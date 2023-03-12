Из публичных материалов МВД по █████████████ району от 12.03.2023
Объявления МВД по █████████████ району от 17.07.2023
3-го марта 2023 года в отделение полиции по городу ███████ было подано заявление об исчезновении трёх жителей города: Богдановского Сергея Владимировича 1999 г.р; Лазова Валентина Степановича 1999 г.р; Вышинского Валерия Николаевича 2000 г.р. ; Мезрова Антона Анатольевича 2000 г.р. (далее – по фамилиям).
Правоохранительными органами было установлено, что все четверо мужчин являлись “диггерами” – людьми, неофициально занимающихся исследованием различных подземных объектов. Познакомившись друг с другом посредством сообщества в социальной сети ВКонтакте, связанной с деятельностью “диггеров”, молодые люди решили провести совместную вылазку в одну из пещер, находящихся в прилегающем к городу горному массиву.
Встреча и дальнейшее выдвижение к пункту назначения было запланировано на первое марта. После нескольких дней подготовки и покупки необходимого снаряжения, группа встретилась в назначенном месте и начала движение в сторону пещеры. В это время Вышинский вёл активную деятельность на своей странице во ВКонтакте, выкладывая ряд фотографий и рассказывая о планируемом путешествии, а также обещая выложить полное видео с походом после вылазки (её он собирался записывать на телефон). Последняя запись была опубликована 1 марта в 16:38 прямо перед спуском в пещеру. Также перед этим каждый из мужчин позвонил своим родственникам. Более никто из них на связь не выходил.
Как и было упомянуто ранее, 3 марта от родственников молодых людей было подано заявление о пропаже. По плану, составленным мужчинами, на поверхность они должны были выбраться в конце следующего дня. Однако ни 2-ого, ни 3-го числа никто из них не прибыл домой, а их телефоны были либо отключены, либо находились вне зоны доступа сети.
На место происшествия немедленно выехала группа спасателей в составе 30 человек, которая начала операцию по спасению молодых людей. В первые 3 дня команда не смогла выйти на их след, однако на 4-ый день в глубине пещеры, имевшей множество ответвлений, была найдены кепка, принадлежащая Лазову. На 5-ый день спасатели обнаружили куски футболки со следами запекшейся крови, а чуть дальше – человеческую руку, которая, как позднее выяснилось, принадлежала Вышинскому. В последующие сутки были найдены голова и нога Вышинского, а также разорванные остатки его одежды. Обнаруженные части тела Вышинского были в значительной степени изучены: на них обнаружилось огромное количество глубокий царапин и колотых ран.
За несколько часов до обнаружения первых останков группой спасателей была найдена небольшая камера, принадлежавшая Вышинского. При её изучении была обнаружена длинная видеозапись, которую тот вёл во время экспедиции, и которую планировал опубликовать в своих соцсетях. Благодаря ней удалось частично восстановить хронологию событий. В интересах следствия публикуется частичная расшифровка записи. В случае, если Вы обладаете какими-либо деталями касательно произошедшего с Вышинским и другими мужчинами, или же видели кого-либо из них после 3-го марта, просьба немедленно сообщить в ближайший отдел МВД по вашему району.
Расшифровка
[малозначимые комментарии и подготовке и впечатлениях перед походом опущены]
Вышинский: “Итак, сейчас… [смотрит на наручные часы], пол пятого вечера. Со мной в пещеру будут спускаться Валера, Валя и Тоха [камера поочерёдно показывает лица людей]. Думаю, пора. Вы готовы?”
Молодые люди кричат “Да!”
Вышинский: “Ну, тогда отчаливаем!”
. . .
Вышинский: “Так, мы прошли уже метров двести, где-то здесь должен быть крутой спуск. Правильно? Или он дальше?”
Лазов: “Да, он где-то тут вроде…”
[10 секунд тишины]
Богдановский: “Стойте, вот он!”
Камера поворачивается в сторону глубокого спуска, идущего вниз под углом 40-50 градусов.
Вышинский: “Так, держитесь крепче. Тут много выступов, убедитесь, что вы надежно за них схватились”.
. . .
[малозначительные и бытовые разговоры опущены]
Спустившись, путники продолжают путь и время от времени чертят что-то мелом на стенах, вероятно, оставляют пометки.
Вышинский: “Так, думаю, здесь можно остановиться и разбить лагерь”.
Мезров: “Да, место подходящее”.
На видео молодые люди разбивают небольшой лагерь, после чего садятся в круг и рассказывают истории из жизни, связанные с их деятельностью.
Мезров: “Так народ, мне тут по делу отойти нужно, если вы понимаете, о чём я…”
Вышинский: “Окей, ждём тебя. Только сильно не задерживайся, мы сейчас готовить будем”.
Мезров встаёт и уходит вдаль, после чего заходит за угол и пропадает из виду. Остальные молодые люди в это время разводят костёр из заранее заготовленных брёвен.
. . .
Лазов: “Так, стоп, а где Тоха? Он минут 5 назад ушёл”.
Вышинский: “Ух ты блин, и правда… Антон! Ты там?”
В ответ ничего не последовало.
Богдановский: “АНТООООН!”'
Вышинский: “Чёрт, где его носит? АНТООООООН!”
Лазов: “Да не кричите Вы. Видите ведь – не отвечает. Пошли, может что случилось”.
. . .
Лазов: “Да где этого хрена носит? Антон, это *ругательство* не смешно, выходи!”
Богдановский: “Да завались ты, с ним точно что-то случилось, поэтому он и не отвечает. Я не думаю, что кто-то бы ста…”
Вышинский: “П… п… парни… О Господи, о Боже мой…”
Камера поворачивается в сторону одной из стен пещеры. На земле лежит тело Мезрова. По-видимому, оно сильно изувечено, однако камера показывает труп издалека, поэтому четко его разглядеть не представляется возможным. В этот момент Вышинский, видимо, неосознанно опускает камеру вниз, в связи с чем на записи не показывается осмотр тела, слышано только речь.
Лазов: “Бог ты мой… это… это то, о чём я думаю?”
Вышинский: “Похоже на то…”
Богдановский: “*ругательство*, меня стошнит сейчас…”
. . .
Лазов: “*ругательство* какой-то, *ругательство*, *ругательство*, *ругательство*"
Вышинский: “Так, слушайте меня… Сейчас мы собираемся и очень тихо *ругательство* отсюда. Тогда будет меньше шансов, что мы встретимся с тем… или теми, кто это мог сделать. Разбираться будем потом, а сейчас нужно драпать”.
. . .
Вышинский: “Я не понимаю… мы уже… короче, мы уже долго идём в обратном направлении, где лагерь? Мне кажется, мы зашли куда-то не туда”.
Лазов: “Да нет вроде правильно идём… Тут ведь нет ответвлений, путь только один, мы чисто физически не можем заблудиться, расслабься”.
. . .
Вышинский: “Да что за чёрт? Мы прошли уже точно раза в 3 больше, чем шли изначально. Мы до сих не то, что к лагерю не вышли, но даже отметки нашей ни одной не нашли! Так, давайте назад, мы точно случайно свернули куда-то. Может, и был другой проход, а мы и зашли, не заметив.
. . .
Богдановский: “*ругательство*, я больше не могу! Мы ходим по одному и тому же *ругательство* коридору уже часа 2, и по итогу *ругательство*”
Лазов: “Да ладно ты, всё…”
Богдановский: “Да признай уже, *ругательство*, что мы заблудились. Причём, видимо, бесповоротно. Мы часами топчемся по одному и тому же месту и *ругательство*. Ни пометок, ни следов, просто *ругательство*. Тут творится какая-то чертовщина, почему мы до сих пор не вышли к лагерю? Тут уже ни на какую дезориентацию, ни на какую потерю времени это списать нельзя. Это абсурд! Пока мы шли, я Вам точно скажу – тут не было ни одного ответвления”.
Вышинский: “Я… я не знаю. Должно быть какое-то рациональное объяснение”.
Богдановский: “А у тебя оно есть?”
Вышинский: “…”
. . .
Лазов: “Народ… Гляньте сюда”.
Богдановский: “Что там е… Мать твою”.
Вышинский: “Господи Иисусе…”
Богдановский: “Щас снова блевану…”
Камера направляется вперёд и постепенно приближается к большой груде костей и черепов, принадлежащих, по-видимому, людям.
Лазов: “*ругательство*, просто *ругательство*… Я не знаю, что сказать. Это… это проклятое место. Либо мы выберемся отсюда, либо нас съедят живём, а ещё…”
Внезапно сзади раздаётся громкий рёв. Его источник, вероятно, находился в нескольких сотнях метров от мужчин.
Вышинский: “*ругательство*, БЕЖИМ, БЕЖИМ!”
Лазов: “ЧТО ЗА *ругательство*?”
Богдановский: “БЕГИТЕ, БЕГИТЕ!”
Около 4 минут молодые люди бегут, пока звуки позади постепенно нарастают. В один момент Вышинский с приятелями выбегают из коридора и попадают на большую распутицу с 6 ответвлениями. По-видимому, в суматохе молодые люди не смогли сориентироваться и каждый вбежал в отдельный проход. В этот момент Вышинский роняет камеру. Вскоре слышен громкий вопль и звуки тяжёлых сначала приближающихся, а после – отдаляющихся шагов. Через минуту раздаётся крик, однако установить, кому он принадлежал, не удалось.
Более на записи не происходит ничего заслуживающего внимания. Камера продолжает снимать, пока не закончилась батарея.
Конец расшифровки
Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 19:14
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 19:14 by LobberПросмотров: 27Комментарии: 0
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