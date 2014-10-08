Не то, чем кажется 3

Estellan Просмотров: 220 Комментарии: 2 +3 31-07-2023, 18:41 by

В лесах я мог бы прятаться долго. Да. Раньше. Теперь же путь выживания несколько осложнился. Не только моей фиговой физической формой, сколько испортившейся погодой и подоспевшим к преследователям подкреплением. Из-за дождя земля стала скользкой, хорошо сохраняющей следы и удивительно холодной. Пересидеть облаву где-нибудь под корнями не представлялось возможным. Приходилось много бегать, по максимуму использовать неровности ландшафта и вообще… вспоминать все те знания, что и раньше помогали выжить. «Ну, по крайней мере – не замерзну», - утешался я единственным доступным способом.К раннему, из-за затянувших все небо черных туч, вечеру, я выдохся окончательно. Видимо, сельским уж очень хотелось получить награду за мою голову, раз они не оставляли попыток меня выловить. Но ведь не остановишься и не спросишь, сколько же им за меня пообещали? Жаль.Но, как оказалось, выдохся не только я. За последний час уже две группы прошли совсем рядом, неведомым мне чудом не заметив мою скромную тушку, завалившуюся под куст, с пылкостью новобрачного стискивавшего в руках его основание. А вот в третий раз один из преследователей упал.- Вон он! – захрипел мужик, от переизбытка чувств попытавшись сцапать меня прямо из лежачего положения.- Да что за день сегодня такой? – прошипел я, ужом выскальзывая из протянутой в мою сторону руки и снова устремляясь в дебри леса. За спиной раздался топот.Петляя, не хуже зайца, я несся хромым галопом, пока не увидел здоровенное раскидистое дерево. Возможно, дуб. Разбираться было некогда. Решая с какой стороны его сподручней обогнуть, я ощутил внезапный удар в спину, кинувший меня прямо в дерево. Не успев даже удивиться чем это они таким в меня зарядили, я врезался всем телом в жесткую кору… стало темно.- Не скажу, что мне жаль… - услышал остатками сознания чей-то голос, а потом темнота стала абсолютной.Я стоял у моста. Широкого моста, пожалуй, по нему могли бы проехать бок о бок четверо всадников. Но всадников не было. Казалось, никого больше не было. Мост был перекинут через пропасть. Осмелившись взглянуть вниз, я не увидел дна этого разлома.Дальний конец моста скрывался в тумане. Что было за моей спиной, я не видел, но откуда-то знал, что за спиной была гора. В какой-то момент через ее хребты прорвался солнечный луч. Он упал на ту сторону моста. Туман стал рассеиваться, а мое сердце и вовсе остановилось.Они стояли там, все шестеро, смеялись и призывно махали руками. Я вспомнил их. Не сразу, но вспомнил. Каждого. Высокий – Белус, со все так же растрепанной шевелюрой, рядом, чуть выше его локтя, рыжая чертовка и просто ведьма – Девона, за ней холодная блондинка, как я помнил, помимо виртуозного владения ножами еще и уделывавшая весь отряд в литрбол – Мавелла, рядом с ее плечом невысокий крепыш, почти лысый, но легко держащий на плече молот, чуть меньше себя по размеру – Кар, Ронас и Фелон тоже были. Близнецы по рождению, но не по характеру. Шустрый и взбалмошный старший, и степенный, задумчивый – младший. Один всегда подкидывал идеи, а второй тут же принимался их воплощать.Мороз пробежал по коже. Сейчас все уже казалось настолько не важно, что я лишь на мгновение заколебался, прежде чем сделать первый шаг на мост.- И куда это ты собрался? – раздалось сзади, а меня накрыла тень, от которой веяло холодом. Стало совсем зябко.- Туда, - недвусмысленно кивнул я в сторону своих друзей, махнул им рукой, вызвав еще большее оживление, но навстречу мне почему-то никто не пошел.- Туда тебе нельзя, - парировал владелец тени.- Почему это? – возмутился я, все еще не в силах обернуться.- Потому что рано. Они уже мертвы, ты уже ничем не сможешь им помочь. А вот если останешься… у тебя будет шанс на месть.- Как? – неимоверным усилием воли мне все же удалось повернуть голову, но за спиной никого не было. Ничего не было. Вокруг снова была лишь одна только темнота. – Нет, не может быть! – я крепко зажмурился, пытаясь избавиться от наваждения.Открыл глаза… и почти сразу же увидел над собой потолок. Каменный. Откуда здесь потолок?- Не скажу, что мне жаль… - раздалось в темноте все тем же голосом, который я слышал до отключки.Пошарив взглядом, я нашел в себе силы повернуть голову, чтобы в углу у противоположной стены увидеть Старика. Старик сидел прямо на полу, невозмутимо попыхивая трубкой, набитой чем-то донельзя вонючим.Это зрелище значительно придало мне прыти, но не сил или ловкости. Дернувшись, словно получил мощный магический разряд, я стал удивительно медленно для себя самого, собирать в кучу конечности, чтобы сесть. Про «встать» я пока даже не фантазировал. Тело казалось затекшим, онемевшим, каким-то каменным, что ли. Словно я пролежал добрую седьмицу без движения. Был у меня и такой опыт. Сумев кое-как утвердиться в более-менее вертикальном положении, я впился взглядом в своего соседа. Если бы взглядом можно было бы убивать, от того сейчас осталась бы лишь горстка пепла.- Почему? – прохрипел. Горло тоже саднило. Словно предыдущие сутки я провел попивая жидкое пламя, а закусывая битым стеклом.- Потому что это было бы ложью, - отозвался тот, легко поднялся на ноги, подошел ко мне, ощутимо прощупал левую руку: кисть, предплечье, плечо. Деловито так, не выпуская из зубов трубки. – Потому что жаль тебя было до этого. Сломленного, покалеченного, потерявшего надежду, имя, звание, собственное прошлое, людей. Вынужденного бросить все только для того, чтобы существовать дальше. Даже не жить. А теперь же… ну, жизни у тебя, может быть, больше и нет. По крайней мере в том виде, что ты привык, но теперь у тебя есть немного больше, чем было до этого. Сожми руку.Старик с силой сжал мою левую кисть. Я попытался сжать его руку в ответ и несказанно удивился, когда пальцы пошевелились. Все пять. Сжал, разжал… и снова, не в силах поверить в то, что вижу.- Быть не может, - выдохнул и попытался тут же завалиться в обморок, так как казалось, что на это удивление ушли все силы.- Экий ты впечатлительный, не сметь мне тут помирать! - Старик встряхнул мою тушку, не добился видимых успехов, завозился, а потом в мои губы ткнулось холодное горлышко. – Пей давай, обморочный.Скомандовал Старик, но я и без команды припал к горлышку, как я понял, небольшой походной фляги. Горло обожгло. Жар прокатился вниз по пищеводу и опустился в желудок, откуда стал распространяться по телу горячими искрами. Силы вернулись, позволяя снова открыть глаза, а потом и вцепиться в руку Высшего, не выпуская фляги.- Так-то лучше… - через несколько мгновений усмехнулся он, отобрал флягу и отошел, выколачивая трубку о подошву ботинка. – Оклемался?- Вроде… - с сомнением ответил я, прислушиваясь к собственным ощущениям. А потом меня внезапно осенило. – Что ты сделал?- То, что мне оставалось. Не мог я позволить деревенщинам тупо загнать и уничтожить последнего из Треугольника. У нас, знаешь ли, свои правила. А я, в свое время, большие ставки делал на ваш отряд. И сильно погорел, когда вас убили. Представляешь себе мое удивление, когда во всеми богами забытом селе я вдруг встретил того, кто должен бы уже десять лет как разлагаться под камнем?- Ты с темы не съезжай. Ты что сделал? – повторил я, чувствуя, что совсем ничего не имею против того, чтобы все же завалиться в обморок. Правда, тело теперь было с этим не согласно.- Воистину, когда вы начинаете думать, вы, наемники, становитесь еще тупее, чем пытаетесь казаться. Я тебя становил.- Меня щас стошнит… - пробормотал я одними губами, чтобы тут же, молнией, рвануть в ближайший угол. Правда, задуманного осуществить не смог. Несколько спазмов сжали желудок, но на том и успокоились.Старик соблюдал дистанцию, но наблюдать не переставал.- Поразительно. Обращать людей не так просто, как пишут у вас в книгах. До тебя, я пробовал шесть раз, но ни один из них не вернулся с того моста над пропастью. А у тебя получилось. Поразительная у тебя тяга к жизни, Данмор Красный.- Убью! – прорычал я, метнувшись к Старику, сграбастав того за одежду и подняв в воздух, шмякнул о стену, добившись лишь каркающего смеха.- Не убьешь, но неплохо, неплохо… ты уже приходишь в себя. Смотрю, подействовала фляга.Пальцы разжались сами собой, я отпустил Высшего, снова прислушавшись к собственным ощущениям. Даже думать не хочу, чем он меня поил. Знаю. Но думать не хочу.- Никогда бы не подумал, что за мной придут не власти, не старые враги, а… нечисть, нежить, Высший. Ты же говорил, что в село попал случайно. Что тебе помешало убить меня в подвале? – больше всего хотелось упасть на пол и устроить полноценную истерику. А почему бы, собственно, и нет? Если не сейчас, то когда представится подходящий момент?- Так и есть… - Старик выпрямился, поправляя одежду, задумчиво посмотрел на трубку и стал набивать ее снова. – В село я попал случайно. Присматривался. Оценивал. А потом обратил внимание на одного мясника, который слишком уж профессионально принялся разыскивать нечисть. Слишком уверенно. Отставной солдат вряд ли так хорошо разбирается в тонкостях такого рода охоты. Не говоря уже о простом деревенщине. Вряд ли один охотник мог бы нести угрозу. Но я решил за ним присмотреть. И что я обнаружил? Клеймо, под правой ключицей… Клеймо, которое было только у Красного Треугольника. А Треугольник, по моим данным, был уже десяток лет как крепко мертв.- Так почему ты просто не уехал, раз решил меня не убивать?- Сначала я так и планировал… а потом у селян случился бунт. Кто бы мог подумать, что под угрозой ты окажешься не из-за того, что помогал мне, а из-за того, кем был сам? М-м-м?- Ну хорошо, а почему тогда не убил в лесу? В честном бою? Почему так? Зачем? – голос срывался. Похоже, полноценный срыв не за горами. – У вас были бы неплохие шансы поделить награду.Старик задумался. Не надолго, скорее – просто подбирая слова.- Видишь ли, Высшие давно и пристально следят за людями. Некоторые события, происходящие в королевстве довольно любопытны. А учитывая, что вечная жизнь, сама по себе, довольно скучная, мы заключаем пари и делаем ставки. Помимо того, следим как за светскими событиями, так и за… военными. Это такой азарт.Видишь ли, если бы селяне тебя поймали и предоставили власти, это вызвало бы новые, трудно прогнозируемые события. Как, например, новые допросы ваших союзников, теперь-то я понимаю, что кто-то из них все же укрывал тебя и, даже, лечил. Новые народные волнения, новые стычки. А на мой взгляд… тут все должно произойти намного тише и изящней… Ты ведь хочешь отомстить? Считай, что я вложил в твои руки оружие мести. - Старик снова погрузился в свои мысли. – А что касается твоих «почему» и «зачем»… Это был не поединок. Это была охота. Устроив поединок я унизил бы как тебя, так и себя. Не так уж и много чести – победить в бою искалеченного охотника. Раненого врага, который заведомо слабей тебя. А ты… ты сам хотел бы проиграть этот бой? Пережить, а потом помнить все то, что для тебя осталось незамеченным, укрытым темнотой?Я представил себе все то, что Высший говорил, и поежился. Нет, это определенно не то, что я хотел бы помнить.- Проявил благородство, Старик? – ответил я голосом, далеким от благодарных интонаций.- Считай, что так. И прекращай называть меня Стариком. Я – Артмаэль. И я советую тебе запомнить это имя. Ну а теперь, когда мы, наконец, выяснили все сиюминутные вопросы, скажи мне. У тебя есть план?Погода в столице соответствовала моему настроению. Пасмурная и дождливая. Хорошо. В такую погоду обычный прохожий, в глубоко натянутом капюшоне, вообще не вызывает вопросов у стражи. Пара патрулей прошла мимо, лишь скользнув по одинокому прохожему ленивыми взглядами.Прохожий остановился у неприметной дверцы в узком переулке, поколебался несколько мгновений, но все же постучал в нее с рваными интервалами. Дверь распахнулась почти сразу же, из-за нее высунулась тонкая рука, сграбастала прохожего за плащ и втянула в здание. Дверь с грохотом захлопнулась.- Ты с ума сошел? – было первым, что я услышал.- Прости, Клара, но у меня не было особого выбора, - скинув с головы капюшон, я с ног до головы осмотрел тонкую фигурку, затянутую в черное платье. Черные волосы, светлая кожа и темная помада на исказившихся злобой губах. – Ты прекрасна, как и прежде.- Данмор! – взвизгнула та, но почти сразу же взяла себя в руки. – Ты в своем уме? Явился в столицу! Сам! Да еще и в своем облике! Тебе жить надоело? Да тебя первый же стражник опознает! Знаешь, что потом со мной сделают? Ты, вообще, представляешь себе каких усилий мне стоило скрыть твое присутствие в городе все то время, что ты поправлялся? А потом вывести из города? Чары должны были держаться до последнего удара твоего сердца. Я на них столько потратила! Ты хоть…- Обстоятельства изменились, Клара, - жестом осадил я магичку, поправляя скинутый капюшон, а дальше и вовсе стягивая мокрый плащ. – Скажи мне, Эрик сейчас у кого служит?- Эрик? – несколько раз мигнула та, приходя в себя. – Эрик, насколько я знаю, сейчас в крепком запое после того, как его Золотые Коты выперли.- За разбой? – изогнул я бровь.- За пьянку… погоди, - черноволосая нахмурилась, перебирая пальцами в воздухе, под которыми тут же стали формироваться разноцветные магические линии. – У меня защита от нежити взбеленилась. Похоже, опять поблизости какой-то упырь ошивается. Сейчас, я его шугну, и ты мне все расскажешь. И не вздумай никуда линять! Я еще с тебя шкуру должна спустить.Я усмехнулся, прошел в комнату, подвинул один из стульев поближе к очагу и сел, протянув к огню руки.- Боюсь, в этом нет необходимости. Упырь уже здесь. А теперь прекращай колдовать, а то у меня по всей шкуре мурашки бегают. Нужна тебе упыриная шкура в мурашках? Лучше возьми стул, садись и слушай. А потом мы сходим к Эрику.

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