Забытая история

Новость отредактировал Estellan - 2-08-2023, 19:31

Причина: Стилистика автора сохранена.

nusyk13 Просмотров: 272 Комментарии: 6 +4 2-08-2023, 19:31 by

Денис проснулся от назойливого звонка будильника. За окном темно, в преддверии приближающегося рассвета, солнце ещё не вышло из-за горизонта, но луна и звезды уже потеряли свою яркость, в доме тихо и только слышно как тикает секундная стрелка круглых настенных часов, что висят в кухне. Рядом на стареньком диване сладко посапывает жена. У Вики потрясающий талант спать в любых условиях, вот уж кого действительно пушкой не разбудишь. Однажды ей удалось мирно дремать даже в тот момент, когда дома во время установки шкафа Денис в паре метров от нее включил перфоратор. Неудивительно, что и сейчас звук будильника никак на неё не подействовал.Денис лежал и тупо смотрел в потолок, пытаясь скинуть с себя остатки сна. Спустя пару минут, в доме послышались легкие шаги, почти бесшумные. – Наверное тёща проснулась, - лениво подумал Денис. Звуки льющейся воды в ванной сменились легким побрякиванием кастрюль и чашек на кухне, а это значит, что Зинаида Петровна принялась за приготовление завтрака. Из вредности Денис грубовато толкнул жену в бок:- Вика, ты что оглохла, давай, шевели ножкой! Это выражение Денис не так давно вычитал в одной книге, оно ему сразу пришлось по вкусу, и вот теперь к месту и не к месту он вставлял его в свою речь, чем жутко злил жену.- Твоя маман уже во всю на кухне суетится, а ты разлеживаешься, вчера обещала, что спозаранку сбегаешь за билетами, а теперь спишь, как ни в чем не бывало.Сегодня с утра он был зол на неё. Несмотря на все заранее достигнутые договорённости, ей каким-то непостижимым образом удалось уговорить его остаться в гостях у её родителей ещё на одну ночь.Отец и мать жены обосновались в небольшом городке в ста километрах от областного центра, в котором в свою очередь жили и работали Денис с Викой.Понедельник, который, как всем известно, день сам по себе неблагоприятный, начинающийся в ста километрах от дома предполагает, что приходится вставать ни свет ни заря, чтобы успеть вовремя на работу, а ведь ещё нужно привести себя в порядок и переодеться с дороги.Вика открыла свои огромные серые глазищи, скорчила недовольную гримаску, показала ему язык и легко соскочила с дивана.- Дениска, не будь таким занудой, сам знаешь, что тут до всего рукой подать, сейчас я мигом до вокзала и обратно, бьюсь об заклад ты ещё и умыться не успеешь, - сказав это она выскочила из комнаты.Утренние подъемы никогда не давались ему легко, а жизнерадостность жены, только усугубляла его плохое настроение. Денис встал, не спеша потянулся, надел спортивные штаны и направился в душ. К концу водных процедур настроение его не улучшилось и он клял себя на чем свет стоит за свою мягкотелость, которая в итоге привела ко всем этим неудобствам. Парень вытирал влажные после купания волосы, когда Вика, вбежав в комнату, радостно сообщила:- Билетов на утренний автобус достать не удалось.Нет, теперь он не был зол, он был взбешен.- Ты, что совсем ненормальная? Ты чему радуешься? Нам теперь как добираться до города? На своих двоих? Или может тебе очень по душе идея отдать бомбиле кучу денег за поездку?Денис уже почти орал, забыв даже о том, что кроме них в доме есть ещё и другие люди внутри росло чувство, что ещё немного, и он сорвётся и наговорит жене лишнего.Несмотря на его крик, Вика продолжала невозмутимо улыбаться, казалось, что сегодня ей ничего не может испортить настроение.- Милый, ну что ты так разошёлся, в самом деле? Мама как всегда нашла выход, мы доедем до города на служебной машине. И самое приятное тебе на десерт. - В глазах девушки появились озорные искорки.- Штатный водитель заболел и по такому поводу есть возможность, что до города ты сможешь доехать за рулем, мама обещала там с кем-то договориться на этот счёт.На лице Дениса появился намек на улыбку.- Хм, а служебная машина это неплохо.Как же давно он не сидел за рулём. Постоянная нехватка денег и мысли где подзаработать в последнее время не оставляли его. Ден продал свою машину пол года тому назад, во-первых, срочно нужны были деньги на "шикарную" свадьбу, а во-вторых, если быть честным, то машину элементарно нечем было заправлять. И вот теперь он вынужден пользоваться общественным транспортом, а за руль удаётся сесть только по случаю. Но сегодня, когда казалось бы день испорчен с самого утра, такая неожиданная удача!- Нет, все-таки мать Вики женщина, что надо, точно знает как угодить зятю, – подумал Денис, заметно повеселев.Втроём с матерью Вики они быстро позавтракали, отец не нашел нужным вставать спозаранку, чтобы провести лишнее время с дочерью и её мужем и вышел из своей спальни, лишь, для того чтобы попрощаться с молодыми уже на самом пороге.Улица встретила их свежим, наполненным сладким цветочным благоуханием воздухом. По коже пробежали мурашки, скорее всего день будет теплым, но сейчас в предрассветный час ощущалась явная прохлада. Может быть, из-за желания согреться с помощью быстрой ходьбы или из-за приятного ожидания от предстоящей поездки, Денис шел быстрым широким шагом, так, что обе женщины за ним едва поспевали, улыбка играла на его лице.Чувство эйфории быстро испарилось когда, подходя к воротам предприятия, где работала мать Вики, и где их должен был ждать автомобиль, Ден заметил какого-то мужика, который нетерпеливо расхаживал из стороны в сторону вдоль белых жигулей пятой модели.