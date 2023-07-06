Пугалко

Новость отредактировал Estellan - 6-07-2023, 17:30

Причина: Стилистика автора сохранена.

RedNight Просмотров: 254 Комментарии: 0 +3 6-07-2023, 17:30 by

В одной деревне жил да был мальчик с мамой. И у них был огород, а на огороде стояло пугало. День-деньской оно отгоняло ворон и прочих птиц, оберегая семена.Однажды мама попросила мальчика:- Сходи прополи огород, а то мне некогда.А мальчику тогда было это делать неохота, он и говорит:- Лень мне, неохота огород полоть!Расстроилась мама и сказала:- Если ты сейчас не пойдёшь и не поможешь мне, останешься без садкого к обеду!Что было делать мальчику? Он и пошёл. Но был он очень расстроен и рассержен. Шёл он к огороду, а сам чернее тучи. Попался ему под ноги камень; он чуть не споткнулся об него, взял камень и увидел пугало.Вспомнил он опять про мамину просьбу и ещё больше разозлился.- Не хочу идти на огород, не хочу его полоть! – крикнул он да как швырнёт камень в пугало! Аж воздух засвистел, а птицы от испуга все повзлетали.Камень врезался в пугало и упал. Хотел было мальчик дальше на огород идти нелюбимую работу выполнять, как услышал, что пугало крикнуло со страшной силой:- Ай!Вздрогнул мальчик, остановился. Смотрит на пугало, но его нарисованное лицо – действительно ли оно кричало или ему только послышалось? А самого холодок объял.А пугало вдруг зашевелилось, повернуло свою голову к нему и говорит человеческим голосом:- Ты почто рассерженным ходишь, камнями кидаешься? Больно мне, тяжёлый камень ты подобрал! Ну я тебя сейчас проучу! А ну-ка подойти ко мне немедленно, живее!Страшно стало мальчику, никогда ведь не слышал он, чтобы вещи по-человечески разговаривали! Хотел он убежать и закричать – да настолько его страх охватил, что даже пальцем шевельнуть трудно, а язык будто отвалился. Так и стоял он, как истукан, а пугало не унимается:- А ну подойти, чего столбом стоишь? Я-то тебя пререкаться и огрызаться отучу! Я Пугалко, зовут меня там, и я покажу тебе, хулиган ты эдакий!Страшно было мальчику, но как будто какая-то неведомая силу вдруг появилась в нём и стала его подталкивать, ноги у него сами собой пошли прямо к пугалу! Хочет мальчик убежать, да не может – не слушается его тело, настолько страх его объял, что даже голову повернуть страшно! Так покорно и шагал он к пугалу, пока почти вплотную не подошёл.А Пугалко наклонил к нему голову и говорит:-Камнями швыряешься, огород не пропалываешь? Плохо, дитятко, плохо! Проучу тебя с сейчас! Вижу, много у тебя свободного времени? Ну так помоги мне – постой тут вместо меня, пока я по твоим домашним делам помогу! Посмотришь, какого это!И вдруг зашевелились его руки и справа и слева обхватили мальчика, и Пугалко прижал его к себе! Чуть не обезумел мальчик от страха, пытается вырваться, а Пугалко крепко держит, не отпускает! А потом как наклонит свою голову к нему и произнёс:- Ты станешь мною, я стану тобою!!!И тотчас же мальчик превратился в пугало! Смотрит он – стоит он на огороде, где раньше Пугалко стоял, руки у него – деревяшки, вместо ног – палка в землю воткнута. Испугался мальчик, хотел закричать – да не кричится ему, ни звука изо рта не выходит! Смотрит – а напротив него Пугалко стоит, только превратился он в мальчика, и посмеивается!- Ну что, - говорит Пугалко, превратившийся в мальчика, - постоишь тут, пока меня не будет? А то мне давно уже погулять хочется! Постой, ворон попугай! А я пока на радость твоей маме огород прополю, то-то она обрадуется! И не поймёт ведь, что это не ты настоящий сделал, а я!