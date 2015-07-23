Они пришли

Новость отредактировал Estellan - 17-06-2023, 12:50

Причина: Стилистика автора сохранена.

Stephen Lawrence Sakurai Просмотров: 173 Комментарии: 2 -2 17-06-2023, 12:50 by

Вот и настала прекрасная пора зимней рыбной ловли. Особенно эта прекрасна, когда у тебя свой дом где-то за городом, рядом с небольшой речушкой, где полно всякой рыбы. Трое друзей на старом джипе как раз добирались до такого домика. Томми — владелец частного, загородного дома, отъявленный рыболовов, мужчина за 30, похожий на типичного, бородатого рестлера. Оскар — молодой человек лет 25, любящий проводить время с пользой. Бен — фотограф в очках, делает фото всяких пейзажей, примерно того же возраста, что и Томми. У всех троих было прекрасное настроение. Казалось, будто ничто не испортит этот замечательный день. Абсолютно ничто.До домика они добрались за час. Скользкие дороги, местами пробки, где-то ещё снег толстым слоем лежит — обычные дорожные проблемы в Аляске, а в лесистой местности тем более. Не смотря на это, троица всё равно была довольна. Разобрав сумки, Томми разжег камин, и вся троица расположись возле тёплого огня.— Сейчас отдохнём после дороги, — довольно говорит Томми — а потом на рыбалку пойдём.— Это да. — Оскар отпил немного пива.— Мне интересно, Оскар, чего ты забыл в Аляске? Ты, вроде, клубы, танцы-шманцы и голых баб любишь.— Надоело это всё. Охота провести время спокойно и с пользой.— Не похоже на тебя. — подметил Бен, смотря на огонь.Оскар хмыкнул.— А ты за фотографиями? — поинтересовался молодой человек.— Типа того. Да и порыбачить немного тоже.— Я и не знал, что ты тоже любишь ловить рыбу? — удивился Оскар.— Есть такое.Томми молча наблюдал за их разговором, попивая большими глотками горький напиток.— Отец у меня рыбаком был, — сказал Бен — порой брал с собой на рыбалку. Поэтому, я тоже люблю это занятие.— Круто! — Оскар откинулся в кресле — Я вообще рыбачил редко.— И как? — Томми отложил бутылку пива.— Ну, нормально, вроде.Томми и Бен начали посмеиваться.— Что смешного? — спросил Оскар.— Твоя неуверенность в голосе говорит об обратном. — сквозь смех сказал Томми.— Да пошли вы!— Не обижайся. — успокоил парня Бен.После небольшого отдыха, троица вновь накинула на себя зимние куртки, взяли свои рыбацкие принадлежности и пошли к озеру. Благо оно было недалеко, пять минут ходьбы. Придя на озеро, друзья расположились на озере, каждый сделал себе лунку, пол метра от друг друга, и молча начали рыбачить. Томми смотрел только на лунку, Бен — на горизонт, а Оскар то и дело осматривался по сторонам. Рыбы мало было, и то, среднего размера, но пожарить с каким-нибудь гарниром можно будет и под пиво можно будет поесть.После долгой рыбалки, троица вернулась в дом. Все были довольны уловом. Бен взял весь улов и пошёл на кухню, сделать что-нибудь съестное. Томми и Оскар направились к камину, ждать свой обед. Тем временем пошёл лёгкий снегопад. Томми посмотрел в окно.— Вечером погода разыграется. — подметил бородач.Оскар тоже посмотрел в окно и молча кивнул.***Небо уже совсем стемнело и можно даже разглядеть звёзды. Среди них можно увидеть одну особую. Довольно яркую и быстро передвигающийся по небу. Многим покажется, что это падающая звезда. Но нет. Это был космический корабль цилиндрической формы. Со стремительной скоростью он падал на землю. Корабль упал с гулким стуком. Всё вокруг затряслось. Даже снег с деревьев упал. Летающий аппарат упал ровно, но только мотору пришёл конец.Из корабля вышли два мохнатых существа большого роста. Их лица не было видно. Только ладони были покрыты кожей. У каждого был пояс с одним единственным устройством, похожим на датчик. Один из двоицы осмотрел корабль, перевёл взгляд на сородича. Тот указал на лес. Оба удовлетворительно кивнули. В лесу они заметили оранжевый огонек. И этот огонек исходил из дома. Мохнатые монстры направились в сторону дома.***Троица спокойно сидела возле камина, попивали пиво. Всё как обычно. Но их спокойствие прервало землетрясение и отключение электричество. Теперь только камин был источником света.— Заебись! — рявкнул Томми — Это просто заебись!— Что это было? — ошарашенно спросил Оскар.— Может, просто землетрясение?— Возможно. — Оскар посмотрел на дверь — И кто пойдёт осматривать генератор?Томми и Бен посмотрели на парня.— А что сразу я?— Не спорь и иди! — Томми достал фонарик из своей сумки.Оскар лишь пожал плечами, взял фонарик, надел свою куртку и вышел на улицу. Снег уже вовсю падал. Дальше вытянутой руки ничего не было видно. Парень включил фонарик, обошёл дом и подошёл к генератору. Внимательно осмотрев, Оскар понял, что с ним всё в порядке.— Но явно есть подвох…Послышался хруст снега за его спиной. Оскар обернулась и водил лучом фонаря.— Кто здесь?Снова хруст снега.— Эй!Хруст всё нарастал.— Хватит шутить!Из темноты выбежало мохнатое чудище. Оскар не успел отбежать, даже закричать, как четырёхпалая лапа монстра сломал ему челюсть. Показалось второе такое же существо. Оно схватила парня за шею, и как копьё, швырнула в темноту. Как раз в дерево, об которое Оскар разбил своё лицо.***— Где же этот Оскар?! — возмущался Томми — Давно должен уже придти!— Может, поломка серьёзная? — предположил Бен.Бородач тяжело вздохнул.— Пойду, проверю. — сказал он— Мне с тобой?— Нет, я один разберусь.Томми накинул куртку и вышел на улицу.— Оскар, мать твою за ногу, ты чего там возишься? — с такими словами Томми обошёл угол дома.В ответ тишина.— Оскар?! Оскар, блять!Бородач подходил всё ближе к генератору. Как только он подошёл достаточно близко, то никого Оскара не увидел.— Блять… — тихо ругнулся Томми.И только он хотел развернуться и пойти обратно домой, как тут же его голова, словно яйцо, разбилось под натиском ладоней мохнатого существа. Череп и зубы превратились в крошку, а я всё внутри стало кровавой кашей. Тело упало на снег, окрашивая его в алый.***Бен начал переживать за друзей. И Томми теперь куда-то пропал. Он всё не решался выйти и посмотреть, но вскоре пересилил себя. Фотограф только накинул куртку, как в окне заметил чьей-то силуэты.— Оскар? Томми? — окликнул их Бен.Молчание.Бен подошёл к двери и осторожно приоткрыл дверь. Крик ужаса заставил выдать себя. Возле старого джипа стояли два мохнатых чудища. Один держал в руке что-то вроде датчика. Второй просто стоял. Но они обратили своё внимание на мужчину. Бен моментально закрыл двери и прижался. Но это его не спасло от неминуемой участи. Рука одного из монстров пробила насквозь живот мужчины. Перед тем, как испустить дух, Бен посмотрел на окровавленную руку существа с остатками его прямой кишки, и только после этого Бен умер окончательно.***Пока сородич разбирался со странным кричащим существом, второй монстр уже вынимал мотор из джипа. Пришлось сломать капот, чтобы его достать. Они посмотрели друг на друга и удовлетворительно кивнули. Ровным шагом вернулись к своему кораблю, провели замену, выкинув ненужные и сломанные детали. После этого вернулись в аппарат. Корабль загудел, запиликал и поднялся. Провисел в воздухе несколько секунд, а затем моментально исчез в небе.Детали и трупы трёх, при жизни одиноких, мужчин когда-нибудь, да и найдут. Если, конечно, приступят к поискам.

Ключевые слова: Монстр лес рыбалка авторская история

Другие, подобные истории: