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Творческие истории

Тварь Измайловского парка

Что делать мизантропу теплыми летними ночами? Кто-то может жить по завету Фридриха Ницше: Шуман, Шопенгауэр и одинокие прогулки, но мне скучно. И даже холодное пиво на предзакатном небе не может заполнить душевной пустоты. Я самоиронично усмехаюсь, достаю из ящика стола любимый штык-нож и любуюсь игрой света на лезвии. Пора ехать. Я встаю с кресла и разминаю мышцы, с легким возбуждением предчувствуя предстоящую прогулку. Нож до времени нужно спрятать, чтобы не отпугивать тех, кого я встречу и не нервировать гипотетически возможных сотрудников полиции. Я выхожу из дома, сажусь за руль и стартую. Мой путь не долог, после нескольких поворотов я выезжаю на Главную аллею Измайловского парка. Как здесь все таки здорово! Едешь под лунным светом посреди леса и полная уверенность, что находишься не в Москве, а как минимум в дальнем Подмосковье. Я торможу на обочине примерно посередине аллеи рядом с болотом и узкой пешеходной дорожкой, выхожу из машины и иду вглубь леса. Я улыбаюсь. Кажется внутри сжимается каждая клетка, а в груди начинают зажигаться спазмы. Я смотрю на Луну и мне хочется танцевать. Навстречу мне движется случайный прохожий. Я одариваю его добрым взглядом и он, ускоряясь, проскальзывает мимо. Кажется я не внушаю доверия и этого следовало ожидать.

Оглядываясь по сторонам, вижу как справа, вдали посреди деревьев, промелькнул и исчез огонек. Болото кстати как раз где-то там. Я сворачиваю с дороги в чащу леса и начинаю осторожно продвигаться, стараясь лишний раз не ломать веток и ни за что не цепляться. Осторожно. Очень осторожно. Нужно еще как-то смотреть по сторонам в темноте. Под ногами начинает чавкать. Интересно промочу кроссовки или нет?

Он здесь. Я чувствую эту тварь. Везде: слева, справа, сзади. В крови вскипает адреналин, а кисть сжимает рукоятку ножа. Я останавливаюсь, перевожу взгляд из стороны в сторону, а потом в прыжке разворачиваюсь на 180. Никого. Ну чтож, походим еще. Один шаг, другой, третий, легкий шорох и я успеваю только отшатнуться. Он вылетает прямо из земли, как будто из положения лежа и молча смотрит на меня. Это длится пару секунд, а потом резким рывком он пытается схватить меня за плечо. Понеслась!

Блок и выпад вперед. Нож протыкает одежду и как мне кажется даже входит в него, но реакции ноль, крови, понятное дело, тоже не видно. Начинается подлунный танец. Я прыгаю и ныряю, удар – отход, удар – отход. У тварюги нет оружия и она просто все время пытается меня схватить. Несколько раз у нее почти получается, но я пока выворачиваюсь. Я попал уже наверное раз пять: в руки, грудь, голову, тварь при этом рычит, но сил заметно не теряет. Да, надо описать моего оппонента. Эта тварь способна менять облик. Лично для меня сегодня она предстала в виде покойника после примерно месячного нахождения под землей. Ну или как тварь представляет себе покойников: белое, словно загримированное лицо с заметными темными пятнами, белая рубашка с темно-серым галстуком, костюм не первой свежести. Ну и все довольно грязное. Спасибо хоть гнили и отслоений нет, как на утопленниках.

Прыгаем между деревьями, словно в детской игре: догадайся откуда выгляну. И вот мне сильно не везет. Я не угадываю, пропускаю сильный удар в голову, падаю, обдираясь о ветки, и что самое неприятное, роняю штык-нож. Тварь с рыком прыгает на меня сверху, но мне удается вовремя сгруппировавшись, встретить ее ударом двух ног. Гадина отлетает в сторону, а я успеваю схватить оружие, подняться и отбежать в сторону. Немного сгибаюсь, левая рука впереди, вторая с ножом чуть сзади.

- Может уйдешь отсюда куда-нибудь в Подмосковье и я от тебя отстану, - делаю я неожиданное предложение, в принципе понимая, что переговоры здесь бесполезны. С этой тварью общаться вообще сложно, а если ее чем-то разозлил, то просто невозможно. В этом случае мне скорее интересна реакция. И она была ожидаема. С диким ревом тварь побежала на меня. Ну а дальше…

Эх, сюда бы съемочную группу. Голливуд бы плакал! Короче я тоже заорал и побежал ей навстречу. Перед столкновением мы как два баскетболиста в борьбе за верховой мяч, подпрыгнули, он сильно цепанул меня за грудь, разорвал футболку и расцарапал кожу, а я от души вколотил ему в шею нож. Сверху вниз, по самую рукоятку! Когда мы рухнули, он снова попытался схватить меня, но уже как-то импульсивно, без силы в движении. Я моментально выдернул нож и отскочил. Клинок был в чем-то темном и вязком. Я быстро вытер его о листья, насколько это было возможно, не отрывая взгляда от поверженного врага. Он почти не шевелился, сделал два малозаметных движения и окончательно затих. Для проверки я ткнул его ногой в область бедра и услышал в ответ тихое шипение. Кажется это все, подумал я и тварь очень быстро подтвердила мою правоту. С телом и одеждой существа стали происходить быстрые изменения. Словно под влиянием химического препарата они стали стремительно разлагаться, превращаясь в довольно зловонную кашу, которая впитывалась и уходила в землю. Через минуту последние следы оболочки твари ушли вглубь мягкой болотистой почвы, откуда до этого и появились.

Иллюзий по поводу окончательной победы я не имел, но на сегодня это все. Быстро создать вторую оболочку тварь не успеет. Пора подумать о себе. Как обычно рубашке капут, джинсы в стирку, а грудь… ах, больно! Неудачно повернулся. Ничего серьезного, но надо промыть и полить перекисью. Я улыбнулся, отсалютовал Луне штыком и отправился восвояси.

Обратный путь прошел без ненужных встреч: ни волки, ни алкоголики, ни полицейские не встали на моем пути и вскоре я уже рулил домой. В квартире после лечебно-гигиенических процедур я не без удовольствия разглядывал свою разорванную в лоскуты рубашку. Мда, как будто с леопардом дрался. Налил себе виски и подошел к окну. Какая все таки чудесная ночь и кто скажет, что я плохо ее провел?

Теперь наверное нужно рассказать о себе и о том, что вообще за криминальную чертовщину я только что описал. Измайловский парк я люблю с раннего детства. Я здесь вырос, играл с бабушкой и сестрой, облазил все закоулки, гулял и зимой и летом. Семья была небогатой, возможность поехать на море предоставлялась редко и вариантов проведения досуга оставалось немного, благо и собственной дачи тоже не было. Но я особо и не жалел. В парке мне было хорошо. Здесь ветер казался теплее, запахи свежее и слаще и даже старые фонари на дороге вокруг пруда не просто освещали путь, а словно рассказывали тебе что-то, согревали и уносили в сказку. Выражаясь языком Кастанеды, в парке было мое место силы. Вот только сказки казались немного странными, особенно с возрастом. Я обратил внимание на то, что в парке есть определенные места, к которым меня словно тянет. Удивляя бабушку, я иногда брал старую военную лопатку, которой во времена ВОВ рыли окопы и шел в парк копать ямы. Мне казалось, что я ищу клад, но всякий раз кроме камней и глины ничего не находил. И тем не менее я был уверен, что в этих местах что-то есть, просто я не могу найти. Эти места были похожи на пятна определенной локализации, которые периодически смещались, иногда исчезали совсем, но потом появлялись на другом участке.

Однажды, в один из праздничных дней, мы гуляли в парке всей семьей. Родители с друзьями сидели в кафе, а мы с сестрой и двумя детьми приятеля отца играли в прятки. Спрятавшись за деревом, я осторожно следил за перемещениями мальчика Саши и внезапно обнаружил, что метрах в пятидесяти рядом с деревом стоит мужчина и внимательно наблюдает за мной. Стало неприятно и малость страшно, но потом я подумал, что в выходной день, когда в парке полно народа, да еще родители рядом, ничего случиться не может. В голову конечно лезли мысли про страшных маньяков и я на всякий случай как только закончился кон рассказал другим детям про странного мужика. Вот только к моменту моего рассказа этот человек уже куда-то делся. «Да и фиг с ним, папа рядом», - сказала Ольга, а Сашка вообще рукой махнул. Мы продолжили игру и через некоторое время я опять заметил того же самого мужика и у того же самого дерева. Я схватил Сашку за руку и показал на мужика. Мы стали смотреть на него довольно демонстративно, он совершенно не реагировал и продолжал в ответ пялиться на нас. А может быть просто смотреть в нашу сторону. Когда к нам подошли Ольга и Лена (сестра Саши), я показал им на мужика и объяснил что это и есть тот тип, про которого я рассказывал. Едва девочки успели на него взглянуть, как человек развернулся и зашел за дерево. Мы смотрели вперед где-то минуту, но из-за дерева он больше так и не вышел.

- Может он хочет с нами в прятки сыграть? – засмеялся Сашка.

- Точно псих какой-то, - ответил я.

- Пойду посмотрю на него поближе, - сказал Сашка и осторожно двинулся к дереву, за которым прятался мужик.

- Не надо, - испугалась Лена и схватила его за плечо.

- Да ладно, - отмахнулся мой отважный друг. – Я не буду близко подходить, обойду просто сбоку.

Сашка по большой дуге двинулся в путь, а я, как меньший авантюрист, следом за ним, но с приличным отдалением. В принципе маневрировали мы правильно, потому что заходя с разных углов, мы лишали мужика возможности использовать дерево как укрытие. Наконец Сашка достиг точки, которая позволяла заглянуть за дерево.

- А его здесь нет, - удивленно присвистнул он.

Я тут же подбежал и убедился. Невероятно, но мужик словно сквозь землю провалился.

- Идите сюда, его нет, - крикнул я девчонкам. Когда они прибежали, мы все вместе встали у дерева и осмотрели его со всех сторон. Скорее уже просто из любопытства, как «дерево маньяка».

- В землю закопался, - предположил Сашка.

- Или улетел, - ответила Ольга.

- Скорее всего он отходил назад, не высовываясь из-за дерева, - дал я наиболее правдоподобное объяснение и в отсутствии других версий, дети с ним согласились.

- А зачем? – только спросил Сашка.

- Интересно ему было, тоже хотел с нами поиграть.

Мы снова вернулись к пряткам. Водила Ленка и пока она считала, закрыв глаза, Сашка, хихикнув, показал мне что будет прятаться как раз за маньячным деревом. Я пожал плечами. Мне эта идея не казалась хорошей, но и спорить я тоже не стал. Сам я спрятался за домиком на детской площадке и стал ждать развития событий. Бегал я неплохо и дождавшись пока Лена отойдет в сторону на приличное расстояние, рывком кинулся к столбу, от которого начиналась игра и хлопнув по нему, прокричал победное «палы выры»! Ольга скоро нашлась в кустах, а вот Сашка почему-то не появлялся и из-за дерева не выскакивал даже в удобные для него моменты. Когда Лене надоело его искать, она закричала: выходи!

- Вылезай, - крикнул я еще громче, решив, что он хочет напугать сестру. Но Сашка не вылез и ничего нам не ответил. Когда мы подбежали к дереву, его за ним не было. К поискам Сашки подключились переполошившиеся взрослые, потом объявление о потерявшемся мальчике передали по парковому радио, потом приехала милиция, но все было бесполезно. Сашки никто больше не видел. А я потом ездил с родителями в УВД и составлял фотокомпозиционный портрет мужика, который стоял за чертовым деревом, перед тем как за ним пропал Саша.

Надо ли говорить, что это событие сильно повлияло на мою психику и жизнь в целом? В том, что в парке есть какая-то чертовщина, я уже не сомневался. Подойти к этому дереву я не мог лет пять. Невозможно было поверить, что Сашку кто-то совершенно незаметно (от нас в первую очередь!) мог утащить посреди субботнего дня в парке, рядом с кафе и дорогой вокруг пруда. А значит… Значит что? Он провалился сквозь землю? Маньяк схватил его и телепортировался? Невозможность дать ответ на этот вопрос буквально изматывала меня все годы.

Наконец уже подростком, лет в 15, я набрался смелости и вернулся на место происшествия. Ничего особо не изменилось. Дуб сыпал желуди и пах осенью. Я постоял рядом, прислушиваясь к своим ощущениям. Ничего. Потрогал рукой кору, обошел вокруг. Вот здесь стоял тот маньячина, а потом прятался Сашка. Что он испытывал тогда, в последние мгновения перед тем как это (непонятно что это) случилось? Азарт, волнение, наверное немного страха. А потом оп и пиздец. Я поднял с земли несколько желудей, стал неторопливо подбрасывать их в руке и смотреть на солнечные лучи, пробивающиеся через крону соседних деревьев. Я вернулся в тот день и грезил наяву. Вот он Сашка, стоит здесь, смеется, осторожно выглядывает, смотрит на меня, на Ленку, а потом…летит куда-то вперед, как будто его засасывает поток воздуха. Стой! – кричу я, пытаюсь его схватить и прихожу в себя. Черт! Куда он мог полететь? Прямо передо мной, а значит и перед ним дерево. Я еще раз осмотрел дуб. Судя по толщине дерево средних лет, наверное 70-80. Ничем не отличается от других. Я снова, еще более тщательно потрогал его, обстучал на наличие пустот, хотя и так было ясно, что оно живое, а значит цельное, даже немного попинал ногой у земли. Мелькнула мысль вспомнить детство, прийти с лопатой и выкопать яму под дубом, но я тут же понял, что представитель администрации парка появится минут через 10 после начала землеройных работ. И хорошо если с ним не будет мента. Можно конечно прийти ночью, но рядом все равно горят фонари и первый патруль примет за юного маньяка уже меня самого. Ночь в обезьяннике и неприятные объяснения в школе и с родителями будут гарантированы. Да и что я тут могу найти под корнями? Сашин скелет? Растения – пожиратели людей бывают только в фильмах ужасов, а о дубах-людоедах я не читал даже на Мракопедии. Ладно, надо подумать.

Думал я еще два года. В жизни было много всего кроме мистики и детских тайн. Я был футбольным фанатом, не вылезал с трибун стадионов, срался на форумах из-за мастерства и личных качеств пилотов формулы-1, слушал музыку, иногда графоманил, ну и учился наконец. Но настал определенный момент, когда то ли под влиянием просмотренных триллеров, то ли из-за юношеского чувственного обострения, я не мог не вернуться снова к этой теме. Дерево, Сашка, крики детей и главное зловещая фигура мужчины, прокручивались в моей голове каждый раз, когда я засыпал. Иногда я даже представлял его стоящим в моей комнате рядом с дверью, но к счастью это было не более, чем разыгравшееся воображение.

И вот однажды поздно вечером после небольшой послефутбольной пьянки с друзьями я возвращался домой. Над колесом обозрения в парке светила огромная яркая Луна. Идти домой не особо хотелось, и я подумал, почему бы не совершить короткую вылазку в парк. Хотя бы для того чтобы в одиночестве под шелест листвы увидеть отражение лунного света на поверхности пруда.

В парке я был один и сразу же пошел в известном направлении. Полюбовался как и хотел мерцанием тонущей Луны, помахал изгаженному голубями Ленину и вскоре оказался на старой полянке у кафе. Стараясь не зацепиться о корни и кочки, подошел к дубу. Да, он такой же как и был, ничего не изменилось. Задрав пьяную голову вверх я усмехнулся и сказал ему: привет! И тут из-за дерева, росшего неподалеку показался силуэт мужчины. Он вышел из-за ствола и остановился, неподвижно глядя на меня. Лица его я разглядеть не мог, но мне этого было и не нужно. Мои нервы просто обожгло страхом. Несколько секунд мы просто смотрели друг на друга, а потом он молча пошел на меня. Разум в помощи мне отказал и я действовал просто на автопилоте: сначала повернулся боком, видимо пытаясь встать в боксерскую стойку, но тут же кинулся бежать. Я летел по дороге как адовый спринтер на Олимпиаде, но этот хрен несся за мной с той же скоростью. Пару раз он цеплял меня за рубашку, но я вырывался и мчался дальше. Но вот недалеко от колеса обозрения ему удалось уже крепко схватить меня за руку и мы оба кубарем повалились на землю. Я дрался как дикая кошка. Вырвал руку, почувствовав острую боль от раздираемой кожи, но он тут же схватил меня за ногу. Боль от чего-то острого я чувствовал даже сквозь джинсы, но пару раз свободной ногой, врезал ему по голове, снова вырвался и побежал. Заорал: помогите!!! Но никого рядом не было. Он снова бежал за мной, было жутко больно, но на адреналине я опять мчался со всех ног. Наконец пронесся под деревянной аркой, мимо гаражной автостоянки и в изнеможении согнулся у моста. Я почувствовал, что за парком он перестал меня преследовать и оглянувшись, убедился что это действительно так. Кем бы ни был этот страшный чувак, но он пропал и кажется опасность миновала. Конечно после падения и катания по земле болело все тело, но рука и нога! Полрукава рубашки было просто оторвано, на трицепсе и предплечье глубокие кровавые царапины, джинсы практически разрезаны, как будто этот парень был самим Фредди Крюгером. А вот внешность я его запомнил плохо: только темные волосы. Погоня и драка прошли бессловестно, если не считать моих криков от боли и его рычания, когда я попадал каблуком по его башке.

Дома рассказал практически все как и было за исключением точки начала погони. Мать охала, ругала уличное хулиганьё, фанатское пьянство и промывала мне раны. Друзьям тоже практически не соврал, разве что немного приукрасил подробности схватки. Илья и Андрей, с которыми мы и злоупотребляли накануне, смеялись, как будто я рассказывал о забавном приключении, а потом Илья неожиданно спросил:

- Ну что, охотник за привидениями, снова в парк пойдешь?

- В смысле? - не понял я.

- Маньяка твоего ловить. – видя мои недоуменные глаза, он добавил. – Но уже не один естественно. Втроем пойдем и с собой кое что прихватим.

Я посмотрел на Андрея. Подумав, он одобрительно кивнул.

- Ну ладно, - осторожно согласился я.

Спустя несколько дней, вооружившись цепями и кастетами, наш лесной патруль двинулся в путь. Погуляв два часа, и прочесав все окрестности, мы никого не встретили и были вынуждены вернуться восвояси. Через день мы повторили поход и снова безрезультатно. И в следующие пару раз тоже. Причем по моей инициативе мы меняли маршрут, залезали даже непосредственно в лес, но все без толку. Возможно маньяка не было в парке, а может быть он просто не хотел связываться с тремя парнями, раз даже одного поймать не смог. Мы вообще никого не встречали, кроме пары бомжей и одной влюбленной пары. И в то же время я не мог отделаться от чувства, что кто-то за нами наблюдает. То же полумагическое интуитивное осознание, которое возникало у меня в детстве и потом под дубом, когда я видел падающего Сашку.

