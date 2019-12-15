Дело №368

А420

12G492F2

Прочитать файл

Проект: "alia vita" (приостановлен по причине инцидента №128)

"Postmortem"

(цель достигнута).

(задача достигнута).

(задача достигнута, но не такой же ценой...)

(статус задачи неизвестен)

мертв.

мертва.

неизвестно

Орбитальная станция "Геката". День 9

Орбитальная станция "Геката". День 20

Орбитальная станция "Геката". День 34

Орбитальная станция "Геката". День 40

Орбитальная станция "Геката". День 52

Орбитальная станция "Геката". День 73



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Новость отредактировал Estellan - Вчера, 11:00

Причина: Стилистика автора сохранена.

Кесл Просмотров: 154 Комментарии: 2 +1 Вчера, 11:00 by

Инициализация сотрудника...Введите индификационный номер сотрудника...Личность подтверждена - пользователь А420. Код доступа С1.Введите номер архивного дела...Архивное дело №12G492F2Выберите действие:- Прочитать файл;- Прослушать аудио-файлы;- Закрыть файл;- Удалить файл (только для сотрудников с кодом доступа С1).Загрузка файла...: внедрение результата проекта(закрыт по причине инцидента №126) в исследования д-ра И. Вуда и подтверждения его теории- Испытать продукт №616 в условиях, смоделированными д-ра И.М. Вуда- Установить контакт с ☠ ̶͖̖̟̳͊̀̈̐�̴̸̡̢̧̗̬̼̌͆͋̑͊̑͢͝�̶̳̤̹͔̝̆�̶̖̳̄̉̔̏͜�̴̸͓͚̝̘̠̰͚͙͚̟̳̓̊ͮ́̃̑̏͗̒͝�̸̵̛̘̰̜̥̹͙̺͚̼̱̑̈́̌ͧ̈́̑̑͜͠�̴̷̶͍͎̳̗̰̫̮̩̮̖͒̓̓ͭ̏̋̈ͩ͗̊͘͠͠�̵̴̙͓̼̤͎̐͌̊ͪ̉̒͠�̵̡̹̈҉̷̗̫̓�̸̡̪͚̋̓́̽́̚ͅͅ�̷͈̣̾͂̐́�̸̶̜̯͈̦̥̺̽̃͊̔ͧ͛̀͌̔̀̔�̷͖̩͈͓̹̈̈́͜�̴̷̢͓͔͙̃̂ͪ̀ͅ�̴̷̶̧̧̛̟̻͎͇̞͎͇͓͙̗̣͓͇̓̐̀ͬ͒͗̀̇̌ͭ͊̉̕̚͠͝ ̴̞͈͎́͒̀͋͝͝ ⛧- Задокументировать полученный результатприостановлен до конца расследования планетарного арбитра.: не подлежит оценке.Чёрт, надеюсь тебе хватит этих крох информации, чтобы составить хоть какой-то натюрморт происходящего. Пришлось изрядно покопаться в файлах корпорации, но надеюсь оно того стоило. Передать эти файлы мог только через этот архивный файл, т.к. всё остальное отслеживает корп. Надеюсь, они тебе пригодятся. Ближайшее время не ищи меня. Это наверное самый крутой взлом в моей жизни и я за него здорово поплачусь. Серьезно, не ищи меня. От этих корпов даже твой значок арбитра не спасёт. Дай бог встретимся, прощай. Джи.- Д-р И. Вуд (руководитель проекта). Статус:- Э. Родриго (помощник руководителя проекта). Статус:- М. Луковиц (технический специалист). Статус:Проект завершён на 0%: Иеремия выбрал для своих экспериментов самое отвратительное место на свете - чёртов похоронный траулер. На каждого члена экипажа приходится около 100 трупов. Мы ещё даже не приступили к реализации проекта, а уже как-то не по себе. Чёрт. Мне хватило предыдущего его проекта... А тут он решил переплюнуть самого себя. Слава богу есть этот техник Максим. С ним мне не так страшно. Да и в целом я рада любому человека, от которого не веет безумием.Проект завершён на 7%Хоть проект Postmortem и закончился неудачно, но то, что мы получили в его ходе, выще всяческих похвал. Корпоративное руководство возлагает на alia vita большие надежды. Глупцы. Не знаю, что они себе там напридумывали, но alia vita гораздо больше чем, они себе понапридумывали. Третий день работы проекта уже принёс хорошие результаты. Если бы не этот чёртов капитан со своим траурором по двум неудачникам, с удовольствием сейчас бы записал более подробно результаты. Но как официальное лицо компании, я обязан почтить своим вниманием их поминки. Напомнить себе записать результаты завтра.