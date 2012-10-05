Белые рыцари

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 09:20

Ronald Warrangate Просмотров: 133 Комментарии: 1 +3 Вчера, 09:20 by

Наш маленький городок раскинулся в живописной степной местности в глубинке нашей страны. Неподалёку от его северной окраины находится место, в которое местные жители стараются лишний раз не соваться, и всячески его избегают. Это обычная, на первый взгляд ничем не примечательная роща, которых в наших краях уйма, но мало кто знает, какие секреты она в себе таит.Эта история случилась ещё в бурные революционные годы прошлого века. В то время за пределами нашего города стоял старый особняк, принадлежавший зажиточным польским графам Сковронским. Они происходили из давнего рыцарского рода и владели значительными земельными участками, несколькими торговыми лавками и даже спиртзаводом. Их семья жила в том поместье уже не одно поколение, а их корни по слухам уходили ещё в Речь Посполитую. Сразу за особняком находилось большое родовое кладбище, на котором покоились почти все предки Сковронских. В народе осталась хорошая память о них: по рассказам старожилов, они были добрыми людьми и хорошо относились к своим служащим.К сожалению, судьба была к ним не благосклонной. В годы Первой мировой войны почти все мужчины из их семьи погибли на фронтах, а во время революции Сковронские и вовсе были вынуждены бросить всё и бежать заграницу. Вскоре местные бандиты обворовали и сожгли дотла их поместье, а родовое кладбище разгромили и сравняли с землёй. От того места осталось лишь большое пепелище, которое со временем начало зарастать сорняком и орешником.С тех пор на окраине нашего города стали происходить странные вещи. Местные утверждали, что ближе к ночи на том месте можно увидеть прозрачные силуэты нескольких всадников, чьи доспехи и лошади сияют ярким белым цветом. Если попытаться приблизится к ним, наездники в тот же миг растворятся, как утренняя роса на солнце. Говорят, что это призраки предков Сковронских, чьи растревоженные души пытаются вновь обрести свой покой. Они не представляют никакой опасности, но их появление может привести как к хорошему, так и к плохому. Существует поверье, что увидеть призрачных всадников стоящих на месте или медленно приближающихся к вам - хорошая примета, но если же они умчаться от вас прочь - это к беде.Очень редко их также можно увидеть накануне больших праздников или трагедий. Как-то раз мой дядюшка рассказывал, что, возвращаясь однажды поздно с работы, он решил срезать путь через ту самую рощицу. На улице тогда стояла теплая весенняя ночь, веял приятный ветерок, а высоко в небе мерцали яркие звёзды. По его словам, стоило ему только приблизиться к роще, как вдруг где-то поблизости послышался громкий стальной лязг. Спустя мгновение в нескольких метрах от него пронеслись те самые призрачные рыцари. Около двадцати всадников, разгорячённых и злых, рьяно мчались на своих лошадях вперёд, поднимая вверх столбы пыли и оставляя за собой еле уловимый белый свет. С испугу мой дядя бросился в кусты, откуда с немым ужасом наблюдал за всей этой картиной. Через несколько секунд рыцари умчались прочь и растворились в ночной тишине, а мой дядюшка, зная об этой дурной примете, со всех сил скорее рванул домой.На следующий день стало известно о взрыве на Чернобыльской АЭС. По радио сообщили о масштабах трагедии и всех необходимых мерах безопасности. Мой дядя сразу же вспомнил события прошлой ночи, и, сложив пазл у себя в голове, он понял, что видел всадников не просто так.Так мы и живём, рядом с такими не совсем обычными соседями. Небольшой спиртзавод уже давно перерос в большую фабрику, на которой трудятся много жителей нашего города. Некоторые торговые лавки Сковронских уже давно закрыли, а некоторые из них ещё продолжают работать и по сей день. Приезжие, которые заглядывают в наш городок и слышат историю о белых рыцарях, лишь посмеиваются над нами, но каждый местный хотя бы раз в своей жизни поздно ночью обязательно слышал конское ржание и звонкий металлический грохот.

Ключевые слова: Всадники легенда дядя авторская история

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