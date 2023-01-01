Город безымянных

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:13

Причина: Стилистика автора сохранена.

Кесл Просмотров: 94 Комментарии: 0 +2 Вчера, 19:13 by

Я умер зимой 1997 года в городе Новосибирск. Я не помню причин своей смерти. Возможно, я тогда много пил или что-то заставило выйти меня на мороз почти голым. Это и не важно. Самое главное, что при мне не было никаких документов. Милиция так и не смогла меня опознать. Не было заявлений о моей пропаже, никто меня не искал. Скорей всего, для мира я умер ещё раньше...Какое-то время я пробыл в морге. Из этого времени помню только холодный, мрачный стол. Я лежал на нём и пытался изо всех сказать хоть что-то. Тогда я ещё помнил, как меня звали. Только имя. Но я был уверен, что сказав его, меня найдут. Меня кто-нибудь узнает и заберёт из этих казенных стен в тепло родного дома. Да ненадолго, но хотя бы в тепло. У меня не получилось. Никто так и не пришёл.Затем была ночь, самая тёмная ночь перед рассветом. Приближалась весна, которую я уже никогда не застану. Полугнилой деревянный гроб со мной внутри привезли на Гусинобродское кладбище. Похороны были быстрыми. Меня положили в землю и закопали. Никто так и не остался со мной. Я тогда не просил многого, просто хотел чтобы кто-то постоял надо мной. Мечтал о том, чтобы этот кто-то сказал бы что-то в духе "Бедный парень" или "Покойся с миром". Но нет, я был лишён и этого. Всё, чего я был достоин в жизни - таблички с номером 1124.По началу было страшно. Было темно и неуютно. Стены давили на меня и я боялся умереть. Глупо. Когда свыкся с мыслю о том, что я буду так лежать бесконечно долго, ко мне постучались. А затем... Затем, город безымянных открыл для меня свои двери. Нас таких много, настолько много, что здесь, под землёй у нас свой небольшой городок. Город - это большое допущение. Скорее полость, заполненная остатками гробов и телами в тряпье. Но нам нравится называть это место городом. Как-то привычней становится, теплей? Хотя никому здесь не бывает тепло.Рядом со мной такие как я. Безымянные, беспамятные и всеми забытые люди-номера. Ни у кого здесь нет имени. Нет личных вещей. Есть только номер и короткая, угасающая память. Иногда мы обмениваемся воспоминаниями. Бывает, кто-то что-то вспомнит, а мы и рады послушать. Так мы стараемся держаться за остатки чего-то личного, своего. Но большую часть времени мы молчим. Хотя есть те, кто пытается как-то бороться с этим. Они шумят, кричат, воют. Пытаются из-под толщи земли кого-то призвать. С кем-то поговорить. Но все такие попытки обречены.Чем дольше ты в нашем городе, тем меньше в тебе человеческого. И когда твоя память затухает настолько, что ты даже не можешь вспомнить свой собственный номер, ты становишься невидимой частью города. Тебя уже нет. Так было с 345, так стало с 1035, так будет и со мной. Мне не долго осталось. Я чувствую, как память моя слабеет. Всё, что сейчас у меня в голове - это угасающая с каждым днём надежда о том, что хоть кто-то остановится рядом с моей могилой. Я не жду сочувствия и любви от него. Достаточно праздного любопытства. И пока моя память худо-бедно хранит эту надежду, я ещё здесь. Я всё ещё житель безымянного города.

Ключевые слова: Безымянная могила память рассказ авторская история

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