Опечалился тут мальчик, хотел он снова закричать, да снова ни звука изо рта у него не выходит, а Пугалко смотрит на него и смеётся:-Ты пока кричать научишься, осень уже придёт! Тогда тебя уберут, а весной новое пугало сделают! Так что кричи - не кричи, не спасёшься: мама твоя так и не догадается, что я ненастоящий ребёнок, а пугало, а настоящий – ты – в пугало превращён!Мальчик тут от отчаянья чуть не заплакал, да не льются слёзы из нарисованных глаз, а Пугалко тем временем огород прополол и его маме об этом сказал; она его похвалила и конфету ему дала. Увидел это мальчик – и снова закричать попытался, да только снова у него ничего не вышло!И с тех пор началась для мальчика не жизнь, а мучение. День-деньской стоял он на огороде, а по ночам был совсем один в кромешной и жуткой темноте. Страшно ему было ночью – то волки воют, то совы летают, то ещё что-то непонятное в небе проносится, а утром, когда светает, весь он мокрый от росы и тумана, и холодно ему. Было ему каждую ночь страшно; а всего противнее то, что он видел, как по вечерам перед сном в их доме зажигался свет, и из окна на него смотрел Пугалко и подло посмеивался, издеваясь – он-то на его месте был, дома, в тепле и в уюте, ему уже не приходилось стоять всю ночь в тумане! Мальчик пытался закричать, да ни слова из рта не выходит, а Пугалко посмеивается и рожи ему корчит.- К кому ты там обращаешься? – спросила его мама.- Да ни к кому, - быстро схитрил Пугалко, - я просто на дорогу смотрю, не заблудился ли кто.А сам – снова язык мальчику показывает! Ух и обидно же было тому!А самое противное, что птицы стали мешать мальчику. Быстро они смекнули, что пугало-то ненастоящее, и стали хулиганить на огороде пуще прежнего. Птицы стали ему на руки на голову садиться и галдят во весь рот, не унимаются. А некоторые, остервенев, ещё и клевать его начали – вон насколько осмелели! Клюют его острыми ключами по рукам и голове, а мальчик мучается, согнать их не может, даже пошатнуться еле-еле может, да от этого толку нет. Рассмеялись птицы и пуще прежнего стали клевать его, а одна ворона вообще стала напротив летать и всё норовит в лицо клюнуть. Потом и другие стали и в живот, и в печень клевать. Наконец настолько сильно продырявили его птицы, что прохудилась одежда на пугале-мальчике, дыры по всей одежде появились, и стало через них пролезать сено.Увидела это мама и удивилась:- Что это птицы с нашим пугалом сделали?Принесла она новую одежду для пугала и надела её, снова сено в неё наложила. А мальчик всё это чувствовал так, словно у него в животе все кишки переворачивают. И ведь не докричаться ему, нет!Да и Пугалко тоже не отстаёт. Каждый день как только просыпался он и завтракал, так сразу бежал на огород и начинал дразнить мальчика-пугало, разными словами обижать. Дразнит и дразнит, а у мальчика от таких обид прям слёзы на лицо наворачиваются, да куда там! Он же пугало теперь, заплакать не может. Кое-как только потрястись он смог, и ничего.Видит это Пугалко и смеётся:- Ха-ха, оцепенел, не двигаешься, руками не машешь? Ну значит и сдачи мне ты не дашь!Нашёл он камни во дворе и стал ими в превращённого мальчика. И ведь метко бьёт, каждый удар – то в грудь, то в лицо. Совсем больно стало мальчику, а делать-то ничего не может, ног нет, чтобы убежать, рта нет, чтоб позвать! Кое-как только шевелиться пытался, чтобы от камней уклониться, и с каждым разом вроде стал лучше получаться ему шататься, только Пугалко тоже метким был и бил прямо в цель.-Поболит – да и пройдёт! – приговаривает. – Ты же пугало, тебе не больно!Вдруг мама появилась, увидела Пугалко.- Ты, - говорит, - что тут делаешь?А Пугалко хитрый был, к земле наклонился.- Я, - говорит, – сорняки вырываю.