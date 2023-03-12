Из публичных материалов МВД по █████████████ району от 12.03.2023

Объявления МВД по █████████████ району от 17.07.2023

Расшифровка

[малозначимые комментарии и подготовке и впечатлениях перед походом опущены]

[малозначительные и бытовые разговоры опущены]

Конец расшифровки

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 19:14

Причина: Стилистика автора сохранена.

Lobber Просмотров: 27 Комментарии: 0 0 Сегодня, 19:14 by

3-го марта 2023 года в отделение полиции по городу ███████ было подано заявление об исчезновении трёх жителей города: Богдановского Сергея Владимировича 1999 г.р; Лазова Валентина Степановича 1999 г.р; Вышинского Валерия Николаевича 2000 г.р. ; Мезрова Антона Анатольевича 2000 г.р. (далее – по фамилиям).Правоохранительными органами было установлено, что все четверо мужчин являлись “диггерами” – людьми, неофициально занимающихся исследованием различных подземных объектов. Познакомившись друг с другом посредством сообщества в социальной сети ВКонтакте, связанной с деятельностью “диггеров”, молодые люди решили провести совместную вылазку в одну из пещер, находящихся в прилегающем к городу горному массиву.Встреча и дальнейшее выдвижение к пункту назначения было запланировано на первое марта. После нескольких дней подготовки и покупки необходимого снаряжения, группа встретилась в назначенном месте и начала движение в сторону пещеры. В это время Вышинский вёл активную деятельность на своей странице во ВКонтакте, выкладывая ряд фотографий и рассказывая о планируемом путешествии, а также обещая выложить полное видео с походом после вылазки (её он собирался записывать на телефон). Последняя запись была опубликована 1 марта в 16:38 прямо перед спуском в пещеру. Также перед этим каждый из мужчин позвонил своим родственникам. Более никто из них на связь не выходил.Как и было упомянуто ранее, 3 марта от родственников молодых людей было подано заявление о пропаже. По плану, составленным мужчинами, на поверхность они должны были выбраться в конце следующего дня. Однако ни 2-ого, ни 3-го числа никто из них не прибыл домой, а их телефоны были либо отключены, либо находились вне зоны доступа сети.На место происшествия немедленно выехала группа спасателей в составе 30 человек, которая начала операцию по спасению молодых людей. В первые 3 дня команда не смогла выйти на их след, однако на 4-ый день в глубине пещеры, имевшей множество ответвлений, была найдены кепка, принадлежащая Лазову. На 5-ый день спасатели обнаружили куски футболки со следами запекшейся крови, а чуть дальше – человеческую руку, которая, как позднее выяснилось, принадлежала Вышинскому. В последующие сутки были найдены голова и нога Вышинского, а также разорванные остатки его одежды. Обнаруженные части тела Вышинского были в значительной степени изучены: на них обнаружилось огромное количество глубокий царапин и колотых ран.За несколько часов до обнаружения первых останков группой спасателей была найдена небольшая камера, принадлежавшая Вышинского. При её изучении была обнаружена длинная видеозапись, которую тот вёл во время экспедиции, и которую планировал опубликовать в своих соцсетях. Благодаря ней удалось частично восстановить хронологию событий. В интересах следствия публикуется частичная расшифровка записи. В случае, если Вы обладаете какими-либо деталями касательно произошедшего с Вышинским и другими мужчинами, или же видели кого-либо из них после 3-го марта, просьба немедленно сообщить в ближайший отдел МВД по вашему району.Вышинский: “Итак, сейчас… [смотрит на наручные часы], пол пятого вечера. Со мной в пещеру будут спускаться Валера, Валя и Тоха [камера поочерёдно показывает лица людей]. Думаю, пора. Вы готовы?”Молодые люди кричат “Да!”Вышинский: “Ну, тогда отчаливаем!”. . .Вышинский: “Так, мы прошли уже метров двести, где-то здесь должен быть крутой спуск. Правильно? Или он дальше?”Лазов: “Да, он где-то тут вроде…”Богдановский: “Стойте, вот он!”Вышинский: “Так, держитесь крепче. Тут много выступов, убедитесь, что вы надежно за них схватились”.. . .Вышинский: “Так, думаю, здесь можно остановиться и разбить лагерь”.Мезров: “Да, место подходящее”.Мезров: “Так народ, мне тут по делу отойти нужно, если вы понимаете, о чём я…”Вышинский: “Окей, ждём тебя. Только сильно не задерживайся, мы сейчас готовить будем”.. . .Лазов: “Так, стоп, а где Тоха? Он минут 5 назад ушёл”.Вышинский: “Ух ты блин, и правда… Антон! Ты там?”Богдановский: “АНТООООН!”'Вышинский: “Чёрт, где его носит? АНТООООООН!”Лазов: “Да не кричите Вы. Видите ведь – не отвечает. Пошли, может что случилось”.. . .Лазов: “Да где этого хрена носит? Антон, это *ругательство* не смешно, выходи!”Богдановский: “Да завались ты, с ним точно что-то случилось, поэтому он и не отвечает. Я не думаю, что кто-то бы ста…”Вышинский: “П… п… парни… О Господи, о Боже мой…”Лазов: “Бог ты мой… это… это то, о чём я думаю?”Вышинский: “Похоже на то…”Богдановский: “, меня стошнит сейчас…”. . .Лазов: “какой-то,Вышинский: “Так, слушайте меня… Сейчас мы собираемся и очень тихоотсюда. Тогда будет меньше шансов, что мы встретимся с тем… или теми, кто это мог сделать. Разбираться будем потом, а сейчас нужно драпать”.. . .Вышинский: “Я не понимаю… мы уже… короче, мы уже долго идём в обратном направлении, где лагерь? Мне кажется, мы зашли куда-то не туда”.Лазов: “Да нет вроде правильно идём… Тут ведь нет ответвлений, путь только один, мы чисто физически не можем заблудиться, расслабься”.. . .Вышинский: “Да что за чёрт? Мы прошли уже точно раза в 3 больше, чем шли изначально. Мы до сих не то, что к лагерю не вышли, но даже отметки нашей ни одной не нашли! Так, давайте назад, мы точно случайно свернули куда-то. Может, и был другой проход, а мы и зашли, не заметив.. . .Богдановский: “, я больше не могу! Мы ходим по одному и тому жекоридору уже часа 2, и по итогуЛазов: “Да ладно ты, всё…”Богдановский: “Да признай уже,, что мы заблудились. Причём, видимо, бесповоротно. Мы часами топчемся по одному и тому же месту и. Ни пометок, ни следов, просто. Тут творится какая-то чертовщина, почему мы до сих пор не вышли к лагерю? Тут уже ни на какую дезориентацию, ни на какую потерю времени это списать нельзя. Это абсурд! Пока мы шли, я Вам точно скажу – тут не было ни одного ответвления”.Вышинский: “Я… я не знаю. Должно быть какое-то рациональное объяснение”.Богдановский: “А у тебя оно есть?”Вышинский: “…”. . .Лазов: “Народ… Гляньте сюда”.Богдановский: “Что там е… Мать твою”.Вышинский: “Господи Иисусе…”Богдановский: “Щас снова блевану…”Лазов: “, просто… Я не знаю, что сказать. Это… это проклятое место. Либо мы выберемся отсюда, либо нас съедят живём, а ещё…”Вышинский: “, БЕЖИМ, БЕЖИМ!”Лазов: “ЧТО ЗА?”Богдановский: “БЕГИТЕ, БЕГИТЕ!”

Ключевые слова: Диггеры пещера находка авторская история

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