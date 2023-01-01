Я ненавижу дождь…

Я ненавижу дождьЖаркий летний день подходил к концу. Вечерний сумрак постепенно окутывал деревню, а с его
наступлением небо заволокло свинцовыми тучами.
Посыпались первые капли. Вдалеке засверкала молния, рассекая небосвод словно серпом, а
землю сотрясали раскаты грома. Изморось капля за каплей сменилось крупной дробью,
которая барабанила по крыше с чудовищной силой, словно норовя пробить ее и проникнуть внутрь.
Ненавижу дождь.
Мрак. Сырость. Грязь. Стоя у окна и наблюдая эту картину я невольно поежился.
Обычно в такую погоду хочется есть, есть и спать. В связи с этим, мной было приятно решение
отправится в небольшой поход в мистическое место под названием «кухня». Почему
мистическое? Да хотя бы потому что заходишь туда якобы на пять минут, и все, считай пропал,
тебя находят спустя несколько часов сидя за столом и набивая желудок различными вкусностями.
Аромат наивкуснейшего ужина в виде запеченного кролика с овощами наполнил мою
дыхательную систему, от чего по подбородку непроизвольно потекли слюни. Отец всегда был
силен в кулинарии. Возможно, ему было по душе данное занятие, но не исключен тот факт, что он
является моим единственным родителем, а следовательно жизнь заставила его многому
научиться. Мать и вовсе не помню, она погибла когда мне исполнилось четыре. Как утверждает батя,
она утонула в реке примерно в такую же погоду, ее унесло течением, а труп так и не был
обнаружен.
Я слепо верил ему, до недавнего времени . С приходом дождя приоткрылась и завеса тайны,
предавая гласности горькую и жуткую истину . Мы сели за стол и отужинали молча, размышляя каждый о своем,
под звук стучащих капель по металлическому покрытию кровли как по нервам – Кап. Кап.
Спустя некоторое время пришло осознание того что мои веки стали в разы тяжелее, упорно стремясь
отправить в мир сновидений, вследствие чего инстинкты потянули меня в свою комнату, не
забыв при этом отблагодарить папу за вкусную еду. Уснул как младенец даже не успев долететь
до подушки.
В ту ночь бесследно исчез отец. На утро, обнаружив его исчезновение я первым делом стал
обзванивать соседей, спрашивая не встречался ли он им.
Да, можно было подумать, а с чего я вообще решил что он исчез, а не пошел по делам, мало ли
какие у человека заботы и проблемы. Такие мысли посещали меня, но стоит отметить, была одна
странность, а если быть точнее несколько. Первая заключалась в том, что за окном стояла та же
непогода, тучи словно взбесившись продолжали изливать свои внутренности , превращая почву в
чавкающее месиво. Ну это ладно. А вот выходить в такую стихию, не удосужившись накинуть
сапоги и дождевик, ну или куртку на крайняк, это как минимум несообразно. Все его вещи
оставались дома, включая телефон, что крайне на него не похоже.
Примерно часа четыре я провел на телефоне, обзванивая практически всех жителей деревни, а
точнее тех кого знал и у кого мог бы отец загостить, но все безрезультатно. Казалось бы
безобидный дождь теперь перерастал в настоящее бедствие, а вместе с ним нарастала и тревога.
Последующие пару часов я ходил как на иголках, скитаясь по дому, то поглядывая в окна, то выйдя на
крыльцо, закуривая и наблюдая вдаль насколько это было возможно, ибо плотная стена дождя
не хило так ограничивала обзор. Чутье подсказывало – что-то случилось или должно случится, а она меня ни разу не подводила. Помню как с пацанами лазили на водонапорную башню, что рядом с
заброшенным заводом. Это у нас что-то на подобии развлечения было, забраться на самый верх и
крикнуть «Я король мира». Но в тот раз все было иначе, будто внутренний голос шептал «Стой, не
делай этого», и я его послушал, несмотря на издёвки друзей и проявления трусости. Как итог-
ржавая железная лестница не выдержав нагрузки, со скрипом отвалилась и рухнула вниз, унося с
собой жизни двух моих товарищей. Много такого рода случаев имелось, но опять-таки чуйка
оберегала всякий раз. Вот и в тот момент было такое ощущение, словно некая опасность
затаилось где-то рядом и ждёт своего часа. Собственно так оно и было…
Незаметно
подкрадывался вечер а с ним и паника, окутывая меня все больше и больше. Как бы мне этого не
хотелось, все же пришлось позвонить участковому и заявить о исчезновении моего предка, хотя
прекрасно понимал что это вряд-ли что-либо изменит. Андрей Петрович – самодовольный ,
лицемерный и ленив настолько, что даже в самый ясный солнечный день не заставишь поднять
свои шерстистые шары со стула, что уж говорить о ныне стоящей буре за окном.
Дождавшись ответа, и набрав в лёгкие воздух я стал рассказывать что к чему, однако собеседник
перебил не давая мне договорить. Сказанное им повергло меня в шок, а тело сковывал страх,
первобытный, липкий и холодный. Колоссальное количество мурашек прошлись по всему телу а
ноги подкосило, заставив меня пошатнуться и присесть на первый попавшийся стул.
- Вы что там сговорились все? Ты уже седьмой за сегодняшний день заявивший о пропаже
человека.
Эта фраза звучала в голове снова и снова на протяжении нескольких минут, а я сидел на стуле и
пялился в одну точку.
- Алло! Алло!. – доносилось из трубки, но я никак не реагировал, меня словно парализовало .