Проект завершён на 18%Господи, во что я вписался. То, чем мы занимаемся - полная дичь. Этот Вуд - настоящий псих. Я думал, мы будем работать над научным проектом... А он... Не знаю, что происходит, но мне это не нравится. Мало того, что мы на сидим сутками на похоронке, так и ещё все эти смерти. Хоть меня и не допускают к самим экспериментам (славу богу, что я просто им настраиваю компьютеры), но мне кажется, что они как-то влияют на смертность экипажа. Сама команда корабля не знает, чем мы занимаемся, но после очередных похорон, стала о чем-то догадываться. С нами перестали хоть как-то общаться. Даже в столовой мы едим одни. В баре со мной прекратили всякое братание. Да о чем речь, как только я прихожу куда-то, то все шепотки, которые явно направлены в наш адрес тут же умолкают. Ох, этот Вуд ничего хорошего не делает. Если бы не кредит, ноги бы тут не было. К чёрту. Организую своё расследование. Да, я один, но даже один - в поле воин! Надеюсь...Проект завершён на 34%Это надо остановить! Иеремия зашел слишком далеко! Эксперимент надо заканчивать. Ладно когда мы видели проекции или слышали шёпот. Но то, что происходит сейчас - это безумие! Гибнут люди! Если во время инцидента №126 изу пострадал один человек и его тут же прикрыли, то тут Иеремия решил пойти до конца. Ладно, когда погибло 2 человека, я думала это случайность. После смерти 10! 10 членов экипажа, я начала что-то подозревать, но сейчас... Нет, так нельзя! Члены экипажа готовят бунт. Я их понимаю. Какой там проект, наши жизни под угрозой! Надо попытаться его остановить... Активность ☠ ̶͖̖̟̳͊̀̈̐�̴̸̡̢̧̗̬̼̌͆͋̑͊̑͢͝�̶̳̤̹͔̝̆�̶̖̳̄̉̔̏͜�̴̸͓͚̝̘̠̰͚͙͚̟̳̓̊ͮ́̃̑̏͗̒͝�̸̵̛̘̰̜̥̹͙̺͚̼̱̑̈́̌ͧ̈́̑̑͜͠�̴̷̶͍͎̳̗̰̫̮̩̮̖͒̓̓ͭ̏̋̈ͩ͗̊͘͠͠�̵̴̙͓̼̤͎̐͌̊ͪ̉̒͠�̵̡̹̈҉̷̗̫̓�̸̡̪͚̋̓́̽́̚ͅͅ�̷͈̣̾͂̐́�̸̶̜̯͈̦̥̺̽̃͊̔ͧ͛̀͌̔̀̔�̷͖̩͈͓̹̈̈́͜�̴̷̢͓͔͙̃̂ͪ̀ͅ�̴̷̶̧̧̛̟̻͎͇̞͎͇͓͙̗̣͓͇̓̐̀ͬ͒͗̀̇̌ͭ͊̉̕̚͠͝ ̴̞͈͎́͒̀͋͝͝ ⛧ слишком велика, мы не справимся с нею.Проект завершён на 62%Ситуация полный швах. На корабле творится полный хаос. Попытка мятежа провалилась. Заговорщиков расстреляли на месте. Куда делись их тела, я не знаю. Дышать невозможно, хожу всё время в противогазе. Эсмеральда пропала. Что с ней сделал профессор и он ли это - не знаю. Но есть подозрения. Нашёл в архивах корпорации (тсссс) файлы по проекту Postmortem. Это полный ужас.. Чёрт... Я не знаю что делать... Профессор заперся в лаборатории. Те кто остался буквально озверели. Постоянно мучают кошмары. Вчера видел мёртвого одноклассника. Глюк? Холод замогильный. Почти вся еда на корабле испортилась... Пить.. Хочется пить... Но... Не знаю... Может есть шанс спастись? Думаю угнать спасательную капсулу... Хотя, отпустят ли меня?Проект завершён на 98%Вот и всё. Тупая команда - мертва. Дура Эсмеральда - мертва. Дегенерат Луковиц - сбежал неизвестно куда. Проект alia vita - полностью успешен. Если корпорация и найдёт этот корабль, то получат те крохи, которые хотели. Я же получил возможность не только услышать Дженни, но даже приоткрыть для неё дверь. Масса тел была критической в одном секторе и это развязало мне руки. Я очень рад тому, что сумел внедрить проект Postmortem. Голоса Дженни мне не хватило. Ладно, главное, что теперь мы будем вместе. Как и все эти тела. Осталось немного. Она понимает всю важность моей работы. Я очень рад этому. Напишу последние строки, выгружу все данные (надеюсь не пропадут) и пойду к ней. Как она говорила - будь что будет. Жаль, что сейчас она не говорит. Но мне этого и не нужно. Прощайте. Уж теперь мы и с вами встретимся. Рано или поздно...

Ключевые слова: Призраки мистика детектив космос авторская история

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