- Ну наконец-то, я уже заждался, чего еле-еле тянемся, веселей молодёжь! У меня же куча поручений, а ещё заехать к куме нужно, моя то, пару баночек груздей собственного посола ей передала. - И дальше бла бла бла. Мужик говорил не замолкая, слова вылетали из него как пули из автомата калашникова.Ден с Викой переглянулись, во взглядах читалось: "поездочка предстоит та ещё".- Вот, знакомьтесь, это мои детки: Викуся и муж её Дениска, а это наш самый лучший и незаменимый снабженец Михаил, без него все наше предприятие встало бы колом. - Зинаида Петровна ловко ввернула приветственную фразу между бесконечного потока слов, что лился из уст Михаила.- Мишенька, а помнишь я тебе рассказывала какой Дениска прирождённый водитель? Ему, ей Богу, в формуле один участвовать нужно. Все призы его бы были. Если дашь ему порулить не пожалеешь, он тебя до места с ветерком домчит, и дела сделаешь и к куме на обед поспеешь.Ден с гордостью посмотрел на тёщу, вот умница, сразу чувствуется жизненный опыт и врождённый такт помноженный на умеренную наглость. Вике стоило бы поучиться у матери.Михаил от похвал тёщи даже раскраснелся от удовольствия.- А и вправду, молодёжь, садись Дениска за руль, а я за баранкой ещё на обратном пути устану. Ты поведешь, а я вас интересной беседой развлекать стану.- Вот радость то, всю жизнь мечтали послушать рассказы старого маразматика, послышался Викин бубнешь.- Тс, - прошипел в её сторону Ден, - если тебе что-то не нравится, иди лови тачку на трассу.- Ну, что едем? – Жизнерадостно обратился к своим попутчикам Денис, по-хозяйски устраиваясь на месте водителя.- Конечно едем, подтвердила Вика, и пока мужик замешкался, заняла пассажирское сиденье рядом с мужем.Михаил усмехнулся.- А старика значит назад решили усадить? Ну, ничего, мы не гордые.После того как все расселись по своим местам, Денис запустил двигатель и они двинулись в путь.Машина хоть и отечественного производства, оставляла благоприятное впечатление, была ухоженной, чувствовалась хозяйская рука. Двигатель ровно урчал под капотом, коробка исправно переключала передачи. Денис получал истинное удовольствие от вождения.Трасса была знакомая, много раз Денис по ней ездил и за рулем машины и в качестве пассажира рейсового автобуса. Автомобиль бодро катил по дороге, оставляя километр за километром позади. За окном мелькали сосны, сменяющиеся небольшими участками полей на которых зрела рожь. Но минут через двадцать после того как они покинули пределы города картина окружающего мира стала меняться, их окутал туман. Это не был легкий предрассветный туман, который заволакивает пространство едва заметной пеленой и исчезает под напором ветра и первых солнечных лучей. Этот туман клубился густой дымкой между деревьями, словно покрывалом окутывал полотно дороги. Он удушал и ослеплял. Звуки были приглушены, очертания предметов размыты. Он таил в себе угрозу и нагонял страх, скрывая от людей, находившихся в машине, знакомый мир и сбивая их с толку.Денис, чтобы избиваться от неприятного тягостного ощущения внутри, потянулся к радиоприемнику, но Михаил остановил его словами:- Приёмник сломан, но не беда, я же обещал вас развлечь разговором. Послушаете вот какую историю. Вы молодые, наверное, думаете, что тут всегда дыра дырой была и ошибаетесь. И наш городок, и весь район в целом тридцать лет назад на подъеме был. В основном конечно лесом занимались, но ещё и молочную продукцию производили, и завод по мясопереработке построили, трактора собирали, да много всего было, что уж теперь вспоминать. Но помимо всего прочего был и еще один, так сказать секретный завод, работал он на оборонную промышленность.Построили его за городом не так чтобы и далеко, но и не так уж и близко. Обнесли забором высоким, поверх которого натянули колючую проволоку. Адреса у завода не было, только условный почтовый номер – 6.Кто из жителей нашего городка туда работать пошли, все документы подписали о неразглашении государственной тайны. Платили на заводе хорошо, многие туда хотели попасть, да не всех брали. Вот и я, сразу после армии подался к ним механиком. Перед устройством тесты всё разные проходил, мы с мужиками смеялись, так обследуют, будто в космонавты готовят. Ну, ничего, взяли, и стал я работать. Работали в две смены по двенадцать часов, то в день, то в ночь выходили, непростая была работа, но по молодости всё интересно, усталости не чувствовал. А примерно через год после моего устройства случилось вот что.Я в тот день должен был в ночь выходить, да заболел, извиняюсь за физиологические подробности, но скрутило мне кишки так, что чихнуть боялся, да и унитаз старался из вида не терять. Знал, что за прогул вмиг с работы попрут, а подмениться не возбранялось, вот и попросил я своего закадычного дружка Ваську выйти за меня смену отработать, а я ему за то обещал две его на себя взять, да мамкиной самогоночкой угостить, она у неё знатная получалась. В общем уговорил.Мне в ту ночь из-за живота не спалось, сидел на кухне отваром коры дуба отпаивался, да в окно глядел на луну и звезды любовался. В очередной раз до туалета отлучился, возвращаюсь на свой пост, а за стеклом сплошное марево. Туман на город опустился такой, что, кажется, будто протяни руку и её не увидишь. Да, что я вам живописать буду, туман вот в точности, как сейчас, был.