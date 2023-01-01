Люди с рыбьими глазами

Люди с рыбьими глазамиЭта жуткая история случилась со мной ещё несколько лет назад, но события той ночи до сих пор заставляют просыпаться меня в холодном поту.
Довелось мне как-то подрабатывать летом на старой автозаправке, расположенной на самом выезде из нашего города. Работа была не пыльной, перенапрягаться лишний раз не доводилось, а платили по тем временам неплохо. Мои обязанности включали в себя продажу сигарет, газировки и чипсов, заполнение топливных чеков и какую-никакую уборку в магазине. Машины заглядывали к нам довольно редко, так что большую часть времени я попросту торчал в своей каморке и был предоставлен сам себе.
По обе стороны дороги заправку окружал непроходимый лес, единственным средством связи служил древний стационарный телефон, а до города было не менее 5-6 километров - одним словом, полная глушь. Я был очень этому рад, поскольку постоянное взаимодействие с людьми меня выматывает, а в том месте у меня была возможность полностью уединиться и насладиться природой. Но, спустя месяц моей работы, у заправки стало происходить что-то неладное.
Первый странный случай приключился со мной где-то в конце июня. Выходя однажды ночью в туалет, я обнаружил на своей дверной ручке какую-то вонючую тряпку. Она была крепко примотана к ней и свисала рваными клочьями вниз. Вскоре похожие тряпки я обнаружил на двери в магазине и даже на топливных пистолетах. Я был глубоко озадачен и не понимал, какому сумасшедшему в голову взбрела такая дурацкая идея. Каких-либо следов на территории заправки я не обнаружил, поскольку ночью шёл сильный ливень и, вероятно, просто смыл их. Списав всё это на чью-то нелепую шутку, я выбросил эти тряпки в урну и вскоре забыл об этом случае.
Прошла неделя. За это время никаких странных происшествий не случалось. Я по-прежнему заправлял машины, продавал паршивенькие чипсы и занимался оформлением документов. Но скоро прозвенел и второй тревожный звонок.
Одним ранним утром я решил устроить генеральную уборку. Выйдя на улицу, я заметил, что у входа в магазин валяется какая-то куча. Подойдя к ней ближе, я обомлел: этой кучей оказалась целая дюжина дохлых ворон. Над ними жужжали мухи, шеи были свёрнутыми, головы изуродованными, а кровавый след тянулся от их трупов через дорогу и обрывался у самой кромки леса.
Ещё несколько минут я стоял как вкопанный, мои руки дрожали. Я не понимал, кто это мог сделать и, главное - зачем. Убирая всю эту дрянь, я прокручивал в своей голове различные варианты, пытаясь найти хоть какое-то логические объяснение тому, что видел, но ни один из них не казался мне хоть более-менее подходящим.
Трупы ворон я собрал в пакет и выбросил в мусорный бак. Я старался не думать о том, что случилось, но вытеснить этот случай со своей памяти у меня никак не получалось.
Последующие дни меня обволакивала какая-то смутная тревога. Одиночество перестало быть таким привлекательным и постепенно начало давить своим тяжёлым грузом. Меня мучила бессонница, совершенно пропал аппетит. В случайный момент мне могло стать не по себе, казалось, будто кто-то или что-то всё время наблюдает за мной. С каждым днём это чувство лишь нарастало и, как оказалось, совсем не просто так.
Стояла середина лета, был обычный рабочий день. На заправку уже несколько часов никто не заезжал. За целый день я заправил лишь один грузовик и пару легковушек. Закончив возиться с бумагами и отчётами, я, по обыкновению, решил выйти и подышать свежим воздухом перед сном. Помню, на улице в тот вечер было довольно душно, но отказать себе в удовольствии насладиться багровым закатом было бы преступлением.
Вдали слышался шум города, кронами шумели деревья, а в траве стрекотали кузнечики. Прихватив из собой баночку газировки, я уселся у дороги на раскладном стульчике и лениво закурил сигарету. Солнце к тому времени уже почти спряталось за горизонтом, а небо постепенно переходило во власть ночи. Наблюдать за этой картиной было одно удовольствие.
В какой-то момент среди деревьев через дорогу я уловил движение. Сперва мне подумалось, что просто показалось, но я ошибался - уж слишком отчётливым оно было. Несколько чёрных фигур хаотично метались от одного дерева к другому. Я напрягся, в голове скользнула мысль: «Неужели волки?».
Нет, это были не волки. Из лесной чащи на дорогу вышли люди, человек пять. Очень неестественного вида люди. Стоял знойный июльский вечер, но они были одеты совсем не по-летнему: длинные одежды, рваные лохмотья, чёрные обноски. Голову каждого и вовсе окутывало какое-то серое тряпьё, из-под которого не было видно абсолютно ничего. Складывалось такое впечатление, будто они просто не знали о том, что началось лето.
Несколько мгновений мы переглядывались. Я недоуменно спросил: «Вам чем-то помочь?». Люди не реагировали, не издавали каких-либо звуков и совсем не проявляли агрессии. Затем один из них медленно поднёс руку к голове, и немного спустил своё тряпьё. Холодная дрожь пробежала у меня по спине. Свет фонаря осветил каменное, совершенно нечеловеческое лицо. Бледное, полностью гладкое, не имеющее ни носа, ни бровей, ни губ. Только чёрный широкий рот и бесчувственные рыбьи глаза, которые, казалось, смотрят прямо в душу.
Примеру первого последовали и остальные, обнажая свои уродливые лица. Моё тело сковал животный ужас, внутри всё сжалось. Эмоции будто отключились, а разум отказывался воспринимать всё происходящее.
Головы существ как по команде вытянулись вперёд, рты расплылись в жутких гримасах, выступили ряды их иглоподобных зубов. В рыбьих глазах чудищ замерцали зеленоватые огоньки и они, подобно поломанным механическим куклам, неуклюже двинулись ко мне, извиваясь и выкручиваясь на ходу.
Дальше всё было как в тумане. Я рывком подорвался со стула и что было мочи рванул к своей каморке, не оглядываясь назад. Моей скорости в тот вечер наверняка бы позавидовал каждый марафонец. Существа гнались за мной, параллельно издавая неистовое рычание. Перед глазами всё плыло, в ушах звенело, а сердце казалось вот-вот выскочит из груди.
Молнией влетев в каморку, я запер за собой дверь и забился под кровать. Твари продолжали недовольно шипеть и начали наматывать круги вокруг моей лачуги. Они скреблись когтями по стенам, заглядывали в окна, крутили дверную ручку, будто издеваясь надо мной. Я схватился за голову и скрутился в клубок, как запуганный пёс. Со лба градом лился пот, виски больно пульсировали, а замогильное визжание этих монстров всякий раз заставляло мои волосы вставать дыбом. Мне казалось, что при желании они бы запросто забрались внутрь через окно или хиленькую дверь и расправились со мной, но по какой-то причине существа этого не делали.
Весь этот ужас продолжался целую ночь, но стоило лишь показаться первым утренним лучам солнца, как твари тут же утихли. Ещё несколько часов я лежал под своей железной кроватью, вслушиваясь в каждый шорох и боясь пошевелить хотя бы пальцем.
После того как первая волна шока отступила, я всё же осмелился выйти на улицу. Ноги были ватными, а голова раскалывалась. Вокруг моей каморки и на территории заправки было множество следов, а на двери и окнах ночные гости оставили несколько глубоких царапин, будто предупреждая меня в последний раз: «Вали отсюда, парень».
Наплевав на всё, я в тот же день собрал все свои манатки, прыгнул в машину и свалил оттуда. Пару дней я беспросветно пил и рыдал, не вылезая со своей квартиры. Звонков от начальства не брал, чёрта с два я бы вернулся назад, ни за что.
Шло время. Постепенно меня начало отпускать, травмированное сознание понемногу оправлялось от тех жутких событий. Автозаправку в лесу уже давно закрыли. По слухам, рабочие там менялись довольно часто и надолго не задерживались, а различные байки и слухи о том месте ходят среди людей и по сей день.
Казалось бы, всё уже давно позади, но даже сейчас, спустя годы те существа в лохмотьях и их холодные рыбьи глаза всё равно продолжают преследовать меня в ночных кошмарах.
Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 17:52
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 17:52 by Ronald WarrangateПросмотров: 41Комментарии: 0
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