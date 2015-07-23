Они пришли

Они пришлиВот и настала прекрасная пора зимней рыбной ловли. Особенно эта прекрасна, когда у тебя свой дом где-то за городом, рядом с небольшой речушкой, где полно всякой рыбы. Трое друзей на старом джипе как раз добирались до такого домика. Томми — владелец частного, загородного дома, отъявленный рыболовов, мужчина за 30, похожий на типичного, бородатого рестлера. Оскар — молодой человек лет 25, любящий проводить время с пользой. Бен — фотограф в очках, делает фото всяких пейзажей, примерно того же возраста, что и Томми. У всех троих было прекрасное настроение. Казалось, будто ничто не испортит этот замечательный день. Абсолютно ничто.
До домика они добрались за час. Скользкие дороги, местами пробки, где-то ещё снег толстым слоем лежит — обычные дорожные проблемы в Аляске, а в лесистой местности тем более. Не смотря на это, троица всё равно была довольна. Разобрав сумки, Томми разжег камин, и вся троица расположись возле тёплого огня.
— Сейчас отдохнём после дороги, — довольно говорит Томми — а потом на рыбалку пойдём.
— Это да. — Оскар отпил немного пива.
— Мне интересно, Оскар, чего ты забыл в Аляске? Ты, вроде, клубы, танцы-шманцы и голых баб любишь.
— Надоело это всё. Охота провести время спокойно и с пользой.
— Не похоже на тебя. — подметил Бен, смотря на огонь.
Оскар хмыкнул.
— А ты за фотографиями? — поинтересовался молодой человек.
— Типа того. Да и порыбачить немного тоже.
— Я и не знал, что ты тоже любишь ловить рыбу? — удивился Оскар.
— Есть такое.
Томми молча наблюдал за их разговором, попивая большими глотками горький напиток.
— Отец у меня рыбаком был, — сказал Бен — порой брал с собой на рыбалку. Поэтому, я тоже люблю это занятие.
— Круто! — Оскар откинулся в кресле — Я вообще рыбачил редко.
— И как? — Томми отложил бутылку пива.
— Ну, нормально, вроде.
Томми и Бен начали посмеиваться.
— Что смешного? — спросил Оскар.
— Твоя неуверенность в голосе говорит об обратном. — сквозь смех сказал Томми.
— Да пошли вы!
— Не обижайся. — успокоил парня Бен.
После небольшого отдыха, троица вновь накинула на себя зимние куртки, взяли свои рыбацкие принадлежности и пошли к озеру. Благо оно было недалеко, пять минут ходьбы. Придя на озеро, друзья расположились на озере, каждый сделал себе лунку, пол метра от друг друга, и молча начали рыбачить. Томми смотрел только на лунку, Бен — на горизонт, а Оскар то и дело осматривался по сторонам. Рыбы мало было, и то, среднего размера, но пожарить с каким-нибудь гарниром можно будет и под пиво можно будет поесть.
После долгой рыбалки, троица вернулась в дом. Все были довольны уловом. Бен взял весь улов и пошёл на кухню, сделать что-нибудь съестное. Томми и Оскар направились к камину, ждать свой обед. Тем временем пошёл лёгкий снегопад. Томми посмотрел в окно.
— Вечером погода разыграется. — подметил бородач.
Оскар тоже посмотрел в окно и молча кивнул.
***
Небо уже совсем стемнело и можно даже разглядеть звёзды. Среди них можно увидеть одну особую. Довольно яркую и быстро передвигающийся по небу. Многим покажется, что это падающая звезда. Но нет. Это был космический корабль цилиндрической формы. Со стремительной скоростью он падал на землю. Корабль упал с гулким стуком. Всё вокруг затряслось. Даже снег с деревьев упал. Летающий аппарат упал ровно, но только мотору пришёл конец.
Из корабля вышли два мохнатых существа большого роста. Их лица не было видно. Только ладони были покрыты кожей. У каждого был пояс с одним единственным устройством, похожим на датчик. Один из двоицы осмотрел корабль, перевёл взгляд на сородича. Тот указал на лес. Оба удовлетворительно кивнули. В лесу они заметили оранжевый огонек. И этот огонек исходил из дома. Мохнатые монстры направились в сторону дома.