Похвалила его мама и дала ему конфету. Есть её Пугалко и ухмыляется, а заколдованный мальчик маму видит, а позвать не может, лишь какой-то шорох вместо голоса раздаётся! Услышал это Пугалко, усмехнулся, взял камешек, завернул его в конфетный фантик и швырнул мальчику прямо в лицо.- На, – говорит, - поешь сладостей тоже!А в другой раз Пугалко новую мерзость придумал. Сделал он лук, смастерил для него стрелы (правда, затупленные) и вышел на огород мальчика-пугало обстреливать. Как тот это увидел – чуть сознание не потерял.-Я тут сейчас, – говорит ему Пугалко, - в стрельбе из лука тренироваться буду. Я тебя сейчас в качестве мишени буду использовать!Пытался мальчик дёрнуться, но опять ничего не получилось, а Пугалко перед ним встал, тетиву лука натянул, прицелился и выстрелил. Попала стрела прямо в живот заколдованному мальчику, и больно же ему было! Пытался он вскрикнуть, но не получилось. А Пугалко засмеялся, подбежал к нему и стрелу ту подобрал.- Метко бью, - говорит, - первым выстрелом прям в цель! Сейчас ещё будет!И продолжил стрелять. Куда только не бил этот недоделанный Вильгельм Телль! И в живот, и в грудь ему попадал, и по рукам ему бил, и в лицо стрелял! Всё у заколдованного мальчика болело; пытался он стонать от боли, да не получалось вот только. А всего страшнее ему было видеть, как очередная стрела, рассекая воздух, к нему мчится, ведь за этим следует – бац! – такая боль, что плакать хочется! Но всё же заплакать ему не удалось, только издать какие-то неопределённые звуки да пару раз пошатнуться на пару сантиметров в сторону – это всё, чего он мог. Увидел эти потуги Пугалко и рассмеялся.-От моей стрелы, - говорит, - не скроешься, не убежишь! Я бы у индейцев главным был. Не скучай, завтра ещё что-нибудь придумаю!Худо тут стало мальчику, как он представил, что ещё Пугалко может выдумать. И так ему плохо было, а от постоянных обстрелов он чуть создание не потерял, в полусне висел. Ближе к вечеру он в себя пришёл (Пугалко как раз на его кровать спать лёг), осмыслил произошедшее и решил бежать. Не мог он больше в таком положении оставаться.Заметил мальчик, что в отличие от первого дня своего превращения, он уже кое-как мог двигать своим новым «телом» (правда, пока всего лишь качая его на пару сантиметров в сторону) да какие-то звуки из своей «головы» извлекать. Правда, «голова» его была из мешка сделана, а внутри солома лежала – вот ею-то он шуршать и научился, хотя и негромко. Но даже это его вдохновило и он начал действовать.Теперь всё свободное время он тренировался двигаться, и поначалу нелегко ему пришлось. Руки сгибать у него не получается, голова с трудом поворачивается сантиметра на четыре, не больше, сама палка, на которой он стоит, еле-еле на пару градусов кренится. Но уже это воодушевило его, и стал он тренироваться усерднее. И когда вороны клевали его, тренировался, и когда дождик лил, тренировался, и даже когда Пугалко его снова чем-нибудь обстреливал – теперь в ход, кроме стрел и камней, пошла картошка, огурцы, гнилые помидоры и тухлые яйца, - он старался хоть как-то крениться, чтобы избежать удара. И вот однажды ночью удалось ему так сильно наклониться, что он не рассчитал и упал животом на землю. А лицо во время падения в страхе отвернул, а как понял это – обрадовался: «Ура, теперь я хотя бы головой могу немного двигать!». Лежал он и стал головой вращать – ну хоть чем-то научился двигать!Увидела это утром мама, спросила:- Что это у нас, пугало-то наше огородное упало? Стояло-стояло до сегодняшнего дня, а теперь вон на земле лежит.Увидел это Пугалко и говорит:- Да, мама, действительно пугало упало.Огорчилась мама:- Да что же это такое, ни сна ни отдыху от этой работы… Там помоги, здесь помоги, ещё и пугало опять ставь… Ветер его опрокинул что ли… Пойду поставлю его.Как это Пугалко услышал, сразу злодейство придумал.- Зачем тебе. – говорит, - этим заниматься? Давай я тут это пугало опять на место поставлю, а ты иди свои дела делай.Услышала это мама, обрадовалась.- Вот спасибо, - говорит. – Если ты его поставишь, я тебе конфету дам.Коварно улыбнулся Пугалко (мальчику эта улыбка сразу же не понравилась) и говорит:- Да, конечно, я его сейчас мигом обратно в землю воткну!Очень эти слова мальчику не понравились, какое-то злодейство в них он учуял. Пытался он. лёжа на земле, голову свою пугалью приподнять, но не получалось, не до конца он пока научился своим новым пугальским телом управлять. А Пугалко меж тем подошёл к нему, схватил за палку и, подняв, воткнул в землю обратно.- Стой, - говорит он, - смирно, и не падай!Тут только увидел мальчик у него в руках большой и тяжёлый молоток и сразу же понял, чем это для него грозить. Молнией мелькнула у него эта мысль… и в ту же секунду искры посыпались у него из глаз, так как Пугалко со всей силы ударил его по голове, вбивая в землю. И так сильно он ударил, что палка пу̀гала сразу в землю на десяток сантиметров ушла, а мальчик от удара и боли сознание потерял.…Когда он пришёл в себя, была уже глубокая ночь. Кругом было темно, а все окружающие предметы – дом с сараем и кусты, - выступали жуткими пугающими силуэтами. На заборе сидели совы и своими жёлтыми глазами смотрели прям в душу. Страшно болела голова у мальчика, всё у него перед глазами плыло, и чувствовал он, что его соломенная голова (сделанная из мешка), от ударов изрядно помялась. Пытался он головой повращать – вроде поддаётся немного, ну и всё.«Сколько же раз он ударил? – подумал он. – Раз десять, наверное, точно! И ведь бил, наверное, гад, радовался, смеялся от души! Убегать надо отсюда. Скорее уходить, спасаться от него! Жизни он мне не даст, изведёт вконец…».Но как тут уйти и убежать, если ты пугало, у которого и ног нет, и руки не сгибаются? Заплакал тут мальчик, и впервые на нарисованном красками лице появились какие-то капельки (правда, может быть, это была и роса). Понял он, что нужно как можно усерднее и дальше тренироваться, чтобы заново научиться ходить – головой он уже вращать умеет, кланяться туда-сюда тоже, говорить вот пока ещё нет, только какие-то шуршащие звуки издавать, но и это уже что-то. Когда хотя бы прыгать научится – вот тогда ночью ускачет отсюда и пойдёт по свету искать, кто бы ему помог! Другого пути не было.«Отомщу я этому Пугалко, вылезу из этого пугало обратно! – твёрдо решил он. – Он у меня ещё попляшет, изувер!».И вновь продолжил он тренироваться, качаться туда-сюда, а по ночам, когда все спали и никто не видел, руками двигать и звуки издавать, чтобы говорить научиться. Пока только буквы «у», «м», «э» научится выговаривать, но и это уже что-то было. Пугалко тоже не отставал в своих издевательствах и каждый день то обрушивал на несчастного мальчика град камней, то вновь из лука со стрелами обстреливал, то гнилые яблоки в него кидал. И чувствовал себя мальчик после каждого такого «обстрела» мученически.А Пугалко тем временем тоже не дремал. Странным ему показалось, что упал ночью мальчик-пугало – вроде же прочно в земле стоял! Стало ему казаться, что что-то тут не так. Начал он вспоминать, что научился он ещё кое-как шататься во время обстрела его камнями и головой немного вращать, и хотя и думал, что это всё ещё ничего, но не понравилось ему это. Понял он, что превращённый мальчик потихоньку пытается научиться двигаться, и испугался он.