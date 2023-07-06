ПугалкоВ одной деревне жил да был мальчик с мамой. И у них был огород, а на огороде стояло пугало. День-деньской оно отгоняло ворон и прочих птиц, оберегая семена.
Однажды мама попросила мальчика:
- Сходи прополи огород, а то мне некогда.
А мальчику тогда было это делать неохота, он и говорит:
- Лень мне, неохота огород полоть!
Расстроилась мама и сказала:
- Если ты сейчас не пойдёшь и не поможешь мне, останешься без садкого к обеду!
Что было делать мальчику? Он и пошёл. Но был он очень расстроен и рассержен. Шёл он к огороду, а сам чернее тучи. Попался ему под ноги камень; он чуть не споткнулся об него, взял камень и увидел пугало.
Вспомнил он опять про мамину просьбу и ещё больше разозлился.
- Не хочу идти на огород, не хочу его полоть! – крикнул он да как швырнёт камень в пугало! Аж воздух засвистел, а птицы от испуга все повзлетали.
Камень врезался в пугало и упал. Хотел было мальчик дальше на огород идти нелюбимую работу выполнять, как услышал, что пугало крикнуло со страшной силой:
- Ай!
Вздрогнул мальчик, остановился. Смотрит на пугало, но его нарисованное лицо – действительно ли оно кричало или ему только послышалось? А самого холодок объял.
А пугало вдруг зашевелилось, повернуло свою голову к нему и говорит человеческим голосом:
- Ты почто рассерженным ходишь, камнями кидаешься? Больно мне, тяжёлый камень ты подобрал! Ну я тебя сейчас проучу! А ну-ка подойти ко мне немедленно, живее!
Страшно стало мальчику, никогда ведь не слышал он, чтобы вещи по-человечески разговаривали! Хотел он убежать и закричать – да настолько его страх охватил, что даже пальцем шевельнуть трудно, а язык будто отвалился. Так и стоял он, как истукан, а пугало не унимается:
- А ну подойти, чего столбом стоишь? Я-то тебя пререкаться и огрызаться отучу! Я Пугалко, зовут меня там, и я покажу тебе, хулиган ты эдакий!
Страшно было мальчику, но как будто какая-то неведомая силу вдруг появилась в нём и стала его подталкивать, ноги у него сами собой пошли прямо к пугалу! Хочет мальчик убежать, да не может – не слушается его тело, настолько страх его объял, что даже голову повернуть страшно! Так покорно и шагал он к пугалу, пока почти вплотную не подошёл.
А Пугалко наклонил к нему голову и говорит:
-Камнями швыряешься, огород не пропалываешь? Плохо, дитятко, плохо! Проучу тебя с сейчас! Вижу, много у тебя свободного времени? Ну так помоги мне – постой тут вместо меня, пока я по твоим домашним делам помогу! Посмотришь, какого это!
И вдруг зашевелились его руки и справа и слева обхватили мальчика, и Пугалко прижал его к себе! Чуть не обезумел мальчик от страха, пытается вырваться, а Пугалко крепко держит, не отпускает! А потом как наклонит свою голову к нему и произнёс:
- Ты станешь мною, я стану тобою!!!
И тотчас же мальчик превратился в пугало! Смотрит он – стоит он на огороде, где раньше Пугалко стоял, руки у него – деревяшки, вместо ног – палка в землю воткнута. Испугался мальчик, хотел закричать – да не кричится ему, ни звука изо рта не выходит! Смотрит – а напротив него Пугалко стоит, только превратился он в мальчика, и посмеивается!
- Ну что, - говорит Пугалко, превратившийся в мальчика, - постоишь тут, пока меня не будет? А то мне давно уже погулять хочется! Постой, ворон попугай! А я пока на радость твоей маме огород прополю, то-то она обрадуется! И не поймёт ведь, что это не ты настоящий сделал, а я!
