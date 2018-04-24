Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Творческие истории

Окопный дневник

День 457

На утренней поверке сержант устроил мне выволочку за отсутствие пуговиц на бушлате. В качестве наказания заставил укреплять блиндаж. Дело не хитрое, а учитывая сегодняшние события, то стоит сказать сержанту спасибо. Из всего моего подразделения, отправленные на штурм вражеского окопа, выжил один я. Новость о смерти моих товарищей меня расстроила, но увеличение пайка почти в два раза не может радовать. Грустно, но вкусно.

День 489

Сержант приказал нам обстреливать окопы противника. Нехотя, мы подчинились. 12 часов без остановки стреляли по потерявшим рассудок врагам, кои не смогли дать нам даже вразумительный отпор. Бедолаги даже не замечали, как один за одним падали их браться по оружию. Нам это не доставляла никакого удовольствия. Если бы не сержант, плюнули бы на все и пошли по домам. Увидев упаднические настроения, сержант после бойни приказал устроить порку случайных солдат. Порол он их лично. Сёк до костей и не останавливался даже тогда, когда виновный не подавал признаков жизни. Из-за этого, остались без еды, да и аппетита не было.

День 521

Зарубил сержанта саперной лопаткой. Жалости или сожаление не испытываю. Последней каплей было то, что он заставлял нас укреплять блиндаж телами наших товарищей. Все время пока мы это делали, он орал и бил нас. Мы терпели, ибо дело привычное. В конце дня, я молча пришёл к нему в блиндаж и зарубил его. Не из-за злобы или аморальности его приказа, а потому что надоел. К чёрту его.

День 545

Кончилась бумага для дневника. Кончились припасы. Решил совершить вылазку во вражеский окоп. Ребята сопротивления не оказывали. Им уже было всё равно. Те, кто не умер от голода или не был сожран крысами, расплодившимися у них, занимался чёрт пойми, чем. Один трясся в углу и что-то причитал. Второй бился головой о мёрзлую землю и стонал. Третий лежал и просто орал. Господи, если у них творится такое, то кто же ведёт по нам огонь?

День 567

Искалеченный сержант, с зияющей в голове дырой отчитал меня за отсутствие на бушлате пуговиц. Я их потерял в одной из вылазок на вражеский окоп. На мои возражения, что он мёртв и я его лично порубил, он лишь усмехнулся и ответил, что «смерть уставу не помеха». В качестве наказания, был назначен на уборку блиндажей. Убираться было невозможно, из-за воплей замурованных в стенах солдат. Просили их откопать. Посылал их к чёрту, ибо не хотел влететь на ещё один выговор.

День 625

Мертвецы начали возвращаться. Искалеченные, полусгнившие и просто изуродованные как ни в чем не бывало перелезали через окоп и докладывали ситуацию сержанту. Это было бы страшно, но куда страшней было то, что пайку из-за вновь прибывших снова урезали. Качество еды и так отвратное, теперь ещё её и не доставала. Сегодня повара решили нас побаловать и в супе попались кусочки крыс. После трёхдневного питания водой с очистками, это был лучший обед в моей жизни. Правда после такого обеда, про торговлю с крысиным народом во вражеском окопе можно забыть. Ну и ладно. У меня ещё достаточно бумаги.

День 876

Сержант приказал расчехлять огнемёты и идти в атаку на вражескую артиллерию. Все шли неохотно и боялись пользоваться огнемётами. Товарищи шептались, что нельзя смотреть на огонь, ибо в нём обитают они… После отборной ругани и пару оторванных конечностей, огнеметы заработали. В пламени действительно были они! Чудом смог избежать их гнева, уткнувшись в землю. Ребята сгорали заживо… Достойная цена за прорыв к орудиям. Естественно войдя на позиции, мы не обнаружили там ни одного живого человека. Всё это время по нам стреляли жуткие машины с приваренными к ним людьми. Если особо долго вглядываться, то кажется, будто сами эти машины смерти сделаны из людей… И вправду говорят, убивает не оружие, а люди.

День ???

Устал писать в дневнике, сегодня последняя запись. Приехал сам барон на своем костлявом коне, чтобы проверить воинский дух. Похвалил сержанта за упорство на фронте, обещал выдать ему медаль. Довольный сержант так молодцевато показывал свою выучку, что у него отвалилась рука. Барон посмеялся. Затем после смотра вместе с нами пошёл обедать. Стол накрыли шикарный, но аппетита не было. В моём супе плавали чьи-то зубы, а попробовав местный обед, чуть не подавился пуговицами. Теми самыми, которых мне не доставало. Раньше всех свалил с обеда и принялся латать бушлат. За этим делом меня застал барон и похвалил за поддержание внешнего вида. Спросил, что я хочу. Я сказал, что хочу его коня и убежать из этого ада. Он снова рассмеялся и сказал, что мертвецам рады только на войне, но так уж и быть, он мне его даст. Мы с ним разговорились. Сказал, что если я устану бродить по земле неприкаянным, то сделает меня своим адъютантом. Покажет мне новые виды оружия, которые разрабатывают его ученные мужи. Через час, как начнёт светать, поеду прочь с поле битва. Я устал, я хочу домой.


Новость отредактировал Estellan - 1-07-2023, 21:45
Причина: Стилистика автора сохранена.
1-07-2023, 21:45 by КеслПросмотров: 318Комментарии: 17
+2

Ключевые слова: Мертвецы сюр война окопы авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: krux
Вчера, 08:29
+1
Группа: Посетители
Репутация: (17|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 223
Бред жуткий, но тем и хорош
Зарегистрирован: 24.04.2018
#2 написал: Кесл
Вчера, 10:55
+1
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 19
Комментариев: 26
Цитата: krux
Бред жуткий, но тем и хорош

Спасибо большое за комментарий!
Зарегистрирован: 7.06.2018
#3 написал: krux
Вчера, 13:32
+1
Группа: Посетители
Репутация: (17|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 223
И краткое описание в самую точку
Зарегистрирован: 24.04.2018
#4 написал: Кесл
Вчера, 15:00
0
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 19
Комментариев: 26
Цитата: krux
И краткое описание в самую точку

За него больше всего переживал. Очень смущал маленький объём рассказа (чуть больше страницы). Боялся, что будут жаловаться на недосказанность и мизерные описания.
Зарегистрирован: 7.06.2018
#5 написал: krux
Вчера, 20:14
+1
Группа: Посетители
Репутация: (17|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 223
Цитата: Кесл

За него больше всего переживал. Очень смущал маленький объём рассказа (чуть больше страницы). Боялся, что будут жаловаться на недосказанность и мизерные описания.

Наоборот, описано в достаточном количестве, недосказанность только в плюс, потому что если описывать причины и следствия всего происходящего будет либо эффект не тот, либо рассказ раз в сто увеличится.
Зарегистрирован: 24.04.2018
#6 написал: Tigger power
Сегодня, 00:03
+1
Онлайн
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (3041|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 6 359
Полная хрень, какой в этом смысл - описывать буднично, как уверяет автор, такие серьёзные вещи? Кроме отвращения к написанному что ещё должен испытывать читатель? Может я не поняла гениальную задумку и авторскую эксклюзивную находку?
Зарегистрирован: 9.12.2016
             
#7 написал: krux
Сегодня, 05:26
+1
Группа: Посетители
Репутация: (17|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 223
Суть в том, что для солдата, пишущего этот дневник, отвратительные и серьёзные вещи стали обыденностью.
Зарегистрирован: 24.04.2018
#8 написал: Кесл
Сегодня, 05:31
0
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 19
Комментариев: 26
Цитата: Tigger power
Полная хрень, какой в этом смысл - описывать буднично, как уверяет автор, такие серьёзные вещи? Кроме отвращения к написанному что ещё должен испытывать читатель? Может я не поняла гениальную задумку и авторскую эксклюзивную находку?

Надеюсь, слово на букву х..нь можно произносить на сайте. А смысл данного рассказа как минимум в том, чтобы читатель ужаснулся от собственной фантазии при мысли о том, что было в промежутках между записями. Как герой дошёл от одного состояния до другого? Что происходило между записями? Где та грань, за которой обыденное становится сюреалистичным, а сюреалистичное - обыденным? Почему герой записывает именно эти дни, а не любые другие? Это минимум вопросов, которые могут возникнуть и пощекотать ваш ум с фантазией. Как по мне, данный рассказ - неплохая попытка дать читателю побыть соавтором и своими домыслами с фантазиями дописать рассказ. А не нравятся формуляровки и образы , то дело ваше. Зачем сразу клеймить словом на букву Х :с
Зарегистрирован: 7.06.2018
#9 написал: Tigger power
Сегодня, 08:53
+1
Онлайн
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (3041|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 6 359
Цитата: krux
Суть в том, что для солдата, пишущего этот дневник, отвратительные и серьёзные вещи стали обыденностью

Америку открыли! Это можно сделать другими смысловыми и стилистическими средствами, а не разводить кровавый дурдом, тема неудачно выбрана, все с раннего детства в нашей стране знают как страшно на войне и что там происходит. Достаточно покопаться в военных архивах, а разводить кровавый понос на этой теме как минимум неуместно.
Зарегистрирован: 9.12.2016
             
#10 написал: Кесл
Сегодня, 09:56
0
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 19
Комментариев: 26
Цитата: Tigger power
Цитата: krux
Суть в том, что для солдата, пишущего этот дневник, отвратительные и серьёзные вещи стали обыденностью

Америку открыли! Это можно сделать другими смысловыми и стилистическими средствами, а не разводить кровавый дурдом, тема неудачно выбрана, все с раннего детства в нашей стране знают как страшно на войне и что там происходит. Достаточно покопаться в военных архивах, а разводить кровавый понос на этой теме как минимум неуместно.