***
Троица спокойно сидела возле камина, попивали пиво. Всё как обычно. Но их спокойствие прервало землетрясение и отключение электричество. Теперь только камин был источником света.
— Заебись! — рявкнул Томми — Это просто заебись!
— Что это было? — ошарашенно спросил Оскар.
— Может, просто землетрясение?
— Возможно. — Оскар посмотрел на дверь — И кто пойдёт осматривать генератор?
Томми и Бен посмотрели на парня.
— А что сразу я?
— Не спорь и иди! — Томми достал фонарик из своей сумки.
Оскар лишь пожал плечами, взял фонарик, надел свою куртку и вышел на улицу. Снег уже вовсю падал. Дальше вытянутой руки ничего не было видно. Парень включил фонарик, обошёл дом и подошёл к генератору. Внимательно осмотрев, Оскар понял, что с ним всё в порядке.
— Но явно есть подвох…
Послышался хруст снега за его спиной. Оскар обернулась и водил лучом фонаря.
— Кто здесь?
Снова хруст снега.
— Эй!
Хруст всё нарастал.
— Хватит шутить!
Из темноты выбежало мохнатое чудище. Оскар не успел отбежать, даже закричать, как четырёхпалая лапа монстра сломал ему челюсть. Показалось второе такое же существо. Оно схватила парня за шею, и как копьё, швырнула в темноту. Как раз в дерево, об которое Оскар разбил своё лицо.
***
— Где же этот Оскар?! — возмущался Томми — Давно должен уже придти!
— Может, поломка серьёзная? — предположил Бен.
Бородач тяжело вздохнул.
— Пойду, проверю. — сказал он
— Мне с тобой?
— Нет, я один разберусь.
Томми накинул куртку и вышел на улицу.
— Оскар, мать твою за ногу, ты чего там возишься? — с такими словами Томми обошёл угол дома.
В ответ тишина.
— Оскар?! Оскар, блять!
Бородач подходил всё ближе к генератору. Как только он подошёл достаточно близко, то никого Оскара не увидел.
— Блять… — тихо ругнулся Томми.
И только он хотел развернуться и пойти обратно домой, как тут же его голова, словно яйцо, разбилось под натиском ладоней мохнатого существа. Череп и зубы превратились в крошку, а я всё внутри стало кровавой кашей. Тело упало на снег, окрашивая его в алый.
***
Бен начал переживать за друзей. И Томми теперь куда-то пропал. Он всё не решался выйти и посмотреть, но вскоре пересилил себя. Фотограф только накинул куртку, как в окне заметил чьей-то силуэты.
— Оскар? Томми? — окликнул их Бен.
Молчание.
Бен подошёл к двери и осторожно приоткрыл дверь. Крик ужаса заставил выдать себя. Возле старого джипа стояли два мохнатых чудища. Один держал в руке что-то вроде датчика. Второй просто стоял. Но они обратили своё внимание на мужчину. Бен моментально закрыл двери и прижался. Но это его не спасло от неминуемой участи. Рука одного из монстров пробила насквозь живот мужчины. Перед тем, как испустить дух, Бен посмотрел на окровавленную руку существа с остатками его прямой кишки, и только после этого Бен умер окончательно.
***
Пока сородич разбирался со странным кричащим существом, второй монстр уже вынимал мотор из джипа. Пришлось сломать капот, чтобы его достать. Они посмотрели друг на друга и удовлетворительно кивнули. Ровным шагом вернулись к своему кораблю, провели замену, выкинув ненужные и сломанные детали. После этого вернулись в аппарат. Корабль загудел, запиликал и поднялся. Провисел в воздухе несколько секунд, а затем моментально исчез в небе.
Детали и трупы трёх, при жизни одиноких, мужчин когда-нибудь, да и найдут. Если, конечно, приступят к поискам.
Новость отредактировал Estellan - 17-06-2023, 12:50
Причина: Стилистика автора сохранена.
17-06-2023, 12:50 by Stephen Lawrence SakuraiПросмотров: 173Комментарии: 2
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