И снова я думал над произошедшим. С одной стороны не было никаких доказательств того, что спустя 7 лет я снова встретил того же самого человека, возможно это был случайный грабитель. Но с другой, совпадение было поразительным. Если это был случайный преступник, то там в засаде он мог сидеть неделю и не встретить подходящей жертвы. Что это опять же за когтистая хрень, которой он меня царапал? Хорошо хоть заражения не пошло. Масса вопросов на которые у меня не было ответа. Развитого интернета в те годы еще не было, а мои осторожные расспросы знакомых и родственников о подобных событиях в прошлом результатов не дали. Разве что бабушка поведала, что в 50-е годы в парке пропала ее подруга Зоечка, которую потом так и не нашли. Но соотнести Зоечку с моим случаем можно было только с очень большой натяжкой.

Жизнь снова пошла своим чередом. Я поступил в институт, а потом окончил его. Начал работать менеджером. Сначала обычным, потом эффективным. С дешевого фанатского пива, перешел на относительно дорогой коньяк, но даже напиваясь, никогда не переходил грань, за которой утрачивался контроль над телом и разумом. Этот маньяк, стал для меня определенным стержнем, заставлявшим держать себя в форме. Нечто подобное самураи говорили о своих врагах. Для того чтобы разгадать загадку от нее нельзя было больше убегать и я ходил на занятия по рукопашному и ножевому бою. Это давало пусть минимальный, но все таки шанс на общение. Гуглил исчезновения и нападения на людей в Измайловском парке я постоянно, но все время вылезала либо обычная криминальная хроника, либо мистика не связанная напрямую с нужным мне местом. И однажды мне позвонил тот самый Андрей с которым мы пытались поймать маньяка. После традиционных привет, как дела он перешел к делу:

- А у меня для тебя веселая история. Помнишь тебя злыдень в парке потрепал? Ну вот у меня сейчас в ОВД «Соколиная гора» кореш работает, говорит там в лесочке человеческую руку нашли.

Я присвистнул.

- Бывает конечно, - продолжал он. – Убьют, расчленят и в лесу выбросят. Но тут во-первых только одна рука, где остальное неясно, а во-вторых она не отрублена, а как будто переломлена и оторвана. А на найденном фрагменте порезы. С одной стороны похоже на животное, хотя как ты знаешь в Измайловском парке волки не бродят, а с другой следов зубов нет. По-моему твой Карлсон проказничает опять.

- Андрей это конечно интересно, но даже если я приду в Следственный комитет или к операм и расскажу свою историю, меня никто серьезно не воспримет. 10 лет назад это во-первых и никто у меня так ничего и не оторвал, это во-вторых.

- Я твою историю уже рассказал и мне мой кореш ответил примерно то же самое. Но сам ты прими к сведению.

- Я принял. А где нашли то?

- Недалеко от Первомайской аллеи.

Я поблагодарил Андрея за инфу и начал думать. Конечно просто так опера по «мистическому висяку» ничего делать не будут. Но вот если заинтересовать их материально, то кое что узнать можно. Я сел и немного подумав, записал то что мне нужно:

- список людей пропавших в парке или при обстоятельствах, которые могут давать основания полагать, что они исчезли именно в парке за последние лет 10. Хотелось бы конечно и за 20 и за 30, но нельзя требовать невозможного.

- информация о трупах или фрагментах тел людей, обнаруженных в парке за тот же срок с указанием локализации находок, описанием травм и причин смерти.

- информация о нападениях на людей с причинением им резаных ран с описанием обстоятельств.

Я прекрасно понимал, что информация будет неполной и неточной, но мне было нужно хоть что-то. Сначала я думал зайти через Департамент безопасности моей конторы, но потом решил, что привлекать к себе лишнее внимание не стоит и нанял частного детектива. Мой сыщик, которого звали Олег, долго расспрашивал меня о том зачем мне нужна запрашиваемая информация, бросал недоверчивые взгляды, но в конце концов согласился попробовать. Через пару недель он позвонил мне и попросил о встрече у него в офисе. Вскоре я уже был там и увидел на столе небольшую пачку распечаток с пометками на полях.

- Негусто, - прокомментировал я.

- А вы хотели, - усмехнулся Олег. – Но думаю кое что будет вам любопытно.

Я взял бумаги и стал листать. Сыщик комментировал.

- За последние 10 лет в парке пропали 3 человека. Все трое в основной части, западнее Главной аллеи. В августе 2003 года мужчина с друзьями пил в парке водку. По словам друзей пошел в кустики по маленькому и…

- Не вернулся, - перебил я, кивнув. – А произошло это на аллее Большого круга, недалеко от сцены. Практически мой случай.

- Угу, - кивнул Олег. – Так вот пошел он пописать и нет его. Домой алконавт так и не вернулся. Товарищей его конечно попрессовали, вырисовывался пьяный криминал, но никто не раскололся, хотя подзатыльников опера им раздали немало. Вроде не врали, а главное куда пьяным идиотам труп было деть? Второй случай в июне 2004 г., более туманный. Мужчина, проживавший на Шоссе энтузиастов летним вечером отправился со слов жены пройтись. Его видели на парковой стороне шоссе недалеко от конного клуба, шел в сторону Первомайской аллеи. Далее все, назад не вернулся, трупа нет. Ну и третий случай в октябре 2008 года – молодой парень отправился на вечернюю пробежку. Как правило наматывал обычные круги по аллее вокруг пруда. Из дома убежал, обратно не прибежал. Из потеряшек все. Труп с резаными ранами был один, женщина 35 лет, обнаружена в районе болота севернее Елагинского просека, недалеко от Главной аллеи в 2001 году. Многочисленные, но неглубокие резаные раны на шее, груди, руках, вобщем где только нет. Следы изнасилования отсутствуют. Маньяк разового действия, других аналогичных случаев нет.

- Ну да, разового. А я, а рука? – возразил я.

- Вы не писали заявления, а рука во-первых аж через 11 лет, мужская во-вторых и просто наличие нескольких ран не дает основания усматривать связь в третьих. Мало ли кто кого в городе может полоснуть.