Упаси боже разводить то, что вы назвали и говорить о неуместности. Сеттинг истории был основан на первой мировой войне (блиндажи, артиллерия, огнемёты, барон). Прошу заметить, что в нашей истории данная война (между прочим считавшейся самой страшной! войной в истории) благополучно забыта. Тема выбрана удачна, ибо мой рассказ по сравнению с тем, что там творилось - сказка про барабашку. Одна битва за Верден или газовая атака на реке Ипр чего стоит. Для реализации моей задумки более бессмысленной, ужасной и сюрреалистичной войны не найти. Я как автор сам в праве решать какие смысловые и стилистические средства использовать. Если администрация публикует на сайте этот рассказ, то всё не так ужасно, как вы описывайте (как минимум не нарушает правил сайта). Если вам не нравится - не читайте. На сайте множество других историй про бабок-ведьм из соседнего подъезда, добрых домовых и призрачных бук. Поэтому использовать такие слова, какие используйте вы, для того, чтобы описать то, что вам по каким либо причинам не понравилось - это как минимум не зрело и излишне эмоционально.
Зарегистрирован: 7.06.2018
#11 написал: Tigger power
Сегодня, 10:53
0
Онлайн
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (3041|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 6 359
Цитата: Кесл
Поэтому использовать такие слова, какие используйте вы, для того, чтобы описать то, что вам по каким либо причинам не понравилось - это как минимум не зрело и излишне эмоционально.

Ну вот видите, вы не эмоционально высказали свое мнение, а я эмоционально свое)) ибо имею право как читатель, тем более поставив минус, должна это сделать.
Цитата: Кесл
Поэтому использовать такие слова, какие используйте вы, для того, чтобы описать то, что вам по каким либо причинам не понравилось

Ну вас то мне не перещеголять в ваших изысканиях и описаниях бессмысленности войн
Зарегистрирован: 9.12.2016
             
#12 написал: Кесл
Сегодня, 11:30
+1
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 19
Комментариев: 26
Цитата: Tigger power
Цитата: Кесл
Поэтому использовать такие слова, какие используйте вы, для того, чтобы описать то, что вам по каким либо причинам не понравилось - это как минимум не зрело и излишне эмоционально.

Ну вот видите, вы не эмоционально высказали свое мнение, а я эмоционально свое)) ибо имею право как читатель, тем более поставив минус, должна это сделать.
Цитата: Кесл
Поэтому использовать такие слова, какие используйте вы, для того, чтобы описать то, что вам по каким либо причинам не понравилось

Ну вас то мне не перещеголять в ваших изысканиях и описаниях бессмысленности войн

Поставили минус - поздравляю. Высказали свое мнение - я рад за вас. Но называть мою историю, хренью/кровавым поносом и обвинять меня в оскорблении чьих-то чувств не надо. Вы как минимум бывший представитель администрации сайта и своими действиями должны подавать пример. Не нравится история - напишите, что не согласны с точкой зрения автора, не поняли смысл/задумки, вам были неприятные некоторые сцены. А выражаться как вы - крайне низко и недостойно. Если вам моя история мозолит глаза - то попросите администрацию удалить мою историю. Думаю вам не откажут.
Зарегистрирован: 7.06.2018
#13 написал: Tigger power
Сегодня, 13:44
0
Онлайн
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (3041|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 6 359
Цитата: Кесл
своими действиями должны подавать пример.

Никому и ничего я тут не должна. Захочу буду подавать пример, не захочу не буду. Занимайтесь своими долгами.
Цитата: Кесл
Но называть мою историю, хренью/кровавым поносом и обвинять меня в оскорблении чьих-то чувств не надо.

С чего бы это? Вы в своём опусе рисуете картины пострашнее кровавого поноса и хрени, и считаете это нормой для читателя.
Цитата: Кесл
Не нравится история - напишите, что не согласны с точкой зрения автора, не поняли смысл/задумки, вам были неприятные некоторые сцены.

Я это и сделала.
Цитата: Кесл
выражаться как вы - крайне низко и недостойно.

Крайне низко и недостойно - выдавать какашку за конфетку, что вы и делаете. Вам бы уже остановиться изливать свое негодование по поводу моего коммента.
Вы серьёзно полагаете, что кому то не ясно, что война это страшно. Всё люди, даже на примитивном уровне и чисто интуитивно, понимают, что война это плохо, иногда она бессмысленна, а еще иногда и необходима. Есть границы в каждой теме, которые переходить нельзя и использование тех инструментов, что применяете вы, чтобы донести свои смыслы, и есть переход этой границы.
Вынося на суд зрителя только одну неприглядную и ужасающую грань действа под названием война, да еще и подобным "авторским подходом", вы перечеркиваете другие важные моменты: честь, совесть, верность присяге, стойкость духа, подвиги верных отчизне людей.
На этом мы с вами закончим пожалуй, я вижу какие именно смыслы вы несёте в массы.
Зарегистрирован: 9.12.2016
             
#14 написал: Кесл
Сегодня, 14:30
0
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 19
Комментариев: 26
Цитата: Tigger power
Цитата: Кесл
своими действиями должны подавать пример.

Никому и ничего я тут не должна. Захочу буду подавать пример, не захочу не буду. Занимайтесь своими долгами.
Цитата: Кесл
Но называть мою историю, хренью/кровавым поносом и обвинять меня в оскорблении чьих-то чувств не надо.

С чего бы это? Вы в своём опусе рисуете картины пострашнее кровавого поноса и хрени, и считаете это нормой для читателя.
Цитата: Кесл
Не нравится история - напишите, что не согласны с точкой зрения автора, не поняли смысл/задумки, вам были неприятные некоторые сцены.

Я это и сделала.
Цитата: Кесл
выражаться как вы - крайне низко и недостойно.

Крайне низко и недостойно - выдавать какашку за конфетку, что вы и делаете. Вам бы уже остановиться изливать свое негодование по поводу моего коммента.
Вы серьёзно полагаете, что кому то не ясно, что война это страшно. Всё люди, даже на примитивном уровне и чисто интуитивно, понимают, что война это плохо, иногда она бессмысленна, а еще иногда и необходима. Есть границы в каждой теме, которые переходить нельзя и использование тех инструментов, что применяете вы, чтобы донести свои смыслы, и есть переход этой границы.
Вынося на суд зрителя только одну неприглядную и ужасающую грань действа под названием война, да еще и подобным "авторским подходом", вы перечеркиваете другие важные моменты: честь, совесть, верность присяге, стойкость духа, подвиги верных отчизне людей.
На этом мы с вами закончим пожалуй, я вижу какие именно смыслы вы несёте в массы.

В массы я ничего не несу. Я довольно нищевый писатель. Если вам не понятно, что я в своём рассказе вообще не закладывал мысль о том, что "вайна плоха, салдаты плахие", мне очень жаль. Война - декорации в моем рассказе. Если вас это коробит - срочно бегите писать рассказ про фиксиков (персонажи мультика) -офицеров, чинящих белый т-34 под крики "ура" молодых уланов. Ей богу, испортили мой рассказ своими коментариями в стиле "Россия 1". И даже не по делу.
Зарегистрирован: 7.06.2018
#15 написал: Tigger power
Сегодня, 15:34
0
Онлайн
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (3041|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 6 359
Цитата: Кесл
Ей богу, испортили мой рассказ

Испорченное не испортишь))) не смешите, я же его не правила.
Цитата: Кесл
рассказ про фиксиков (персонажи мультика) -офицеров, чинящих белый т-34 под крики "ура" молодых уланов

Во вас корёжит

Цитата: Кесл
что "вайна плоха, салдаты плахие",

Это вы в своих фантазиях меня так озвучиваете? Занятно
Мысль о том, что человек ко всему может привыкнуть далеко не нова.
Зарегистрирован: 9.12.2016
             
#16 написал: Estellan
Сегодня, 16:40
0
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (2284|-1)
Публикаций: 302
Комментариев: 3 191
Tigger power
Тигруль, автор же нам всем сразу сказал, что он будет тут всем рвать шаблон и поднимать с колен раздел творческих, новым взглядом на треш угар и содомию, все то, что нравится молодежи. А то мы тут загнили совсем.
Этических норм у него и не планировалось. Как и понятий что уместно, а что - нет.
Можно просто не обращать внимание.
Зарегистрирован: 23.07.2015
                 
#17 написал: Tigger power
Сегодня, 18:07
0
Онлайн
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (3041|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 6 359
Цитата: Estellan
Можно просто не обращать внимание.

Да, ты прав
Зарегистрирован: 9.12.2016
             
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.