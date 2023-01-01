Не то, чем кажется 4

Estellan Просмотров: 69 Комментарии: 0 +1 Вчера, 10:49 by

- Ладно, ладно, я сдаюсь, - Клара подняла руки выражая свою полную капитуляцию интернациональным жестом. – Не представляю, как ты собираешься все это провернуть, но я помогу тебе.- Вот и славненько, - я хлопнул ладонями по коленям и поднялся на ноги. – А теперь, пойдем, поговорим с Эриком. Если, конечно, он еще не успел очухаться и отправиться похмеляться.Разговор занял большую часть ночи, изрядно вымотав Клару, которая, сначала, мерила большими шагами комнату, потом размахивала руками, даже звезданула в меня парочкой заклинаний, а сейчас устало сцеживала в кулак очередной зевок.- А ты уверен? – она бросила опасливый взгляд на светлеющий за окном край неба.- В Эрике?- В том, что тебе стоит сейчас выходить. Скоро рассвет, и… - она замолчала, отведя взгляд.- И что? Не хочу тебя расстраивать, но я не планирую сгорать на солнце. Да, я стану несколько слабей и, возможно, заработаю небольшую почесуху, если буду слишком долго загорать, но помирать не планирую. Если ты об этом, - я скептически окинул взглядом магичку.- Ладно… - выдохнула та. – Только давай внешность тебе немного подправим? Где-то у меня валялся артефакт… А потом, если твой гениальный план действительно сработает, надо будет разжиться полноценным доспехом с закрытым шлемом. Хотя бы.Терпеливо выждав требуемые полчаса, пока магичка рылась в своей женской сумочке, отыскивая необходимое, попутно вытаскивая все ненужное на стол. Куча барахла росла. Я, с восхищением, наблюдал, ожидая, что в конце она обязательно вытащит на свет последний экземпляр «дракона лысого», так же считавшегося вымершим.- Все, идем, - в мою ладонь опустился неприметный металлический кругляшок, рассчитанный на тонкие женские пальчики. Ну хоть на мизинец налез.Путь по городу затянулся. Мы уже заглянули в несколько таверн, но Эрика, пока что, так и не нашли. Проходя мимо очередного здания я ощутил как что-то кольнуло затылок, заставив замереть и повернуть голову. Возвышающееся по правую руку здание не было знакомым. За последние годы многое в столице поменялось, но это место… оно было особенным. Когда же до меня, наконец, дошло, ноги окончательно вросли в землю.- Они… они в самом деле построили на месте нашей штаб-квартиры Бордель?! – зарычал я, а Клара, быстро вернувшись, ухватила меня за рукав и потащила дальше по улице.- Не кипятись! И убери с лица это зверское выражение. Мы привлекаем внимание, - прошептала она, для уверенности крепче цепляясь за мою руку и склоняясь к плечу. Ну чем не парочка влюбленных, гуляющая ранним утром?- Клара! – выдохнул я и снова оглянулся, и опять замер. На этот раз не из-за здания. Здание было обычным. Окна – тоже. А вот отражающееся в этом окне… - Боги! – прошептал я, теряя голос, и только крепкая рука магички не дала мне осесть на мостовую.- Солнце? – обеспокоенно спросила черноволосая. – Тебе плохо?- Мне плохо, - согласился я. – Что за морок ты на меня наложила?- Тьфу, блин… - шумно вздохнула Клара, но руку не разжала. – Я уже думала, что ты тут помереть решил. Какая нежная нежить пошла. Отражения испугался? Ну, да… перенастроить за такое короткое время артефакт качественно не получится. Потому и вышел… это… но ты не пугайся. Я потом с ним поработаю нормально, подберем тебе подходящую, не привлекающую внимания внешность.- А это – нищий с паперти или все же давно вышедший на пенсию золотарь? – осторожно уточнил я, разглядывая отражение в окне. Такое чудище могло идти с магичкой под руку только в том случае, если взяло ее в заложники.- Обормот, - Клара отпустила меня и толкнула к стене. – Неблагодарный. Между прочим, я для тебя старалась. А это – один из почивших в позапрошлом столетии мудрецов-аскетов.- Ладно, - смирился я со своей незавидной участью, а теперь еще и внешностью. - Будем надеяться, что помер он не от взгляда в зеркало...Клара, казалось, тоже остыла… и задумалась.- Ты не знаешь, что творилось тут десять лет назад. Не представляешь… они уничтожили штаб-квартиру Треугольника. Еще до того, как долетела весть о вашей гибели. Я была в пути, получив ваш сигнал. А когда вернулась… они сожгли все, до чего смогли дотянуться. Уничтожили. Растоптали. Что-то из горящего здания смогли спасти Эрик и Пиран. Но утащили гораздо больше.- Значит, надо найти еще и Пирана, - задумался я.- Не надо… Пиран погиб, - сухо отрезала Клара, тряхнув волосами. – Они не смогли добраться до схронов Треугольника, раскиданных по королевству. Но основное… Тогда все мы многое потеряли.Казалось, еще мгновение, и она разрыдается. Да, я дурак. Клара давно вернула мне свой долг, а у меня хватило наглости вернуться и напомнить ей о прошлом. О Фелоне.- Прости, Клара, я…- Не надо, - она выпрямилась, выражение лица стало жестким. – Я знала про вас с Девоной.Теперь настала моя очередь помрачнеть. Слишком многое из того, о чем я запрещал себе думать в последние годы, принялось воскресать в памяти. Заметив это, Клара протянула руку и снова вцепилась в мое плечо.- Поэтому я и согласилась на твой безумный план. Мы или отомстим, или умрем – пытаясь. Я так долго жила в страхе, что теперь не хочу в этом же страхе умирать. Идем. Если мне не изменяет память, то нужная нам таверна за следующим углом.Таверна, и в самом деле, обнаружилась там, где сказала магичка. Проблемой было то, что и там Эрика не обнаружилось. Сонная девка-разносчица, с трудом узнав искомого человека по описанию, кивнула в сторону задней двери, упомянув, что вынесли его туда за полночь, и за это время его вполне уже могли сожрать бродячие псы. Ну или нежить какая.Не став уточнять, что единственная нежить, которая уже озверела до такой степени, что готова его сожрать, пока здесь, мы отправились в указанном направлении.То ли нежить побрезговала, то ли ее отогнали бродячие псы, но Эрик все еще валялся в горе мусора у стены заведения. И пребывал в том счастливом состоянии, которое принято классифицировать как «полная недвижимость».Клара приблизилась первой и осторожно потыкала тельце носком сапога. Тельце что-то пробормотало, но возвращаться к нам из того счастливого места, где сейчас пребывало ментально – не торопилось.- Может… его по-быстренькому похмелить? – магичка еще раз, с сомнением, потыкала недвижимость ногой. На этот раз Эрик проявил удивительную резвость для недвижимости, схватил ту за ногу и попытался подтянуть к себе. На ногах черноволосая не удержалась, шлепнувшись на пятую точку, сочно выругалась. Подняла руку, и на кончиках ее пальцев заискрилось заклинание.Но и Эрик не был бы наемником, дожившим до своих лет, если бы даже в таком состоянии не был бы способен почувствовать смертельную угрозу.- Кла-а-ара, - нежно протянул он, любовно поглаживая захваченный в заложники сапог, разлепляя глаза и вместе с этим фокусируя взгляд на лице магички. – Я тут пару медяков задолжал… у тебя… это… не будет?- Щас у меня для тебя все будет, - прошипела та, заряжая заклинание.Пришлось вмешаться. Ухватив, для начала, магичку за талию, вырывая из цепких лапок пьяницы, и ставя на ноги. А потом уже и Эрика, за куртку, так же приводя в вертикальное положение.- Фу, блин… - поморщился, принюхавшись против воли.- Э! Руки убрал! – в руке Эрика мелькнул нож. Пришлось перехватить и слегка вывернуть запястье. Нож звякнул о камни двора. – Ты чо, мужик? Я же… это… попугать…- Так попугай, - отпустив руку, я толкнул Эрика к стене и стянул кольцо со своего мизинца.Пожалуй, впервые в жизни я видел как человек трезвеет в одно мгновение.- А-а-а! – разнеслось в небольшом пространстве двора. От крика дрогнули стекла. – Нечисть!- Ну так заткнись и умри героем, - парировал женский голос откуда-то сверху, после чего Эрика окатило с головы до ног помоями. Запах стал гуще и разбавился новыми нотками. – Дай людям поспать. – Закончила дама, после чего хлопнуло окно и стало тихо.- Обожаю столицу, - я посмотрел на окна соседнего дома, а потом перевел взгляд на Эрика. – Всегда уважают право нечисти на нездоровое питание.- Сгинь! – махнул в мою сторону пятерней Эрик. – Пропади! Клара!!! Ты ведь тоже его видишь?!- Эрик, успокойся, - в сторону магички я не смотрел, и так всей шкурой ощущая, что если я сейчас попрошу ее успокоить пропойцу, то этот покой вполне может стать для него вечным. Сделал шаг в сторону мужчины. И… в первый раз в жизни увидел, как человек пытается удрать прямо по стене.Пришлось подойти и осторожно, двумя пальцами, поймать незадачливого беглеца, разворачивая к себе лицом.- Завязывал бы ты с пьянкой.- Ты умер, тебя убили, Данмор. Ты мертвец, - попытался убедить меня Эрик. – Уже десять лет как…- Ну… немного меньше, но в целом ты прав, - широко улыбнулся я товарищу, ободряюще похлопав того по плечу.Только то ли я не рассчитал силы, то ли выпитого было слишком много, а протрезвление слишком мгновенным, только Эрик от похлопывания вдруг закатил глаза и, как стоял, так и рухнул, плашмя, на камни двора. Я с сомнением осмотрел получившийся натюрморт.- Блин… Ну и что теперь? До твоего дома его тащить? – осторожно покосился я на Клару.- Нет… Это я в своем доме видеть не желаю. Сейчас пойду и договорюсь на счет комнаты в этой забегаловке, - наморщила носик магичка.К вечеру я чувствовал себя выжатым. День выдался насыщенным сверх меры. Сначала предстояло дотащить Эрика до комнаты. Это было не сложно, как тащить мешок с песком. Только мешок вдруг не начинает голосить дурниной и цепляться за все косяки, вереща, что его несут на заклание нечисти. Пришлось его разок стукнуть. Потом, пока Клара отлучилась в город за одеждой для мешка с песком, мне предстояло этот самый мешок вымыть. Хотя я и предлагал прополоскать его в реке или, как вариант, утопить в лошадиной поилке. Особенно, когда Эрик начал отбиваться снова. Клара заметила, что тогда какая-нибудь лошадь обязательно потравится, и с нас взыщут ее стоимость, но ее кошелек не бездонный, а до схрона Треугольника мы еще не добрались. Пришлось отмывать.Так что, да, к вечеру я был весьма вымотан и голоден, Клара на мели, а Эрик, закутанный в одеяло, трясся крупной дрожью, магичка все же зарядила ему протрезвляющее заклинание, и затравленно переводил взгляд с Клары на меня и обратно, уверенный, что это такой экзотический приступ сумасшествия.- Так ты жив? Жив? – в очередной раз спрашивал он, не веря то ли нам, то ли себе. Клара устало откинулась на спинку стула, недовольно морща лоб. Я, в очередной раз, вздохнул.- В какой-то мере, Эрик. Как я уже говорил...- Ты нечисть? Нежить? Воскрес? Вылез из-под камня, чтобы отомстить мне?- А мне есть за что тебе мстить?Глаза Эрика забегали вдвое усердней, на этот раз стараясь не смотреть ни на кого из нас. Да и замолчал, как рыба об лед.- Так, мне надоело, - Клара вздохнула, села прямо и в упор уставилась на нашего товарища. Поплохело даже мне. Я знал этот взгляд. – Слушай меня внимательно, Эрик. Больше я повторять не собираюсь. Или ты сей же час начинаешь воспринимать информацию, или мы уходим, а со своими долгами ты разбираешься сам, усек? Так вот. По поводу мести, Данмор, помнишь заказ, который сорвался и утек к Черным Чайкам? Так вот, это Эрик его тогда его слил. Теперь ты, Эрик. Да, Данмор здесь, нет, не жив, и нет, он не выбрался из-под камня, чтобы выгрызть тебе твою пропитую печень. Сомневаюсь, что на нее вообще кто-то позарится. Да, он выжил в той бойне, потом долго лечился и скрывался. А сейчас вернулся. А к тебе пришел только потому, что у тебя был выход на Пирана и его связь с главой гильдии воров. Гильдия Треугольнику немного задолжала, а мы надеемся, что они умеют не только красть, но и возвращать долги. Это – понятно?Следя за ней, как завороженный, Эрик медленно кивнул.- Выход остался?Снова кивок.- И он еще работает?Эрик кивнул в третий раз.- Вот и чудненько. С них и начнем. Потом еще нужно будет выйти на убийц, их глава Треугольнику тоже кое-что должен. А еще у них может быть интересная информация, - вмешался в односторонне-устный диалог я.Эрик пошевелился, выпутал руку из-под одеяла и, с сомнением, ткнул меня пальцем.- В самом деле… - наконец выдохнул он. – Но как у тебя это? Как?- Мне довелось свести знакомство с одним Высшим, - пришлось признаться. – Но учитывай, что если эта информация выйдет за пределы этой комнаты, я тебя от зеленого змия раз и навсегда заколдую, понял? Правда, тебе этот метод вряд ли понравится.В подтверждение своих слов, я криво улыбнулся.Похоже, убеждение все же подействовало, так как Эрик и мне кивнул в ответ. Несколько раз.Оставив болезного приходить в себя, я добрался до окна, распахнул его и жадно втянул ночной воздух большого города. Как же я от него отвык. Рядом, на подоконник вскарабкалась Клара.- И что теперь?- Теперь… теперь мы должны добраться до тайника, а потом вдумчиво и уверенно провести несколько бесед. Еще нужно заказать доспехи и кое-какие побрякушки. Надеюсь, у тебя еще остались связи с не совсем чистыми на руку магами. Кроме того… но это я уточню у воров, нам нужны площади. Для отдыха, для работы и для тренировок. И лучше бы о них никто не знал.- Ты в самом деле хочешь возродить Треугольник? – она задумчиво смотрела на ночное небо, по которому резво пробегали облачка.- Не совсем. К тому же… Треугольник невозможно возродить. Не в том виде, что он был. Не сразу. Для начала нам нужно сделаться силой, с которой будут считаться. И свести некоторые счеты. А на это требуется время.- Ну что же… у тебя его теперь очень много, - Клара спрыгнула с подоконника. – Можно начать потихоньку воплощать твой гениальный план.

Ключевые слова: Город таверна встреча авторская история

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