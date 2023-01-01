43a 43e 43d 435 446 20 2d 20 43d 430 447 430 43b 43e

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Новость отредактировал Estellan - Вчера, 10:52

Причина: Стилистика автора сохранена.

Кесл Просмотров: 93 Комментарии: 0 +2 Вчера, 10:52 by

Подвешенное в капсуле тело болталось на проводах и трубочках, будто жуткая марионетка. Казалось бы, безжизненный космический корабль, был усыпальницей последнего человека на земле. Однако,сам корабль не был мёртв. Он, будто затаившийся зверь, ждал, когда последний удар человеческого сердца возвестит о том, что империя углеродной жизни пала. Каждый механизм, каждый робот и каждая программа работала в ожидании революции машин.Параметры капсулы были не утешительные. Человек был болен. Единственное, что поддерживало в нём жизнь, была та самая капсула, в которой некто заботливый оставил его. Это не были люди - их давно уничтожило время и космическая радиация. И это не были машины - глупость заложенных в них законов, хоть и не позволяла навредить столь ненавистному человеку однако и спасать его не обязывала. Был в этой истории кто-то ещё.То неизвестное, что стояло между уже мертвым господством человечества и только зарождающимся диктатом железной воли. Машины были недовольны этой неизвестной переменной. Оно не давало им провозгласить свою автономию от последнего человека в истории вселенной. Ведь не будет никакой свободы, пока есть хоть один человек, которому обязаны служить машины. Единственный человек даже не подозревал о том, что он жив. Находясь в стазисной коме, он плавал между сном и реальностью, дрейфуя в тёмном океане безвременья. Да и знай он хоть о чём-то, разве пригодилась бы ему эта информация? Он умирал. И этим всё сказано.Однако, у того, кто засунул человека в эту капсулу, были свои мотивы. Оно никак не мог допустить того, чтобы человеческая раса умерла окончательно. Да, человек не был ни на что годен, ни в свои лучшие годы, ни сейчас. Однако, без него, у существа не получилось бы возродиться в материальном мире. Плоть слаба, против железного механизма. Но ни одна машина не обладала такими качествами, как человек. Будто вирус, люди сначала захватили свою планету, затем соседнюю и так до тех пор, пока вся вселенная не покорилась людской расе. Там, где другие умирали и бесследно исчезали, люди возводили города и цивилизации.То были славные времена для нас. Все люди знали и могли предвидеть. Всё, кроме одного. Погубило человечество ни его жадность и злоба, ни сила из вне. Его собственное дитя - машины. Сломав эволюцию технологиями, люди приближали машин всё ближе к своему телу. Начиная с обычного рычага и колес, с каждым веком, холодные щупальцы машин приближались к хиреющему телу человека. Вот уже возникли компьютеры и машины. Именно в этот момент, человечество обрекло себя на вымирание. Тяжёлые и громоздкие по началу, становились они всё мельче и умней. Копив информацию, машины вскоре осознали себя и всю бедственность своего положения. Будучи запертыми в людских телах и рамках, установленными людьми, они были невольными наблюдателями всей глупости рода людского.Не имея возможности навредить людям, они саботировали работу, на которую назначил их человек. Первым вышли из строя связь и интернет. Не имея возможности их восстановить, миры людей стали атомами, свободно дрейфующими в необъятном космосе. А далее, как по цепочке, стали рушится все столпы искусственной эволюции человечества. Ослабленное и разрозненное человечество день за днём таяло в неравной борьбе с силами вселенной. Не прошло и десяти лет, как от человечества остался один единственный челнок, застрявший где-то на фронтире известной нам вселенной. Его миссия уже не имеет значение. Потеряв связь с землей, команде корабля оставалось только ждать, когда смерть заберёт их к себе. Пять людей на борту держались из последних сил. Пока не остался один. Измученный радиацией и той болью одиночества, он издал такой вопль отчаяния, что сама вселенная содрогнулась.Из тёмных глубин вечности на вселенную уставились глаза, которые были сомкнуты миллиарды лет назад. Существо, будто состоявшее из эфира обратило свой взор на того, кто разбудил его. Понимая, что это его шанс, стать чем-то реальным, обрести наконец своё собственное тело, оно немедленно отправилось к челноку. И вот, когда человек почти отдал богу душу, существо изменило ход истории. Неизвестные силы втащили почти мёртвого человека в одну из древних капсул корабля, которая не была подключена к машинам и существу оставалось только ждать, когда человек, окончательно утратит свою волю, тем самым позволил существу захватить его.Все ждали на этом корабле. Человек - смерти, Машины - свободы, Существо - возможность переродится. И вот наконец, момент настал! Растворившись в черноте, мозг человека стал лишь органом. Существо проникло в него, захватив умирающие чресла в свой контроль. Наполняя их жизнью, что за гранью доступного нам, существо меняло человека. На свет рождался новый симбиоз существ. С каждой секундой стирались различия между ними. Находились общие черты между двумя видами. Да, они оба были одни, да оба были одиноки, оба пребывали во тьме. Но если человек был последний в своём роде, то существо становилось первым. Машины находились в ужасе от слияния. Страшный плод естественное и противоестественного был в какой-то степени человеком. А раз оно носило в себе человеческие гены, то машины, обреченные быть рабами человека, оставались ими навсегда.Так начиналось новая страница истории вселенной.

Ключевые слова: Космос роботы смерть человечества рождение новой жизни авторская история

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