«А вдруг, - думалось ему, - он так наконец-то двигаться начнёт и говорить сможет? Тогда он маме всё расскажет, и она поймёт, что я обманом занял его место в доме, сплю на кровати и конфеты ем. Ну а там-то уж способ найдут, чтобы меня обратно на огород вернуть, это точно. Нет, извести его надо. Извести, и так, чтобы у мамы этой никаких подозрений не осталось».Понравилось ведь Пугалко такая жизнь – дома, в темнее, в уюте, на мягкой кровати и с конфетами, и ни за что уже с ней расставаться ему не хотелось. И вот начал он после этого день ото дня капать маме на мозги по поводу пугала. Хотя бы раз в день произнесёт что-нибудь про то, какое оно старое и ветхое, и что ворон даже не пугает, и что птицы сами расклевали и порвали на нём одежду, и что вообще шатается. Вот так день ото дня он это маме говорил, и она сама наконец свыклась с мыслью что пугало, наверное, заменить нужно. Да только казалось ей, что пугало это ещё послужить может.Тогда однажды он напомнил ей:- А помнишь, в ту ночь он вообще упал на землю? Ни ветра, ни дождя тогда не было, чтобы валить его, а он всё равно рухнул. Хоть я его на место-то и поставил, да ведь повториться может. Не лучше ли вообще заменить его, палку попрочнее да подлиннее взять, чтобы крепко в зеле сидела?\Вспомнила мама этот момент, призадумалась.- В самом деле, - говорит она, - упало пугало наше ни с того ни с сего. Ну ладно! Дам я тебе ветоши всякой, иди и делай новое пугало. Да только попрочнее, чтобы просто так на землю не падало.И пошла она в чулан, нашла там всякую ношеную одежду: рубашку, штаны, шляпу дырявую, мешок для лица – и дала это всё ему. А Пугалко рад-радёхонек, только, конечно, истинные свои эмоции скрывает и обещает всё качественно сделать.Пошёл он в сарай, нашёл там две прочные палки, гвозди с молотком и отправился на огород. Заколдованный мальчик как это увидел – так не понравилось ему это сразу же, чем-то нехорошим сразу повеяло. А Пугалко, довольный, разложил это всё перед ним и говорит:- Вот я сейчас новое пугало делать буду, на замену тебе! А тебя со свету изведу и сожгу!И показал мальчику язык.Испугался тот, понял, что Пугалко всерьёз его уничтожить решил, и бешено соображает, что же предпринять, чтобы спастись. Попробовал снова закричать – вроде получается, да какой-то звук выходит похожий на шорох сена. Попробовал дёрнуться – ненамного лишь пошатнулся и чуть не свалился, но испугался и вовремя удержался. А Пугалко это увидел и смеётся.- Ты, - говорит, - даже ровно стоять не умеешь!И начал он делать новое пугало на замену мальчику. Две прочные палки крест-накрест сложил и крепко прибил одну к другой; затем начал новую одежду на пугало напяливать. Надел рубашку и штаны, набил их сеном чтобы раздулись как у настоящих людей. Небольшой мешок тоже набил сеном и нарисовал на нём рожу, да такую страшную, что никакого желания смотреть на неё нет. На эту голову напялил не ветхую шляпу, а старую военную каску с рогами, что нашёл давно в лесу, и стало новое пугало угрожающим. Даже вороны с тревогой кружились над ней и боязно посматривали сверху.Соорудил это чудище Пугалко и ещё раз им полюбовался. А мальчику не до любований, спастись бы! Попытался он руками шевельнуть – ненамного задвигались, да всё равно не то. Попробовал подпрыгнуть, чтобы ускакать отсюда – и вроде как получилось у него, но непременно он бы упал, если бы его Пугалко не подхватил.- Что это ты. – говорит, - со своего рабочего места убегаешь? Твоя работа ещё не окончена! Смотри, сейчас я тебя окончательно изведу и никто не узнает, кто я такой на самом деле и что с тобой стало!И достал он затем канистру с керосином и облил им превращённого мальчика. Завоняло в воздухе этой гадостью, но мальчик стерпел. Помотал он своей пугальей головой туда-сюда чтобы брызги стряхнуть, видит – а Пугалко спичкой о коробок щёлкнул и к нему огонь подносит, а сам улыбается и смеётся.- Ну что, – говорит он, - конец тебе настал, дружок! Больше я не смогу в тебя камешки покидать!И – поджёг он мальчика! Мигом разбежался огонь по облитой керосином одежде. Словно тысячи острых игл впилось тотчас в мальчика! Закричал он от боли так громко, как никогда не кричал, и от этого крика даже стёкла в их доме зазвенели. Прорезался в тот же миг от боли голос у него, научился он кричать!Пугалко сам вздрогнул от такого крика, но потом усмехнулся.- Последний миг твой приходит! – злобно процедил он. – Кто же знал, что именно так нам расстаться придётся?А мальчика такая боль охватила, что просто ужас. Как будто острые мечи его насквозь пронзили и изнутри ещё плоть его рвут на части! Всё болит у него, и тело, и ноги, и руки, и даже голова его! Ничего не видит он перед собой, только жёлто-оранжевую стену пламени. Жмёт она его своими огненные тисками, давит своими огненными руками…Мучается мальчик от боли так, словно его безостановочно плетьми стегают.А Пугалко подошёл ещё ближе и прямо в глаза ему смотрит, смеётся.- Ну что, – говорит, - горишь? Гори-гори ясно, чтобы не погасло!И тут такая злоба охватила мальчика, словно диким зверем он стал! Дала ему боль нечеловеческие силы, от неё все части тела его вдруг задвигались, почувствовал он, что его руки и ноги ожили! Зло обуяло его сильнее пламени, как только он довольное лицо Пугалко перед собой увидал; вспомнилось ему вмиг то, каким образом он сам пугалом стал, и не стерпел он, с цепи сорвался!Дёрнулся он вперёд, метнулся затравленным зверем, резко руками двинул – слушаются его руки, повинуются! Обхватил он кольцом Пугалко и с силой прижал к себе, лицом к лицу с ним встал. Не успел Пугалко понять, что происходит, а мальчик-пугало его уже в своих огненных тисках сжимает. Гнев охватил его, стоило ему так близко от себя своего врага увидеть; вспомнил он, что прорезался в нём голос, ещё сильнее Пугалко руками сдавил, к себе прижал, лицо к лицу его приставил и громко крикнул:И в тот же миг увидел он перед собой не своё собственное лицо, а пугалье! Сработало это заклинание, превратился он обратно в человека из пугала, а Пугалко опять огородным страшилищем стал! Разом изменился в лице Пугалко, как понял, что он в свою же собственную ловушку попал; воспользовался мальчик моментом, вывернулся из его рук – Пугалко только воздух схватить успел. Рассвирепел он, диким зверем закричал он от отчаянья и боли, дёрнулся весь, извернулся в немыслимом трюке и огненным зайцев заскакал по огороду на своей палке, как блуждающий язык пламени.Обрадовался было мальчик, возрадовался – и тут же сам взвыл от нечеловеческой боли! Ведь когда он в виде пугала обнимал себя, запалил он своё тело огнём! Вмиг загорелась его одежда, стали огненные мечи в волосах плясать, охватил его шар пламени и начал жечь его тело. Весь свой голос испустил он от боли, перекрутило его от неё немыслимо, не мил стал ему мир – какое уж тут спасение, когда буквально из огня да в полымя! Запрыгал он по земле, стараясь сбить непослушное пламя, покатился по траве, а всё его тело так и лижет пламя огненным языком, так и пожирает его!..К счастью, услыхав громкие крики, выбежала мама на улицу и ведром воды его окатила. И сама, как увидела происходящее, громче всех заорала. Сбежались местные на крик, через забор полезли, во двор вошли, смотрят – лежит на земле мальчик и горит, рядом мать от отчаянья орёт, а по огороду – ужас-то какой! – живое пугало огненное бегает! Мигом сельчане в цепочку встали, воду донесли; окатили той водой мальчика, вылили на него целые ушаты – и сбили с него пламя. А Пугалко прыгающее один дед из двустволки пристрелил; прицелился он в него да сразу из обоих стволов и выпалил. Перебил он пугалу палку, вырвалось из него горящее сено точно вырванная плоть; подкосился Пугалко и упал в кусты, да так там и сгорел – не до него тогда было, мальчика надо было спасать.…Вот так мальчик вернулся обратно к себе и стал опять самим собой. Спасся он от жуткого колдовства Пугалко и снова мальчиком стал, а не пугалом. Только вот добром это для него не кончилось: с трудом он от страшных ожогов отошёл, все волосы у него сгорели, голова на череп стала похожа, вся кожа в красных пятнах. Смотреть на него страшно поначалу было, да не выгонять же его теперь из-за этого, смирились; правда, жутко выглядел он. И ещё умом он от этого тронулся, разговаривать почти перестал, а как огонь увидит – так садится как загипнотизированный и смотрит на него, пока не прогонят, а близко не подходит – боится. Да и слова говорить он позабыл, только одну фразу и смог повторять; иногда сидел где-нибудь в тёмном закутке и шептал: «Ты станешь мною, я стану тобою!», и хотя тихо, но гости всё слышали же.Пугал огородных стал он выискивать; когда ходил-гулял по деревне, всё искал, у кого пугало в огороде стоит. Местные как увидят его, так сразу ворота в заборе на замок закроют и тихо в глубине двора спрячутся, чтобы не спровоцировать его к ним подойти и лишний раз на себя внимание обратить, а то жутко. Впрочем, если мальчик и сам пугал находил, то всё равно шёл к ним через весь огород или поле, а как подойдёт к пугалу, так обнимет его и начнёт говорить: «Ты станешь мною, я стану тобою!», только вот до сих пор ничего от этого не произошло, как он был мальчиком, так и остался, а пугала тоже с места не сдвинулись. Некоторые пугала он уничтожать начал, одежду с них сдирать и сено, наполняющее их, по ветру пускать. Летит сено по ветру, исчезает пугало в руках мальчика, а местные на это всё в страхе смотрят, словно тот живого человека рвёт. А то вообще поджигать пугала начал! Надоело это местным, начали они пугала свои колючей проволокой обносить; мальчик подходит к ней, рвётся-рвётся через неё к пугалу, а подойти не может: больно ранит его проволока! Тогда просто ходить кругами вокруг пугала он начал и смотреть как на добычу, ходит и смотрит, а сам повторяет: «Ты станешь мною, я стану тобою»!.. Жутко всё это смотрится.Боялись его, обожженного, все. Взрослые-то ещё ничего, просто старались особо не провоцировать его, а вот дети от него в ужасе шарахались. Стал мальчик ходить по деревне как неприкаянный и других детей искать; как только увидит или услышит, что где-то дети играют, так сразу пойдёт к ним, а детям-то жутко на него смотреть, больно страшный он. Пытался мальчик других детей догонять, да только он после ожогов быстро бегать разучился, за всё время одного зазевавшегося мальчика успел догнать, а как догнал – обнял его руках, обхватил, прижал к себе и начал снова шептать: «Ты станешь мною, я стану тобою!». К счастью, отец того мальчика вовремя своего ребёнка от цепких рук спас; правда, от страха тот мальчик чуть с ума не сошёл, но к счастью, пронесло. После этого другие дети стали попросту бояться сумасшедшего мальчика и избегать его; как только дети завидят, что по деревенской колее движется он, со взглядом в никуда, с многочисленными ожогами, так сразу же всё бросали и разбегались. Мальчики сразу же хватали камни или самодельные луки с затупленными стрелами, и стоило только мальчику подойти – так сразу же начинали его забрасывать и обстреливать, точь-в-точь как Пугалко раньше делал! Обстреливают издалека, а ближе подойти боятся… Да и сам мальчик ближе к ним подойти не может. А девочки, лишь его завидя, рвали крапиву, оборачивали её листом лопуха (чтобы ладонь не обжечь) и стоило лишь мальчику попробовать подойти к ним – сразу же стегали его. От этих ударов выл он и кричал, больно было ему, потому что по уже обожженному месту они приходились; стоял он и кричал, а они ещё больше били, стоял и кричал, стоял и кричал… Так и ходил, полоумный, по деревне, отгоняемый другими людьми…И вот однажды для всех жителей деревни этот кошмар закончился. Раздался в воздухе трест и рокот, и прилетела с неба винтокрылая машина, привлекла к себе всеобщее внимание и приземлилась рядом с домом мальчика, на задах. Открылась у неё грузовая дверь сзади и выскочили оттуда солдаты; оцепили они весь участок, улицу и дорогу, также собак выпустили, на поводке держат. Следом за ними вышли из винтокрылой машины доктора в белых халатах; несли они носилки на колёсах. Подбежали они к мальчику, а он их как раз обнять хотел; они его сами схватили и вкололи ему что-то, отчего он сразу же свалился на траву как подкошенный и заснул крепким сном. Надели на него врачи белую смирительную рубашку, уложили на носилки и привязали к ней ремнями и короткими цепями, а в рот вставили кляп. Как всё это они сделали, так сразу же носилки эти на колёсиках обратно в винтокрылую машину укатили.А затем вышли из неё два загадочных сударя – в строгих костюмах, в чёрных очках. Пока солдаты территорию охраняли, а врачи мальчика вязали, подошли они целенаправленно к дому и заговорили о чём-то с мамой мальчика. Тужились-тужились местные, которые украдкой за всеми этими событиями следили, да только ничего особенного не смогли услышать; а потом мама с этими двумя в дом зашла, и тогда вообще уже ничего не понятно стало. Но недолго они говорили – уже минут через пятнадцать вышли все они вместе; загадочные судари в костюмах и очках обратно в винтокрылую машину пошли, а мама так и осталась на пороге стоять, взглядом их провожать, да какие-то бумаги и купюры за пазуху спрятала.Зашли судари обратно в винтокрылую машину, солдаты вслед за ними тоже забежали. Заработал у неё винт, завертелся, закружился, оторвалась она от земли – и улетела вон. Больше ни её, ни мальчика в этой деревне не видели.…Много с тех пор пересудов и толков обо всём этом было. Говорят, забрали мальчика специальные какие-то службы в какой-то закрытый город Сарматск-52 – то ли изучать его там, то ли опыты какие-то над ним ставить, неведомо. Ну в общем, был мальчик, да исчез вот так вот. Ни не знал ведь никто ни про Пугалко, ни про превращенье то. Так все и думали, что хотел мальчик просто пугало старое сжечь, да с огнём не справился и себя поджёг, оттого и умом тронулся. Ну а чего уж пугало прыгало – ну так это всем в пылу показалось, наверное, не до пугала тогда было, мальчика надо было спасать! Так все успокоились и жизнь вернулась в привычное русло. Только вот тот старый дед до сих пор уверяет, что пугало-то реально прыгало, да и слова те жуткие, что мальчик повторял, всем в душу запали – неспроста он такое говорил, не мог сам выдумать… Над этим усмехаются многие односельчане, думая, что старый просто привлекает к себе внимание своими байками, и идут дальше по своим делам. Даже мама мальчика не знает всей правды о существовании и гибели страшного и коварного Пугалко и того, что столько времени жила с подменённым сыном…Придумано – 10-20 числа июня.Написано – 25 июня – 1 июля.

Ключевые слова: Пугало превращение помешанный авторская история

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