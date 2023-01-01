Тайна похоронного корабля

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 16:50

Причина: Стилистика автора сохранена.

johnny-max-cage Просмотров: 49 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 16:50 by

21 апреля.... Наш корабль, на борту которого находится свыше сотни деревянных ящиков, отправляется в плавание. Работа предстоит нелегкая. Нам нужно достать из воды тела всех погибших людей во время страшного кораблекрушения, с момента которого прошла уже почти неделя. Но лучше поздно, чем никогда...22 апреля.... Мы миновали огромный айсберг. А значит цель нашего мрачного мероприятия уже близка. Все матросы молчат. Я тоже молчу. Мы морально готовы к тому, чтобы достойно исполнить свой долг. К тому, же морская компания обещала заплатить каждому хорошие деньги. Пожалуй, это придаëт нам определенные силы, но не только это...23 апреля.... Мы были готовы ко всему, но то, что мы увидели за бортом корабля превзошло все наши худшие ожидания.Похоже, даже самые опытные моряки никогда не видели ничего подобного.Мне сложно описать ту картину, которая предстала перед нами. Но раз уж я взялся за дневник, то постараюсь это сделать.Казалось, что весь океан был усыпан мертвыми телами, которые покачивались на волнах. Им не было числа. Глядя ещë издалека на обилие утонувших людей, матросы уже почувствовали настоящий ужас. Прежде чем приступить к работе, мы долго разглядывали, как среди стульев, шезлонгов, столов и прочей мебели плавает бесчисленное кладбище неупокоенных душ. Страшно представить, какую смерть им довелось пережить в ледяной воде без единой надежды на спасение. Смилуйся над нами, Господь, избавь от пучины морской и упокой души всех этих несчастных. А мы поможем тебе...24 апреля.... Я так устал, что не чувствую собственных рук и ног. Но долг обязывает меня взяться за дневник, чтобы поведать о том событии, с которым мы столкнулись сегодня вечером, если это событие вообще поддаëтся какому-то разумному описанию!С самого раннего утра и до позднего вечера мы спускались на лодке за борт, чтобы извлечь тела на поверхность. Смешанные чувства скорби, жалости и отвращения заполонили всю мою душу в этот день. Я не забуду его никогда!Тела погибших были пропитаны водой, солью и приобрели такой вид, что матросы, сидящие в лодке изрыгали содержимое своего желудка в воду, прежде чем исполнять свою ужасную миссию.Я держался из последних сил. За весь день я ничего не ел. И даже спать мне тяжело, несмотря на всю усталость. Когда я закрываю глаза, то передо мной проплывают они: бесконечные, распухшие тела с абсолютно белой кожей на лицах, покрытые инеем.Мы поднимаем с великим трудом их на борт, снимаем с них одежду и подробно описываем их внешность, на которую нельзя смотреть без содрогания.Я представляю себя на их месте...Я словно чувствую, как одеваю пальто с теплым воротником, чтобы уберечься от леденящей гибели, но одежда не спасает меня, и я дрожу всем своим существом от пронзающего мои кости холода. В моих карманах лежат какие-то вещи, по которым меня, возможно, кто-то сможет опознать. А если на них нет никакого упоминания о моем имени, если я бедный пассажир из третьего класса, то скорее всего, меня просто выбросят в море, прочитав молитву и привязав камень к ногам, ибо гробов не хватит на всех.Передо мной проплывают целые судьбы, так трагически оборвавшиеся, не по их собственной вине, а по какой-то роковой ошибке. За что на долю этих несчастных выпали такие мучения?Но самое шокирующее ждало нас впереди!Последнее тело, которые мы извлекли сегодня, абсолютно не было белым и распухшим, как все остальные. Мы подплыли на лодке к утонувшему негру, и внезапно он открыл глаза! Боже праведный! Каким чудом он мог быть живым столько времени?Мы сразу же подняли несчастного на борт корабля и дали ему горячих напитков, переодели в теплую одежду.Бедняга бредил, к тому же он ни слова не знал по-английски. Судя по всему, этот негр был настоящим чужеземцем. Как же ему повезло! Мы с трудом верили в то, что его выживание вообще возможно!Сразу после этого мы тщательно обследовали оставшиеся тела, но их вид и начало сильнейшего разложения не оставляли никаких сомнений в смерти.25 апреля..... Я сплю всего три часа по ночам или еще меньше. Мне снятся кошмары. И не мудрено, ведь рядом со мной в каюте лежат гробы и несколько тел, накрытых брезентом. Места на корабле не хватает катастрофически.Иногда я не сдерживаю себя и плачу украдкой, когда думаю про мальчика, которого мы извлекли из воды. Если бы он был моим сыном, то моë сердце разорвалось бы от страданий, и я бросился бы за борт не в силах совладать с собой.Мы поклялись всей командой, что похороним этого малыша достойно на земле, что бы ни случилось!26 апреля.... Кажется, негр идет на поправку. Его лихорадка прошла. И жестами он дал нам понять, что готов помочь доставать погибших людей.Кстати, мы не обнаружили при нëм никаких документов.Позднее, я осведомился у капитана, значился ли кто-то из пассажиров с необычным именем и фамилией из какой-нибудь жаркой и далекой страны. Но капитан ответил, что сейчас не время копаться в деталях, не относящихся к делу. И слава Господу, что нам было суждено спасти этого темнокожего человека.Но я до сих пор ни за что не поверю, что он выжил, находясь в ледяной воде много дней. Это просто невозможно...27 апреля.... Прошлой ночью я слышал шаги на палубе там, где никого из живых быть не должно.Я выглянул из своей каюты и увидел, что этот самый чужеземец, склонившись над мертвыми телами, льет на них какую-то красную жидкость из фляжки! Кажется, он совсем не в себе и рехнулся.Я должен сообщить о его поведении капитану.Капитан сказал, что разберëтся со всем утром.Но какое было наше удивление, когда мы с утра не смогли найти этого негра!Мы обыскали всю палубу, каюты, трюм и камбуз, но негр как будто в воду канул!Может, бедняга действительно сошел с ума и ночью выбросился за борт, посчитав, что как все погибшие, он не должен был спастись...28 апреля.... Мы плывëм обратно.Работа выполнена. Погода спокойная.Странное чувство переполняет меня.Что же это был за негр? Его поведение не дает мне покоя.А завтра мы прибудем в порт, чтобы доставить погибших на твердую землю.На этом наша миссия будет закончена.Осталось пережить последнюю ночь.29 апреля.... Ночью я проснулся от громкого стука прямо рядом с собой! Я уже упоминал, что вынужден спать в одной каюте с гробами, и вот теперь представьте ужас того момента, когда я пробудился, осознав, что кто-то стучит со всей силы по крышке гроба изнутри!Я не мог подняться с места!Словно что-то невидимое парализовало всë мое тело. Мне казалось, что все это сон и до сих пор я сомневаюсь в реальности всего происходящего. Но крышка гроба поднялась, и белые распухшие руки поднялись из него.А дальше я просто закрыл глаза. Мне показалось, что если я буду продолжать смотреть на это, то точно сойду с ума. Я накрыл голову одеялом и почувствовал, как кружится моя голова.Но через какое-то время все стихло! И затем воцарилась гробовая тишина.Однако, ее нарушили вскоре чьи-то маленькие шаги. Словно кто-то босиком ходил по полу.«Где мои башмачки?» - прозвучал детский голос.Я подумал, что это сын капитана и сказал ему, чтобы он уходил отсюда. Здесь нельзя находиться детям рядом с гробами.И только когда он ушел, я понял, что никаких детей на корабле не было и быть не могло!Какие же страшные сны мне снятся!Боже мой. Помоги пережить все это как можно скорее.Я слышу, как сотни людей кричат о помощи, захлëбываясь в ледяной воде.30 апреля.... На корабле нет никого! Я не могу в это поверить, но кроме меня, здесь больше нет ни одной живой души!Я долго кричал и звал капитана и помощников, я обошел весь корабль, но не нашел никого, ни одного живого человека. Я не могу поверить в то, что я один нахожусь на корабле посреди целого океана. И только гробы лежат на своих местах. Я в отчаянии открываю крышку гроба и в ужасе отхожу назад...Мертвое тело все целиком залито кровью!Я чувствую, что меня начинает тошнить со страшной силой. Я наполовину переваливаюсь за борт и чувствую, как из моего рта изрыгается пища с кровью...Но что это! Вдали проплывают тела, сотни утонувших людей.Кажется, что весь наш труд был напрасным. Число погибших не уменьшилось, а увеличилось! Не может этого быть, но я узнаю среди них членов моей команды! Они тоже, тоже все утонули! Это невозможно!Корабль плывет неизвестно куда. Мы никогда не вернемся домой...1 мая.... Я не выходил из каюты всю ночь.Я слышал как по палубе ходили мертвые люди, я слышал их жуткие хрипы, стоны и крики отчаяния.Но больше всего меня поразил голос, кричащий какие-то жуткие молитвы на неизведанном наречии, звук барабана и странные голоса, словно вождь управлял племенем диких людей, совершая какой-то первобытный обряд, неведомый, выходящий за грани человеческого понимания.Где-то в далеких странах есть земли, где никогда не ступала нога белого человека. Один старый моряк рассказывал, что там живут чужеземцы, которые обливают себя кровью убитого человека, чтобы получить у богов бессмертие и его душу. Я начинаю понимать в чем дело. Смутно, но до моего сознания доходит вся ужасающая суть произошедшего за этот короткий промежуток времени.Я дописываю свою последнюю страницу.Как только наступит ночь, я выйду из каюты и попрошу чужеземца только об одном, чтобы он пожертвовал мою кровь ради спасения того самого мальчика, который ещë не успел пожить на этом свете. А я уже все повидал. Мне не жалко своей жизни.Если корабль доплывет до города, то люди узнают всю правду.Если нет, значит этой тайне суждено остаться на дне океана, вместе со мной...

Ключевые слова: Корабль тела чужеземец авторская история

Другие, подобные истории: