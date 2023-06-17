Пустите?

Новость отредактировал Estellan - 17-06-2023, 13:05

Причина: Стилистика автора сохранена.

Александра Многоногая Просмотров: 277 Комментарии: 0 +3 17-06-2023, 13:05 by

Был я всегда склонным к меланхолии человеком. Что уж говорить про депрессии всякие. Что-то у меня идёт не так, я тут же расстраиваюсь и, как говорится, наматываю сопли на кулак. Друзья все мои уж привыкли, родители тем более. Стыдно иногда конечно. Чтоб я, здоровенный мужлан под два метра ростом, да ревел по малейшему поводу? Но ничего с собой поделать я не мог и не могу.Только один раз достигли негативные события в моей жизни своего апогея: залез в долги, чтобы оплатить квартиру; маму здоровье подводить начало; на банальное поесть едва ли хватало. И, в довершении всего, умер мой хороший друг. С ним мы были неразлучны со школьной скамьи и разлучаться особо не планировали. Только вот судьба решила иначе. Мда...Извините, растрогался. В общем, депресуха депресухой началась. Я до этого уже наблюдался у психолога, подруга одна настояла (и между прочим даже помогла найти деньги для первого сеанса. Спасибо, Анька). Несмотря на моё изначальное недоверие ко всяким мозгоправам, у него я весьма прижился и в себе смог разобраться. Так что наскрёб денег, каких осталось, и направился на приём. Так даже он начал разводить руками – мол, так то так, вам лучше сразу к психиатру. А у меня то деньги откуда на психиатра? Я то на него еле нагрёб! В общем, покумекали мы с ним ещё часа два, и я отправился домой.Короче, жил я два месяца как на автомате. Вставал, ел, шёл на работу, приходил домой и спал. Сил совершенно не было даже на душ, поэтому я мог ходить, вонять пару недель, немытый и грязный. Да что там душ. Сил нормально жить банально не было. А в конце декабря у меня как переклинило. Решил я короче... Это... Самоубиться в общем.Вы не подумайте, сейчас я от этих мыслей совершенно избавился! Но тогда мне это казалось единственным возможным выходом. Решил я это сделать на новый год, чтоб уж точно подготовиться вышло. Вот отсюда моя история и началась.Было это аккурат 31 декабря. Я был не особым любителем праздновать на широкую ногу, да и бюджет не позволял, поэтому на последние деньги закупился всем самым необходимым: селёдочкой, копчёной колбасой, хлебом. Выставил всё это на стол рядом с гордо стоящей бутылкой водки. Честно? Праздновать совсем не хотелось. Да и контекст не позволял. Не буду ж я как какой-нибудь псих устраивать мрачное празднество прямо перед собственным самовыпилом?Всё что я делал до 23:00 можно было описать так: смотреть в стену пустыми глазами, смотреть в пол пустыми глазами, смотреть в телевизор пустыми глазами. Энергии у меня хватало только на это. А как время чутка перевалило за одиннадцать вечера, я вдруг как отмер. «Ещё часик нужно потерпеть, и всё» – думал я тогда.Напоследок решил хоть водки выпить. Налил себе в рюмку и другу заодно. Нет, вы не подумайте что я шизоид какой-нибудь, мёртвых людей вижу. Это было так... Символично. Как память хорошему, самому близкому мне человеку. Я как наливал, чуть не разрыдался, ей Богу! С горем пополам выпил свою, откусил кусок колбасы и сел ждать, попутно врубив телек, чтоб не пропустить бой курантов.Через пару минут, уже не помню во сколько, до моих ушей донёсся звук из-за входной двери. Ровно три аккуратных стука, с интервалами в три секунды (это я чётко запомнил, сам не знаю как). А дальше тишина.Я встрепенулся. Кому вдруг понадобилась моя квартира? ЖЭКу? Полиции? А почему в дверь стучат, а не звонят в дверной звонок? Он то у меня рабочий.Так я сидел ещё минуту, прежде чем раздалось ещё три стука. Тогда я встал, подошёл к двери и открыл её. Воров я не боялся: район у нас был тихий, да и перспектива смерти меня тогда не пугала, сами понимаете.За дверью оказался приятный на вид молодой мужчина. Выглядел он интеллигентно, как будто только что сбежал с семинара, который сам и организовал. На носу у него были очки (то ли прямоугольные, то ли круглые), на голове – меховая шапка ушанка, с завязанными на затылке ушами, подбородок гладко выбрит, а на губах – лёгкая лукавенькая улыбочка.– Здравствуйте, Сергей Александрович. Пустите?Я, понятно дело, опешил. Совершенно незнакомый мне человек заявляется на пороге моей квартиры, называет моё имя и отчество, причём я с ним точно не знаком, и просит впустить. А ещё я разозлился – как я должен буду осуществить свой план, находясь рядом с кем-то в квартире?– А ты кто таков? И откуда моё имя знаешь?Уж не помню, что он мне тогда наплёл, но явно что-то располагающее к нему, раз я так быстро "оттаял".– Ну так что? Впустите? Вместе Новый Год отпразднуем. Мне не с кем, и вам, как я погляжу, тоже. – вновь попросился он.Мы ещё немного поприпирались, но в итоге я его впустил. Не знаю, чем я тогда думал, но что-то внутри меня беспричинно доверяло ему. Будто это не незнакомец, а старый товарищ, с которым мы встретились вновь через много времени.Сели в гостиной. Он взял рюмку друга (на это я промолчал), я налил себе снова. Разговорились чё та. Ну, мне алкоголь язык развязал, я и начал ему всю свою жизнь в подробностях описывать. Как друг помер, как мамка в больницу загремела, как денег не хватает. Но что повеситься после боя курантов я планирую, я утаил. А мужик молчал, да улыбался, так заискивающе. Только очки в свете лампы блестели, хотя казалось, что это глаза у него блестят, потусторонне так.Короче, как вы поняли, к бою курантов я был никакущий. Да и рассказав всё это, с меня как-будто камень сняли.Мужчина всё сидел. Улыбался, хлопал меня по плечу. И вдруг заговорил: заговорил о разных странах, о разных людях, про историю всего мира. Я сразу смекнул, что это учёный, да и его интеллигентный вид это выдавал.Он говорил, говорил... Рассказал мне о таких вещах, о которых я и в помине не знал. И в какой-то момент я, видать, задремал, да и показалось мне, будто мы с этим мужиком в этих местах сами оказываемся. Смотрим вместе на то, как течёт жизнь людей с самой вершины мироздания. Наблюдаем за тем, как колышится луга на невообразимо красивых полях. А мужик всё говорил и говорил... И в глазах у него такая страсть вспыхивала, таким великолепным он казался в красной лепнине заката, незаметной дымке дня и глубокой темноте вечера.– Ну как, Сергей Александрович, – перекрикивал он шум водопада, когда мы взмыли в воздух. – Хотите ль Вы жить?!И взглянул я в глаза его, и в них было столько жизни и столько счастья, что я как прозрел. И не казались мне больше мои проблемы тяготами. И не казался мир больше серым. Мне самому жить захотелось! Жить!– Хочу!И я резко проснулся. Отошёл от дремоты и посмотрел на лукавого мужчину в очках, сидящего рядом со мной.– Ну раз хотите, то выпейте за компанию.И подвинул ко мне рюмку водки.Мы вместе выпили. Я только сейчас заметил, что он к своей рюмке (рюмке для моего друга) так и не притронулся. А сейчас опрокинул в себя, и тут же встал из-за стола.– Пойду я, Сергей Александрович. Мне пора уже. Спасибо за тёплый приём. И не переживай, всё у тебя наладится.Я проводил его до двери. Там он оделся в свою шубейку, нахлобучил нелепую шапку-ушнаку и вышел в подъезд, как я его окликнул.– Стой!Он остановился, повернулся, и глаза его блеснули.– Ты кто?Мужик усмехнулся. Посмотрел на меня пару секунд, а потом выдал:– Дьявол я, Сергей Александрович. Дьявол.И ушёл.Я запер дверь, заполз в гостиную и сразу уснул на диване.На самом деле, после этого странного визита дела у меня пошли в гору. Бросил старую работу, чтобы через рекордно короткий срок отыскать вакансию по душе, с хорошей заработной платой. Накопил на то, чтобы перевести маму в хорошее платное отделение в больнице (опять спасибо Аньке, не знаю что бы без неё делал), и она сразу пошла на поправку. Погасил все долги. Начал ходить к психиатру, вот, бошку до сих пор лечу. Даже на личном фронте начало везти.Про того мужчину не рассказал никому. Мало ли, ещё в психбольницу запишут. Психиатру только сказал, что во сне удивительного мужчину видел, не более.Только вечерами я всё ещё наливаю по две рюмки, на всякий случай.А вдруг снова решит зайти?

Ключевые слова: Новый Год Дьявол самоубийство авторская история

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