Ну, я ещё немного посидел, вглядываясь в белую мглу, да и пошёл укладываться спать, а на следующий день весь город потрясла страшная новость.Приехавшие работники утренней смены обнаружили, что завод опустел. Проходная осталась без охраны, но на письменном столе лежал открытый журнал прихода и ухода сотрудников, рядом с ним металлическая кружка наполненная водой с маленьким кипятильником внутри. Видимо, перед тем как оставить свой пост, охранник собирался попить чаю.Ячейки, предназначенные для хранения пропусков работников ночной смены, были пусты, т.е. никто из них не покидал территорию завода и не сдавал свой пропуск. Все цеха оказались безлюдны, но некоторые механизмы продолжали свою работу. Те, кто там был в это утро, говорили, что от ужаса у них волосы на макушке шевелились.Потом понаехали военные, завод оцепили, начали проводить расследование, сделали какие-то свои выводы. Тем, кто много говорил, настоятельно напомнили об ответственности за разглашение государственной тайны. Завод опечатали и закрыли, после чего все разъехались, предусмотрительно оставив небольшой отряд военных охранять засекреченный объект.Мы, конечно, какое-то время обсуждали за закрытыми кухонными дверями, произошедшее событие, строили догадки, но жизнь идёт дальше и об этом случае все стали постепенно забывать.Но вот, что я вам скажу, никого из 150 мужчин и 40 женщин, вышедших в ту ночь работать на завод с почтовым номером 6, больше не видели, я как представлю, что должен был среди них оказаться, так до сих пор оторопь берет. - Со вздохом закончил своё повествование Михаил.Ребята притихли, им, как ни странно, рассказ Михаила пришелся по душе, что-то было любопытное и необъяснимое в этой мистической истории, что не отпускало и заставляло снова и снова возвращаться мыслями к загадке давно ушедшего прошлого.Каждый задумался о своём. Денис вдруг отметил про себя, что едут они уже достаточно долго, а утренний туман никак не рассеивается, так и висит молочной пеленой над дорогой. И ещё Денис подумал, что с тех пор как они попали в этот туман, им не встретилась ни одна попутка, их ни разу не обогнали, он не видел задних габаритов впереди идущих машин и света фар встречно потока автомобилей. От этих мыслей Денис вздрогнул всем телом.- Что за чёрт, - злясь на себя, подумал он, - всякая чушь лезет в голову, а тут ещё этот дядька со своими дурацкими рассказами, наверняка воспользовавшись туманной погодой, придумал эту детскую страшилку, чтобы попугать их как маленьких.- Михаил, а вы случайно не выдумали всю эту историю? Или может вы нам свой сон рассказывали? - хохотнув, стараясь всем своим видом показать насмешку, задал вопрос Денис, но голос его предательски дрогнул.Михаил, на вопрос ничего не ответил, неожиданно схватил парня за плечо и приказным тоном проговорил:- Вот тут сворачивай! – и указал пальцем куда-то вправо.Денис готов был поклясться, что никакого поворота раньше тут не было. Но впереди действительно показался съезд на проселочную дорогу. Только куда он может вести, вокруг дремучий сосновый бор? И главный вопрос, зачем туда вместе с ними едет этот "самый лучший снабженец"?На Дениса опять накатило странное чувство волнения и тревоги, его мысли одна за другой мелькали в голове, но озвучить их он не решился, а вместо этого резко крутанул руль в указанном направлении.Дорога стала неровной, машина то и дело проваливалась в ямы и, казалось, выбиралась из них только для того, чтобы натолкнуться на очередную выбоину или камень. Денис полностью сосредоточился на том, чтобы не засадить автомобиль, так чтобы его пришлось выталкивать. Вика молчала и с удивлением, смешанным с беспокойством оглядывалась по сторонам.- Ой, смотрите железная дорога! – Вика тыкала своим наманикюренным пальчиком в боковое стекло. - Михаил, а что здесь и поезда ходят? – Повернувшись всем корпусом назад, она с нескрываемым любопытством смотрела на их попутчика, словно он фокусник который готов раскрыть все свои секреты.- Это узкоколейка, - не отрывая взгляда от дороги, буркнул Денис.- Верно, это промышленная узкоколейная железная дорога – пустился в пространные разъяснения Михаил. – Раньше такие узкоколейки были не редкость, их строили крупные предприятия для нужд производства, лес, к примеру, перевезти или торф, были еще специальные вагоны, которые перевозили рабочих. Но и местные жители отдаленных и труднодоступных мест нашей необъятной родины с радостью использовали их для передвижения на дрезинах – «пионерках».Денису всё меньше и меньше нравилась эта поездка. Внутри росла и крепла необъяснимая, ещё на трассе поселившаяся в нём тревога. Словно не живой, покрытый плотной белой пеленой лес, заросшая травой узкоколейка. Волей-неволей в голову приходили мысли о засекреченном заводе с почтовым номером 6 и его загадочно исчезнувших в туманную ночь работниках.И чего их сюда несёт? Им бы сейчас как можно скорее ехать в город, впереди их ждёт долгий рабочий день. На смену тревоге пришло раздражение. Действительно ведь они уже изрядно опаздывают, и вообще такого уговора не было, они должны вместе с этим снабженцем доехать до города, а там каждый сам по себе. Но теперь они вынуждены трястись на ухабах и терять время в поисках непонятно чего в этом всеми забытом месте.