Опечалился тут мальчик, хотел он снова закричать, да снова ни звука изо рта у него не выходит, а Пугалко смотрит на него и смеётся:
-Ты пока кричать научишься, осень уже придёт! Тогда тебя уберут, а весной новое пугало сделают! Так что кричи - не кричи, не спасёшься: мама твоя так и не догадается, что я ненастоящий ребёнок, а пугало, а настоящий – ты – в пугало превращён!
Мальчик тут от отчаянья чуть не заплакал, да не льются слёзы из нарисованных глаз, а Пугалко тем временем огород прополол и его маме об этом сказал; она его похвалила и конфету ему дала. Увидел это мальчик – и снова закричать попытался, да только снова у него ничего не вышло!
И с тех пор началась для мальчика не жизнь, а мучение. День-деньской стоял он на огороде, а по ночам был совсем один в кромешной и жуткой темноте. Страшно ему было ночью – то волки воют, то совы летают, то ещё что-то непонятное в небе проносится, а утром, когда светает, весь он мокрый от росы и тумана, и холодно ему. Было ему каждую ночь страшно; а всего противнее то, что он видел, как по вечерам перед сном в их доме зажигался свет, и из окна на него смотрел Пугалко и подло посмеивался, издеваясь – он-то на его месте был, дома, в тепле и в уюте, ему уже не приходилось стоять всю ночь в тумане! Мальчик пытался закричать, да ни слова из рта не выходит, а Пугалко посмеивается и рожи ему корчит.
- К кому ты там обращаешься? – спросила его мама.
- Да ни к кому, - быстро схитрил Пугалко, - я просто на дорогу смотрю, не заблудился ли кто.
А сам – снова язык мальчику показывает! Ух и обидно же было тому!
А самое противное, что птицы стали мешать мальчику. Быстро они смекнули, что пугало-то ненастоящее, и стали хулиганить на огороде пуще прежнего. Птицы стали ему на руки на голову садиться и галдят во весь рот, не унимаются. А некоторые, остервенев, ещё и клевать его начали – вон насколько осмелели! Клюют его острыми ключами по рукам и голове, а мальчик мучается, согнать их не может, даже пошатнуться еле-еле может, да от этого толку нет. Рассмеялись птицы и пуще прежнего стали клевать его, а одна ворона вообще стала напротив летать и всё норовит в лицо клюнуть. Потом и другие стали и в живот, и в печень клевать. Наконец настолько сильно продырявили его птицы, что прохудилась одежда на пугале-мальчике, дыры по всей одежде появились, и стало через них пролезать сено.
Увидела это мама и удивилась:
- Что это птицы с нашим пугалом сделали?
Принесла она новую одежду для пугала и надела её, снова сено в неё наложила. А мальчик всё это чувствовал так, словно у него в животе все кишки переворачивают. И ведь не докричаться ему, нет!
Да и Пугалко тоже не отстаёт. Каждый день как только просыпался он и завтракал, так сразу бежал на огород и начинал дразнить мальчика-пугало, разными словами обижать. Дразнит и дразнит, а у мальчика от таких обид прям слёзы на лицо наворачиваются, да куда там! Он же пугало теперь, заплакать не может. Кое-как только потрястись он смог, и ничего.
Видит это Пугалко и смеётся:
- Ха-ха, оцепенел, не двигаешься, руками не машешь? Ну значит и сдачи мне ты не дашь!
Нашёл он камни во дворе и стал ими в превращённого мальчика. И ведь метко бьёт, каждый удар – то в грудь, то в лицо. Совсем больно стало мальчику, а делать-то ничего не может, ног нет, чтобы убежать, рта нет, чтоб позвать! Кое-как только шевелиться пытался, чтобы от камней уклониться, и с каждым разом вроде стал лучше получаться ему шататься, только Пугалко тоже метким был и бил прямо в цель.
-Поболит – да и пройдёт! – приговаривает. – Ты же пугало, тебе не больно!
Вдруг мама появилась, увидела Пугалко.
- Ты, - говорит, - что тут делаешь?
А Пугалко хитрый был, к земле наклонился.
- Я, - говорит, – сорняки вырываю.
Похвалила его мама и дала ему конфету. Есть её Пугалко и ухмыляется, а заколдованный мальчик маму видит, а позвать не может, лишь какой-то шорох вместо голоса раздаётся! Услышал это Пугалко, усмехнулся, взял камешек, завернул его в конфетный фантик и швырнул мальчику прямо в лицо.
- На, – говорит, - поешь сладостей тоже!
А в другой раз Пугалко новую мерзость придумал. Сделал он лук, смастерил для него стрелы (правда, затупленные) и вышел на огород мальчика-пугало обстреливать. Как тот это увидел – чуть сознание не потерял.
-Я тут сейчас, – говорит ему Пугалко, - в стрельбе из лука тренироваться буду. Я тебя сейчас в качестве мишени буду использовать!
Пытался мальчик дёрнуться, но опять ничего не получилось, а Пугалко перед ним встал, тетиву лука натянул, прицелился и выстрелил. Попала стрела прямо в живот заколдованному мальчику, и больно же ему было! Пытался он вскрикнуть, но не получилось. А Пугалко засмеялся, подбежал к нему и стрелу ту подобрал.
- Метко бью, - говорит, - первым выстрелом прям в цель! Сейчас ещё будет!
И продолжил стрелять. Куда только не бил этот недоделанный Вильгельм Телль! И в живот, и в грудь ему попадал, и по рукам ему бил, и в лицо стрелял! Всё у заколдованного мальчика болело; пытался он стонать от боли, да не получалось вот только. А всего страшнее ему было видеть, как очередная стрела, рассекая воздух, к нему мчится, ведь за этим следует – бац! – такая боль, что плакать хочется! Но всё же заплакать ему не удалось, только издать какие-то неопределённые звуки да пару раз пошатнуться на пару сантиметров в сторону – это всё, чего он мог. Увидел эти потуги Пугалко и рассмеялся.
-От моей стрелы, - говорит, - не скроешься, не убежишь! Я бы у индейцев главным был. Не скучай, завтра ещё что-нибудь придумаю!
Худо тут стало мальчику, как он представил, что ещё Пугалко может выдумать. И так ему плохо было, а от постоянных обстрелов он чуть создание не потерял, в полусне висел. Ближе к вечеру он в себя пришёл (Пугалко как раз на его кровать спать лёг), осмыслил произошедшее и решил бежать. Не мог он больше в таком положении оставаться.
Заметил мальчик, что в отличие от первого дня своего превращения, он уже кое-как мог двигать своим новым «телом» (правда, пока всего лишь качая его на пару сантиметров в сторону) да какие-то звуки из своей «головы» извлекать. Правда, «голова» его была из мешка сделана, а внутри солома лежала – вот ею-то он шуршать и научился, хотя и негромко. Но даже это его вдохновило и он начал действовать.
Теперь всё свободное время он тренировался двигаться, и поначалу нелегко ему пришлось. Руки сгибать у него не получается, голова с трудом поворачивается сантиметра на четыре, не больше, сама палка, на которой он стоит, еле-еле на пару градусов кренится. Но уже это воодушевило его, и стал он тренироваться усерднее. И когда вороны клевали его, тренировался, и когда дождик лил, тренировался, и даже когда Пугалко его снова чем-нибудь обстреливал – теперь в ход, кроме стрел и камней, пошла картошка, огурцы, гнилые помидоры и тухлые яйца, - он старался хоть как-то крениться, чтобы избежать удара. И вот однажды ночью удалось ему так сильно наклониться, что он не рассчитал и упал животом на землю. А лицо во время падения в страхе отвернул, а как понял это – обрадовался: «Ура, теперь я хотя бы головой могу немного двигать!». Лежал он и стал головой вращать – ну хоть чем-то научился двигать!
Увидела это утром мама, спросила:
- Что это у нас, пугало-то наше огородное упало? Стояло-стояло до сегодняшнего дня, а теперь вон на земле лежит.
Увидел это Пугалко и говорит:
- Да, мама, действительно пугало упало.
Огорчилась мама:
- Да что же это такое, ни сна ни отдыху от этой работы… Там помоги, здесь помоги, ещё и пугало опять ставь… Ветер его опрокинул что ли… Пойду поставлю его.
Как это Пугалко услышал, сразу злодейство придумал.
- Зачем тебе. – говорит, - этим заниматься? Давай я тут это пугало опять на место поставлю, а ты иди свои дела делай.
Услышала это мама, обрадовалась.
- Вот спасибо, - говорит. – Если ты его поставишь, я тебе конфету дам.
Коварно улыбнулся Пугалко (мальчику эта улыбка сразу же не понравилась) и говорит:
- Да, конечно, я его сейчас мигом обратно в землю воткну!
Очень эти слова мальчику не понравились, какое-то злодейство в них он учуял. Пытался он. лёжа на земле, голову свою пугалью приподнять, но не получалось, не до конца он пока научился своим новым пугальским телом управлять. А Пугалко меж тем подошёл к нему, схватил за палку и, подняв, воткнул в землю обратно.
- Стой, - говорит он, - смирно, и не падай!
Тут только увидел мальчик у него в руках большой и тяжёлый молоток и сразу же понял, чем это для него грозить. Молнией мелькнула у него эта мысль… и в ту же секунду искры посыпались у него из глаз, так как Пугалко со всей силы ударил его по голове, вбивая в землю. И так сильно он ударил, что палка пу̀гала сразу в землю на десяток сантиметров ушла, а мальчик от удара и боли сознание потерял.
…Когда он пришёл в себя, была уже глубокая ночь. Кругом было темно, а все окружающие предметы – дом с сараем и кусты, - выступали жуткими пугающими силуэтами. На заборе сидели совы и своими жёлтыми глазами смотрели прям в душу. Страшно болела голова у мальчика, всё у него перед глазами плыло, и чувствовал он, что его соломенная голова (сделанная из мешка), от ударов изрядно помялась. Пытался он головой повращать – вроде поддаётся немного, ну и всё.
«Сколько же раз он ударил? – подумал он. – Раз десять, наверное, точно! И ведь бил, наверное, гад, радовался, смеялся от души! Убегать надо отсюда. Скорее уходить, спасаться от него! Жизни он мне не даст, изведёт вконец…».
Но как тут уйти и убежать, если ты пугало, у которого и ног нет, и руки не сгибаются? Заплакал тут мальчик, и впервые на нарисованном красками лице появились какие-то капельки (правда, может быть, это была и роса). Понял он, что нужно как можно усерднее и дальше тренироваться, чтобы заново научиться ходить – головой он уже вращать умеет, кланяться туда-сюда тоже, говорить вот пока ещё нет, только какие-то шуршащие звуки издавать, но и это уже что-то. Когда хотя бы прыгать научится – вот тогда ночью ускачет отсюда и пойдёт по свету искать, кто бы ему помог! Другого пути не было.
«Отомщу я этому Пугалко, вылезу из этого пугало обратно! – твёрдо решил он. – Он у меня ещё попляшет, изувер!».
И вновь продолжил он тренироваться, качаться туда-сюда, а по ночам, когда все спали и никто не видел, руками двигать и звуки издавать, чтобы говорить научиться. Пока только буквы «у», «м», «э» научится выговаривать, но и это уже что-то было. Пугалко тоже не отставал в своих издевательствах и каждый день то обрушивал на несчастного мальчика град камней, то вновь из лука со стрелами обстреливал, то гнилые яблоки в него кидал. И чувствовал себя мальчик после каждого такого «обстрела» мученически.
А Пугалко тем временем тоже не дремал. Странным ему показалось, что упал ночью мальчик-пугало – вроде же прочно в земле стоял! Стало ему казаться, что что-то тут не так. Начал он вспоминать, что научился он ещё кое-как шататься во время обстрела его камнями и головой немного вращать, и хотя и думал, что это всё ещё ничего, но не понравилось ему это. Понял он, что превращённый мальчик потихоньку пытается научиться двигаться, и испугался он.
«А вдруг, - думалось ему, - он так наконец-то двигаться начнёт и говорить сможет? Тогда он маме всё расскажет, и она поймёт, что я обманом занял его место в доме, сплю на кровати и конфеты ем. Ну а там-то уж способ найдут, чтобы меня обратно на огород вернуть, это точно. Нет, извести его надо. Извести, и так, чтобы у мамы этой никаких подозрений не осталось».
Понравилось ведь Пугалко такая жизнь – дома, в темнее, в уюте, на мягкой кровати и с конфетами, и ни за что уже с ней расставаться ему не хотелось. И вот начал он после этого день ото дня капать маме на мозги по поводу пугала. Хотя бы раз в день произнесёт что-нибудь про то, какое оно старое и ветхое, и что ворон даже не пугает, и что птицы сами расклевали и порвали на нём одежду, и что вообще шатается. Вот так день ото дня он это маме говорил, и она сама наконец свыклась с мыслью что пугало, наверное, заменить нужно. Да только казалось ей, что пугало это ещё послужить может.
Тогда однажды он напомнил ей:
- А помнишь, в ту ночь он вообще упал на землю? Ни ветра, ни дождя тогда не было, чтобы валить его, а он всё равно рухнул. Хоть я его на место-то и поставил, да ведь повториться может. Не лучше ли вообще заменить его, палку попрочнее да подлиннее взять, чтобы крепко в зеле сидела?
\Вспомнила мама этот момент, призадумалась.
- В самом деле, - говорит она, - упало пугало наше ни с того ни с сего. Ну ладно! Дам я тебе ветоши всякой, иди и делай новое пугало. Да только попрочнее, чтобы просто так на землю не падало.
И пошла она в чулан, нашла там всякую ношеную одежду: рубашку, штаны, шляпу дырявую, мешок для лица – и дала это всё ему. А Пугалко рад-радёхонек, только, конечно, истинные свои эмоции скрывает и обещает всё качественно сделать.
Пошёл он в сарай, нашёл там две прочные палки, гвозди с молотком и отправился на огород. Заколдованный мальчик как это увидел – так не понравилось ему это сразу же, чем-то нехорошим сразу повеяло. А Пугалко, довольный, разложил это всё перед ним и говорит:
- Вот я сейчас новое пугало делать буду, на замену тебе! А тебя со свету изведу и сожгу!
И показал мальчику язык.
Испугался тот, понял, что Пугалко всерьёз его уничтожить решил, и бешено соображает, что же предпринять, чтобы спастись. Попробовал снова закричать – вроде получается, да какой-то звук выходит похожий на шорох сена. Попробовал дёрнуться – ненамного лишь пошатнулся и чуть не свалился, но испугался и вовремя удержался. А Пугалко это увидел и смеётся.
- Ты, - говорит, - даже ровно стоять не умеешь!
И начал он делать новое пугало на замену мальчику. Две прочные палки крест-накрест сложил и крепко прибил одну к другой; затем начал новую одежду на пугало напяливать. Надел рубашку и штаны, набил их сеном чтобы раздулись как у настоящих людей. Небольшой мешок тоже набил сеном и нарисовал на нём рожу, да такую страшную, что никакого желания смотреть на неё нет. На эту голову напялил не ветхую шляпу, а старую военную каску с рогами, что нашёл давно в лесу, и стало новое пугало угрожающим. Даже вороны с тревогой кружились над ней и боязно посматривали сверху.
Соорудил это чудище Пугалко и ещё раз им полюбовался. А мальчику не до любований, спастись бы! Попытался он руками шевельнуть – ненамного задвигались, да всё равно не то. Попробовал подпрыгнуть, чтобы ускакать отсюда – и вроде как получилось у него, но непременно он бы упал, если бы его Пугалко не подхватил.
- Что это ты. – говорит, - со своего рабочего места убегаешь? Твоя работа ещё не окончена! Смотри, сейчас я тебя окончательно изведу и никто не узнает, кто я такой на самом деле и что с тобой стало!
