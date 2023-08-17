Machina ex cadaver

Новость отредактировал Estellan - 17-08-2023, 19:26

Причина: Стилистика автора сохранена.

Кесл Просмотров: 206 Комментарии: 0 0 17-08-2023, 19:26 by

Сogito - (лат. «Мыслю», «думаю»; praesens indicativi activi от лат. Инфинитива cogitare — «мыслить», «думать») — понятие, введённое в философию Р. Декартом, обозначающее всякий рефлексивный акт сознания субъекта, то есть акт сознания — представление, мысль, желание и т. п. — в наличии которого субъект отдаёт себе отчёт, «обнаружение сознанием себя самого в любом из своих опытов»Res cogitans — «вещь мыслящая» — согласно философии Декарта, духовная субстанция, существующая наряду с res extensa (протяжённостью, материей), осуществляющая cogito.Выписанные мной когда-то определения из словаря вновь вспыхнули в моём сознании. Я, стоя над свежей могилой моего друга и соратника раз за разом, как заупокойную молитву, повторял эти слова и их значение. Зачем? Я не знаю... Рациональность покинула мой мир вместе с моим другом. Может, тем самым хотел почтить труд всей его жизни? Или же я просто сошёл с ума, не выдержав горечь утраты?Упав на колени, я дал волю своим слезам. Сдерживаемые мной столько лет, крупные, солённые капли текли по моему лицу. Я не плакал на похоронах моей матери, не плакал когда меня, бил отец, даже при собственном рождении я не плакал, но... Но тут как будто вся моя боль, боль моего друга и боль каждого, кто обладает Res cogitans пронзили моё тело и душу... Слёзы, как морские волны, что выносят на берег дары океана, выносили в моё сознание воспоминания. И я... будучи не способным остановить это, переживал каждый миг.Вот я сижу на лекции по философии. Для человека, обожающего механику, данный предмет был мусорным, скучным. Я откровенно засыпал, пока профессор, рассказывающий что-то про сущности не обратился ко мне:- Молодой человек, что подпирает написанным мною учебником голову. Скажите мне, как вы понимайте выражение "Res cogitans"?Я, обладая знаниями латыни, но не владея предметом, по которому меня спрашивают, запинаясь ответил:- Какая-то вещь мыслит. Может быть он подразумевал, что вещи могут думать?Всю глупость своего ответа, я осознал в тот момент, когда профессор изменился в лице. Побагровев, он рявкнул на меня:- Надеюсь, вы пошутили? Если это не крайне глупая шутка, то тогда вы неописуемо глупы! Res cogitans согласно философии Декарта, духовная субстанция, существующая наряду с res extensa, вам надеюсь не надо объяснять что это, осуществляющая cogito, т.е мышление. Глупость вашего ответа заключается в том, что cogito, присуще только человеку! Только ему! Ни одна вещь, не может думать, переживать, осознавать себя в конце концов! Стул не может понять, что он плачет, а стол никогда не осознает, что он существует!В тот момент казалось, что данный случай, останется позорным пятном в моей студенческой жизни и где-то на кафедре философии, среди профессоров зародится новая байка. Но совершенно неожиданно, как Анел хранитель, сидевший рядом со мной студент встал и задал не менее одиозный вопрос профессору:- Профессор Мэнсел, ответьте. Если человек, является живым существом, обладающий res extensa и осуществляющий по средствам оной Kogito, то получается мёртвый человек, перестаёт быть живым и, следовательно, становится мёртвым - т.е. вещью? А исходя из этого предположения, что происходит с res cogitans и куда уходит cogito сотворенная им? Ведь Майер явно дал нам понять, что любая энергия не возникает из ничего и никуда не исчезает бесследно, а только превращается из одной формы в другую. Если мы возьмём cogito в качестве некой энергии, то будучи продуктом Res cogitans она должна куда-то уходить? А если нет возможно увидеть, как и куда она уходит, то можем предположить, что всё Cogito человека, вместе с Res cogitans остаётся в человеке после смерти и может быть даже продолжает свою работу. Т.е. получается, мой коллега был прав и вещи действительно могут думать?Казалось, профессор готов было взорваться от злобы. Так осрамить труды великого ученого не могли даже его злейшие враги. Стуча кулаком по стойке и размахивая рукой, профессор кричал на всю аудиторию:- ВОН, ВОН ОТСЮДА БЕЗДАРИ И БОГОХУЛЬНИКИ! Я НЕ ЖЕЛАЮ ВАС ВИДЕТЬ НА СВОИХ ЗАНЯТИЯХ! ПОДИТЕ К ДЬЯВОЛУ!Не желая слушать вопли старого профессора, мы выбежали из аудитории. Так, я познакомился с Эдвардом. Мой безграмотный, почти автоматический перевод так вдохновил его, что он решил начать исследовать, поднятым им вопрос. Меня, как первому, кто поднял эту тему, он уговорил стать его помощником и верным соратником в столь амбициозном деле: постичь совершенно новую область, которую я открыл своим глупым ответом профессору. По началу я отказывался от этой глупой затеи, но его азарт и энтузиазм, присущий только истинным гениям, всё-таки растопил лёд в моём сердце. Первым моим заданием, как помощника было выписать из библиотечного словаря понятия Cogito и Res cogitans и заучить их. Как объяснял сам Эдвард: "С твоей безграмотностью в философии ты будешь быстрее открывать новые области, чем исследовать старые".Так начались наши совместные исследования, проходившие между учёбой и студенческой жизнью. Для меня всё это было неким фарсом, невинной игрой. Но Эдвард... Казалось, он жил только благодаря этим исследованиям. Начинали мы с малого: пытались измерить cogito, производимыми нашими res cogitans. Как дурак я подсчитывал все свои мысли, эмоции, фантазии и всё прочее, что относится к cogito. Считал их когда, просыпался, работал, пил с другими студентами и даже спал, считая сны как cogito. И каждый раз выходило внушительное число. От цифр, Эдвард загорался и завидев их восклицал: "Ты понимаешь, что столько cogito не может уйти в никуда! Ты как главный любитель механики, должен понимать, что любое движение является основой энергии. И куда столько человеческой энергии девается? Если за один день выходит столько, то сколько производится cogito за всю жизнь? Такого космическое число не может просто растворится во вселенной! Что-то да должно остаться!После подсчёта cogito и долгих споров о том, для чего и зачем вырабатывается такая энергия (получился парадокс: res extensa вырабатывает cogito, для того чтобы вырабатывать ещё больше cogito пытаясь достигнуть абсолютного значения), мы принялись искать res cogitans. Пытались найти её у друг-другу, записывая поведение коллеги в разных состояниях. Единственное состояние, которое было близко к смерти оказалось алкогольное опьянение. Говоря простыми словами, один из нас напивался как матрос, до полной потери сознания. Второй же фиксировал любое проявление cogito. Мы переставали мыслить, но не переставали существовать. После жуткого пробуждения, res cogitans, хоть и с некоторыми проблемами, продолжала функционировать. Что для меня являлось жутким похмельем, то для Эдварда было открытием. В ходи таких экспериментов и полученных данных, он понял, что res cogitans не покидает человека, даже тогда, когда он её не чувствует и возможно, не может почувствовать. Он выдвинул свою гипотезу: в существе, которое изначально обладало res cogitans, данная субстанция продолжает существовать даже после прекращения жизненных циклов...Это открытие и последующая за ним гипотеза изменили Эдварда и наверное, стали началом конца... Мы пытались найти способы, чтобы подтвердить его гипотезу. Проводя с ним бессчетное количество ночей в библиотеке, мы так и не смогли найти способ с помощью которого можно запустить жизненноважные процессы для биологического функционирования человека после смерти. Наука была бессильна. Но там, где не помогает наука, приходит на выручку магия. Прочитав какие-то пыльные описания гримуаров, он исчез на три недели, в поисках того, кто обладал нужными знаниями. Я переживал за него, думая, что он сгинул где-то на улицах Лондона. Лучше бы так всё и было... Ибо по истечению третьей недели, ко мне вернулся совершенно другой человек... Это был уже не Эдвард. Он помимо гениальности и азарта, излучал нечто тёмное и зловещее...Освоив искусство некромантии, с моей помощью мы приступили к новым, более кошмарным экспериментам. Я не верил во всю эту чушь, пока на моих глазах, украденный нами из кафедры медицины скелет, под воздействием ритуалов и обрядов Эдварда не ожил. Дрожащими руками, я записывал каждое произведенное скелетом cogito. Получилось не более десяти штук... Уставший и измотанный некромантией, Эдвард, мало того, что подтвердил свою гипотезу, но и сделал новое, гораздо более пугающее открытие! После смерти, res cogitans не перестаёт существовать, но чем дольше существо обладающее res cogitans пребывало в мёртвом состоянии, тем меньше cogito оно способно производить. Эдвард не остановился на этом, он решил шагнуть дальше... Он хотел выяснить, что влияет на количество cogito., после смерти...Еще тогда, я понял, что пора заканчивать с этим... Это полное безумие! Я пытался отговорить его от дальнейших экспериментов и забыть всё, что происходило! В ответ он лишь рассмеялся и спросил меня: Готов ли я перейти Рубикон? Ответив отрицательно на этот вопрос, я понимал, что навсегда потеряю Эдварда. Я слишком сильно привязался к нему и его эксперименты стали чем-то большим для меня, нежели простой забавой. Я хоть и не был так гениален как он, но я искренне проникся его гением и стремлением познать неизведанное. Согласившись, я подписал ему смертный приговор...Мы стали воровать тела с ближайшего кладбища. От медицинских скелетов, мы переходили ко всё более и более свежим трупам. Количество cogito увеличивалось пропорционально свежести трупов. Боже мой... Мёртвые тела, осознавали, что они умерли! Но осознав это, они существовали... Следовательно, по Декарту были живы... Мой мозг страдал от философии, но это выходило за рамки моего понимания... Эдвард напротив, от каждого нового эксперимента приходил в восторг. Его открытия и гипотезы, пропитывались безумием, которым был заражён он сам. Ему мало было доказать то, что res cogitans оставалось в теле после смерти, теперь он хотел наделить res cogitans предметы...Единственный способ, который он нашёл... Это соединить мёртвое тело с механизмом... Как он говорил: "Это только начало, мой друг. Сумев это, мы сможем сделать ещё больше! Шаг за шагом, открытие за открытием, но мы покорим себе эту область знания". Зная о моих увлечениях механикой и скрытом таланте в этой области, он поручил создать мне подходящий механизм... Боже мой... Я даже не верю, что делал это и вообще способен на такое... Господи... Я собрал механизм... Похожий на человека... Позволяя ему двигаться и жить также, как и человек... По сути, я создал железного человека, с нервами, сосудами и мышцами... Эдвард же, проводя эксперименты на трупах, обнаружил, что больше всего cogito сохраняется в головном мозге и предположительно он и является источником res cogitans. Оставалось только проверить... Поместив мозг, свеже выкопанного и препарированного трупа девочки в мою машину, он произвёл ритуал... Господи... Оно было живым... Оно двигалось... Оно осознавало себя... Оно страдало! Предприняв попытку посчитать количество cogito, я тут же бросил это дело... Оно было огромным! У него получилось! Но результат был плачевным... Прежде, чем машина заглохла, в слепой ярости и безумии, оно сломало ногу Эдварда, пытаясь убить своего мучителя... Я думал это должно было остановить Эдварда, но он лишь сделал ещё одно открытие... В этот раз самое страшное... Существо, обладавшее res cogitans и помещенное в предмет, осознавая факт своей смерти и становление предметом сходило с ума, как живой человек. Стоит запомнить, что при этом процессе, количество cogito не поддаётся вычислениям. Следовательно, для того, чтобы живое существо стало успешно предметом и продолжало успешно функционировать, нужно было чтобы существо, обладающее res cogitans, не заметило перехода в состояние предмета или добровольно принимала свой переход...Не успев восстановиться, Эдвард дал мне новое задание... Создать для него две машины. Одну, в которой можно разместить и незаметно, моментально убить человека. И другую, которая полностью копирует человека... Зайдя так далеко, я послушно изучал анатомию и создавал механизмы. Он же куда-то пропал... Снова... Тогда я надеялся, что он одумался и больше никогда не вернётся... Вдруг он понял, что всё, что он делал до этого - безумие? И снова он обманул мои надежды... Вернувшись к нам в лабораторию поздно ночью, с прекрасной молодой девушкой, он мне заговорчески подмигнул. Я всё понял... Но ничего не сделал. Мы и так зашли слишком далеко. Наплетя ей какую-то чушь про моду, он засунул её в машину и бедняжка до самого конца не понимала, что с ней происходит. Когда дело было сделано, машина с трупом внутри, думающая, что она человек, как ни в чём не бывало продолжала общение с нами...Боже... Я... Я плохо помню что происходило с нами... Но поболтав с ней ещё немного, он набросал мне письмо и приказал открыть его только тогда, когда наступит время... Когда оно наступит, я пойму... Отдав письмо, он ушёл вместе с ней. На следующее утро, его казнили. Новость гремела по всей Англии. Этот случай, был настолько вопиющий, а вина и преступление очевидное, что поднятый с постели судья, тут же приказал его казнить. Как писали газеты, крича о том, что ему подвластна жизнь и смерть, он требует сразу же закопать его на конкретном кладбище и не сметь посещать это кладбище 3 дня, иначе он поднимет всех мёртвых в мире. Увидев мою машину и то, на что она способна, после казни его тело тут же закопали, отказавшись от всех церковных обрядов и суеверий, боясь узреть воочию, как же некромант поднимает орды мёртвых.Узнав об это, я дрожащими руками, я открыл письмо, что он мне вручил: "Дорогой, самый близкий и самый верный мой друг и соратник. Если ты это читаешь, значит я мёртв. Не кори себя за это. Так надо. Я понимаю, что дальнейшие эксперименты, требуют жертв. Одной из них должен стать я. Ты найдёшь мою могилу на том самом кладбище, откуда мы брали тела. В этот раз, ты сможешь совершенно спокойно откопать меня. Перенеси мой мозг в свою машину и соверши ритуал, который я опишу ниже. Помнишь, в самом начале, мы долго спорили о том, зачем же res cogitans производит cogito? Так вот, я по прежнему не знаю, зачем cogito стремится к абсолюту. Но я уверен, что эту энергию можно использовать. Давай считать, что cogito - в своём роде энергия и что её можно обуздать. Но прежде, чем мы приступим к этому, я должен добровольно стать предметом. Перестав испытывать человеческие потребности, я смогу более эффективно тратить время. Мы с тобой всего добьёмся. Главное, не печалься о моей смерти. Ибо все те, кто обладает res cogitans никогда не умирают. Люблю тебя, Эдвард".И вот я стою на коленях над могилой друга, весь заплаканный и измученный. Я столько раз видел, как Эдвард воскрешал других... Сработает ли это с ним? Встав с колен, я не стал отвечать на эти вопросы. Ведь я всего-лишь помощник и соратник, наверное, самого гениального человека на свете. Думаю, он сам ответит на этот вопрос и на множество других, который породил когда-то глупый ответ засыпающего студента.

Ключевые слова: Философия некромантия механизмы студенты трупы магия наука авторская история

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