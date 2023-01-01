Я ненавижу дождь

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:11

Причина: Стилистика автора сохранена.

Pennywaise Просмотров: 124 Комментарии: 0 +3 Вчера, 19:11 by

Жаркий летний день подходил к концу. Вечерний сумрак постепенно окутывал деревню, а с егонаступлением небо заволокло свинцовыми тучами.Посыпались первые капли. Вдалеке засверкала молния, рассекая небосвод словно серпом, аземлю сотрясали раскаты грома. Изморось капля за каплей сменилось крупной дробью,которая барабанила по крыше с чудовищной силой, словно норовя пробить ее и проникнуть внутрь.Ненавижу дождь.Мрак. Сырость. Грязь. Стоя у окна и наблюдая эту картину я невольно поежился.Обычно в такую погоду хочется есть, есть и спать. В связи с этим, мной было приятно решениеотправится в небольшой поход в мистическое место под названием «кухня». Почемумистическое? Да хотя бы потому что заходишь туда якобы на пять минут, и все, считай пропал,тебя находят спустя несколько часов сидя за столом и набивая желудок различными вкусностями.Аромат наивкуснейшего ужина в виде запеченного кролика с овощами наполнил моюдыхательную систему, от чего по подбородку непроизвольно потекли слюни. Отец всегда былсилен в кулинарии. Возможно, ему было по душе данное занятие, но не исключен тот факт, что онявляется моим единственным родителем, а следовательно жизнь заставила его многомунаучиться. Мать и вовсе не помню, она погибла когда мне исполнилось четыре. Как утверждает батя,она утонула в реке примерно в такую же погоду, ее унесло течением, а труп так и не былобнаружен.Я слепо верил ему, до недавнего времени . С приходом дождя приоткрылась и завеса тайны,предавая гласности горькую и жуткую истину . Мы сели за стол и отужинали молча, размышляя каждый о своем,под звук стучащих капель по металлическому покрытию кровли как по нервам – Кап. Кап.Спустя некоторое время пришло осознание того что мои веки стали в разы тяжелее, упорно стремясьотправить в мир сновидений, вследствие чего инстинкты потянули меня в свою комнату, незабыв при этом отблагодарить папу за вкусную еду. Уснул как младенец даже не успев долететьдо подушки.В ту ночь бесследно исчез отец. На утро, обнаружив его исчезновение я первым делом сталобзванивать соседей, спрашивая не встречался ли он им.Да, можно было подумать, а с чего я вообще решил что он исчез, а не пошел по делам, мало ликакие у человека заботы и проблемы. Такие мысли посещали меня, но стоит отметить, была однастранность, а если быть точнее несколько. Первая заключалась в том, что за окном стояла та женепогода, тучи словно взбесившись продолжали изливать свои внутренности , превращая почву вчавкающее месиво. Ну это ладно. А вот выходить в такую стихию, не удосужившись накинутьсапоги и дождевик, ну или куртку на крайняк, это как минимум несообразно. Все его вещиоставались дома, включая телефон, что крайне на него не похоже.Примерно часа четыре я провел на телефоне, обзванивая практически всех жителей деревни, аточнее тех кого знал и у кого мог бы отец загостить, но все безрезультатно. Казалось быбезобидный дождь теперь перерастал в настоящее бедствие, а вместе с ним нарастала и тревога.Последующие пару часов я ходил как на иголках, скитаясь по дому, то поглядывая в окна, то выйдя накрыльцо, закуривая и наблюдая вдаль насколько это было возможно, ибо плотная стена дождяне хило так ограничивала обзор. Чутье подсказывало – что-то случилось или должно случится, а она меня ни разу не подводила. Помню как с пацанами лазили на водонапорную башню, что рядом сзаброшенным заводом. Это у нас что-то на подобии развлечения было, забраться на самый верх икрикнуть «Я король мира». Но в тот раз все было иначе, будто внутренний голос шептал «Стой, неделай этого», и я его послушал, несмотря на издёвки друзей и проявления трусости. Как итог-ржавая железная лестница не выдержав нагрузки, со скрипом отвалилась и рухнула вниз, унося ссобой жизни двух моих товарищей. Много такого рода случаев имелось, но опять-таки чуйкаоберегала всякий раз. Вот и в тот момент было такое ощущение, словно некая опасностьзатаилось где-то рядом и ждёт своего часа. Собственно так оно и было…Незаметноподкрадывался вечер а с ним и паника, окутывая меня все больше и больше. Как бы мне этого нехотелось, все же пришлось позвонить участковому и заявить о исчезновении моего предка, хотяпрекрасно понимал что это вряд-ли что-либо изменит. Андрей Петрович – самодовольный ,лицемерный и ленив настолько, что даже в самый ясный солнечный день не заставишь поднятьсвои шерстистые шары со стула, что уж говорить о ныне стоящей буре за окном.Дождавшись ответа, и набрав в лёгкие воздух я стал рассказывать что к чему, однако собеседникперебил не давая мне договорить. Сказанное им повергло меня в шок, а тело сковывал страх,первобытный, липкий и холодный. Колоссальное количество мурашек прошлись по всему телу аноги подкосило, заставив меня пошатнуться и присесть на первый попавшийся стул.- Вы что там сговорились все? Ты уже седьмой за сегодняшний день заявивший о пропажечеловека.