Внезапно чуть в стороне от дороги показались старые ржавые ворота, ведущие на огромную заводскую территорию, заросшую высокой травой и постепенно переходящую в непроходимые дебри колючего кустарника. За воротами среди буйной растительности с трудом, но можно было рассмотреть остовы огромных серых строений. Эти казались бы брошенные всеми здания вызывали тревожные ощущения. Прозаичный мир зримого и осязаемого тут отступал, уступая свое место мыслям о потусторонних явлениях.Ворота были открыты, в рядом стоящем небольшом помещении заводской проходной признаков жизни не наблюдалось.- Наконец доехали, - с удовлетворением произнёс Михаил, - эй парень, притормози здесь!Они остановились. Туман продолжал висеть в воздухе, прикрывая верхушки деревьев, но постепенно становился бледнее и рассеивался.- Давненько же я тут не был, всё как-то не складывалась поездка, то время нужное подобрать не мог, то компания правильная не складывалась, а сегодня всё как никогда удачно совпало и дата, что нужно, и люди правильные подобрались, - с каким-то недобрым смешком продолжил снабженец. – Не нервничайте, сейчас одного человечка дождёмся…Но договорить он не успел.- Как это дождёмся? – ничуть не смущаясь, вдруг перебила его Вика, - которая до этого момента сидела спокойно.- Михаил, я конечно вас уважаю, - сейчас в её тоне чувствовалось что угодно, но только не уважение, - всё понимаю, но это уже перебор. Мы торопимся, Дену нужно успеть на работу, у меня судебное заседание, на которое я никак не могу опоздать, а все материалы по делу дома! - Её голос начинал срываться и противно пищать, что служило явным признаком раздражения.Денис тем временем открыл водительскую дверь, но вопреки ожиданиям услышать звуки леса: шум ветра в кронах деревьев, щебет птиц, стрекотание насекомых, к своему удивлению и разочарованию не услышал ничего. Словно туман, который сопровождал их всю дорогу, впитал в себя все звуки и оставил лишь противное ощущение ваты в ушах. Хоть Денис и относил себя к людям мало впечатлительным и не отличающимся буйной фантазией, но и на него создавшаяся атмосфера стала наваливаться необъяснимой, пугающей тоской. Чувство чего-то страшного и неотвратимого как разряд электрического тока пронзило его тело. И вдруг среди этой гнетущей тишины всеми давно заброшенного места раздался громкий лязг металла и сразу после этого совсем рядом с машиной, словно из неоткуда, появился человек.Это был мужчина возраст которого на глаз определить было невозможно. Невысокий рост, чуть ссутулившаяся спина, лицо несло на себе отпечаток огромной усталости, тусклый взгляд. Одет он был в черный рабочий костюм, состоящий из брюк и лёгкой куртки, под открытым воротом куртки виднелась рубашка в красно-синюю клетку. Голову мужчины прикрывал чёрный берет.Денис не сразу догадался, что его смущает в облике мужчины, но, поразмыслив хорошенько, понял, материя, из которой был пошит рабочий костюм, была совсем старой. Рубашка, край которой он сумел рассмотреть, была точной копией той, что его отец носил в молодости. Этот предмет одежды был притчей во языцех в их доме, отец неустанно повторял: - Вот, что значит польское качество, ей сносу нет, жаль размер со временем изменился, - и не за что не хотел отдавать рубашку матери на тряпки.- Будто в прошлое попали, - не удержался от комментария Денис.Вика тут же откликнулась на его замечание.- Тебе, что тоже кажется странным этот мужчина? Мы недавно с коллегами ходили на выставку, посвященную пятилеткам СССР, очередной тимбилдинг от руководства, так вот, там на фотографиях какого-то челябинского завода ударники труда были сняты точно в таких костюмах, даже береты были один в один.Михаил, не обращая внимания на слова ребят, начал с кряхтением вылезать из машины.- Ну, здравствуй друг, вот ты-то мне и нужен, сколько лет, сколько зим прошло, сказать по правде не был я уверен, что ещё встретиться придётся. Но я старые долги помню и привык их отдавать.Михаил подошёл вплотную к неизвестному мужчине, они пожали друг другу руки и отойдя на небольшое расстояние от автомобиля продолжили беседу.Несмотря на близость в которой расположились от них мужчины молодые люди не слышали о чём идёт разговор, все звуки тонули в вязкой тишине.Денис, которому вдруг стало неуютно внутри мрачного леса рядом с пустынными развалинами старого завода пользуясь случаем пытался настроить радиоприемник, чтобы хоть как-то развеять ту гнетущую тишину, которая словно завладела этим местом и теперь стремилась подчинить его своему влиянию. Он с каким-то остервенением крутил ручку приёмника, нажимал на кнопки, но не мог поймать ни одной волны из динамиков доносились лишь шипящие, нервирующие слух звуки. От этого бессмысленного занятия Дениса отвлёк неожиданно громкий голос Вики, которая прижав ладошку к губам, вдруг вскрикнула:- О, Боже! Денис, посмотри, что это там происходит! – её глаза расширились, рот округлился в немом изумлении. Денис повернулся к окну и замер, не находя слов, чтобы ответить. Хотя любые комментарии здесь были бы излишни. Картина, представшая перед взглядами молодых людей, была предельна ясна, Михаил угрожал мужчине в рабочей одежде, и эти угрозы не были шуткой.Михаил сжимал в руке нож, который притягивал к себе взгляд не только потому, что нёс в себе смертоносную силу, но ещё и потому, что очень необычно выглядел. Простой снабженец был вооружён кинжалом с трехгранным лезвием и резной рукояткой из дерева навершие которой украшали три лица индийского божества.Дальше события разворачивались с молниеносной скоростью. Резкий взмах руки, удар и Михаил остался стоять, а его собеседник замертво упал на землю. Мужчина наклонился к лежащему на земле человеку, вынул из его груди нож. Странно, но следов крови нигде не было видно, не на лезвии ножа, не на одежде убитого.Когда первые чувства страх и изумление отступили, Денис снова, как сегодня утром, испытал чувство злости, медленно но верно переходящее в бешенство.Краем своего сознания он понимал, что произошло страшное и непоправимое событие, на его глазах только что был убит человек, но его это по каким-то причинам сейчас не интересовало. Всё, что в эту минуту имело для Дениса значение, так это то, что все идёт не по плану и поездка затягивается.Михаил не спеша подхватил тело убитого под мышки и поволок в сторону от дороги. Казалось, что сейчас самое правильное для Дениса, это выжать сцепление, переключить скорость, надавить на газ и мчать из этого странного места как можно быстрее, оставляя позади и погибшего мужчину, и его хладнокровного убийцу. Но Дениса будто парализовало. Он смотрел на происходящее и не двигался с места.Вика сидела молча её волнение выдавало только нервное покусывание нижней губы и две складочки на лбу, которые всегда появлялись когда она была чем-то недовольна.Михаил оттащил труп до ближайших кустов, но если он хотел там укрыть следы своего преступления, ему это точно не удалось. Ноги убитого, обутые в чёрные кирзовые сапоги, были хорошо видны.На дороге вновь появились люди, это были трое мужчин как две капли похожие на того, что сейчас лежал в придорожных кустах, или может это только так казалось из-за их одинаковой чёрной рабочей одежды.Вика резко распахнула дверцу автомобиля со своей стороны, высунулась из машины и прокричала, обращаясь к Михаилу:- Надеюсь, что эти трое все ваши дела на сегодня. Настоятельно прошу вас поскорее со всем разобраться, чтобы мы наконец-то отправились домой.Денис с удивлением взглянул на свою жену, в этот момент он сообразил, Вика точно понимает, что сейчас на её глазах вновь прольётся кровь, но так же, как и он сам ничего кроме раздражения от несвоевременной задержки в пути не чувствует. Она действительно хочет, чтобы снабженец как можно скорее покончил с этими тремя людьми и они смогли снова двинутся в путь.Осмыслив всё, Денис пришёл в себя и догадался, что это пустынное и жутковатое место подавляет в них все человеческие чувства, заменяя их нездоровыми мыслями и ощущениями.Михаил после слов Вики повернулся и внимательно стал приглядываться к ней неизвестно, что мужчина увидел на лице девушки, но ему это явно пришлось по нраву. Губы Михаила раздвинулись в довольной улыбке, обнажив передний ряд зубов из жёлтого металла.Из-за открытых ворот заброшенного завода послышался какой-то невнятный звук, это был шум шагов многочисленных ног.Со стороны проходной к машине двигались люди. Их лица были суровы и сосредоточены, словно они силились разгадать загадку, поиск ответа на которую занял целую вечность. Идущие были вооружены, кто-то держал в руках нож, кто-то молоток, у кого-то из-за пазухи торчала железная арматура, а кто-то попросту вооружился камнем. Но поражало не это, а то, что у каждого в руке был складной стул.Одни скользили безразличными взглядами по Денису и Вике, в оцепенении застывшим в машине, другие толкались локтями и с укором показывали на них пальцем.Все они были одинаково одеты: мужчины в уже ранее видимые ребятами куртки и штаны, а женщины в черные халаты. Некоторое различие в эту чёрную массу людей вносили только разноцветные платки, покрывавшие головы женщин.Толпа быстро наводнила поляну перед железными заводским воротами и теперь действуя четко и слажено брала в оцепление машину.Денис вышел из автомобиля и потянул за собой Вику, он понял, что уехать по дороге им не удастся. Он сам не мог бы объяснить, как и почему, но точно знал, что после того как эти странные люди до конца сомкнут круг и усядутся на свои складные стулья, состоится суд.А судить будут их, всех вместе, и в расчёт не примут, что убивал только Михаил, а они лишь стали невольными свидетелями. Денис был абсолютно уверен, что приговор этого суда может быть только один - смерть.Каким-то непостижимым для себя образом молодой человек чувствовал, что ещё немного и на этой лужайке будут лежать их бездыханные тела. Колени Дениса дрожали от страха, а сердце колотилось так сильно, что казалось, было готово в любую минуту выскочить из груди.Единственное для себя и Вики спасение парень видел в лесу, в который они, по его прикидкам, могли бы ещё сбежать через брешь не до конца сомкнувшихся людских рядов.Стук и скрежет колёс послышался вдали.- Неужели поезд? – мелькнула, казалось бы, бредовая на первый взгляд мысль в голове Дениса. - Откуда взяться поезду в этой глуши? – рациональное мышление ещё не до конца покинуло его.Но, несмотря на всю парадоксальность происходящих событий, это действительно был поезд.Дымящий и пыхтящий старый локомотив тянул за собой 4 пассажирских вагона по всеми забытой и заброшенной узкоколейке. Медленно, но верно состав приближался. По всему было видно, что останавливаться он не намерен, Денис заметил, что дверь второго по счёту вагона открыта.Не дав себе времени на размышление откуда в лесу на полуразобранной узкоколейке мог взяться железнодорожный состав, он повернулся к жене и быстро, но вкрадчиво проговорил:- Вика, это наш единственный шанс, беги, что есть мочи и прыгай в открытый вагон.Про себя Денис точно знал, что сможет воспользоваться представившимся шансом и во что бы то ни стало попадёт на этот поезд. Но вот хватит ли сил у Вики? Сможет ли она мобилизоваться? Жена сумела удивить Дениса. Она припустила к открытому вагону, словно олимпийский чемпион на стометровке. Денис бежал рядом с женой, быстро и легко они преодолели расстояние, отделявшее их от нужного вагона. Ещё несколько секунд и они оказались внутри движущегося поезда. А вслед за ними ввалился Михаил. От быстрого бега из его груди вырывалось шумное дыхание, лоб покрывала обильная испарина. Ему этот небольшой забег явно дался нелегко.- О, и этот за нами увязался, теперь они точно от нас не отстанут, - мелькнуло в голове у Дениса. Ровно те же мысли были написаны на лице у Вики.Тем временем поезд набирал скорость, оставляя позади людей в старой форменной одежде, строения завода и брошенный автомобиль, на котором они все сюда приехали.За окном были видны только деревья и топкие сибирские болота.- Денис, как ты думаешь, куда направляется этот поезд? - Тон и весь вид Вики выражали задумчивость.Денис не знал, что ей на это ответить, в момент опасности он действовал на уровне инстинктов спасая свою жизнь и жизнь любимой. Но теперь и у него в голове роились многочисленные вопросы. Он во что бы то ни стало, хотел получить объяснения случившегося. Он должен понять, кто были все эти люди, так странно одетые и, что они не поделили с Михаилом. Разгадка, хоть и бредовая напрашивалась сама собой. Денис никогда не верил в существование потустороннего, а утверждавших, что они видят или чувствуют призраков считал шарлатанами чистой воды. Никакие якобы доказательства не могли убедить его в обратном.Но там, в туманном лесу, рядом с заброшенными зданиями завода он встретил людей, которые казались одновременно такими реальными и в то же время такими призрачными. Они появились из неоткуда, были бледными, суровыми и отстраненными, надетую на них одежду уже не встретишь в наши дни.Денис боялся признаться сам себе, но по другому объяснить произошедшее не мог, кроме как тем, что сегодня они повстречали призраки людей, той самой ночной смены, которые бесследно исчезли тридцать лет назад. Но какое отношение ко всему этому имеет Михаил оставалось загадкой.Колеса вагона мерно стучали, этот стук вывел Дениса из оцепенения, заставил прекратить размышления и сосредоточить внимание на том месте, где они сейчас находились.Михаил сидел молча исподлобья озираясь по сторонам. Вагон, в который им удалось заскочить, был пассажирским с жесткими деревянными сидениями и казался унылым в своей безлюдности. Не было видно ни одного пассажира, кожа на спинках старых неудобных лавок потерлась, имела удручающий коричневый цвет и была покрыта толстым слоем пыли. Везде царила атмосфера тления и заброшенности.Вика будто очнувшись, резко повернулась к Михаилу и глядя на него в упор, начала:- Какого вы натворили? - она явно собиралась задать накопившиеся вопросы и получить на них вразумительные ответы.Денис тоже был не прочь разобраться в случившемся. Но закончить фразу Вика не сумела. Поезд резко дернулся, словно споткнувшись, их сильно качнуло вперед.- Поезд тормозит! - вскричал Денис. - Нам нужно срочно выйти на ближайшей остановке и позвонить домой, чтобы нас забрали и весь этот бред наконец-то закончился.- О, Дениска, да ты оказывается у нас прямо «капитан – очевидность»! - съехидничала в ответ на его замечание жена.Тем временем поезд действительно сбавлял ход, двери в соседний вагон открылись и оттуда через проход медленно потянулись люди. От их застывших лиц исходило странное голубовато-серое сияние, губы плотно сжаты в узкую полоску, не моргающие глубоко провалившиеся глаза смотрят угрюмо и сосредоточено, кости черепа так сильно обтянуты кожей, что в какой-то момент может показаться, будто под ней почти не осталось плоти.Ни один из проходящих мимо не смотрел по сторонам. Они двигались единым потоком. Разный пол, возраст, каждый сам по себе и в тоже время, будто единое неделимое целое. Эти лица не были безобразны, но вместе с тем они имели какое-то странное, почти неуловимое зловещее отсутствующее выражение.Именно это выражение лиц, вот, что и делало их похожими друг на друга, словно кто-то невидимый там, за дверью в другой вагон, нажал кнопку ксерокса и выпустил в свет это множество одинаковых лиц. Поезд притормозил всего казалось лишь на мгновенье, рывок, и они снова в пути.- Вот ведь чёрт! – выругался Денис.Их маленькая компания, была так потрясена увиденным, что упустила возможность сойти на станции.- Послушайте, кто-то успел заметить название станции, - обратился с вопросом к спутникам Денис.- Остановка была такая маленькая, пока мимо нас шли все эти странные люди, мне как-то и в голову не пришло посмотреть в окно, - пролепетала Вика.- Да ладно вам, молодежь – подал голос Михаил. - Держите нос по ветру, не удалось выйти здесь, выйдем на следующей остановке. Оно так и вернее будет. Чем дальше от завода, тем лучше.- А вы тоже заметили, что пассажиры какие-то чудаковатые, если не сказать больше? – поинтересовалась у мужчин Вика.- Вот только не надо нагнетать, я тебя прошу, давай вот без этих твоих штучек. Денис был на взводе, к нему уже начало приходить осознание, что ничего не закончилось и, что возможно дальше будет только хуже, но если признаться в этом жене, это неминуемо приведет к истерике с её стороны, а к этому он сейчас точно не готов.- Люди как люди, устали только может немного, - он постарался добавить в голос спокойствия и хладнокровия, которые сейчас точно не ощущал.Разогнавшийся было поезд, снова начал сбавлять ход. Вика подскочила со своего места.- Идём те скорее, а то вдруг опять набежит толпа народу и мы в очередной раз не успеем выйти. Она двинулась к проходу, но Денис с силой, дёрнул её за рукав и усадил на место.- Эй, да ты чего? Совсем с ума сбрендил? – Вика начинала горячиться и впадать в раж, - ты же меня чуть не убил!Со стороны Михаила раздался странный звук похожий то ли на фырканье, то ли на смешок.Не обращая внимания на некстати развеселившегося мужчину, парень зашипел на жену: - Тс, - и кивком головы указал в проход, по которому со стороны третьего вагона снова потянулись люди.Всё до смешного повторялось, вот только смешно никому не было. Если присмотреться повнимательнее, то можно было заместить, что между пассажирами, вышедшими на прошлой станции, и теми, что сейчас шествовали по проходу стройными рядами присутствовала разница, все эти люди улыбались. Но от одного взгляда на эти лица с растянутыми в зловещей улыбке губами внутри что-то сжималось и появлялось чувство страха, готовое в любую минуту перерасти в панику.- О, Боже! Да что же здесь происходит, в самом деле? – Денис больше не мог себя сдерживать, он готов был завыть. Смертельный ужас охватил его разум, ни одна рациональная мысль не соглашалась держаться в его голове. Всё чего он хотел это оказаться как можно дальше отсюда. Страх на одно мгновение парализовал его тело и подчинил его волю.Но Денис усилием воли отогнал чувства, овладевшие им, самообладание вернулось к нему. Как только он вновь почувствовал возможность мыслить ясно, то тут же прошептал на ухо обомлевшей жене:- Улыбайся, нужно постараться не привлекать к нам внимание, чтобы тут не происходило, нам точно не стоит выделяться.Как ни странно, но Вика безропотно подчинилась и тут же постаралась растянуть губы, то, что у неё получилось, вряд ли можно было назвать улыбкой, но если быть до конца беспристрастным, то окружающие выглядели не лучше. К большому удивлению Дениса, Михаил тоже послушался его совета и застыл с дурацкой миной.Так они все и сидели, словно троица душевно больных в специальном учреждении после большой дозы транквилизаторов.В целях конспирации Ден старался смотреть прямо перед собой, но изредка всё же бросал косые взгляды на движущуюся мимо людскую массу.В очередной раз мельком осмотревшись Денис среди толпы заметил девушек, они не были похожи на остальных. Это были две обычные девчонки на лицах которых были написаны недоумение и страх. Они шли, крепко вцепившись друг в друга, беспрестанно оглядываясь по сторонам. Проходя мимо застывшей троицы, они чуть приостановились и одна из них с надеждой в голосе спросила:- Не подскажите, какая сейчас станция?Денис, стараясь не выходить из образа, почти не размыкая губ прошипел:- Садитесь на лавку и не звука, как только тронемся, тогда и поговорим.Теперь их было пятеро, все бледные, испуганные и даже после того, как вагон снова опустел и поезд начал набирать скорость, они не могли найти в себе силы заговорить.Первой тишину нарушила Вика, с надеждой глядя на мужа, она спросила:- Может это просто страшный сон, я сейчас проснусь, мама накормит нас завтраком, и мы с тобой поедем домой?Денису нечем было её порадовать и успокоить. Он крепко прижал её к себе и начал тихонько покачивать.- Родная, как я хотел бы, чтобы это был просто один из твоих страшных снов, но, к сожалению, это не так. Мы с тобой действительно едем в этом странном поезде и неизвестно куда он нас везёт. Но не нужно отчаиваться, мы обязательно что-нибудь придумаем, где наша не пропадала? – Денис на сколько смог, придал своему голосу уверенности и оптимизма.В этот момент одна из девушек горестно всхлипнула.- Так получается, что и вы ничего не знаете?Словно вспомнив о присутствии посторонних, вся троица начала внимательно рассматривать вновь прибывших в их дружную компанию людей.Перед ними сидели совсем молодые девчонки, лет по пятнадцать, семнадцать, не больше. Среднего роста, стройные, да, в общем, ничем не примечательные подростки.- Вы здесь как оказались? - Денис взял на себя роль главного и против этого никто не возражал. Михаил, который был значительно старше и опытнее всех вместе взятых, по какой-то неясной причине старался держаться в стороне и авторитет Дениса не оспаривал.Девочки сбивчиво, то перебивая, то дополняя друг друга, приступили к рассказу. Они сёстры погодки, зовут их Маша и Даша.- С фантазией у родаков конечно не очень, в классе у нас, кто София, кто Ангелина, а мы как с прошлого века, анахронизм одним словом - сетовали девочки, вворачивая заумные словечки.- Родители на время летних каникул отправили нас отдыхать в деревню к бабушке с дедушкой. Мы конечно устроили им скандал, что хотим отдыхать как нормальные «белые люди» на Кипре или в Турции, ну или уж совсем на худой конец в Сочи, но они заладили одно и тоже, что денег нет, мол только квартиру взяли побольше, с отдельной для нас комнатой, что ипотека неподъемная, - вела свое неторопливое повествование Даша.- В общем, обычная родительская муть – перебивает Дашу Маша. – Ну, ничего мы с Дашкой всё придумали, решили каждый день ходить на местную речку, а потом в школе наврали бы, что это мы на Бали так загорели.- Ага, осталось только вопрос с фотками решить, нужно же что-то в инсте постить – вновь вступает в разговор Даша.Вот и сегодня девочки отправились на реку. Пригодный для купания пляж находился недалеко от деревни, где жили бабушка и дедушка подростков.Река в этом месте не была ни бурной, ни глубокой, лишь изредка кое-где встречались водяные воронки, но и то все чаще в начале лета. Взрослые без страха отпускали ребят купаться.Хоть от деревни пляж отделяли всего пять километров, и все же здесь создавалась атмосфера уединения и отчужденности, девчонки чувствовали себя отрезанными от цивилизации.Маша и Даша, вдоволь наплававшись, лежали на песчаном берегу и смотрели на проплывающие по небу облака. Частенько, они уставшие от игр в воде и разморенные полуденной жарой, играли в «найди зверя». Игра заключалась в том, чтобы в проплывающем облаке найти фигуру животного, кто первый нашел и сумел доказать, что облако точно напоминает зверя, тот и получает очко. Кто набирал меньше очков, тот нёс весь прилагающийся к походу на реку скарб на себе домой, а выигравший наслаждался прогулкой налегке.Развлечение не было слишком затейливым, но девочкам всё равно нравилось.Но в этот раз всё пошло не по плану. Внезапно с реки налетел холодный ветер. Небо потемнело и стало свинцово-серым. Только что светившее во всю солнце заволокли грозовые тучи, полил сильный дождь. Яркие вспышки молний словно стрелы-лучи разбрасывали повсюду свои смертоносные блики. Сильнейшие раскаты грома стали сотрясать воздух. Пытаясь защититься от косых, холодных струй дождя девочки побежали к единственному укрытию, которое было поблизости – большая раскидистая берёза, что росла рядом с тропинкой, ведущей к пляжу.Укрытие не ахти какое, но всё же лучше, чем просто мокнуть под дождём. Молнии сверкали всё чаще, гром гремел так, что во время раската казалось, что земля дрожит под ногами. Маша и Даша в испуге стояли, взявшись за руки, и надеялись только, что внезапно налетевшая гроза, так же стремительно и пройдет. Ветер больше напоминавший ураган должен был унести с собой эти чёрные тучи.Очередная вспышка молнии ослепила девочек, но удара грома они не услышали. Даша на мгновение почувствовала нестерпимый жар в груди, а Машу, сильнейший удар, отбросил от сестры в сторону.- Дальше темнота, открываю глаза и вижу, что мы с Машкой едем в поезде, а как мы тут очутились и куда едем не понятно, и вагон какой-то странный, облезлый, – потерев в области груди, сказала Даша.- Ага, и вокруг эти улыбчивые на лавках сидят и в одну точку смотрят, – не преминув воспользоваться паузой в рассказе сестры, вступила в разговор Маша. – А потом слышим гудок такой - УУУУ.В этом месте Денис вопросительно посмотрел на жену, та пожала плечами и отрицательно покачала головой, значит она тоже никакого гудка не слышала.- Ну, ну и, что дальше, - поторопил девчонок Денис с рассказом.- А дальше, что? – продолжила Маша, - смотрим, толпа подорвалась как по команде и куда-то все почалили, - Денис нахмурился, стариком он себя конечно не считал, но подростковый сленг его немного утомлял.- Ну, мы за ними, - снова перебив сестру взяла слово Даша, - пару раз попытались разузнать у проходящих граждан, что произошло, но они нас будто и не видят вовсе, а потом заметили вас, ну и....Не договорив фразу, Даша как подкошенная одновременно с сестрой рухнула на пол, на коже у обеих девочек стали проступать причудливые узоры, похожие на ветви деревьев.- А-а-а-а, - Вика кричала в голос, из глаз её хлынули слезы, она схватилась обеими руками за голову.Денис попытался успокоить жену:- Вика, возьми себя в руки сейчас не время паниковать, нужно выбираться из этого адова места.При этих словах Михаил, который во время рассказа девочек прибывал в молчании, внезапно вновь повторил странный звук, то ли фырканье, то ли смешок.- Интересно, что забавного вы находите в сложившейся ситуации! - набросился на него с упреками Денис.Но ответа ему не суждено было дождаться. Поезд снова замедлял свой ход, послышался протяжный гудок – УУУУ, звук открываемой двери, и из тамбура соседнего вагона снова потянулись люди.В этот раз стремящихся к выходу было не слишком много. Их застывшие лица по-прежнему излучали странное голубовато-белое сияние, не моргающие глубоко провалившиеся глаза смотрели угрюмо и сосредоточено, кости черепа сильно обтянуты кожей, но в отличии от двух предыдущих групп тела этих людей были сильно испещрены розовыми и сиренево-синими ветвистыми отметинами.Девочки открыли свои, словно невидящие глаза, не спеша поднялись и, не оборачиваясь, последовали за идущими на выход пассажирами.Денис громко и протяжно вздохнул, казалось этот вздох вобрал в себя всё чувство безысходности которое испытывает человек, обречённый на верную погибель, и задал, наверное, самый страшный вопрос в своей жизни:- Вика, любимая, а когда мы прыгали в этот вагон, ты, случайно, не обратила внимание на маршрут поезда, который был указан на табличке?Вика не успела ничего сказать, за нее, ехидно ухмыляясь, ответил их знакомец Михаил:- Поезд едет на Калинов мост, и следующая станция для вас, ребята, конечная…

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