Нечто из утроба

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 17:10

Причина: Стилистика автора сохранена.

Stephen Lawrence Sakurai Просмотров: 158 Комментарии: 5 -1 Вчера, 17:10 by

День только начался, в коридорах больницы царила несвойственное спокойствие, и, что самое удивительно – пациентов было на удивление мало. Лишь несколько бабулек, жалующиеся на больное сердце или колени, и мамочки с детками. Пару студентов и группа взрослых работящих мужчин, проходящий очередной медосмотр от организации. Вся эта идиллия нарушилась появлением каталки с роженицей. Все присутствующие, включая медперсонал, обратили своё внимание на неё. Пулей раздался крик девушки, врачи сильно торопились, что-то бурно обсуждая между собой. Когда двери родильного отделения захлопнулись, всё вернулась на круги своя.- Скорее! У неё воды отошли!- Боже, сколько крови…- Поживее, поживее! Она вот-вот родит!Присутствующий в отделении медперсонал суетились вокруг роженицы. Она же всё кричала и извивалась, требуя спасти её, но мольбы никто не слышал, слишком тихие они были.- Тужьтесь! Тужьтесь!Девушка замотала головой, но боли в животе и паху заставили её ещё сильней. Странная вонь вдруг стала распространяться по помещению. Странные бугры показались на животе беременной.- Что это такое? – врач только протянул руку, но в один миг кожа на животе лопнула. И последнее, что он увидел, так это широкую пасть, полную маленьких острых зубов.Раздался душераздирающий крик. Все, кто был в родильном отделении, выскочили оттуда сломя голову. Нечто выскочило оттуда с невероятной прыткостью. Начался переполох, все кто куда. Лишь одна бабуля не спаслась, из-за больных ног она не смогла догнать своих подруг, только что жалующих на своё сердце и колени, но во время начавшегося хаоса, самые первые сбежали. Тот, кто с высокой скоростью прыгал из стороны в сторону, из угла в угол, остановился перед пенсионеркой. Бабушка с удивлением посмотрела на него. Единственное, что увидела – это здоровый цвет человеческой кожи и странной формы голова. После уже её голова отлетела в сторону, попав точно в мусорное ведро.Медсестра наблюдала из своего укрытия – регистратуры, как жуткое чудовище с овальной головой пожирала с жадностью бабушку, громко и противно чавкая. Восемь человеческих ног издавали шлепки, то немного отдалиться, то вплотную подойдёт, а передние конечности с силой вырывали плоть жертвы. Это всё, что медсестра смогла разглядеть, пока ЭТО стояло полу-боком. Поняв, что перед ней вовсе не человек, а что-то из другого мира, девушка осознала своё положение и громко заплакала. Один лишь всхлип заставил нечто оторваться от трапезы. Девушка заметила это и закрыла рот ладонью. Существо зарычала по-собачьи, принюхивалась слишком шумно, чем-то было похоже на то, как люди сморкаются. Медсестра вся тряслась. Холодный пот стекал ручьями. А существо всё разнюхивала вокруг, мотая головой. Вновь послышались шлепки. Показалась передняя трёхпалая конечность, два кожаных отростка покрыты кровью, тем самым изображая ужасную подобию клешни с лишним небольшим тонким выростом, что-то типа большого пальца баскетболиста в миниатюре. Следом высунулась голова существа. Медсестра с новой силой задрожала, словно осиновый лист. Монстр жадно вдыхал воздух, клацая пастью. Неожиданно оно развернулась к девушке. Перед тем, когда её разорвёт на маленькие части, что окажутся в его желудке, медсестра увидела три пары желтых кошачьих глаз.Все, кто находился в больнице, попрятались кто-куда. Например, один из студентов спрятался в туалете и старался убедить себя, что всё происходящее – это страшный сон, но шлепки в коридоре убеждали об обратном. Второй студент неизвестно где, ибо друзья расстались в суматохе. Телефон разбит; убился об пол, когда пытался убежать. Попал в совсем невыгодное положение, в котором шанс выжить маловероятно, но можно, если постараться. Только проблема состояла в том, что этот студент умом не блистал, поэтому свою жизнь не сохранит. В отличие от своего друга, но до него очередь тоже дойдёт.