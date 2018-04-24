Окопный дневник

Новость отредактировал Estellan - 1-07-2023, 21:45

Причина: Стилистика автора сохранена.

Кесл Просмотров: 318 Комментарии: 17 +2 1-07-2023, 21:45 by

День 457На утренней поверке сержант устроил мне выволочку за отсутствие пуговиц на бушлате. В качестве наказания заставил укреплять блиндаж. Дело не хитрое, а учитывая сегодняшние события, то стоит сказать сержанту спасибо. Из всего моего подразделения, отправленные на штурм вражеского окопа, выжил один я. Новость о смерти моих товарищей меня расстроила, но увеличение пайка почти в два раза не может радовать. Грустно, но вкусно.День 489Сержант приказал нам обстреливать окопы противника. Нехотя, мы подчинились. 12 часов без остановки стреляли по потерявшим рассудок врагам, кои не смогли дать нам даже вразумительный отпор. Бедолаги даже не замечали, как один за одним падали их браться по оружию. Нам это не доставляла никакого удовольствия. Если бы не сержант, плюнули бы на все и пошли по домам. Увидев упаднические настроения, сержант после бойни приказал устроить порку случайных солдат. Порол он их лично. Сёк до костей и не останавливался даже тогда, когда виновный не подавал признаков жизни. Из-за этого, остались без еды, да и аппетита не было.День 521Зарубил сержанта саперной лопаткой. Жалости или сожаление не испытываю. Последней каплей было то, что он заставлял нас укреплять блиндаж телами наших товарищей. Все время пока мы это делали, он орал и бил нас. Мы терпели, ибо дело привычное. В конце дня, я молча пришёл к нему в блиндаж и зарубил его. Не из-за злобы или аморальности его приказа, а потому что надоел. К чёрту его.День 545Кончилась бумага для дневника. Кончились припасы. Решил совершить вылазку во вражеский окоп. Ребята сопротивления не оказывали. Им уже было всё равно. Те, кто не умер от голода или не был сожран крысами, расплодившимися у них, занимался чёрт пойми, чем. Один трясся в углу и что-то причитал. Второй бился головой о мёрзлую землю и стонал. Третий лежал и просто орал. Господи, если у них творится такое, то кто же ведёт по нам огонь?День 567Искалеченный сержант, с зияющей в голове дырой отчитал меня за отсутствие на бушлате пуговиц. Я их потерял в одной из вылазок на вражеский окоп. На мои возражения, что он мёртв и я его лично порубил, он лишь усмехнулся и ответил, что «смерть уставу не помеха». В качестве наказания, был назначен на уборку блиндажей. Убираться было невозможно, из-за воплей замурованных в стенах солдат. Просили их откопать. Посылал их к чёрту, ибо не хотел влететь на ещё один выговор.День 625Мертвецы начали возвращаться. Искалеченные, полусгнившие и просто изуродованные как ни в чем не бывало перелезали через окоп и докладывали ситуацию сержанту. Это было бы страшно, но куда страшней было то, что пайку из-за вновь прибывших снова урезали. Качество еды и так отвратное, теперь ещё её и не доставала. Сегодня повара решили нас побаловать и в супе попались кусочки крыс. После трёхдневного питания водой с очистками, это был лучший обед в моей жизни. Правда после такого обеда, про торговлю с крысиным народом во вражеском окопе можно забыть. Ну и ладно. У меня ещё достаточно бумаги.День 876Сержант приказал расчехлять огнемёты и идти в атаку на вражескую артиллерию. Все шли неохотно и боялись пользоваться огнемётами. Товарищи шептались, что нельзя смотреть на огонь, ибо в нём обитают они… После отборной ругани и пару оторванных конечностей, огнеметы заработали. В пламени действительно были они! Чудом смог избежать их гнева, уткнувшись в землю. Ребята сгорали заживо… Достойная цена за прорыв к орудиям. Естественно войдя на позиции, мы не обнаружили там ни одного живого человека. Всё это время по нам стреляли жуткие машины с приваренными к ним людьми. Если особо долго вглядываться, то кажется, будто сами эти машины смерти сделаны из людей… И вправду говорят, убивает не оружие, а люди.День ???Устал писать в дневнике, сегодня последняя запись. Приехал сам барон на своем костлявом коне, чтобы проверить воинский дух. Похвалил сержанта за упорство на фронте, обещал выдать ему медаль. Довольный сержант так молодцевато показывал свою выучку, что у него отвалилась рука. Барон посмеялся. Затем после смотра вместе с нами пошёл обедать. Стол накрыли шикарный, но аппетита не было. В моём супе плавали чьи-то зубы, а попробовав местный обед, чуть не подавился пуговицами. Теми самыми, которых мне не доставало. Раньше всех свалил с обеда и принялся латать бушлат. За этим делом меня застал барон и похвалил за поддержание внешнего вида. Спросил, что я хочу. Я сказал, что хочу его коня и убежать из этого ада. Он снова рассмеялся и сказал, что мертвецам рады только на войне, но так уж и быть, он мне его даст. Мы с ним разговорились. Сказал, что если я устану бродить по земле неприкаянным, то сделает меня своим адъютантом. Покажет мне новые виды оружия, которые разрабатывают его ученные мужи. Через час, как начнёт светать, поеду прочь с поле битва. Я устал, я хочу домой.

Ключевые слова: Мертвецы сюр война окопы авторская история

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