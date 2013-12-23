Не то, чем кажется 6

Estellan Просмотров: 183 Комментарии: 8 +2 12-08-2023, 19:12 by

Пожалуй, единственное, что у нас сейчас было, это выбранный час. Удачно выбранный час, когда ночь самая темная, сон самый крепкий, а воры самые наглые.Вот, в качестве этих самых воров, мы сейчас, аки коты вокруг крынки со сметаной, кружили вокруг здания библиотеки и облизывались на содержимое. На очередном круге отловив нахмуренную магичку, я заставил ее остановиться.- Ну?- Что ну? Как я и говорила, периметр отлично защищен и экранирован. Если попытаться пробиться магией, через десять минут тут будет вся королевская конница. Можно, конечно, попробовать вырыть подкоп… - она с сомнением посмотрел на камни под ноги.Я проследил за ее взглядом. Задумался. Быстро вырыть подкоп не получится. А объяснить ранним прохожим… и хорошо бы это была не стража, довольно затруднительно. Подняв взгляд, я посмотрел на небо.- А если… через крышу?- Можно попробовать, но взлететь я не смогу. Защита меня сразу же почует. Знаешь, сколько магов пытались сюда пробиться? А еще на крыше могут быть маячки.- Это как раз ничего… сейчас Эрик посмотрит.- Это как? – скептически изогнула бровь Клара.- Сейчас увидишь, эй, Эрик, иди сюда, - подозвал я наемника. – Заглянешь на крышу?Приблизившись, Эрик с сомнением посмотрел на каменное трехэтажное здание, задумался.- Ну, можно попробовать забросить «кошку». А меня магией не долбанет? Наверняка сюда и воры пробивались с завидной регулярностью.- Не долбанет, - уверенно заявил я. – Ты, это, главное внимательно посмотри, есть ли на крыше маячки.- Это как? – успел спросить Эрик. Но, вместо ответа я развернул того спиной к себе, крепко ухватил за шиворот и ремень и, немного присев, подкинул того вертикально вверх. Услышал, как он набрал воздуха в легкие, но не заорал…- Низко пошел… к дождю… - философски заметила Клара, наблюдая за полетом мужчины.Достигнув верхней точки чутка выше, чем планировалось, Эрик на мгновение замер в воздухе, взмахнул руками и, ускоряясь, устремился вниз. Тоже молча, что самое удивительное.Подпрыгнув, я поймал Эрика за пару метров от земли, приземлился и поставил его на ноги.- Ну как? Что видел? – спросил, а потом понял, что ответа не дождусь. Бледный, до синевы, взъерошенный Эрик стоял на месте, цепляясь скрюченными пальцами за собственную куртку одной рукой, а другой – за мой плащ. А потом осел на землю, все еще что-то бормоча себе под нос.- Хм… кажется, Эрик маячков не увидел, - заметил я, на время оставив наемника в покое.- Но это не значит, что их там нет, - задумчиво протянула магичка. – Ну, что, мне попробовать пролеветировать?- Нет. Я сам взгляну… - пришлось признать, что идея с заглядыванием на расстоянии потерпела неудачу. – Надеюсь, что у них там нет защиты от нечисти.Подойдя к зданию, я посмотрел на собственные руки. Ну, или получится, или меня пришибет чем-нибудь. Удалось зацепить когти за первые камни, дальше пошло легче. Как ни странно, но на меня охрана не среагировала. Ладно, обдумаем это позже.Вскарабкавшись до самой крыши, я перебрался через ее край, замер и осмотрелся. Все еще было тихо. Потом я увидел их. Штук пять или шесть, слабо мерцающих в темноте. Маячки. Есть все-таки.- Клара, - позвал я громким шепотом. – Они тут.- Так изолируй их, - донеслось снизу.- Чем?- Тогда подними меня на крышу.Черт, ладно. Пришлось проделать этот же путь назад. Эрик все еще не желал расставаться с землей. Пришлось уговорить Клару зацепить нас всех в связку, чтобы Эрик, в случае чего, мог подать сигнал, и оставить его тут.Во второй раз я карабкался на крышу с Кларой на закорках.- Когти втяни… - прошептал я, в очередной раз перекидывая руку и ища опору ногой.- Может, мне вообще спрыгнуть? – прошипела та на ухо, крепче вцепляясь в мои плечи.- Достаточно было бы снять каблуки, - снова возмутился я. – Они тебе тут прямо очень нужны?- Вези молча, - снова огрызнулась Клара, крепче сжимая меня ногами, впечатывая каблуки в живот. – Я высоты боюсь…Вновь забравшись на крышу, я побарахтался на ее краю, но все же смог выпрямиться.- Видишь их?- Да, вижу, - магичка все же отцепила от меня когти одной руки, задумчиво пошевелила пальцами в воздухе. – Все семь штук. И отключать их нужно одновременно. Сейчас…Несколько мгновений ничего не происходило, а потом Клара глубоко вздохнула и опустилась на крышу.- Я их изолировала. Точнее, убедила, что они меня не видят.- А меня?- У тебя из магии только артефакт, меняющий внешность, он почти не фонит. Не беспокойся. Лучше скажи, как ты планируешь внутрь забраться?- Молча… - на крышу вел небольшой люк. К нему я и двинулся, осмотрел. Зацепил по краям, дернул. Люк скрипнул, но оторвался от креплений. Отложив его в сторону, я заглянул внутрь. Под люком было темно.- Напомни мне никогда тебя не злить, - Клара уважительно глянула на выдранный с мясом люк и погнутый засов в пазах.- Меня больше удивляет, что охрана не среагировала.- Возможно, про него просто забыли, - пожала та плечами и принялась спускаться в темноту.И что мне оставалось? Я отправился следом, не переставая осматриваться. Удивительно, но из живой охраны в библиотеке был только вахтер на первом этаже. Другой охраны внутри и вовсе не было. Странно, учитывая то, как они опечатали здание снаружи. Финансирование кончилось или решили, что и этого хватит?Впрочем, нам это было лишь на руку. А еще Клара знала внутреннее устройство библиотеки лучше меня, так что, уверенно вела между стеллажами, в одной руке сжимая сапоги, а другой совершая один пасс за другим.- Сюда… - завернула она за одну из полок, «помассировала» воздух, в ответ на что в полу вдруг проявился спуск. Прямо в полу. Без крышки.- Иллюзия? А если кто-то свалится и ноги переломает?- Это – иллюзия другого порядка. Она даже осязаема. Так что, если ты по ней пройдешь, то не свалишься в дыру. Смотри внимательно, тут может быть еще охрана. Все же секция запрещенных книг, - обернулась Клара, смерив меня взглядом светящихся глаз, заставив отшатнуться, и едва ли не перекреститься. – Что?- У тебя глаза светятся.- Ну ведь клыки не отрасли. Это ночное видение, не паникуй. Идем лучше, пока стража на Эрика не наскочила.Кстати об Эрике. Я прикрыл на мгновение глаза, концентрируясь.- Эрик, ты нас слышишь?- Слышу. Вы бы там поменьше трепались, а побольше двигались. Долго еще мне тут пугало изображать? Стража ни в жизнь не поверит, что я просто вышел воздухом подышать.- Скоро уже, мы почти на месте. Кодовое слово помнишь?- Шухер?- Шухер.- Ладно. Давайте быстрее.Мысленно вернувшись обратно, я не обнаружил Клару. Выругался. Наверняка по ментальной связи это слышали оба моих подельника. И направился следом.Клара обнаружилась почти сразу же, она стояла у первой же полки, жадно пожирая ее взглядом.-Да это же кладезь! Тут все! Смотри, ритуал Алмана Видящего, он разрабатывал концентрические кристаллы неограниченной мощи. А это – выкладка Тринана Спящего, он изучал накопление энергетики. Тут практически все по кристаллам. А там…- Клара, соберись. Тут все по кристаллам и энергии, я понял. Если что-то понравилось – бери, но я пришел немного за другим. Так что, если что-то тыришь, то в разумных объемах. Я не собираюсь слезать с крыши с половиной библиотеки.То, чем интересовался я, по вымершим расам, пришлось поискать. Но, наконец, и я нашел нужную полку. Признаться, материала было много, а времени – мало. Так что, пришлось соображать быстро. Выбрав несколько книг с самыми многообещающими названиями, я едва не рухнул на пол, когда в висках звякнуло.- Шухер!- Черт, - сорвавшись с полки я приземлился на четыре точки, с трудом удержав под плащом свои книги.- Что случилось? – в проходе мрачным призраком возникла Клара, с ворохом свитков, книг и рукописей, жадно пытаясь запихать их в свою, такую крохотную с виду, сумочку.- Пора уходить, - ответил я и осмотрелся.- Сейчас, - Клара подошла к стене, начертила на ней квадрат, что-то пробормотала и отступила на шаг. Квадрат на стене вспыхнул и… провалился внутрь черным проемом. – Пошли.- Погоди, это – выход наружу? А как же охрана?- Ну так я же не снаружи ее пробивала, а изнутри, - пожала плечами черноволосая и, подтянувшись, ногами вперед нырнула в квадратный проем.- Блин… не так я планировал помереть, - пробормотал я, повторяя ее трюк и всей… всем отсутствием души ненавидя эти магические штучки.Опасения в том, что меня сейчас высоты выбросит и размажет по камням улицы не оправдалось. Брякнувшись на мостовую с доброго метра, я клацнул зубами, все еще прижимая к себе книги и поднял голову.Клара, рядом, отряхивалась от пыли, а чуть в стороне, стражник пытал Эрика. Заметив наше появление, страж порядка обернулся и раскрыл варежку.- Что-то случилось, офицер? – поднялся я с земли и обратился к нему, чуть шепелявя, так как умудрился прикусить себе язык.Не закрывая рта, тот перевел взгляд с меня на стену, на которой, светясь, затягивался квадратный проем. Набрал воздуха в легкие.- Тре… - успел проорать он до того, как я скользнул вперед, прижал того к стене, зажимая рот ладонью.- Тихо-тихо… - убеждал я стражника, лихорадочно соображая что делать теперь. Отключить его? Так он нас видел. Голову открутить? Излишне.Вглядываясь в лицо стража, в какой-то момент я понял, что смотрю ему прямо в глаза. А потом случилось странное, меня словно вихрь закрутил. Я понял, что слышу каждую его мысль. Страж в хватке обмяк, но взгляд не отводил. Или не мог. Погрузившись в его мысли, я продрался сквозь панику, добрался до воспоминаний и безжалостно выдрал все те, что начинались с его встречи с Эриком.- Все хорошо. Сегодня на твоей службе не произошло ничего необычного, - рисовал я в его памяти новые страницы, вместо выдранных, - обход прошел как обычно. А сейчас ты заснешь, чтобы проснуться через пять минут, И продолжишь свой обход.Глаза стража закрылись. Отлично. Мягко опустив тело на камни, я развернулся, посмотрел на своих подельников.- У нас пять минут чтобы смыться. Бегом! – скомандовал я, подавая пример.Грабители библиотек решили не отставать.- Это что сейчас было? – на бегу поинтересовалась Клара.- Я не уверен, - отбрехался я, шустро перебирая ногами.Эрика мы оставили в центре, тому было очень нужно в таверну, в целом, я его понимал. Но поддержать не мог. Мне оставалось только отправиться домой к Кларе. До утра оставалось еще немного времени, чтобы поспать перед следующей встречей.Грохот не стихал. Раздавался со всех сторон, и не стихал. Пришлось разлепить глаза. Солнце только поднялось над горизонтом, из чего я сделал вывод, что пришли и завалились спать мы часа два назад.