Эта фраза звучала в голове снова и снова на протяжении нескольких минут, а я сидел на стуле ипялился в одну точку.- Алло! Алло!. – доносилось из трубки, но я никак не реагировал, меня словно парализовало .- Семь! Семь человек пропало, – проговорил я вслух, все также сидя неподвижно и с открытымртом. Осознание того, что все это не спроста пришло сразу, ведь даже дурак поймет, ладно тамодин пропал, всякое случается. Но семеро, это уже попахивает чертовщиной не иначе.Просидев за столом ещё некоторое время, и будучи весь в раздумьях, меня незаметно для самогосебя вырубило.Из состояния сна выдернул стук в окно, короткий, не громкий но отчётливый.«Показалось» Подумалось мне тогда, или ветка от рядом растущего дерева под порывами ветраврезалась в окно. Но на всякий случай я решил проверить.За окном царила непроглядная темень, лишь иногда сверкали молнии обхватывая все небо,превращая в огромную паутину и озаряя местность на многие километры. Как и следовалоожидать, мне не удалось разглядеть ничего кроме кромешной темноты. Однако, когда вочередной раз засверкала молния я успел кое-что заметить.Силуэты людей. Они были повсюду и их было много. Некоторые были на дороге, другие околососедского дома, пару штук у моей калитки. Они просто стояли неподвижно, словно чего-тоожидая. Внезапно один из них прильнул к окну. От неожиданности я попятился назад вскрикиваякак девчонка . Сердце колотилось что бешеная, такое ощущение будто вот-вот выпрыгнет изгрудной клетки и уползет куда подальше.Присмотревшись повнимательнее, я смог разглядеть что там, за окном, во мраке мойотец, стоит и поглядывает в окно. Спустя пару мгновений до меня дошло – что-то не так. Его лицо, оно былодругим, бледным, а глаза словно покрыты белой пеленой. Рот искривлен до жути, а из негосочилась красная субстанция, напоминая кровь. Он издавал непонятные звуки, клацал челюстью и водил ладонью по стеклу, пялясь своими неживыми глазами на меня.Гляделки наши длились примерно с минуту, а после он начал колотить по стеклу, руками иголовой, разбивая лицо в мясо. Затем к нему присоединились и другие. Я оказался окружён со всех сторон, эти черти умудрились забраться даже не крышу и с нечеловеческой силой тарабанитьпо ней. Дверь вынесли вместе с петлями, а окна все разлетелись осколками.Казалось бы, заходи не хочу, однако, все в миг утихло и наступила тишина. Уродцы стоялинеподвижно как до этого, словно их отключили от сети питания . Что до меня, так я просто стоялпосреди комнаты и с ужасом наблюдал за происходящим, и даже не пытался сделать что-либо.Так а что я сделаю то? Ну возьму я нож, зарежу одного, пырну второго, но нас всех меня не хватит,сожрут с потрохами. Убежать? Куда? Они были везде. Я оказался в ловушке.Присмотревшись повнимательнее я стал узнавать в этих тварях своих соседей и жильцов нашейдеревни. Все они выглядели как мой отец, такие же кривые и страшные. Среди них стоял иучастковый. Все таки заставили выйти прогуляться. Раздался раскат грома. Твари, что находились упорога медленно расступились, освобождая место ей. Вскоре, на том месте где ранее стояладверь появилось жуткое создание. Эта была женщина, точнее когда-то была ею. Сейчас же, этобыл ходячий труп. Местами отсутствовала плоть, виднелись внутренние органы и кости. Начерепе красовалось несколько пучков грязных и липких волос, вьющиеся во все стороны подпорывами ветра . Отсутствовал один глаз, вместо него чернота, в которой копошились черви.После недолгой тишины существо протяжно завыла словно волк, и все криворотые упыриразбежались кто куда. Но не долго. Спустя буквально пол минуты они начали заливать мой домдождевой водой, пытаясь при этом попасть в меня. Черпали эти гады чем попадалось под рукой,будь то ведро, ковш, тазы и кастрюли. Брызги разлетались по всему дому, а я ужасе забежал всвою комнату и затаился в шкафу, что находился в самом отдаленном углу.Теперь я понял все, ну почти. Дождевая вода - это проводник. С ее помощью эта тваринаконтролирует их разум, превращая в послушных псов, верно служащих хозяйке и выполняя любойприказ без обсуждений. Меня мучает всего один вопрос, по какой причине они не могут заходитьв дом. Но видимо этого мне знать не дано.Кстати, я догадываюсь как погибла моя мать, ибо последний раз такая гроза была зафиксированаименно осенью того злосчастного года, когда она ушла из жизни. Был один нюанс – гроза длиласьвсего полторы суток, соответственно модно сделать вывод – сущность не успело всех заразить изабрать с собой. Но в моем случае, ливень только усиливается с каждым часом, не оставляя мненикаких шансов.Третий час как сижу в шкафу. Сижу и пишу все это, не знаю зачем и почему.На улице такая же возня, заражённые таскают воду как проклятые, когда же они устанут?Везде и отовсюду капает вода, со стен, потолков, а на полу и вовсе озеро.Сквозь левую стойку и крышу шкафа также просачивается вода. Ноги онимели.Больше писать не смогу , ибо тело не слушается совсем, а меня мучает непреодолимое желаниевыйти на улицу, не боясь намекнуть, заболеть, стать заражённым умертвенным.Я ненавижу дождь…

Ключевые слова: Дождь пропажа отец авторская история

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