствовала даже Клара, резко обернувшись. Воришка отшатнулся. – Грейду… - взявшись за рукоять, чтобы освободить его и от тряпки, и от ножен, я вдруг ощутил, что в мою ладонь словно разом вонзились сотни ледяных игл. Коротко шикнув, я разжал руку.- Что случилось? – Клара нависла над плечом, разглядывая оружие, но коснуться не пыталась.- Он меня не узнал… - пробормотал я, заворачивая сверток обратно.- Не узнал? – скептически осведомилась магичка.- Не узнал… - вздохнул я.- Это же просто меч, - усомнилась та.- Не просто. Грейду и его близнец – Дайре ковались специально для меня. Есть оружие, которое просто не сможет взять чужая рука. Подозреваю, что именно поэтому Чайки и снабдили его этими ножнами. А еще подозреваю, что кто-то из Чаек погиб в ту ночь.- Проклятое оружие, - тут же восхитилась Клара. – Клинок, который убьет любого, кто его коснется, если это не хозяин. Но его же очень трудно изготовить. А зачаровать… - она присвистнула, и эхо вновь заметалось по почти пустому помещению. - Далеко не каждый маг, да и оружейник на такое способен. Ну и нельзя исключать процент смертности владельцев, которым оружие отказалось подчиниться.-Да, Грейду и Дайре зачаровывались тридцать три дня. Я вкладывал в них руду, душу и кровь, при помощи мага, само собой. Связывал со своим клеймом. Не понимаю, почему он меня не узнал. Видимо, нам нужно познакомиться снова.- Снова? Ты хочешь провести ритуал?Я задумался, и неожиданно понял, что с Кларой мы остались вдвоем. Похоже, нервы воришки не выдержали, когда он понял что именно так долго носил под плащом, и чем мог за это поплатиться. Ну или за излишнее любопытство, если бы попытался достать его из ножен.- Да, думаю я смогу провести ритуал знакомства. И он меня вспомнит.- А если не вспомнит? – Клара была настроена довольно скептически.- Он меня убьет, - я пожал плечами и принялся стаскивать одежду.- Погоди-погоди, а тебе не нужно, там, подготовиться? Настроиться? Написать завещание? – заволновалась черноволосая.В ответ я лишь пожал плечами еще раз. А смысл? Если меня не узнает мой собственный меч, вряд ли что-то другое будет иметь значение. Если я не смогу им пользоваться, то он мне не нужен. А еще… еще это было упрямство. Не может такого быть, чтобы я не был больше достоин Грейду.- Если не нравится, можешь выйти. А если останешься, то стой в сторонке и не отсвечивай. Не вздумай вмешиваться магией. Он атакует без предупреждения.Подумав мгновение, Клара отошла к стене.- Учти, что если на тебя нападет твой собственный меч, то я смогу обрушить все это строение на него, чтобы тут и похоронить. Ты его больше не увидишь, - предупредила та.- Ты, главное, сама не подставляйся, - напутствовал я, закончив разоблачаться, из одежды оставив только штаны. По-хорошему следовало бы раздеться полностью, но даже понимание того, что «чего она там только не видела, пока меня лечила», не освобождало от смущения.Развернув тряпку, но не снимая ножен, я положил меч в центре комнаты, сам опустился рядом на колени и коснулся своего клейма пальцами, пробуждая его. Позвал. Не как в селе. Тут не было нужды атаковать, мне лишь нужно было пробудить клеймо.- Маззар… - прошептал я, повторило эхо, а потом стало тихо. – Грейду.Лишь через несколько мгновений точно такое же клеймо на крестовине меча слабо замерцало. Он услышал призыв.Закрыв глаза, я протянул руку и схватился за рукоять во второй раз. На этот раз иглы были злее и глубже. Я сжал зубы и стиснул пальцы.- Грейду…По затылку словно съездили доской. Я перестал ощущать собственное тело. «Блин, опять помер», - успел расстроиться, но кромешную темноту перед глазами разрезал луч света. Потом еще один, и еще. Пока, проморгавшись, я не обнаружил себя на солнечной лесной поляне, окруженной плотным кольцом вековых деревьев.- Кто ты? – металлический голос заставил обернуться. В шаге от меня стоял воин, полностью закованный в зеленую броню. На его груди, поверх доспеха, горело такое же клеймо, как было и у меня.- Данмор, - представился я.- Ты не Данмор, - отрезал тот, взмахнув рукой, а я услышал как этот взмах рассек воздух. – Я слышу твое клеймо, но не слышу сердце. Как и не слышу сердце Дайре.- Дайре погиб, - на мгновение я прикрыл глаза, собираясь с силами. – Я тоже…- И ты говоришь, что ты Данмор? – в металлическом голосе явно прорезалась угроза.- Да, я все еще Данмор. Ты сам сказал, что слышишь мое клеймо. Только мое ты и можешь слышать. Ты выплавлен с моей кровью, выкован с частицей моей души. Во мне и в тебе одинаковая руда. И это ты тоже можешь чувствовать.Меч задумался. Надолго. Я стоял перед ним добрый десяток минут, прежде чем в пустом воздухе прозвучало.- Покажи мне…Кивнув, я протянул в его сторону руку, ладонью вверх. Протянув свою в ответ, Грейду чиркнул по ладони перчаткой, подцепил выступившие из пореза алые капли, растер по своему клейму.Я не торопил его. Чтобы впитать мою память требовалось время. Наконец тот отмер, несколько раз моргнул, а потом опустился на колени и склонил голову.- Данмор, создатель и хозяин. Я буду служить тебе до самой смерти. Твоей или своей. И ничья чужая рука не посмеет безнаказанно коснуться того, что защищаю я.А потом снова стало темно.- Слов нет… - снова голос. Но на этот раз не металлический. Клара.Догадавшись почему именно темно, я открыл глаза. Магичка уже не стояла у стены, а нарезала круги вокруг меня и оружия. Меч лежал в моей руке. Без тряпки, без ножен, а его клеймо ярко светилось на крестовине. Сам он тоже мерцал. Металлическим зеленым блеском.- Он в самом деле узнал тебя? – Клара нашла в себе силы остановиться, но близко пока не подходила. – Я только слышала о таком.- Узнал, - переложив оружие, я осмотрел быстро затягивающийся порез на ладони. – Ни в одном мире нет лучше оружия, чем то, что является твоей частью. Подозреваю, что Грейду просто был обижен. Он остался дома, когда мы с Дайре поехали на задание. В пещерах щит был важнее второго меча.- Ты так говоришь, словно он – живое существо, - фыркнула магичка и, подобрав с пола, кинула мне мои вещи. – Давай, одевайся. Я домой хочу.- Кто знает, - загадочно улыбнулся я в ответ. – Ты иди, а мне надо еще в пару мест заскочить, купить пару вещичек, а потом организовать еще одну встречу.

Ключевые слова: Меч убежище сделка авторская история

Другие, подобные истории: