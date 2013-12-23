Кто здесь хищник?

Estellan Просмотров: 247 Комментарии: 2 +3 9-07-2023, 16:58 by

Я сидел на своем наблюдательном пункте, время от времени кидая взгляд то в одну, то в другую сторону, на руины города. Было тихо, скучно, но и занятий у меня в последнее время было не то, чтобы много…Их практически не было, так что, большую часть времени, я коротал его именно так, рассматривая руины и следя за миграцией зараженных. А еще… еще с моей вышки был виден и лагерь. От него иногда отделялись одинокие фигурки, почти сразу же растворяясь в руинах города. Разведчики. Боюсь, что недолго им осталось разведывать. В городе осталось не так много неисследованного. Обычно, когда кто-то из разведчиков отделялся от лагеря, я следовал за ним, присматривая, но стараясь не попадаться на глаза. Ни к чему их лишний раз пугать.Но в этот раз было лень, а еще жутко хотелось есть, так что следовать за разведчиком было опасно. В первую очередь – для него. Осталось лишь приглядывать издалека.Это оказалось ошибкой. Сначала появилось движение, на которое я не сразу обратил внимание, а когда понял… блин, как вы до сих пор не угробились, а?Источником движения была не одинокая фигурка разведчика, петляющая по руинам, а неотрывно следующая за ним толпа зараженных. Поймают. Поймают и сожрут. Надо вмешаться.Прихватив с собой один из флаконов, собранных тут же, я отправился наперерез погоне. Или успею, или… Не, о втором «или» пока не будем думать. К тому же… я тоже чувствую его запах.Примерно прикинув маршрут, я затихарился в удобном для засады месте, за одной из колонн почти рухнувшего здания, удобным место было потому, что тут же, в ряд, лежало еще несколько ее товарок, за которые было бы удобно сразу же залечь.Разведчику повезло, что он успел оторваться. Ненамного, но достаточно для того, чтобы, когда он пробегал мимо, я сумел сцапать его незаметно для преследующих, втянуть за колонну, тут же получить локтем в табло, коротко рыкнуть от досады, развернувшийся разведчик явно собирался пнуть меня в живот, но тут спасли ркфлексы, поймав его за ногу, я дернул на себя, лишая его точки опоры и роняя за заранее присмотренные колонны на земле. Упал сверху, прижимая к земле.- С***, - благодарно прошипел спасаемый, снова попытался меня двинуть. Пришлось легонько приложить его затылком о землю. Благо, он догадался нацепить шлем. До сотрясения не дойдет… я надеюсь.- Заткнись и лежи смирно, - выдохнул ему в ответ, вытащил из кармана флакон, расколол его о ближайший камень и щедро оросил человека ядреной химической вонью. Выдохнул. Хорошо, а то его запах становился уже нестерпимым…Мимо уже топали ноги преследователей, но и я не первый день находился по эту сторону ворот лагеря. Пройдут мимо. Пройдут, если спасаемый не сделает какую-нибудь глупость. Но тот то ли смирился со своей участью, то ли приложил я его слишком сильно, но затих и, кажется, даже перестал дышать. Ладно… потом проверью.Как и ожидалось, зараженные проскочили мимо. То ли ветер понес человеческий запах дальше, то ли рассеял по большой площади, но тихо стало уже через каких-то полчаса.Только тогда я ослабил хватку и поднялся с земли и немного помятого разведчика.- Эй… ты жив? – аккуратно похлопал я того по области, где, предположительно, под шлемом и шарфами было лицо.- Воняет невыносимо… - отозвался тот неожиданно высоким голосом и, пошевелившись, стал разматывать шарфы, скрывающие лицо. – Что за дрянь? Чем ты меня полил?- Без понятия, смешал все сильнопахнущее из того, что удалось найти. Запах человека отбивает моментально. И, кстати, не привлекает внимания зараженных. Вы, в лагере, что, совсем ничему не учитесь?Размотав шарфы и стянув шлем, разведчик предстал передо мной в слегка помятом и взъерошенном облике… девушки. Н-нда… Они и девчонок на разведку стали отправлять? Совсем от рук отбились.- Ты… говоришь?! – внезапно пристально уставилась на меня девчонка. Молоденькая совсем. Жалко будет, если сожрут.- Тебе показалось, у тебя, это, сотрясение, - попытался отбрехаться я, внезапно представив себя со стороны. От преследовавших ее еще несколько минут назад я отличался… ну, чисто визуально – не отличался. Красные глаза с черной радужкой, черные, под бледной кожей, вены, ногти, отличающиеся от когтей только размером, но не твердостью, ну и на десерт – нечеловеческие заостренные зубы. С человеком меня не перепутал бы и слепой. Но тут скорее благодаря характерному запаху. Правда… не знаю, чувствуют ли его люди.- Погоди… - девчонка рванулась ко мне, пытаясь уцепиться за рукав.- Сожру нафиг! – рявкнул на нее, во всей красе продемонстрировав все свои сильные стороны, добившись того, чтобы она отшатнулась и… удрал.Вряд ли бы кто-то из лагеря, в своем уме, вообще решился бы преследовать зараженного в городе. И она не стала. Удрав на безопасное расстояние, я лишь проследил, чтобы она забрала свои пожитки и вернулась в лагерь. После чего вернулся к себе. Тьфу блин… они там про безопасность совсем думать перестали?Размышляя о чужой безалаберности я позволил себе расслабиться. Мог бы и заснуть… вот только такие как я не спали, как оказалось, открытие малоприятное, но… тут ничего не поделаешь.Не знаю, сколько я позволил себе так расслабляться. Только из вялого состояния меня вывел шум. Шум, в целом, временами бывал, но этот был непривычным. Каким-то… целенаправленным, что ли?Не считая наблюдательного пункта, я останавливался на отдых в разных местах города, в зависимости от настроения, стараясь не привязываться к какому-то одному месту. Тем удивительней было, высунувшись наружу, обнаружить у своего временного логова тяжеловооруженных вояк.- Это еще что за турслет? – пробормотал себе под нос, наблюдая как слаженно и целенаправленно они прочесывают местность.- Вон он! – кто-то крикнул с другой стороны, заставив на мгновение обернуться. И почти сразу же сорваться с места, когда у самых ног земля взорвалась фонтанчиками пыли.- Да это не турслет, это загонная охота, - осенило меня уже на бегу.Свернув за первый же угол, я наткнулся на еще одну группку, матюкнулся на бегу, развернулся, ужалило спину. Черт, есть попадание. Они, что, меня пристрелить решили? Вот вам и благодарность.За другим углом меня тоже ждали, и в подвале, оттуда вообще едва вылез, тело переставало слушаться. Скорей всего от голода. В последний раз удалось поесть пару недель назад. С тех пор еды не попадалось. А целенаправленно…Додумать эту мысль я не успел, проскочив оконный проем на лету, я услышал как по стене чиркнули новые пули, а там, куда я выскочил, меня уже ждали. Бежать было некуда. Обратно я бы не залез. Не под столькими дулами. Ужалило еще несколько раз. Мир перед глазами поплыл. Потом на меня бросился асфальт. Тело онемело целиком и теперь отказалось повиноваться полностью. В поле зрения оказались армейские ботинки. Что, пришел контрольный в голову сделать?- Это он? – раздалось сверху.- Надо посмотреть, - ответил первому другой голос. Следом я понял, что мою тушку переворачивают. Над головой было неприветливое, серое осеннее небо и две сомневающиеся рожи. Военные. Опознал я их сразу. Видел несколько раз в их лагере.- Ну что? Он? – к первым двум присоединилась еще одна голова. Разведчица. Ее я тоже опознал.- Все они на одну рожу, - засомневался второй вояка.- Точно этот, - кивнула девушка. – Он говорил.Первые двое с сомнением посмотрели на меня, потом в руке одного из них появился шприц, и почему-то стало темно.Зрение возвращалось постепенно. Сначала я увидел свет, потом он разбавлялся тенями, добавлялись размытые силуэты, голоса, звуки, мир возвращал четкость постепенно. Последним вернулось ощущение тела. Оно больше не было онемевшим, но пошевелиться я все еще не мог.Краткий анализ ситуации показал, что не слушалось оно потому, что было намертво прикручено ремнями к креслу, смахивающему на пыточное, которое я узнал сразу же.- М-м-м… как же приятно вернуться домой. Хорошо, Мари, что ты не забрасываешь старых увлечений, - пошевелил я конечностями в путах, взглядом наблюдая за стройной фигуркой в типовой униформе.- Так Лина была права, - задумчиво протянула брюнетка, выронив шприц при моих словах, а теперь пытающаяся найти его взглядом. – Ты говоришь…- Так исторически сложилось, - ответил я, разглядывая кабинет, в который надеялся никогда больше не попадать. Не в таком виде.- Это крайне любопытно. Другие зараженные не разговаривают. Вообще сомневаюсь, что у них присутствует мышление. Но, вот, передо мной ты, типичный зараженный, со всем комплексом признаков, но ты… разумен?- Был бы разумен, не поперся бы спасать вашу разведчицу.- А про запах. Ты сам догадался, что резкая вонь перебивает его? – Мари склонилась надо мной с любопытством экзекутора.- Я удивлен, что вы сами еще не догадались. Да и вообще… завели бы уже какой-нибудь стойкий парфюм… А то находиться тут с вами невыносимо, - я выразительно повел носом, в упор уставившись на медичку.- Реагентами воняет? – принюхалась та.- Едой, - выразительно клацнув зубами, я в очередной раз поерзал в путах и засмеялся. – Крепкие, просто так не вырваться. На ком ты успела их испытать?Отшатнувшись в первое мгновение, Мари нахмурилась, снова склонилась, коснулась пальцами в перчатках лица, оттянула веко, осмотрела глаз. Мешать я ей не стал, хоть запах и сводил с ума.- Ты уже ел в своем новом… статусе?- Ел… - коротко ответил я.- Что именно? – наседала та.- А ты что думаешь? Человечину.- Кого убил? – бесстрастно уточнила та, что-то чиркая в блокноте.- Никого… - поймав ее подозрительный взгляд, почему-то смутился. – Мне не было необходимости убивать, чтобы добыть еды. Я просто не успел вмешаться, когда зараженные загнали ночью парочку… чужих.- Или не захотел? – вопросительно изогнула бровь Мари.- Ты эти свои психологические штучки на мне не применяй. Всех, кого я мог спасти, я спас.- И много таких?- Не считая разведчицы? Дай вспомнить. Трое таких же чужих, пару недель назад, у них убежище было у аэропорта. Я им потом еще адресок лагеря дал. Перед этим одинокая снайперша, но она в лагерь отказалась идти. Ну и перед ней была парочка парней, которые на вышке двое суток просидели, пока я зараженных не отвлек. Кстати, тоже сюда направил.- Память исправна… - пробормотала себе под нос медичка. – Если ты ел… значит… значит причина не в воздержании.- Может, дело в том, что я довольно долго сидела на терапии? – подкинул я идейку знакомой.- На терапии? Может быть…может быть… - та, казалось, задумалась. – Может быть, что она зафиксировала тебя на следующей ступени изменений, не позволив достигнуть конечной стадии заражения.- А вообще я поражаюсь. Мари, вы не смогли ничего придумать тупее, чем притащить в лагерь зараженного?- Вообще-то… - медичка отступила на несколько шагов к стене, дернула закрывающую ее щторку.- М-м-м… помнишь, я сказал, что вы не могли ничего придумать тупее, чем притащить в лагерь зараженного? Беру свои слова назад. Вы – могли, - выдохнул я, наблюдая за шторкой бронестекло, а уже за ним еще один такой же кабинет, только там в путах бесновался безумный зараженный. Что было хуже, я его узнал.- Не… вы реально подумайте о парфюме. И чем вонючей, тем лучше. Даже мне тяжело контролировать себя, чувствуя рядом такое количество еды. А у Командира, небось, совсем башню сорвало.- Поразительно, да? Такая разница, учитывая то, что его заразил ты… - увлеченный зрелищем, я не сразу заметил, что наш дуэт превратился в трио.К нам присоединился вооруженный вояка. Сегодня прямо поразительный день, так как и его я узнал. Именно его я несколько месяцев назад тащил на своем горбу до лагеря военных.- Нефиг было в меня стрелять, - огрызнулся я, провожая его неприязненным взглядом. – Кстати, Мари, а что у нас делают военные? Кто-то пришел вершить вендетту? Так что вам мешало пристрелить меня в городе?- М-м-м… видишь ли… - девушка смутилась, а меня это насторожило. – Мы решили объединить лагеря.- Что! – в очередной раз дернувшись в путах, я ощутил как они поддались. Браслет на левой руке лопнул, оскалившись, я подцепил когтями второй ремень, перетягивающий шею, третий, поперек груди. – Кстати путы у вас – фигня. Удивительно, что тот еще не вырвался.Закончив распутываться, я сел и практически уперся лбом в дуло пистолета. Скосил на него глаза.- Ты или стреляй, или отойди, я щас тут буду все разносить… - пригрозил я вояке.- Начнешь буйствовать – пристрелю, - пригрозил владелец оружия.- Не успеешь… - мои когти царапнули подлокотник.- Так! Разошлись! Не сметь мне тут громить кабинет! – вмешалась Мари, вклиниваясь между мной и воякой. – Ты сиди здесь, а ты, - она под локоть подхватила вояку, - идем, надо поговорить.Оставшись в одиночестве, я откинулся на спинку кресла. Могли бы организовать кровать. Хотя… расслабиться бы не получилось. Несмотря на стену, я почему-то отчетливо слышал происходящий за ней разговор.

Ключевые слова: Зараженные кабинет разведчик авторская история

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