Поднявшись на ноги с лежанки, щедро выделенной мне Кларой в гостиной, я подтянул штаны, которые сейчас были моей единственной одеждой, вместе с меняющим внешность кольцом. С кольцом я в городе вообще старался не расставаться. Дополз до двери, бормоча себе под нос: «Озверели в такую рань в дверь стучать? Вы, блин, мертвого поднимете», - и распахнул ее.В воздухе, где-то на уровне груди, висел цветастый букет. Не успел я толком удивиться…- Эт-то – тебе, - заикаясь, заявил веник. Пришлось взять.- Спасибо, конечно, но я предпочитаю девушек, - осторожно заявил я тощему парню, стоящему на колене за порогом, который, собственно, и держал веник до этого. Похоже, обнаружить здесь меня парень не планировал. Быстро поднявшись на ноги, он возмущенно засопел, окинул меня взглядом, прикинул габариты, но понял, что в рукопашную лучше не лезть.- Т-т-ты к-к-кт-т-то? – возмущенно стал заикаться тот еще сильнее.Я задумался.- Знаешь, а это хороший вопрос. А самое главное – очень своевременный.Похвалил я парня и захлопнул дверь перед самым его носом, развернулся, решив отправиться досыпать, и через несколько шагов наткнулся на Клару. Клара сейчас как никогда была похожа на ведьму. Растрепанная, заспанная и очень злая.- Ты чего в такую рань шумишь? – процедила та.- Это, видимо, тебе, - протянул я ей чуть помятый веник. – Кстати, Клара, а кто я?- Данмор, - та устало потерла глаза. – Ты, что, когда упал головой стукнулся? Так дай мне поспать еще пару часов, я тебя обратно сткуну, авось вспомнишь.- Нет, Клара, кто я?- Я сейчас не в настроении разгадывать ребусы.- Ты не понимаешь… у меня теперь есть новая внешность, но нет ни имени, ни достоверной легенды, ни объяснений.- Кстати об объяснениях, откуда букет?- Курьер принес.- Какой курьер?- За дверью стоит.- Блин! Заказчик… - быстро проснулась Клара, одной рукой приглаживая волосы, и метнулась к двери.- Странный какой-то заказчик… - проводил я ее взглядом, собираясь отправиться спать дальше. Но отвертеться не удалось.В гляделки мы играли уже битых десять минут, сидя по разные стороны стола. Я и новый знакомый Клары. Магичка вернулась, плюхнув перед каждым по чашке чая, третью взяла себе и расцвела незнакомой мне улыбкой.- Прости за недопонимание, Лорн. Признаться, я немного замоталась и забыла, что сегодня должна отдать тебе заказ. Но, если ты полчасика подождешь…Тот не отвечал, продолжая сверлить меня взглядом. Наконец, моргнул и отхлебнул из чашки, тут же пожалел об этом. В чашке был кипяток.-Т-ты п-прости. Я н-не знал, чт-то у тебя…-Это? Не-е-ет. Это не то, что ты подумал. Это мой родственник. Брат в гости приехал. Этот... как его... Мерз... - вдохновенно врала Клара.- Морган, - представился я, не дожидаясь выверта буйной фантазии Клары, - И троюродный брат, - тут же открестился я от такого родства, удостоившись гневного взгляда.- Да, троюродный. Видишь ли, магией его ветвь рода оказалась не одарена, поэтому он и приехал сюда…- Устраиваться на работу… - подсуфлировал я.- Да-а-а, устраиваться на работу.- Стриптизером.- Стри… - осеклась черноволосая и пнула мою ногу под столом. – Это он так глупо шутит. Мозгов их ветви тоже не досталось. Не обращай внимания. Наемником он приехал устраиваться. Да, братец? – каблук отчетливо впечатался в мою ногу. Я опустил взгляд. И откуда у нее тапочки на каблуках?- Да, наемничать буду потихоньку, - пришлось согласиться, лишь для того, чтобы избавиться от каблука. – Может, к какому отряду прибьюсь.Эти двое уверенно потягивали чай, а я размышлял, как бы уменьшить количество жидкости в чашке, по возможности, не употребляя его внутрь и не проливая… ну пусть будет, на колени.

Ключевые слова: Ночь библиотека страж авторская история

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