Вдруг воцарилась полная тишина. Не шлепков, не криков. Студент не сразу заметил, и когда обратил внимания на это, почуял подвох. Сильная дрожь завладела всем тело; юноша даже выпал из кабинки. Ему показалась, что звук удар его тела об кафель эхом раздался по всей больнице. Он приподнялся и вновь прислушался. Всё такая же тишина. Студент осторожно встал и вышел из туалета, но перед тем как выйти, выглянул из двери и осмотрелся по сторонам. Осознав, что путь чист, вышел. Не успел сделать и пару шагов, как за спиной раздались странные шлепки. Только они раздавались над головой. Юноша аккуратно развернулся и перед ним предстал человекоподобный паук. Две его клешни протянулись к мальчику, нежно обхватив голову. Студент рыдал, захлебываясь слезами. Его пугали глаза монстра, сама его внешность, и ноги, которые вовсе не ноги, а руки с весьма длинной пятернёй. Из пасти разносилась кисло-сладкая вонь, с нотками железа и мертвечины. Студент закрыл, и сразу почувствовал невыносимую боль в области шеи. Он даже не закричал, стерпел всю боль, что заполнило его тело. Всё вокруг погрузилась во мрак…Второй студент растерянно бродил по коридорам, тихо зовя друга. Он знал, что это бесполезно, но всё ещё надеялся в нереальности происходящего. Пытался убедить себя: «Это сон! Ты в страшном сне!». Щипал себя по несколько раз – не помогло. Осталось самое главное – добраться до выхода. Звучит весьма легко, если учесть, что по больнице бродит жуткого вида монстр. По крайней мере, больница не такая большая, незаметно пройти весьма возможно. Это придало уверенности, студент повернул за угол, по его расчётом, так он может сократить путь, но его остановил душераздирающий крик. Затем ещё один, и ещё. Звуки борьбы. Юноша стоял в растерянности, внутри него боролись инстинкт самосохранения и любопытство. Второе взяло вверх, и вот он направился на путь своей гибели.Против отребья пытались пойти рабочие. На вид они весьма сильные, возможно, у них бы получилось, только вот чудовище оказалась сильнее. Оно стало чуть больше в размерах, жадно поедало верхнюю половину тела одного из мужчин, разламывая его череп на мелкие-мелкие кусочки, чтобы в желудке хорошо освоились. Студень неподвижно стоял, его ноги дрожали, никак не могли убежать и вернуться к прежнему маршруту. Монстр заметил его, но не торопилось, спокойно доедало. Три пары пылающих глаз не сводили своего пристального взора с новой цели. Когда с мужчиной было покончено, оно неторопливо подползло к юнцу. Тот упал на колени, всё тело билась в судорогах. Рассудок покинул его, он сам положил голову в пасть отребья. Смерть оказалась быстрой; без пережёвывания, тело студента полетело во внутрь. На последних секундах малой осознал своё положение, задрыгал ногами, но вот не задача – слишком поздно. Склизкие стенки не давали зацепиться, а в ногах ощутилась резкая боль. Тварь закрыла пасть, тем самым превратив ноги мальца в фарш. Надо всё-таки было слушать здравый смысл, а не надеяться на помощь из вне.На счёт той самой помощи. Кто-то всё-таки смог дозвониться до службы спасения. Пару патрульных машин красовались возле больницы, освещая местность в красно-синий цвет мигалок. Четверо полицейских ворвались в здание с оружием наготове. Бардак, следы крови и разбросанные кости с некоторыми внутренностями – вот что осталось от тех, кто находился в больнице. Полицейские прошли чуть дальше, пока не наткнулись на главного нарушителя покоя, доедающего последнего врача. Оно превосходило прибывших в габаритах, редкие волоски покрывали тело существа. Некое подобие когтей выпирала на трёхпалых конечностях. Нечто мутировало… Довольно облизнувшись, оно приступила к очередной порции человечины.Послышались выстрелы и крик…

Ключевые слова: Монстр ребенок больница авторская история

Другие, подобные истории: