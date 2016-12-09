Не то, чем кажется 2

Estellan Просмотров: 139 Комментарии: 4 +4 Вчера, 17:09 by

И вспомнить… Плохо, плохо. Если я не ошибаюсь, таких как он пьянит запах страха. А здесь им и так, наверняка, разит безумно. Взять хотя бы Таога который если и не ревет, то уже готов разрыдаться от ужаса. Да я бы и сам не отказался немного поистерить. Хотя бы на предмет того, что всего этого просто не может быть.- Высший… - вынес вердикт я, севшим голосом, наблюдая за приводящим себя в порядок Стариком. Хотя… тот несколько изменился. Он уже не казался сухоньким, тощим и скрюченным. Сейчас он казался выше, мощнее в плечах, да и помолодевшим на пару десятков лет. Пожилой, да, но не старик.- Так ты про нас знаешь? – задумчиво уточнил тот, приглаживая седые волосы окровавленной рукой. – Наемник?- Вы вымерли, - припечатал я строкой из учебника, который заучил еще в незапамятные времена.- Боюсь, это не совсем верно. Не вымерли, но научились достаточно хорошо скрываться, чтобы так решили все окружающие.Одна из слабостей Высших. Если не напал сразу, есть шанс заболтать и смыться. Ну или по крайней мере – отсрочить нападение. Тоже строка из учебника, но переведенная на человеческий язык.- Но почему здесь? – вырвалось против воли, когда тишина стала затягиваться.- А почему бы и нет? Ветхий старик привлекает мало внимания, особенно там, где нужно узнать про присутствующих магов и наемников, чтобы обезопасить путь остальным.- Ну могли бы и какую-нибудь симпатичную вампиршу прислать… - парировал я из чистого упрямства и желания пожить еще немного.Тот в ответ лишь рассмеялся.- Я сказал – поменьше внимания привлекать. А женщины, даже Высшие… о какой ночной работе может идти речь, когда под ее окнами круглосуточно дежурят деревенщины? – для большей убедительности легонько пнув бесчувственное тело в углу, на что тело издало протестующий стон, парировал оппонент. Уолли еще жив? С одной стороны – хорошо.- Ну, ты убивал скот, чтобы заставить магов или наемников высунуться. А при чем тут кузнец? Он был наемником?- Он за мной следил. Похоже, начал о чем-то догадываться.- Как эти двое?- Как ты, - обронил Старик и припечатал меня к месту немигающим взглядом. По спине пробежал табун мурашек. Внезапно вспомнилось, что из оружия у меня только острый язык.- Я? – если бы Таог отпустил мой сапог, я бы смог попятиться. Хотя бы попытался.Высший задумчиво принюхался, выразительно поведя носом.- Да. Ты ведь тоже не тот, кем кажешься?- Почему? Я обычный бывший вояка. Служил, заслужил кучу болезней, потом, при битве в Скалистых Холмах был травмирован и вышел на пенсию, - выдал я скороговоркой свою биографию.- Вояка пришел бы сюда с оружием. У них это сродни инстинкту – чуть что – хватайся за меч. А ты пришел с пустыми руками. Зачем? Будешь умолять, чтобы я пощадил тебя? Или наоборот – просить вечной жизни? Без оружия приходят только сдаваться.- Вообще-то я шел сюда за этими двоими. Чтобы они не покалечили беспомощного старика. И на случай своей кончины речь как-то не успел подготовить… - пришлось оправдываться. – А на твоем месте, я бы все же подумал о переезде. Как только селяне в твоем подвале обнаружат три трупа… Даже если тут все сжечь, все сомнения все равно отпадут.Высший сканировал меня взглядом, и этот взгляд окончательно перестал мне нравиться. В голове лихорадочно бились мысли. В основном – на предмет побега. Драться с Высшим? Ночью? Даже в моей лучшей форме ему хватит двух пальцев, чтобы все кости мне переломать. По очереди. Бежать? С таким грузом на ноге? Да и далеко ли я убегу, хромой? А бросить этих двух дуболомов… ну не то, чтобы прям жалко…- Кто ты? – внезапно спросил седой, закончив осмотр.- Оскар, мясник, - снова выдал я очевидные факты.- Врешь… - внезапно оскалился тот, а потом то ли я моргнул слишком долго, то ли… но он оказался слишком близко, вспарывая когтями грубую ткань рубахи мясника.- Черт, - отшатнувшись, я едва устоял на ногах. Плоть не задел. А вот рубаха расползлась на полосы, сползая с плеча. Казалось, даже полутруп у ног поднял голову, чтобы полюбоваться открывшимся зрелищем. И я не про свою превосходную физическую форму.- Я так и знал, - старик усмехнулся в бороду, отступая на пару шагов. – Ты – наемник.- Бывший…- Более того, наемник из Красного Треугольника.- Треугольника? – пошевелился Таог у ног, словно пытаясь подняться.- Заткнись, - проявил я чудеса дикции, сумев прошипеть это слово.- Полагаю, что не ошибусь, назвав тебя Данмор Красный.- Заткнись…- Основатель Треугольника, его бессменный лидер, получивший от благодарной власти такие звания как: предатель, убийца, грабитель и похититель, увы, посмертно. После того, как весь Треугольник, в полном составе, погиб, попав в западню под Чернильной Горой, организованной группой доброжелателей, которой Треугольник слишком долго мозолил глаза. Убит, если не ошибаюсь, внезапно обнаружившимися там каменными големами, которые под горой никогда не водились.Удовлетворившись созерцанием моей ошарашенной рожи, седой продолжил.- Да, ты сменил цвет волос и глаз, сбрил бороду, но что-то узнаваемое в тебе осталось. Помимо этого, - с последними словами он обвиняющее ткнул меня когтем в клеймо, выжженное под правой ключицей. Клеймо недовольно мигнуло драгоценной рудой, вживленной под кожу. На вершинах треугольника. Сплав магии и руды, клеймо до сих пор выглядело свежим, алым рубцом.- Мне позвать его? – широко улыбнулся Высший.- Не надо… - устало отозвался я, отводя взгляд.- Как ты выжил? – проявил Старик недюжинное любопытство.- Когда пришла подмога, я был единственным, кто еще дышал.- Так была подмога? Удивительно. А ты слышал те слухи, что про вас ходили? Естественно до того, как власти объявили отряд вне закона? Говорили, что вы на самом деле выжили. Говорили, что это такой трюк, чтобы избежать преследования, но однажды Треугольник вернется, чтобы снова защищать людей от нечисти. Многие даже несли дары к вашей могиле. Многие носят до сих пор. А кто был седьмым? Кто лежит под тем камнем? В пещерах нашли семь изуродованных тел. Кое-кто даже пытался подделать ваше клеймо. С попавшихся их срезали прямо на главной площади…- Хватит… - призраки прошлого. Я так долго бежал от них, чтобы сейчас какой-то Высший притащил их всех с собой, заставляя меня вспоминать. – Зачем этот разговор? Теперь, когда я знаю кто ты, ты все равно не выпустишь меня отсюда живым.- Знаешь… - Старик задумчиво пожевал губами. – Не в моих правилах убивать последнего в своем роде.- Очень странное правило.- Пожалуй, я все же выпущу тебя отсюда. Да и этих двоих. Соберу свои вещи и съеду. Сегодня.- Они расскажут… - решил я напомнить.- Расскажут о чем? Вряд ли они вспомнят о том, что тут произошло. А тебе… тебе тоже не особо хочется распространяться о произошедшем. Я уверен. К тому же, ты же пригласил меня в свой дом. У тебя еще есть шанс отозвать свое приглашение.- А смысл? Лучше пусть меня убьют дома, чем оставят подыхать где-нибудь в грязной луже.- Ну тут тебе виднее, - усмехнулся Старик. – У тебя в смерти больше опыта.Утро наступило внезапно. И, по ощущениям, прямо на голову. Себя я обнаружил за столом в своей комнате, в окружении пустой тары. Судя по таре – это были не соления. Но, несмотря на все выпитое, голова была трезвой. Как я вернулся домой? Не помню. Да и зачем вспоминать? Наверняка мне приснился просто очередной кошмарный сон. Но утро и не собиралось отступать, набирая силу гомоном голосов за стеной. Наконец, он прервался стуком в дверь.- Да чтобы вас всех черти побрали, - именно с этим напутствием я открыл дверь и увидел за ней почти все село. – Здравствуйте, - дыхнул я перегаром на ближайшие ряды. Ряды поморщились, но стерпели. Молча. И это молчание настораживало.- Чем обязан? – наконец решился я разбавить тишину.- Это он! Он того старика вчера водил! – донеслось из толпы, и она снова взорвалась гомоном, голова зазвенела.- Что происходит? – стоит ли закрыть дверь, вот в чем вопрос. А то они так и не решат что именно предъявлять.- Тебя видели вчера со Стариком, Оскар, - вперед вышел священник. О, и этот тут?- И что? – не понял я.- А сегодня его дом сгорел, - снова подал он голос.- И что?- А Уолли и Таог заболели.- Заболели?- Да, заболели. Говорят, ты им отомстить пообещал. Якобы они вчера с тобой подраться успели.- Со мной?- Да что ты его слушаешь? Он это! Он – старому упырю служит, - донеслось из толпы под одобрительный рокот остальных.- Чего? – огляделся я в поисках источника голоса и обнаружил его в лице старой торговки Метильны. Тетки Уолли. – Кому?- Издревле известно, что упыри заводят себе слуг среди людей. Ты не обижайся. Я понимаю, вы оба – пришлые. Родственные, так сказать, души… - увещевал меня спокойным голосом церковник, а я понимал, что капец уже наступил. И стоит у моих дверей.- Вы массово сдурели? – осторожно уточнил я, отступая.- Да чего с ним разговаривать? – снова тем же голосом из толпы. – Пущай портки да рубаху сымает, есть у него укусы.- Да-а-а! – взревела толпа.- Нет! – с уверенностью невинной девицы вцепился я в ворот собственной рубахи.- Пущай люди посмотрят на упыриного служку!- Давай-давай!- Хватай его!- Есть ему что скрывать!Последний возглас мне совсем не понравился, отступая назад, я планировал закрыть двери и забаррикадироваться, но внезапно на что-то налетел. Что-то оказалось учеником кузнеца. Такой же рослый, мускулистый и непробиваемый.- Отойди, - успел пригрозить я ему, прежде чем тот ловко ухватил меня за одежки и выставил обратно, без видимых усилий дернув ворот рубахи. Да чтоб тебя черти побрали. Вторая за день. Где я на вас столько одежды напасусь? Рубаха распахнулась, в толпе снова повисло молчание. Проклятие! Лучше бы это были укусы.Люди отхлынули на пару шагов.- Быть не может… донеслось из толпы сдавленным шепотом.- Они убиты… все до одного… - с другой стороны.- Подделка? – с третьей.А потом уже без остановки:- Треугольник…- Сжечь паскуду!- У них мужики все чернявые были, отродясь белесых…- Нет, повязать, за выжившего стража награду дает…- Сжечь!- Пусть докажет, что настоящее клеймо…- Он здесь для своих дружков логово готовит, вот и…- Гонца к страже!- Да не настоящее оно…Слушать мне надоело. Прижав палец левой руки к клейму, я сосредоточился.- Амраззамар!Руда на вершинах треугольника вспыхнула красным, на мгновение залив этим светом все вокруг.Когда же жители села смогли проморгаться. Меня там уже не было. Всего несколько мгновений, а я и не думал, что мои ноги еще способны развивать такую прыть.- В леса уходит! – раздалось за спиной.- Да чтоб вас… таких глазастых… - пробормотал я на бегу, плотно прижимая к боку сумку, которой надеялся больше никогда не воспользоваться.

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