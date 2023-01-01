Тайный путь общества святой раны

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 17:14

Причина: Стилистика автора сохранена.

Кесл Просмотров: 165 Комментарии: 0 +1 Вчера, 17:14 by

"Я жить могла и в сердце у тебя,Как на утёсе лилия снегов,Не повезло - не задалась любовь -Нет сердца у тебя"- Альфонсина Сторни- "Общества святой раны - тайное общество посвящённое ритуалам отпирающим двери. По иным сведениям, Общество святой раны является ответвлением культа стука который ассоциируется с ранами, слесарями, грабителями и оракулами. Для их последователей характерны интенсивные сны, видения других мест, восприимчивость, ловкость рук и разрыв с реальностью. Конкретно общество святой раны характеризуется как "секта, вскрывающая увечья реальности и проливающая кровь знаний на головы неофитов". Со слов задержанного культиста: "Стук не терпит печатей и уединения. Он радостно звучит, выманивая нас из безопасности невежества".Сделав паузу при чтение отчёта, следователь по делам мистического характера Пауль Лейбе, многозначительно взглянул на задержанного. "Задержанным" являлось нечто, что больше всего походило на отбивную, нежели на человека. Пауль, очень рьяно относился к своей работе и вот уже третьи сутки пытался выбить из задержанного хоть какие-то показания по недавно открытому делу "Общества святой раны".- Мистер Андерсон, если что-то в отчете не так, я настаиваю. Не стесняйтесь меня перебивать и указывать на неточности. Это дело очень важное для меня.Задержанный ничего не ответил и лишь тупо уставился на следователя. Разозлившись на такую выходку, Пауль пару раз приложил задержанного об стол и продолжил зачитывать отчёт.- Общество святой раны не была замечена в какой либо деструктивной деятельности, до 1854 года, когда, предположительно, ею с период 1854 по 1858 год было совершенно 24 поджога, 12 терактов, 84 похищения с неизвестной целью и приблизительно около тысячи проникновений, в том числе на объекты государственной важности. Особое внимание привлекают проникновения, так как цель данных мероприятий и ущерб, который был нанесён в ходе их совершения не подлежит оценке. Предположительные лидеры и участники тайного общества не установлены.Отложив отчёт, Пауль сел в свое кресло и закурил. Пуская дым кольцами в лицо задержанного, он монотонно заговорил. Со стороны казалось, что этот допрос изматывал больше его, нежели задержанного.- Черт, за три дня только сказал своё имя. Я не знаю, как вас обрабатывают в вашей секте, но подготовка отменная. Может быть я задаю тебе неправильные вопросы?- Возможно.От неожиданности, Пауль подскочил с места и бросился на задержанного.- ДА НЕУЖЕЛИ ТЫ СО МНОЙ В ШАРАДЫ ИГРАТЬ ТУТ ВЗДУМАЛ?!Задержанный никак не отреагировал на слова следователя.- Значит всё-таки вздумал.От силы удара Пауля, стул с задержанным упал на пол. Для обычного человека, удар был бы смертельным, но задержанный будто и не заметил удара.- Ах тыж... Ну ладно, давай играть по твоим правилам. Кто ты?- Я Антуан Андерсон, слесарь 2 разряда.- Зачем культ послал тебя в полицейский отдел?- Я послание.- Какое послание, ты в себе несёшь?- Пауль Лейбе, прибудь на улицу "Кривых ножей" и жди. С тобой свяжутся. Приходи один.- И все?Задержанный ничего не ответил. Пауль пару раз ударил задержанного, но тот никак не реагировал. На глазах Пауля, задержанный осунулся и обмяк. Перестал дышать и подавать какие либо признаки жизни.Прибывший на место коронер, отчитал Пауля за зверское обращение с задержанным и констатировал тот факт, что он мёртв уже как неделю. Ни Пауля, ни коронёра это не удивило. Мало ли что встречается в их отделе? Поэтому не тратя время на труп, Пауль приступил к работе с зацепкой. Улицы "Кривых ножей" ни на одной карте города не было. Следовательно, это какое-то местечковое название. Скорей всего придуманное преступниками. Поняв это, он знал к кому обратится.16 летний цыган Бадони, которого отловил Пауль ещё в детстве промышлял шарлатанством и уличными фокусами. Он настаивал на том, чтобы цыганёнку дали максимальный срок, за занятие магией. Однако, судья, посчитавший что Пауль несправедливо жесток к Бадони ограничился десятью ударами розги за уличные фокусы. С тех пор прошло много времени, но Пауль, по прежнему следил за Бадони, надеясь подловить его за настоящим колдунством. Без проблем найдя его на одном из городских рынков, Пауль "поприветствовал" молодого цыгана, ожидавшего толпу зевак, крайне увесистыми оплеухами. Рухнув на землю, Бадони жалобно завыл:- Господин следователь, что же вы мне не даёте покоя? Не ведьмак я и не колдун, я простой цыган и живу я по-цыгански.- Бадони, ты знаешь где находится улица "Кривых ножей?- Господин следователь, нет таких улиц у нас в городе. Все улицы знаю, такой не знаю.Пауль, не удовлетворённый ответ отвесил сильный пинок, лежавшему на земле цыгану. Схватившись за живот Бадони, с надрывом простонал.- Господин следователь, скажу всё скажу. Только вас там убьют. Вы много крови выпили у местных, вам туда нельзя.Схватив за волосы цыгана, он рывком поставил его на ноги и заломил руки.- Бадони, если ты меня туда не отведёшь, я сломаю тебе руку так, что единственным верным решением любого врача будет её ампутация, веди меня.Улица "Кривых ножей" находилась не далеко от рынка и представляла собой трущобы. На карте города этот район никак не обозначался, а про себя полиция его называла "Собачий ад". Пауль не раз и не два бывал на этой "улице" и именно там он совершил ряд своих самых громкий задержаний. Десятки членов обществ "Красного дракона" и "Слепого глаза" были вздёрнуты на висельнице по его указанию. Но сколько сектанского отребья там пряталось ещё? Местная нищета с охотой вступала в различные секты и культы, надеясь получить покровительство высших сил или хотя миску супа. А для сектантов здесь было просто рай. Полиция без острой нужды обходит это место стороной и местные с удовольствием вступают в их секты. Если бы он был без Бадони, то скорей всего он не прошёл и пару метров. Но за возможность пополнить свою коллекцию культистких голов, рискнуть стоило.Пройдя какое-то количество шагов, Бадони вырвался из рук правосудия и закричал:- Я дальше не пойду, там смерть. Стреляй и Тэ скарИн ман дэвЭл!Пауль не задумываясь выстрелил Бадони в живот. С такой раной он далеко не убежит. Как только Бадони рухнул на землю, Пауля окружили люди-тени. Водоворот тьмы засосал Пауля в себя и потащил к обгоревшему дому. Любые попытки бежать или сопротивляться жёстко подавлялись. Обессиленный и израненный, он покорно ждал, пока его отнесут к двери с белым крестом. Вот дверь распахивается перед ним и невидимая сила выталкивает его за порог страшного дома. То что было внутри дома, поразило его. Вместо сгоревших апартаментов, он очутился на улицы, полностью состоявшей из таких горелых домов. Небо над ним было неправильного, ржавого цвета. Казалось, что даже обычные глазу цвета были будто выгоревшими на солнце.- Пауль, mon amour! Вот ты наконец и посетил переулок Сожженных домов! Теперь ты никуда от меня не сбежишь.Услышав этот женский голос, всё внутри Пауля оборвалось. Этого не могло быть. Пауль лично видел, как её повесили. Но не найдя, что сказать, он ляпнул:- Это не может быть тот самый переулок! А как же кошка и жильцы?- Ах Пауль! Ты всегда был таким близоруким. Приходил на место преступления ровно тогда, когда тело жертвы истлело и развеялось по ветру. Столько лет занимаешься охотой на нашего брата и даже не знаешь, что в каждое место можно попасть разными путями.Наконец, перед его лицом возникло нечто, что отдаленно напоминало женщину в балахоне. Сняв капюшон, пред ним престала лысая и обезображенная голова женщины.- Пауль, мой любимый, ты не рад меня видеть? А ведь я помню, ты клялся мне в любви и обещал, что никогда не оставишь меня, даже если я окажусь ведьмой. Ничего не говори, я не хочу слушать твоих лживых речей. Если бы ты поверил мне, что я не являюсь таким злом, которым ты меня обрисовал своим дружкам, я с удовольствием бы рассказала о том, что нет ничего проще, чем вернуться из того мира, которым вы обычно называете загробным.В руках и девушки оказался нож, будто сделанный из черного стекла.- Mon amour! Ты всегда был очень жестким и чёрствым человеком. Хочешь, я это тебе докажу?Вонзив нож, в сердце Пауля и обломав ручку, она с большим удовольствием наблюдала то, как изменяется его лицо.- Вот видишь, обычный человек бы сразу умер, но не ты. Как ты понял, это не простой нож. Достать его было очень трудно, но зато теперь моему Обществу ничего не грозит. Ведь у меня есть такой противный, лживый и бессердечный следователь как ты. Рано или поздно, до тебя дойдёт простая истина. Теперь ты мой. И как верно служим мы Стуку, что способен открыть любую дверь, так и ты будешь выполнять все мои приказы. И первое моё веление, сожги ваш собственный архив.Пауль пытался бороться с чуждой волей, но холод лезвия разливался по всему ему телу. Его движения становились неестественными, будто механическими. Он хотел послать её ко всем чертят, но единственное, что он мог сказать: "Слушаюсь моя госпожа".Вскоре, после того как Пауля нашли с ножевым ранением в трущобах, таинственным образом сгорел архив полиции. Сослуживцы Пауля, отмечали, что после этого инцидента с архивом, Пауль стал будто сам не свой. С каждым днём всё чудней и чудней становилось его поведение, пока в одну из ночей, он просто не исчез. Безуспешные поиски кончились только тем, что следователя Пауля Лейбе объявили мёртвым. Но как можно было наблюдать, никто не опечалился этому факту. И казалось, что всем даже как-то стало без него.

Ключевые слова: Секты следователь расследование авторская история

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