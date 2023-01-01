Трансфер

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:20

Причина: Стилистика автора сохранена.

Кесл Просмотров: 64 Комментарии: 0 0 Вчера, 21:20 by

Железная корона на Доминике горела адским пламенем. Она буквально плавилась на голове полицейского. Каждый шаг в этой короне приносил боль. Он хотел было остановится. Но голуби, сопровождающие его на пути не давали остановится. Они клевали его тело и душу, оставляя глубокие, кровоточащие раны. Кровь с железом стекали по его телу и падали большими каплями на листья полыни, что росли здесь повсюду. Доминик не знал куда идёт, но таинственный свет цвета индиго манил его, с каждым верным светом становясь всё ярче и ярче. Брёл он по этому пустынному месту до тех пор, пока яркий свет практически ослепил его. Доминик закрыл глаза.***Доминик открыл глаза. После бессонной ночи, он наконец смог заснуть на несколько часов, но увидел лишь этот кошмар. В последнее время для него это было целое достижение. Работа медленно разрушала его жизнь А отпуск, который ему дали перед переводом в новый округ закончился 4 часа назад. К восьми часам, ему надо пребыть в новый отдел и представиться начальству. Ему не привыкать спать несколько часов. Последние 4 года были сущий кошмаром. Статья за статьей, убийство за убийством. Рука готова была отсохнуть от количества написанных рапортов и отчётов. Дела надо было закрывать. Любой ценой... Лёжа в кровати и вспоминая свою жизнь, Доминик мечтал лишь о том, что в десятом округе, его "богатый опыт" не пригодится. Пролежал в грёзах он не долго. Будто заведенный механизм, он встал. Вдруг пропали все заботы. Единственное, что его интересовало в 4 часа утра - как он будет выглядеть в глазах начальника с его послужным списком.Долго ждать не пришлось. Вот он уже стоял в богато украшенном кабинете своего будущего начальника Камиля Ришара, разглядывая интерьер, пока сам Камиль изучал его досье. Хоть кабинет и напоминал Версаль, единственное, что зацепило его взор, была огромная картина над столом Ришара. Молодой юноша, со змеей в руках горделиво смотрел Доминику прямо в глаза и хмурился. Каждая деталь, каждый штрих в портрете говорил о том, что на нём изображён явно знатный господин. И откуда здесь такая картина?Закончив читать, Камиль поднял свои серые, пронзительные глаза и отложил досье в сторону.- Месье, Симон. Единственное, что я хочу вам сказать - здесь вам не восьмой округ! То, что происходило у вас там, у себя я не потерплю! Не дай бог, хоть один задержанный подаст на ваши действия жалобу, я вам обещаю: я сделаю всё возможное, чтобы вам не доверили охранять даже Лувр! Хотите интересный факт? Ваше досье, как Лувр. Огромный шрам на лице всей полиции Республики! Как специалист, вы мне отвратительны. Если бы мне вас не навязали, ноги бы вашей здесь не было! Поэтому я вас заклинаю! Не опозорьте доблестную полицию десятого округа!Доминик стыдливо опустил глаза в пол. Ришар был прав. Их округ действительно считался одним из худших. А его работников - презирали даже коллеги. Воистину случилось чудо, что один из многочисленных рапортов о переводе, наконец был принят. Может быть, с помощью усердной работы и успехов в оной, Ришар, как и его коллеги забудут постыдное прошлое.- Комиссар Ришар, разрешите идти?- Куда? Куда ты пойдёшь? Подожди секунду. Вызову твоего напарника. Заодно он проведёт экскурсию по участку.Нажав кнопку на коммуникаторе и прошептав что-то в динамик, Камиль откинулся в кресло и стал ждать. Доминик по прежнему стоял, натянутый как струна, лишь изредка смотря на картину. Через несколько минут, в дверь постучались. Получив разрешение, незнакомец вошёл. Им оказался довольно молодой, но не по возрасту сдержанный человек, с погонами мажора.- Месье Комиссар, вы вызывали?- Да, знакомься Доминик Симон, твой новый напарник и коллега, мажор полиции Этьен Уврар. Будь добр, покажи ему отдел.Доминик протянул руку будущему напарнику. но увидев, что Этьен даже не обратил на него внимание, поправил головной убор.- Месье Комиссар, разрешите задать вопрос?- Ну?- Это тот самый из восьмого округа?- К сожалению...Доминик не знал, как реагировать на такое. Он стоял и смотрел то на Уврара, то на Ришара. Комиссар заметил это и сказал:- Ну всё, хватит. Преступность не спит. Ступайте.