И достал он затем канистру с керосином и облил им превращённого мальчика. Завоняло в воздухе этой гадостью, но мальчик стерпел. Помотал он своей пугальей головой туда-сюда чтобы брызги стряхнуть, видит – а Пугалко спичкой о коробок щёлкнул и к нему огонь подносит, а сам улыбается и смеётся.
- Ну что, – говорит он, - конец тебе настал, дружок! Больше я не смогу в тебя камешки покидать!
И – поджёг он мальчика! Мигом разбежался огонь по облитой керосином одежде. Словно тысячи острых игл впилось тотчас в мальчика! Закричал он от боли так громко, как никогда не кричал, и от этого крика даже стёкла в их доме зазвенели. Прорезался в тот же миг от боли голос у него, научился он кричать!
Пугалко сам вздрогнул от такого крика, но потом усмехнулся.
- Последний миг твой приходит! – злобно процедил он. – Кто же знал, что именно так нам расстаться придётся?
А мальчика такая боль охватила, что просто ужас. Как будто острые мечи его насквозь пронзили и изнутри ещё плоть его рвут на части! Всё болит у него, и тело, и ноги, и руки, и даже голова его! Ничего не видит он перед собой, только жёлто-оранжевую стену пламени. Жмёт она его своими огненные тисками, давит своими огненными руками…Мучается мальчик от боли так, словно его безостановочно плетьми стегают.
А Пугалко подошёл ещё ближе и прямо в глаза ему смотрит, смеётся.
- Ну что, – говорит, - горишь? Гори-гори ясно, чтобы не погасло!
И тут такая злоба охватила мальчика, словно диким зверем он стал! Дала ему боль нечеловеческие силы, от неё все части тела его вдруг задвигались, почувствовал он, что его руки и ноги ожили! Зло обуяло его сильнее пламени, как только он довольное лицо Пугалко перед собой увидал; вспомнилось ему вмиг то, каким образом он сам пугалом стал, и не стерпел он, с цепи сорвался!
Дёрнулся он вперёд, метнулся затравленным зверем, резко руками двинул – слушаются его руки, повинуются! Обхватил он кольцом Пугалко и с силой прижал к себе, лицом к лицу с ним встал. Не успел Пугалко понять, что происходит, а мальчик-пугало его уже в своих огненных тисках сжимает. Гнев охватил его, стоило ему так близко от себя своего врага увидеть; вспомнил он, что прорезался в нём голос, ещё сильнее Пугалко руками сдавил, к себе прижал, лицо к лицу его приставил и громко крикнул:
-ТЫ СТАНЕШЬ МНОЮ, Я СТАНУ ТОБОЮ!!!
И в тот же миг увидел он перед собой не своё собственное лицо, а пугалье! Сработало это заклинание, превратился он обратно в человека из пугала, а Пугалко опять огородным страшилищем стал! Разом изменился в лице Пугалко, как понял, что он в свою же собственную ловушку попал; воспользовался мальчик моментом, вывернулся из его рук – Пугалко только воздух схватить успел. Рассвирепел он, диким зверем закричал он от отчаянья и боли, дёрнулся весь, извернулся в немыслимом трюке и огненным зайцев заскакал по огороду на своей палке, как блуждающий язык пламени.
Обрадовался было мальчик, возрадовался – и тут же сам взвыл от нечеловеческой боли! Ведь когда он в виде пугала обнимал себя, запалил он своё тело огнём! Вмиг загорелась его одежда, стали огненные мечи в волосах плясать, охватил его шар пламени и начал жечь его тело. Весь свой голос испустил он от боли, перекрутило его от неё немыслимо, не мил стал ему мир – какое уж тут спасение, когда буквально из огня да в полымя! Запрыгал он по земле, стараясь сбить непослушное пламя, покатился по траве, а всё его тело так и лижет пламя огненным языком, так и пожирает его!..
К счастью, услыхав громкие крики, выбежала мама на улицу и ведром воды его окатила. И сама, как увидела происходящее, громче всех заорала. Сбежались местные на крик, через забор полезли, во двор вошли, смотрят – лежит на земле мальчик и горит, рядом мать от отчаянья орёт, а по огороду – ужас-то какой! – живое пугало огненное бегает! Мигом сельчане в цепочку встали, воду донесли; окатили той водой мальчика, вылили на него целые ушаты – и сбили с него пламя. А Пугалко прыгающее один дед из двустволки пристрелил; прицелился он в него да сразу из обоих стволов и выпалил. Перебил он пугалу палку, вырвалось из него горящее сено точно вырванная плоть; подкосился Пугалко и упал в кусты, да так там и сгорел – не до него тогда было, мальчика надо было спасать.
…Вот так мальчик вернулся обратно к себе и стал опять самим собой. Спасся он от жуткого колдовства Пугалко и снова мальчиком стал, а не пугалом. Только вот добром это для него не кончилось: с трудом он от страшных ожогов отошёл, все волосы у него сгорели, голова на череп стала похожа, вся кожа в красных пятнах. Смотреть на него страшно поначалу было, да не выгонять же его теперь из-за этого, смирились; правда, жутко выглядел он. И ещё умом он от этого тронулся, разговаривать почти перестал, а как огонь увидит – так садится как загипнотизированный и смотрит на него, пока не прогонят, а близко не подходит – боится. Да и слова говорить он позабыл, только одну фразу и смог повторять; иногда сидел где-нибудь в тёмном закутке и шептал: «Ты станешь мною, я стану тобою!», и хотя тихо, но гости всё слышали же.
Пугал огородных стал он выискивать; когда ходил-гулял по деревне, всё искал, у кого пугало в огороде стоит. Местные как увидят его, так сразу ворота в заборе на замок закроют и тихо в глубине двора спрячутся, чтобы не спровоцировать его к ним подойти и лишний раз на себя внимание обратить, а то жутко. Впрочем, если мальчик и сам пугал находил, то всё равно шёл к ним через весь огород или поле, а как подойдёт к пугалу, так обнимет его и начнёт говорить: «Ты станешь мною, я стану тобою!», только вот до сих пор ничего от этого не произошло, как он был мальчиком, так и остался, а пугала тоже с места не сдвинулись. Некоторые пугала он уничтожать начал, одежду с них сдирать и сено, наполняющее их, по ветру пускать. Летит сено по ветру, исчезает пугало в руках мальчика, а местные на это всё в страхе смотрят, словно тот живого человека рвёт. А то вообще поджигать пугала начал! Надоело это местным, начали они пугала свои колючей проволокой обносить; мальчик подходит к ней, рвётся-рвётся через неё к пугалу, а подойти не может: больно ранит его проволока! Тогда просто ходить кругами вокруг пугала он начал и смотреть как на добычу, ходит и смотрит, а сам повторяет: «Ты станешь мною, я стану тобою»!.. Жутко всё это смотрится.
Боялись его, обожженного, все. Взрослые-то ещё ничего, просто старались особо не провоцировать его, а вот дети от него в ужасе шарахались. Стал мальчик ходить по деревне как неприкаянный и других детей искать; как только увидит или услышит, что где-то дети играют, так сразу пойдёт к ним, а детям-то жутко на него смотреть, больно страшный он. Пытался мальчик других детей догонять, да только он после ожогов быстро бегать разучился, за всё время одного зазевавшегося мальчика успел догнать, а как догнал – обнял его руках, обхватил, прижал к себе и начал снова шептать: «Ты станешь мною, я стану тобою!». К счастью, отец того мальчика вовремя своего ребёнка от цепких рук спас; правда, от страха тот мальчик чуть с ума не сошёл, но к счастью, пронесло. После этого другие дети стали попросту бояться сумасшедшего мальчика и избегать его; как только дети завидят, что по деревенской колее движется он, со взглядом в никуда, с многочисленными ожогами, так сразу же всё бросали и разбегались. Мальчики сразу же хватали камни или самодельные луки с затупленными стрелами, и стоило только мальчику подойти – так сразу же начинали его забрасывать и обстреливать, точь-в-точь как Пугалко раньше делал! Обстреливают издалека, а ближе подойти боятся… Да и сам мальчик ближе к ним подойти не может. А девочки, лишь его завидя, рвали крапиву, оборачивали её листом лопуха (чтобы ладонь не обжечь) и стоило лишь мальчику попробовать подойти к ним – сразу же стегали его. От этих ударов выл он и кричал, больно было ему, потому что по уже обожженному месту они приходились; стоял он и кричал, а они ещё больше били, стоял и кричал, стоял и кричал… Так и ходил, полоумный, по деревне, отгоняемый другими людьми…
И вот однажды для всех жителей деревни этот кошмар закончился. Раздался в воздухе трест и рокот, и прилетела с неба винтокрылая машина, привлекла к себе всеобщее внимание и приземлилась рядом с домом мальчика, на задах. Открылась у неё грузовая дверь сзади и выскочили оттуда солдаты; оцепили они весь участок, улицу и дорогу, также собак выпустили, на поводке держат. Следом за ними вышли из винтокрылой машины доктора в белых халатах; несли они носилки на колёсах. Подбежали они к мальчику, а он их как раз обнять хотел; они его сами схватили и вкололи ему что-то, отчего он сразу же свалился на траву как подкошенный и заснул крепким сном. Надели на него врачи белую смирительную рубашку, уложили на носилки и привязали к ней ремнями и короткими цепями, а в рот вставили кляп. Как всё это они сделали, так сразу же носилки эти на колёсиках обратно в винтокрылую машину укатили.
А затем вышли из неё два загадочных сударя – в строгих костюмах, в чёрных очках. Пока солдаты территорию охраняли, а врачи мальчика вязали, подошли они целенаправленно к дому и заговорили о чём-то с мамой мальчика. Тужились-тужились местные, которые украдкой за всеми этими событиями следили, да только ничего особенного не смогли услышать; а потом мама с этими двумя в дом зашла, и тогда вообще уже ничего не понятно стало. Но недолго они говорили – уже минут через пятнадцать вышли все они вместе; загадочные судари в костюмах и очках обратно в винтокрылую машину пошли, а мама так и осталась на пороге стоять, взглядом их провожать, да какие-то бумаги и купюры за пазуху спрятала.
Зашли судари обратно в винтокрылую машину, солдаты вслед за ними тоже забежали. Заработал у неё винт, завертелся, закружился, оторвалась она от земли – и улетела вон. Больше ни её, ни мальчика в этой деревне не видели.
…Много с тех пор пересудов и толков обо всём этом было. Говорят, забрали мальчика специальные какие-то службы в какой-то закрытый город Сарматск-52 – то ли изучать его там, то ли опыты какие-то над ним ставить, неведомо. Ну в общем, был мальчик, да исчез вот так вот. Ни не знал ведь никто ни про Пугалко, ни про превращенье то. Так все и думали, что хотел мальчик просто пугало старое сжечь, да с огнём не справился и себя поджёг, оттого и умом тронулся. Ну а чего уж пугало прыгало – ну так это всем в пылу показалось, наверное, не до пугала тогда было, мальчика надо было спасать! Так все успокоились и жизнь вернулась в привычное русло. Только вот тот старый дед до сих пор уверяет, что пугало-то реально прыгало, да и слова те жуткие, что мальчик повторял, всем в душу запали – неспроста он такое говорил, не мог сам выдумать… Над этим усмехаются многие односельчане, думая, что старый просто привлекает к себе внимание своими байками, и идут дальше по своим делам. Даже мама мальчика не знает всей правды о существовании и гибели страшного и коварного Пугалко и того, что столько времени жила с подменённым сыном…
Придумано – 10-20 числа июня.
Написано – 25 июня – 1 июля.
Новость отредактировал Estellan - 6-07-2023, 17:30
Причина: Стилистика автора сохранена.
6-07-2023, 17:30 by RedNightПросмотров: 254Комментарии: 0
Ключевые слова: Пугало превращение помешанный авторская история