- Семь! Семь человек пропало, – проговорил я вслух, все также сидя неподвижно и с открытым
ртом. Осознание того, что все это не спроста пришло сразу, ведь даже дурак поймет, ладно там
один пропал, всякое случается. Но семеро, это уже попахивает чертовщиной не иначе.
Просидев за столом ещё некоторое время, и будучи весь в раздумьях, меня незаметно для самого
себя вырубило.
Из состояния сна выдернул стук в окно, короткий, не громкий но отчётливый.
«Показалось» Подумалось мне тогда, или ветка от рядом растущего дерева под порывами ветра
врезалась в окно. Но на всякий случай я решил проверить.
За окном царила непроглядная темень, лишь иногда сверкали молнии обхватывая все небо,
превращая в огромную паутину и озаряя местность на многие километры. Как и следовало
ожидать, мне не удалось разглядеть ничего кроме кромешной темноты. Однако, когда в
очередной раз засверкала молния я успел кое-что заметить.
Силуэты людей. Они были повсюду и их было много. Некоторые были на дороге, другие около
соседского дома, пару штук у моей калитки. Они просто стояли неподвижно, словно чего-то
ожидая. Внезапно один из них прильнул к окну. От неожиданности я попятился назад вскрикивая
как девчонка . Сердце колотилось что бешеная, такое ощущение будто вот-вот выпрыгнет из
грудной клетки и уползет куда подальше.
Присмотревшись повнимательнее, я смог разглядеть что там, за окном, во мраке мой
отец, стоит и поглядывает в окно. Спустя пару мгновений до меня дошло – что-то не так. Его лицо, оно было
другим, бледным, а глаза словно покрыты белой пеленой. Рот искривлен до жути, а из него
сочилась красная субстанция, напоминая кровь. Он издавал непонятные звуки, клацал челюстью и водил ладонью по стеклу, пялясь своими неживыми глазами на меня.
Гляделки наши длились примерно с минуту, а после он начал колотить по стеклу, руками и
головой, разбивая лицо в мясо. Затем к нему присоединились и другие. Я оказался окружён со всех сторон, эти черти умудрились забраться даже не крышу и с нечеловеческой силой тарабанить
по ней. Дверь вынесли вместе с петлями, а окна все разлетелись осколками.
Казалось бы, заходи не хочу, однако, все в миг утихло и наступила тишина. Уродцы стояли
неподвижно как до этого, словно их отключили от сети питания . Что до меня, так я просто стоял
посреди комнаты и с ужасом наблюдал за происходящим, и даже не пытался сделать что-либо.
Так а что я сделаю то? Ну возьму я нож, зарежу одного, пырну второго, но нас всех меня не хватит,
сожрут с потрохами. Убежать? Куда? Они были везде. Я оказался в ловушке.
Присмотревшись повнимательнее я стал узнавать в этих тварях своих соседей и жильцов нашей
деревни. Все они выглядели как мой отец, такие же кривые и страшные. Среди них стоял и
участковый. Все таки заставили выйти прогуляться. Раздался раскат грома. Твари, что находились у
порога медленно расступились, освобождая место ей. Вскоре, на том месте где ранее стояла
дверь появилось жуткое создание. Эта была женщина, точнее когда-то была ею. Сейчас же, это
был ходячий труп. Местами отсутствовала плоть, виднелись внутренние органы и кости. На
черепе красовалось несколько пучков грязных и липких волос, вьющиеся во все стороны под
порывами ветра . Отсутствовал один глаз, вместо него чернота, в которой копошились черви.
После недолгой тишины существо протяжно завыла словно волк, и все криворотые упыри
разбежались кто куда. Но не долго. Спустя буквально пол минуты они начали заливать мой дом
дождевой водой, пытаясь при этом попасть в меня. Черпали эти гады чем попадалось под рукой,
будь то ведро, ковш, тазы и кастрюли. Брызги разлетались по всему дому, а я ужасе забежал в
свою комнату и затаился в шкафу, что находился в самом отдаленном углу.
Теперь я понял все, ну почти. Дождевая вода - это проводник. С ее помощью эта тварина
контролирует их разум, превращая в послушных псов, верно служащих хозяйке и выполняя любой
приказ без обсуждений. Меня мучает всего один вопрос, по какой причине они не могут заходить
в дом. Но видимо этого мне знать не дано.
Кстати, я догадываюсь как погибла моя мать, ибо последний раз такая гроза была зафиксирована
именно осенью того злосчастного года, когда она ушла из жизни. Был один нюанс – гроза длилась
всего полторы суток, соответственно модно сделать вывод – сущность не успело всех заразить и
забрать с собой. Но в моем случае, ливень только усиливается с каждым часом, не оставляя мне
никаких шансов.
Третий час как сижу в шкафу. Сижу и пишу все это, не знаю зачем и почему.
На улице такая же возня, заражённые таскают воду как проклятые, когда же они устанут?
Везде и отовсюду капает вода, со стен, потолков, а на полу и вовсе озеро.
Сквозь левую стойку и крышу шкафа также просачивается вода. Ноги онимели.
Больше писать не смогу , ибо тело не слушается совсем, а меня мучает непреодолимое желание
выйти на улицу, не боясь намекнуть, заболеть, стать заражённым умертвенным.
Я ненавижу дождь…
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:11
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 19:11 by PennywaiseПросмотров: 124Комментарии: 0
Ключевые слова: Дождь пропажа отец авторская история