Выполнив воинское приветствие, Этьен и Доминик вышли из кабинета. Пройдя пару метров, Этьен зашёл в какой-то закуток. Позвав жестом Доминика, Этьен, почти впился ему в ухо:- Доминик, предупреждаю сразу. Ты здесь будешь белой вороной. Увольняйся пока не поздно. Весь отдел читал твоё досье. Тебе бы могли простить многое, но то, что ты сделал с тем Алжирцем - это уже за рамками. Я хоть и считаю, что преступникам так и надо, но от других пощады не жди. Поэтому нам лучше с тобой сдружиться, иначе долго не протянешь.Сказав это шёпотом, он как ни в чём не бывало обратился к Доминику:- Ну что стоишь, пошли, "муха".Этьен был прав. Коллеги, мягко говоря были не рады видеть Доминика. Поход по подразделению, напоминал спуск в ад. Везде, где его видели, атмосфера становилось напряженной. Кто-то ограничивался презрительным "хм", а кто-то наоборот, не стеснялся в выражениях, где словосочетания: "Недоделанный Видок" и "Тот, по кому плачет гильотина" были самыми приличными. Благо, его рабочее место было как можно дальше от людей. В ужасном, после предыдущего владельца состоянии, оно представляла собой единственный оплот от враждебности взглядов коллег. Ознакомившись с материалами дел, под конец рабочей смены, когда все остальные уже расходились по домам, у Доминика была возможность пообщаться со своим напарником.- Ну как тебе наш отдел?- Честно?- Да.- Вы все здесь "флики" .- Ахахаха. Чёрт бы тебя побрал тебя Симон. Но лучше быть последним "фликом", чем инквизитором из восьмого округа. Кстати, а почему ты решил перевестись? Ты же понимал, что тебя с твоим прошлым даже в жандармерию не возьмут?- Понимал... Но я больше не мог там находится...- Почему? Ты проработал там пять лет! А про раскрываемость вообще молчу. Хотя с такими "методами"... Удивительно что преступность ещё существует.- Методы... Из-за них и ушёл. Мой прежний начальнику Лу, полностью оправдывал своё имя... Он был настоящим монстром! Единственное, что держало его по ту сторону решётки - орден почётного легиона, который он получил за впечатляющие результаты. Хотя в нашем округе - это было не сложно. Высунь руку из окна и схвати прохожего - вот тебе и преступник. Наверное, только такой человек и мог навести хоть какой-то порядок? Когда я поступал работать в этот округ, так и думал. Но со временем, методы "работы с преступниками" и "профилактики преступлений" окончательно меня сломали. Я... Я больше не мог. Скажу по секрету, но у нас был свой негласный план, за которым Лу следил особенно чательно и "помогал" с его выполнением. За месяц, нужно было добиться того, чтобы "упало в камере с койки" не менее 40 человек, а во время задержания, не менее 20 человек должны были устроить "вооруженное нападение". И я... я выполнял его как и все... В противном случае, полицейский "погибал" при задержании или у обвиняемого в камере "находилось" лезвие... Сам понимаешь... Я так работал ровно до того момента, как ко мне на стол не попало дело одного Алжирца... В общем... В рапорте пришлось написать, что наушники, в момент его содержания взорвались... Чёрт, до сих пор не могу уснуть... Как закрою глаза - вижу его лицо... Дай бог иногда снится другой кошмар... Ну после такого, от меня надо было избавляться, благо Лу, позволил мне писать все эти рапорты... А дальше ты знаешь...- Господи... Как это существо вообще может работать в полиции! И неужели никто ничего не мог предпринять?- А кто? Сверху выгодно закрывать на него глаза - может быть он был единственным, кто хоть как-то справлялся с преступностью в этом округе. Да и наличие такой награды у него не даёт поводов. снизу - банально безопасно не писать на него жалобы. Либо перевод, либо увольнение и смерть от того, чье дело лежало у тебя на столе. Выбора не было...- К чёрту... Он же уничтожил тебе жизнь! Разве ты ничего не предпримешь, чтобы хоть как-то его остановить? На новом месте, ты бы мог начать своё расследование... Лично я бы так и поступил. Сколько ещё сотрудников должно сломать своих судеб, пока эту тварь не остановят!- А что я могу сделать? Я ушёл от туда живым. Да, здесь меня любить не будут, но всё же лучше, чем лежать в канаве...- Хочешь я раскрою тебе маленькую тайну? Твой рапорт о переводе не просто так приняли... У Ришара на тебя есть определенные планы, в том числе связанные, с твоим начальником.- Что...- Только никому об этом... Мы давно копаем под восьмой округ и ты как никто другой можешь нам в этом помочь... Знают об этом всего три человека в управлении, потому что сам понимаешь, дело тонкое. Об этом деле знает только я, Ришар и ещё кое-кто... Ибо улики, которые мы имеем, явно указывают на то, что твой бывший начальник - член преступной организации... Слишком многое говорит о том, что он вашими методами запугивает конкурентов, а покрывают его где-то на верху, можно сказать прям у потолка... Всё это не просто так...- А к чему тогда весь этот спектакль? Почему Ришар и ты в кабинете так себя вели?- Всё просто мой друг, в наших стенах завелись крысы... Всё должно быть максимально натуральным. Благо, твоё досье вызывает лишь искренние эмоции.- И что мне делать?- Слушаться, слушаться меня во всём и работать. Только так.После этого дня, Доминик погрузился в работу. Была она тяжёлой и изнурительной. Облегчение от того, что он пытается искупить свою вину перед обществом и человечностью не было. Кошмары снились каждую ночь. Им с Этьеном давали самые чёрные, мерзкие и отвратительные дела. Их было не много, но они поражали своей жестокостью. К большому сожалению, опыт Доминика в восьмом округе был как никогда актуален. День за днём, психическое и физическое здоровье Доминика ухудшалось. Даже дружественные разговоры с Этьеном не могли вытащить Доминика из той бездны, в которой он очутился. Казалось, что он растворится во тьме, той самой бездны... Пока в его жизни не попалось это дело.Подозреваемого звали Коломб Азуле. Он был довольно известным вором и на его счету было не менее 10 краж. В качестве визитной карточки он оставлял довольно корявый зодиакальный рисунок рыбы. Работал один. Однако, пару улик, работа с архивами и "общение" со скупщиками дало свои результаты. Адрес, как и орден на обыск его дома были в руках полиции. Доминику и Этьену предстояло задержание. Ровно в полдень, когда вор предположительно отсыпался в своём логове, они должны были нагрянуть.Всё так и было, но никакого Коломба они не нашли... Квартира была пуста и казалось, что в ней никогда не жили. Этьен приказал Доминику обыскать квартиру. Осмотрев одну из комнат, Доминик нашёл портрет. Точно такой же, как у комиссара Ришара. На него по прежнему пристально смотрел богато одетый юноша со змеей. Теперь он улыбался. Полицейский так засмотрелся на портрет, что не заметил, как сзади к нему подкрались. Удар был резким и точным. Доминик потерял сознание.Он не сразу понял, что очнулся. Было слишком темно. Он не мог отличить сон от яви... Затем, где то далеко-далеко зажёгся свет цвета индиго. Непонятный шёпот вгонял его в транс... Он зачарованный, пошёл за светом. Его окружали руку и лица. Они омывали и одевали в дорогие одежды Доминика. Неразборчивый голос плавно вкатился к нему в ухо и шептал что-то нежное и убаюкивающее.- Доминик, само твоё имя говорит о том, что это твоя судьба. Нам нужен был именно ты. То, что происходило в восьмом округе - есть великий план. Всё что будет происходить в десятом округе - есть великий план. Он действительно был одобрен свыше. Всё для того, чтобы ты, рождённый под знаменьем Юпитера исполнил своё предназначение и вернул владыку обратно на западные земли, тем самым очистив францию от всего отребья, лжи и несправедливости. Мы, великие грешники, покаемся и с радостью примем своё наказание за дела наши, во имя правды и справедливости... Ты станешь не спасителем, но темницей для него... Иди на свет... Прими свою судьбу. Твоя жертва.. Ты - измученный психически и физически, сломленный грешник как никто другой сможет вобрать себя Графа Джиннестана.. Иди.. Иди сквозь свет и поля полыни...И он пришёл. Невидимые руки нежно остановили его. В комнате зажёгся ослепительный свет индиго. Глаза Доминика болели, но вскоре он смог привыкнуть к нему и оглядеться вокруг. Он стоял в центре какой-то непонятной печати. В просторной комнате, стояли все его коллеги по десятому отделу со свечами цвета индиго. Будучи одеты в балахоны, они напоминали лишь призраков самих себя. На трибуне, с ножом в руках стоял сам комиссар Ришар. Он монотонно, почти гипнотически зачитывал заклинание призыва. Коллеги вторили ему. Доминик упал на колени... Кто-то или что то вползало ему в разум, медленно, как туман. Голос в голове, назвавшись Андромалиусом ревел от злобы и ярости, узнав, в какое мерзкое тело его призвали. Он злобно обличал всех стоявших вокруг, пока Этьен, не принёс древнюю, как сама Франция, железную корону. Ту самую, которую он видел во сне. Надев корону ему на голову, Этьен скрылся среди прочих культистов. Чувствуя, как силы покидают его, Доминик закрыл глаза. Открыл он их только тогда, когда прошёл весь свой путь из сна до конца. В нестерпимо ярком свечении цвета индиго, его ждал прекрасный молодой человек со змеёй. Он предложил лечь ему и закрыть глаза, обещав наказать всех его обидчиков. Доминик лёг и навсегда закрыл глаза.

Ключевые слова: Обряд демоны полиция авторская история

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