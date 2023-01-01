Люди с рыбьими глазами

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 17:52

Причина: Стилистика автора сохранена.

Ronald Warrangate Просмотров: 41 Комментарии: 0 0 Сегодня, 17:52 by

Эта жуткая история случилась со мной ещё несколько лет назад, но события той ночи до сих пор заставляют просыпаться меня в холодном поту.Довелось мне как-то подрабатывать летом на старой автозаправке, расположенной на самом выезде из нашего города. Работа была не пыльной, перенапрягаться лишний раз не доводилось, а платили по тем временам неплохо. Мои обязанности включали в себя продажу сигарет, газировки и чипсов, заполнение топливных чеков и какую-никакую уборку в магазине. Машины заглядывали к нам довольно редко, так что большую часть времени я попросту торчал в своей каморке и был предоставлен сам себе.По обе стороны дороги заправку окружал непроходимый лес, единственным средством связи служил древний стационарный телефон, а до города было не менее 5-6 километров - одним словом, полная глушь. Я был очень этому рад, поскольку постоянное взаимодействие с людьми меня выматывает, а в том месте у меня была возможность полностью уединиться и насладиться природой. Но, спустя месяц моей работы, у заправки стало происходить что-то неладное.Первый странный случай приключился со мной где-то в конце июня. Выходя однажды ночью в туалет, я обнаружил на своей дверной ручке какую-то вонючую тряпку. Она была крепко примотана к ней и свисала рваными клочьями вниз. Вскоре похожие тряпки я обнаружил на двери в магазине и даже на топливных пистолетах. Я был глубоко озадачен и не понимал, какому сумасшедшему в голову взбрела такая дурацкая идея. Каких-либо следов на территории заправки я не обнаружил, поскольку ночью шёл сильный ливень и, вероятно, просто смыл их. Списав всё это на чью-то нелепую шутку, я выбросил эти тряпки в урну и вскоре забыл об этом случае.Прошла неделя. За это время никаких странных происшествий не случалось. Я по-прежнему заправлял машины, продавал паршивенькие чипсы и занимался оформлением документов. Но скоро прозвенел и второй тревожный звонок.Одним ранним утром я решил устроить генеральную уборку. Выйдя на улицу, я заметил, что у входа в магазин валяется какая-то куча. Подойдя к ней ближе, я обомлел: этой кучей оказалась целая дюжина дохлых ворон. Над ними жужжали мухи, шеи были свёрнутыми, головы изуродованными, а кровавый след тянулся от их трупов через дорогу и обрывался у самой кромки леса.Ещё несколько минут я стоял как вкопанный, мои руки дрожали. Я не понимал, кто это мог сделать и, главное - зачем. Убирая всю эту дрянь, я прокручивал в своей голове различные варианты, пытаясь найти хоть какое-то логические объяснение тому, что видел, но ни один из них не казался мне хоть более-менее подходящим.Трупы ворон я собрал в пакет и выбросил в мусорный бак. Я старался не думать о том, что случилось, но вытеснить этот случай со своей памяти у меня никак не получалось.Последующие дни меня обволакивала какая-то смутная тревога. Одиночество перестало быть таким привлекательным и постепенно начало давить своим тяжёлым грузом. Меня мучила бессонница, совершенно пропал аппетит. В случайный момент мне могло стать не по себе, казалось, будто кто-то или что-то всё время наблюдает за мной. С каждым днём это чувство лишь нарастало и, как оказалось, совсем не просто так.Стояла середина лета, был обычный рабочий день. На заправку уже несколько часов никто не заезжал. За целый день я заправил лишь один грузовик и пару легковушек. Закончив возиться с бумагами и отчётами, я, по обыкновению, решил выйти и подышать свежим воздухом перед сном. Помню, на улице в тот вечер было довольно душно, но отказать себе в удовольствии насладиться багровым закатом было бы преступлением.Вдали слышался шум города, кронами шумели деревья, а в траве стрекотали кузнечики. Прихватив из собой баночку газировки, я уселся у дороги на раскладном стульчике и лениво закурил сигарету. Солнце к тому времени уже почти спряталось за горизонтом, а небо постепенно переходило во власть ночи. Наблюдать за этой картиной было одно удовольствие.В какой-то момент среди деревьев через дорогу я уловил движение. Сперва мне подумалось, что просто показалось, но я ошибался - уж слишком отчётливым оно было. Несколько чёрных фигур хаотично метались от одного дерева к другому. Я напрягся, в голове скользнула мысль: «Неужели волки?».Нет, это были не волки. Из лесной чащи на дорогу вышли люди, человек пять. Очень неестественного вида люди. Стоял знойный июльский вечер, но они были одеты совсем не по-летнему: длинные одежды, рваные лохмотья, чёрные обноски. Голову каждого и вовсе окутывало какое-то серое тряпьё, из-под которого не было видно абсолютно ничего. Складывалось такое впечатление, будто они просто не знали о том, что началось лето.Несколько мгновений мы переглядывались. Я недоуменно спросил: «Вам чем-то помочь?». Люди не реагировали, не издавали каких-либо звуков и совсем не проявляли агрессии. Затем один из них медленно поднёс руку к голове, и немного спустил своё тряпьё. Холодная дрожь пробежала у меня по спине. Свет фонаря осветил каменное, совершенно нечеловеческое лицо. Бледное, полностью гладкое, не имеющее ни носа, ни бровей, ни губ. Только чёрный широкий рот и бесчувственные рыбьи глаза, которые, казалось, смотрят прямо в душу.Примеру первого последовали и остальные, обнажая свои уродливые лица. Моё тело сковал животный ужас, внутри всё сжалось. Эмоции будто отключились, а разум отказывался воспринимать всё происходящее.Головы существ как по команде вытянулись вперёд, рты расплылись в жутких гримасах, выступили ряды их иглоподобных зубов. В рыбьих глазах чудищ замерцали зеленоватые огоньки и они, подобно поломанным механическим куклам, неуклюже двинулись ко мне, извиваясь и выкручиваясь на ходу.Дальше всё было как в тумане. Я рывком подорвался со стула и что было мочи рванул к своей каморке, не оглядываясь назад. Моей скорости в тот вечер наверняка бы позавидовал каждый марафонец. Существа гнались за мной, параллельно издавая неистовое рычание. Перед глазами всё плыло, в ушах звенело, а сердце казалось вот-вот выскочит из груди.Молнией влетев в каморку, я запер за собой дверь и забился под кровать. Твари продолжали недовольно шипеть и начали наматывать круги вокруг моей лачуги. Они скреблись когтями по стенам, заглядывали в окна, крутили дверную ручку, будто издеваясь надо мной. Я схватился за голову и скрутился в клубок, как запуганный пёс. Со лба градом лился пот, виски больно пульсировали, а замогильное визжание этих монстров всякий раз заставляло мои волосы вставать дыбом. Мне казалось, что при желании они бы запросто забрались внутрь через окно или хиленькую дверь и расправились со мной, но по какой-то причине существа этого не делали.Весь этот ужас продолжался целую ночь, но стоило лишь показаться первым утренним лучам солнца, как твари тут же утихли. Ещё несколько часов я лежал под своей железной кроватью, вслушиваясь в каждый шорох и боясь пошевелить хотя бы пальцем.После того как первая волна шока отступила, я всё же осмелился выйти на улицу. Ноги были ватными, а голова раскалывалась. Вокруг моей каморки и на территории заправки было множество следов, а на двери и окнах ночные гости оставили несколько глубоких царапин, будто предупреждая меня в последний раз: «Вали отсюда, парень».Наплевав на всё, я в тот же день собрал все свои манатки, прыгнул в машину и свалил оттуда. Пару дней я беспросветно пил и рыдал, не вылезая со своей квартиры. Звонков от начальства не брал, чёрта с два я бы вернулся назад, ни за что.Шло время. Постепенно меня начало отпускать, травмированное сознание понемногу оправлялось от тех жутких событий. Автозаправку в лесу уже давно закрыли. По слухам, рабочие там менялись довольно часто и надолго не задерживались, а различные байки и слухи о том месте ходят среди людей и по сей день.Казалось бы, всё уже давно позади, но даже сейчас, спустя годы те существа в лохмотьях и их холодные рыбьи глаза всё равно продолжают преследовать меня в ночных кошмарах.

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