Переулок сожженных домов

Переулок сожженных домовПереулок сожженных домов
"Не ошиблась ты в одном, -Жизнь моя была лишь сном".
- Эдгар Алан По
- Эдгар Алан По
Мир не так прост, как нам кажется. В нём скрыты явления, не подвластные уму простого обывателя. Никогда не знаешь, что может прятаться, казалось бы, за ширмой простой реальности. Однако, скрытое всегда становится явным, если знать что искать. Мне были даны знания, позволяющие обнажать перекрестки миров и иные места, заботливо укрытые саваном реальности. Используя их, я совершаю то, что просто немыслимо обычным смертным, кои даже не подозревают о том, чем на самом деле является всё сущее, что мы видим.
Но хоть мне и известные многие пути, мои путешествия напоминают возню слепого котёнка. Для того, чтобы достигнуть своей цели, мне необходима карта. Без неё не добраться до многих интересующих меня мест осознанно, невозможно. К счастью, я знаю того, кто видел карту в последний раз. На этом всё счастье заканчивается и начинаются одни несчастья.
Оно обитает в переулке сожженных домов. Нет ни единого города, в чьем чреве можно найти улицу или переулок с таким названием. Однако способ там оказаться есть. Зная его, я каждый раз думаю: а оно того стоит? В этот раз на кону слишком многое, поэтому всё таки придётся провести ритуал...
Сам алгоритм несложен и требуется не много. Имея мел, коим помечали покойников, и спички, нужно найти кота. Коты, как многие знают, умеют свободно путешествовать по мирам. Дальше тоже ничего сложного нет. Подкинуть кота в жилой дом. И ждать. Когда кота выгонят из дома, начинается самое тяжело... Необходимо поджечь дом, в котором кот не нашёл приюта. Чтобы открыть врата в иное измерение, во время пожара жильцы должны быть внутри... А после, подойти к обогревшей двери и начертить на ней мелом крест. Только так и можно попасть в переулок сожжённых домов.
Данное место, среди знающих, пользуется дурной славой. Мало того, что для входа нужно совершить стой отвратительное злодеяние, так и ещё обитатели ничего кроме отвращения вызвать не могут. Однако, многие туда идут. Ибо только там можно отыскать то, что было утрачено в огне, встретить того, кого сжигает болезнь изнутри и обнаружить сущностей, которые знают гораздо больше, чем ты. Также здесь прячутся от ищеек и проводят тайные встречи.
Задумавшись об этом, я едва не пропустил звук сирен. Времени у меня мало, а назад скорей всего не вернусь. Начертив заветный крестик, я схватился за оплавленную ручку и перешагнул порог. В ноздри ворвался удушающий запах гари и протухшего мяса. Всё вокруг было в дыму. Неужели ритуал не сработал и те люди погибли зря? Осмотревшись, я понял, что нет. Я стоял на довольно широкой улице. Была глубокая ночь. На небе не было ничего, кроме ржавой луны. Озираясь по сторонам, мой взгляд то тут, то там упирался в различные развалины да постройки. Повсюду валялся мусор и черные мешки, чьё содержимое я видеть не хотел.
"Переулок сожженных домов дом 43". Так гласила надпись на здании. Мне был необходим 72 дом. Двигаться надо было быстро и осторожно. Если до меня не доберутся местные твари, то едкий дым точно сделает своё дело. Закрыв лицо шарфом, я блуждал сквозь горевших домов и наспех сколоченных баррикад. Периодически гнетущую тишину этого места нарушали стенания и вопли местных. А один раз, я, кажется, слышал детский плач...
Как бы там ни было, я стоял у нужного дома. От него тянуло такой злобой и ненавистью, что я невольно передёрнулся. Это в нашем мире подобные вещи даже не чувствуются, но тут... Тут негативные эмоции также осязаемы, как ветер, разносящий зловоние. Что-то внутри меня противилось переступать порог этого дома. Будто каждая клеточка моего тела вопила мне о том, что это чистой воды самоубийство. Да, это оно самое. Однако пути обратного нет. Мне во что бы то ни стало, надо найти карту.
Войдя внутрь, дверь позади меня рассыпалась. Само здание рассыпалось. Из пепла возникли уродливые деревья. Я стоял на опушке какого-то неправильного, не живого леса. Напротив меня был он... Огромный, обожженный и полный истинной злобой кот. Он был больше меня раза в три, и я отчётливо видел как под обожженной кожей играли мускулы. Одно неверное движение - и я труп.
- Поджигатель и душегуб, я приветствую тебя!
Будто тысяча сирен раздались у меня в голове, и я упал на колени. Боль от каждого слова была невыносима.
- Я безмерно рад, что в вашем мире ещё чтут древние традиции и падают ниц перед теми, кто явно этого достоин. Но не думай, что польстил мне этим. Я знаю что тебе надо. Но помни, мироходец, ты заплатил только за вход в мою обитель, есть ли тебе чем платить дальше.
В горле пересохло. Думать было тяжело, а говорить ещё трудней. Однако я должен.
- О великий Фелис, сгоревший и возродившийся! Воистину ты всеведущ и я склоняюсь перед твоим величием. Молю тебя, прими мой скромный дар и дай ответы на вопросы, которые мучают меня, будто ты мучаешь своих поджигателей.
Дрожащими руками я достал из складок одежды ту самую фотографию. Именно из-за того, кто на ней изображён, я и вынужден искать карту. Только она укажет путь к ней...
- Мироходец, готов ли ты отдать то последнее, что связывала тебя и её в вашем мире, чтобы встать на этот путь?
Я прошептал да.
- Да будет так, воистину достойная жертва за то, что ты просишь.
Фотография в моих руках вспыхнула, словно спичка, и обожгла мне пальцы. Я чувствовал, как в голове разрастается опухоль знаний, необходимых для того, чтобы найти карту. Всё это время, Фелис смотрел на меня немигающим взглядом. Когда опухоль остановила свой рост, оно заговорило:
- Мироходец! Я дал тебе, то, что ты просил. Покинь мои владения.
Как только он это сказал, земля под ногами провалилась и я проснулся в своей кровати. От одежды несло гарью, а вся комната была перепачкана сажей. Я не помню как я тут оказался. Что вчера произошло? Карта... Я теперь знаю где найти карту! Но... Зачем она мне...
Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 19:00
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 19:00 by КеслПросмотров: 18Комментарии: 0
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