- А что по поводу заявлений?

- Ничего. Если кто-то и выжил, то только вы. Хорошо бегаете, - улыбнулся детектив.

- И пинаюсь тоже.

Мы оба засмеялись, хотя я немного нервно.

- У вас еще есть ко мне вопросы?

- Нет спасибо.

- Всегда буду рад помочь. За умеренную плату, - еще раз улыбнулся Олег, мы пожали друг другу руки и расстались.

Итак, у меня появился материал. То что дело Сашки и бедолаги алкоголика имеют одно и то же происхождение, я не сомневался, но вот со спортсменом уже не факт, а с мужчиной, гулявшим у конюшни, еще меньше общего. Я сидел дома у компьютера, крутил в руках добытый материал, гуглил одно, другое, третье, забивая в поисковик в том числе даты исчезновений. Внезапно я обнаружил, что 3 июня 2004 года и 12 августа 2003 года – это полнолуния. Забил 14.10.2008 г. и увидел то же самое! У меня по лицу поползла кривая улыбка. Ну да, я ведь и сам любовался Луной перед тем как чуть жизни не лишился. А когда следующее полнолуние? Через пять дней. Но не каждое же полнолуние он на людей нападает? Нет не каждое, но проверить стоит. В груди что-то предательски защемило, но нет. Я не могу просто так плюнуть, уехать и бросить эту тему. Она замучает, не отпустит хуже любого наркотика.

Я созвонился с Олегом, рассказал о полнолуниях и предложил совместную ночную прогулку в Измайловском парке. Он засмеялся, сказал что готов и даже не попросил большой оплаты. Он не воспринял меня серьезно, и я мог его понять. Потом уже разговаривал с Андреем. Беседа с ним заняла больше времени, он жаловался, что утром на работу, но в конце концов согласился, в душе видимо проклиная себя за то, что сам напомнил мне об этой истории.

Оставшиеся дни до рейда были мучительны. Не можешь думать ни о чем лишь бы приблизилось то к чему так стремишься. И на работе и дома и даже во сне все только об одном. Сначала дни, потом часы, потом минуты до выхода. Но вот она ночь и мы втроем входим в парк. Свежо и даже немного холодно. Ранняя осень, листочки плавают на пруду, а рядом с ними утки, спрятавшие головы под плечо. У меня с собой травмат и штык-нож. У Олега каким-то образом лицензированный, настоящий ПСМ, а у Андрея… 0,7 бутылка виски. Я этого не одобрил.

- Вот это ты зря, совершенно.

- Да ладно, Леш, это для настроения. Нам на троих ерунда.

- Я не буду и тебе не советую.

- А вы? – обратился он к Олегу.

- На работе не пью, - улыбнулся в ответ детектив, глубоко вздохнув. – Хорошо тут было пока шоссе не отгрохали.

- К сожалению не всем и не везде, - не согласился я.

Несмотря на мои неодобрительные взгляды Андрей прикладывался к бутылке, каждый раз после глотка отмечая, что зря мы не пьем: тонус повышается и гулять веселее. Я пытался прислушаться к ощущениям и меня его радостные возгласы только злили. Проходя по аллее, я бросил взгляд на скамейку и в сознании внезапно мелькнул флэшбек.

- Андрюха, ты молодец! Дай сюда, - я быстро вырвал у него из руки бутылку и сделал большой глоток. – На лавку.

Я почти силком усадил обоих на скамейку и обнял, не выпуская бутылки.

- Алкоголики! – тихо произнес я. – Мы ночные алкоголики. Как та компания, где мужик пропал. Пейте, только не быстро. Пьем минут 15, а потом я иду в туалет.

Они меня поняли, хотя Андрей явно медленнее. Мы стали оживленно болтать, размахивать руками и демонстративно прикладываться к горлышку. Незаметно оглядываясь, я пытался рассмотреть что-нибудь подозрительное по сторонам, но казалось, что все было чисто. Вскоре я встал, поднял вверх ладонь и громко сказал:

- Ща, секунду.

После этого, изображая нетвердую походку, я стал отходить от скамейки в сторону, засунув руку под куртку, словно чего-то искал там. На самом деле я нащупывал оружие, чтобы при необходимости сразу же его применить. Прошел пять метров, десять, двадцать, двадцать пять… Увы. Посмотрев по сторонам и мысленно выругавшись, я был вынужден возвращаться обратно. Сев на скамейку, я отобрал у Андрея бутылку и допил содержимое.

- Пустышку тянем? – зевнув, спросил он.

- Кажется да. Так можно долго сидеть.

Олег пожал плечами, давая понять, что он это понимал изначально. Я отправил бутылку в урну и откинулся на спинку скамейки, запрокинув голову к небу. Когда я снова опустил взгляд, то увидел, что через дорогу, метрах в тридцати от нас неподвижно стоял мужчина. Он смотрел прямо на меня, как это уже дважды было раньше. Свет фонаря к сожалению не доставал до этого типа и нам был виден только силуэт.

- Не вспугните, - тихо прошептал я, поднимаясь. – Сначала я один.

Я вышел на дорогу и крикнул:

- Огоньку не найдётся?

Парень двинулся мне навстречу и наконец вышел под свет фонаря. Еб! Я невольно отшатнулся. Эта была какая-то пародия на человека с гротескными, как будто специально искривленными чертами лица, неестественно бледной кожей и длинными как у зверя когтями на кончиках пальцев.

Мелькнула мысль: черт побери, пусть прошло много времени, но тогда в детстве я видел другого человека!

Я достал травмат и нацелил ему в грудь. На монстра это не произвело впечатления, и он сделал шаг вперед. Даже не крикнув «стой!» я начал палить. Раз! Два! Три! Четыре! Пять! Он дергался от попаданий, но продолжал идти как киношный зомби. В отчаянии я заорал, сжал травмат как ударный инструмент и бросился на него, пытаясь врезать в лицо. Попасть то я попал, но толку! Он повалил меня на землю, схватил одной рукой за горло, а другой попытался ударить. Я перехватил эту руку, врезал тыльной стороной ладони по подбородку и развернул его голову вверх. Он что-то рыкнул и чуть ослабил хватку. И тут меня спас Андрюха. С разбега он ударил его ногой в туловище и буквально скинул с меня. Но этот черт тут же поднялся и снова попер на нас, размахивая ручищами. Мы с Андреем попытались играть в крутых рукопашников, но мне очень быстро так прилетело в район виска, что я рухнул в нокдаун как подрубленное дерево. Приподняв голову, я увидел, что Андрей отчаянно отбивается и тут же услышал крик:

- Отойди!

Андрей отскочил в сторону. В десяти шагах напротив монстра стоял Олег, обеими руками сжимая пистолет.

- Стой урод, не двигайся! – крикнул он.

Но зверюга двинулась и пошла прямо на него. Олег выстрелил и я увидел попадание в бедро. Тварь шла дальше. Олег выстрелил в другое бедро, опять попал, но снова не смог ее остановить, потом в грудь, еще и еще! Тварь на мгновение остановилась, закачалась, но снова еще быстрее пошла на Олега. Он прошептал какое-то ругательство, спрятал пистолет и бросился бежать. Причем как мне показалось без особого страха, вполне осознанно.

Мы остались «без артиллерии». У меня промелькнул вихрь чувств: боль, страх, отчаяние и наконец безумная ярость. Я вскочил, выхватил штык-нож и кинулся на гадину. Существо сначала двигалось в сторону Олега, потом услышав мои шаги, стало разворачиваться и тут же получило от меня сокрушительный удар ножом в шею. Монстр покачнулся, секунду мы смотрели друг на друга и наконец он рухнул. Я тоже был готов упасть. От рывков, прыжков и сверх усилий травмированная голова раскалывалась. Подбежавший Андрей начал было дубасить тварь ногами, но я его остановил:

- Он готов.

Вернулся и Олег, снова сжимая в руках ствол.

- Как тебе это удалось? – спросил он.

- Понятия не имею, - честно ответил я.

- Что это за…? – Андрей даже не смог подобрать определения для этого существа.

- Слышь, тебя спрашивают, ты кто? – добавил я, глядя в абсолютно ассиметричные уродливые глаза твари. Она была еще жива, но чувствовалось что силы ее стремительно покидают. Неожиданно дернувшись, она начала распадаться и таять, словно кто-то невидимый полил ее кислотой. Уже вскоре от нее осталась только мокрая тень на асфальте, а высохшие волокна уносил мягкий ветер.

- И что дальше? – спросил Андрей.

- Кажется мы победили, - ответил я. А что я еще мог сказать?

- Черт-те что, - пробормотал потрясенный Олег, убирая ствол. – Ничего подобного, никогда…

Я улыбнулся.

- Сумасшедшим иногда надо верить. А теперь надо осмотреть место, откуда он пришел.

- А что мы там увидим ночью? – возразил Андрей. – Даже фонарь никто взять не додумался.

- Не знаю, - коротко ответил я и пошел к деревьям, туда откуда вышел наш противник. По идее надо было идти домой, отлежаться, может быть сходить к врачу (боль понемногу отпускала, но такие удары очень опасны), а потом осмотреть место уже днем, Андрей был абсолютно прав. Но во мне было что-то сильнее здравого смысла.

Я шел прямо по следам этого дьявола, отчаянно напрягая зрение, глядя себе под ноги. Ничего необычного: трава, листья, земля, камни. Я дошел до самого дерева из-за которого он появился, внимательно осмотрелся и прижал ладонь к стволу. Странное чувство, такое впечатление, будто я ощутил сквозняк. Постучал по стволу, вроде ничего необычного. Приложил к дереву уже обе ладони. Хм, действительно сквозняк. Причем поток воздуха понемногу увеличивался.

- Идите сюда, - крикнул я медленно движущимся Андрею и Олегу и в тот же миг огромный поток воздуха, словно промышленный пылесос, втянул меня в дерево.

Я ни черта не понял. Влетев прямо в кору и ствол, я оказался в каком-то затемненном пространстве, где меня из стороны в сторону швыряли нисходящие, восходящие и боковые потоки. Порой они исчезали вовсе и я зависал в невесомости. Совершая при этом плавательные движения, я понял что в принципе могу передвигаться, но любой новый поток мог тут же лишить смысла все мои старания. Оглядевшись по сторонам, я понял что нахожусь в огромном вертикальном тоннеле, у которого не было видно ни дна ни вершины. В стенах тоннеля то тут там виднелись круглые или овальные отверстия. Никакой системы в их расположении не было: они могли распределяться равномерно по всем тоннелю или скучено, их нигде нельзя было объединить в ровные геометрические фигуры, иногда попадались значительные промежутки полной темноты. За отверстиями был свет, но у меня складывалось ощущение, что какое-то небольшое освещение присутствует и в самом тоннеле из невидимого мне источника.

После долгих усилий я наконец подобрался к одному из светлых отверстий. Разглядеть что-то внутри было невозможно. Даже лампы или другого светильника было не видно. Я осторожно протянул в отверстие руку и тут же влетел внутрь. Кажется здесь все устроено как система пылесосов! Пару секунд, зажмурившись, я пронесся по коридору и был вытолкнут в какое-то темное, плохо пахнущее прямоугольное помещение, фактически просто вышел из стены. Впрочем, темным оно было относительно: в углах и на линиях смыкания стен был странно пульсирующий красно-розовый свет, как будто кто-то просунул там елочную гирлянду. Но самым поразительным были плавно летающие разноцветные шарики: красные, голубые, синие, желтые и зеленые. Они представляли собой яркую точку в центре и исходящие от нее волокна. Я осторожно протянул руку к одному из них, ощутил мягкое тепло, после чего шарик отлетел от меня. Оглядевшись, я увидел под потолком узкие зарештёчатые окна, за которыми светила Луна. Что ж, хорошо что хотя бы во времени я, кажется, не потерялся.

Возле одной из стен я увидел дверь, только без ручки. Я толкнул ее, потом врезал ногой, приложился с разбега – безрезультатно. Заперта она была намертво. Я еще раз осмотрелся по сторонам. На полу лежали какие-то трубы, то тут то там попадались отверстия разного калибра, кое где сохранились старые разрушившиеся перекрытия. Как я уже сказал, в помещении воняло. К осенней сырости добавлялся застаревший запах гнили и опустошения. Больше всего это было похоже… больше всего это было похоже на старый заброшенный сортир. Мда… Делать здесь было нечего и поскольку выйти через дверь не получалось, я попытался вернуться в тоннель тем же путем, которым попал сюда: вернулся к стене, из которой вышел, приложил к ней руки, с третьей попытки почувствовал знакомый сквозняк и вуаля! Через узкий светящийся желоб я снова попадаю в уже знакомое пространство.

И опять эти потоки как в аэродинамической трубе! Я так скоро космонавтом стану! Я решил попробовать изучить тоннель и подняться максимально высоко, насколько хватит сил. В процессе движения я громко крикнул, чтобы проверить есть здесь кто-то кроме меня. Классический пример того, как действие опережает логическое размышление. Сразу же после своего «Ээ-эй!» я услышал хлопающий звук и вскоре вокруг меня стала кружить… Нет, не летучая мышь и не крылатый дракон, а птица очень похожая на крупную ворону. На мои «кыш отсюда» и отмашки руками она не реагировала и внезапно сблизившись клюнула в голову. Идея с криком была явно неудачной.

- Ах ты тварь! - крикнул я, но не успел хорошенько ей врезать. Ворона пошла на новый заход. Снова клюнула, я смог стукнуть ее ладонью, но недостаточно сильно. Мы сражались несколько минут, пока я не вспомнил, что у меня есть штык-нож. Осторожно достал его и крепко сжал рукоятку. Не дай бог уронить здесь!

Летающая скотина оказалась упорной – один раз, как мне казалось, я здорово ее полоснул, но закаркав и немного подождав, она снова пошла в атаку. И только после второго хорошего попадания, тварь наконец-то оставила меня в покое и скрылась в темноте. Ну а я продолжил подъем. Впрочем длился он недолго. Я почувствовал, что начинаю уставать и нужно попытать счастья в каком-нибудь ближайшем окне.

Когда я вылез из него, я вообще не понял, где нахожусь. С одной стороны складывалось впечатление, что я нахожусь под землей, а сверху и вокруг меня старое здание после попадания в него авиабомбы. Я видел и даже в некоторой степени ощущал окружавшие меня стены подвала, землю, глину, камни, иногда какие-то железки, видел даже подземные ходы кротов. Но вместе с тем я мог свободно передвигаться, словно шел по дороге, а чувствовал я все эти вещи примерно также как мы воспринимаем сопротивление воздушных масс во время бега. Они просто легко, слабоосязаемо касались меня. Приглядевшись, я догадался, что вылез из подвального помещения старого ресторана «Лето». Просто потрясали пролетающие мимо меня светящиеся существа. Это были не шары, которые я видел в предыдущем окне, а какие-то яркие электрические рыбки. Ну то есть конечно не рыбы в прямом смысле слова, а вытянутые ярко-желтые организмы, способные очень быстро двигаться и моментально разворачиваться. Разглядеть их было сложно, но на меня они не обращали внимания.

Прогулка могла бы стать невероятно интересной если бы не периодически встречавшаяся мне темная кашеобразная масса. Я быстро понял, что это и есть, живущая под землей, материнская, основная часть твари, наземное воплощение которой я только что убил. Сгустки этой субстанции то замирали, медленно пульсируя, словно переваривали что-то, то начинали двигаться, замедляясь и ускоряясь, разделялись и снова сливались воедино. Невыносимо было сознавать что мой любимый парк как вирусом поражен этой гадостью. Мы с тварью видели, воспринимали друг друга, но по поведению этого организма и какому-то звериному собственному чутью, я понимал, что здесь мы не можем причинить друг другу вреда. Наполненные взаимной ненавистью, мы двигались, как две эскадры парусного флота, неспособные сражаться во время шторма.

Мне хотелось увидеть как можно больше. В кои то веки представилась возможность осуществить детскую мечту: узнать, что находится в парке под землей. Попались несколько советских монет, отвертка, часто встречались полуразвалившиеся остатки железобетонных конструкций. Неоднократно видел фрагменты костей, по которым невозможно было понять, кому они принадлежали. Однажды я наткнулся на практически целый скелетированный человеческий труп. По сохранившимся остаткам одежды, я понял, что это был мужчина.

И вот я повернул в сторону поляны, раньше официально называвшуюся полем народных игр. Мы же во времена моего детства, называли ее Опилками, потому что в центре поляны был круг из деревянных опилок, на котором боролись татары в дни своих национальных праздников. Потом они почему-то перестали бороться, опилки исчезли и все поросло травой.

С удивлением, перераставшим в легкий ужас, я увидел тела двух людей, взрослого и ребенка, затянутых в нечто, напоминающее полупрозрачный рыбий пузырь. Быстро вспоров его и увидев людей вблизи, я даже немного отпрянул назад. Взрослого усатого мужчину лет пятидесяти я видел впервые, но ребенок… Это был Сашка, не повзрослевший ни на день! Следов трупного тления совершенно не было. Я кинулся к нему и пощупал пульс на сонной артерии. Он был и даже не нитевидный! Обычный пульс спящего человека. Сашка был жив! Я тут же убедился, что жив был и мужчина, лежавший рядом. Я стал трясти Сашу за лицо и будить его.

- Эй, вставай!

Сашка недовольно поморщился и открыл глаза.

- Вы кто?

- Леша меня зовут, раньше мы были знакомы. Поднимайся, идем со мной.

- Куда? Где я? – забеспокоился мальчик.

- Ты в Измайловском парке, но не совсем в том, к которому привык. Ты можешь идти?

Сашка встал. Судя по всему он был здоров, но выглядел явно непроснувшимся.

- Могу, - коротко ответил он.

Надо было будить и мужчину.

- Гражданин, подъем, - я слегка похлопал его по щеке и с удивлением почувствовал запах спиртного.

- Чего? Шеф, я тут… мне домой надо, - забормотал он какую-то ахинею.

- Вот домой и пойдем.

Я помог ему подняться и скомандовал обоим:

- За мной.

Путь до развалин ресторана был недолог.

- Саша, ты прятался за деревом и провалился в него, верно? - спросил я.

- Я играл с друзьями, а оно как будто втянуло меня. А откуда вы знаете?

- Я с тобой тогда и играл. Я твой друг Леша. Не удивляйся. Прошло 17 лет, я вырос, а ты почему то нет.

- Не может быть, - Сашка потрясенно смотрел на меня как на инопланетянина. – А что с мамой и папой?

- Живы, но сильно изменились. Что было потом, после того как ты упал?

- Я летел в темноте, меня потянуло куда-то в свет, а потом, как будто уснул. Когда спал, казалось что лежу, а меня тащат куда-то. Когда спал тоже казалось, что свет вижу, а иногда темные пятна на нем.

- Ясно. А с тобой что, мужик? Как тебя зовут то?

- Игорь. Да вообще не пойму. Мы выпивали с мужиками в парке, мне отлить надо было. Пошел в кусты. И тут кто-то хвать! Рот мне зажал и на землю. Больше не помню ничего. Черт, вот маньяки пошли. Уже на мужчин нападают.

- И не говори. На простых русских алкоголиков. Но тебе повезло, наверное невкусный оказался из-за сильной проспиртованности. А может наоборот, отложил он тебя на праздник, как деликатес.

- Ой, что это? – крикнул Сашка, увидев «рыбок».

- Местная живность. Не бойся, они безвредные.

- А это? – Сашка испуганно указал на впервые появившуюся после его освобождения черную тварь.

- Эта уже вредная, но думаю, в данном случае она нам ничего не сделает.

Тварь была очень зла. Резко крутилась и дергалась вокруг нас с удвоенной скоростью. Я даже достал нож на всякий случай. Хотя как можно бороться ножом с кашеобразной пеной, если она все таки будет атаковать? Тут скорее какой-нибудь огнемет пригодился. Но нож хотя бы успокаивающе действовал на моих спутников.

К счастью вход в портал мы обнаружили довольно быстро. Перед прыжком я восхищенно посмотрел наверх. Поразительное и уникальное зрелище: вид на здание из подвала, когда все вокруг для тебя прозрачно. В тоннеле Сашка адаптировался гораздо быстрее Игоря, которого мне даже хотелось бросить из-за его раздражающей необучаемости двигаться в потоках воздуха.

Понять принцип расположения порталов было совершенно невозможно. На этот раз мы вылетели прямо из постамента памятнику Ленина. Над головой сияла чертовски приятная мне Луна. Я подбежал к аллее и прокричал:

- Олег! Андрей! Я здесь!

Никакого ответа. Мать твою! Неужели это другое полнолуние и мне вечно плутать по этим бесконечным пространственно-временным окнам? Я схватил мобильный и нажал на вызов Андрея. По крайней мере со связью все было в порядке. С огромной радостью я услышал:

- Алло, Леха, ты где?

- У памятника. А вы где? Сколько меня не было?

- Да часа три, мы уже домой ушли. Ты цел? Чего случилось?

- Расскажу при встрече.

И мы встретились, и я рассказал. Вы наверное думаете, что моя жизнь после этого в очередной раз изменилась, перестала быть такой как прежде и прочие бла бла бла? В том то и дело что нет. Три недели спустя мы с Андреем пили пиво на аллее неподалеку от места нашей совместной баталии. Из-за дерева вышел человек и посмотрел на нас. Самый обычный мужчина. Просто стоял и смотрел, мне даже показалось, что он мне улыбнулся. Ну а я в ответ отсалютовал ему бутылкой. А потом, чтобы у меня не возникло сомнений, этот парень зашел обратно за дерево и исчез. Показал мне, что ничего не закончилось и наши отношения продолжатся. Я и не возражал. Тварь могла придавать части себя облик человеческого тела. Это было нечто вроде щупальца, которое осьминог высовывал наружу. Убив человеческое воплощение твари, я отрубал это щупальце, причинял твари боль, сильно раздражал, но безусловно не мог уничтожить. Как я понял, когда тварь создает обычного человека днем, он ничем не отличается от других людей, чтобы не привлекать внимания. А вот ночью она лепит страшного монстра, чтобы психологически воздействовать на незадачливых одиноких прохожих. В районе шеи у нее уязвимое место, но ранение должно быть достаточно серьезным, иначе она не вырубится. Так что фехтование наше все. В идеале на эту тварюгу надо вообще с двумя мечами выходить, как синсей Мусаси, но пока это мечты. Рукопашный бой с ней к сожалению практически не работает, разве что оттолкнуть можно. Огнестрел наверное только в ту же шею и очередью, ну или бомбой/гранатой чтобы вообще разорвало.

Я мог бы ничего не делать вообще, но повторюсь, свыкнуться с мыслью о том, что парк моего детства отравлен этой дрянью, я не могу. Поэтому в теплое время года, в полнолуние периодически выхожу на бой. Иногда я побеждаю, как в случае описанном в начале, иногда расходимся на ничью. Не проиграл я еще ни разу, но прекрасно понимаю, что каждый бой может оказаться последним. Мы с тварью прекрасно чувствуем друг друга, с годами все сильнее, но я не понимаю почему она не хочет уходить из парка. Ведь ей здесь должно быть из-за меня ужасно некомфортно. Может привязалась к инфраструктуре в виде системы порталов, а может по какой-то причине просто заперта здесь. Ведь не смогла же она преследовать меня в тот раз, когда разодрала мне ногу, а я улепетывал к железной дороге.

Сашку я тогда привел к себе домой, а утром вернул его, постаревшим на 17 лет родителям. У пацана конечно был жуткий шок, а мама и папа его хорошо что не умерли от разрыва сердца. Поскольку оба они уже близки к пенсионному возрасту я частично взял над ним опекунство. О беспрецедентном событии мы с ним рассказывали примерно одно и то же: он спал, я нашел его в парке, разбудил и привел домой. Телевизионщики конечно не могли пройти мимо нашего случая, но больше внимания уделили нашему алкоголическому товарищу, который нарассказывал такого, что даже я усомнился, не белая ли это горячка.

Мне самому интересно почему они выжили. Пузырь, из которого я их достал, был своего рода холодильником, в котором идеально сохранялось все что в него помещается, у мужика ведь даже алкоголь не выветрился. Но почему они не понадобились твари все эти годы и сколько еще может быть таких не найденных пузырей? Быть может тварь когда-нибудь научится разговаривать и все мне расскажет, но верится в это слабо.

Автор - Гоуствуд.
Первоисточник.


Новость отредактировал Estellan - 12-08-2023, 19:20
12-08-2023, 19:20 by dimacraft04Просмотров: 295Комментарии: 1
+3

Ключевые слова: Дети существа исчезновения следствие странные люди другой мир погоня монстр

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
12 августа 2023 21:10
+2
Группа: Активные Пользователи
Репутация: Выкл.
Публикаций: 131
Комментариев: 7 097
Да уж интрига. А Саше повезло
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
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