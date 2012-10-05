Носферату мёртв

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 12:43

Причина: Стилистика автора сохранена.

Кесл Просмотров: 154 Комментарии: 1 0 Вчера, 12:43 by

Каждую ночь мне снится один и тот же сон. Я стою перед чёрной дверью, украшенной золотом, и жду, пока колокол пробьёт три раза. Каждый удар колокола отражается во мне неестественным страхом и бегом тысяч мурашек. Мне кажется, будто колокольным звуком из меня хотят выбить всё нечестивое, что есть во мне, дабы не занести это в его покои.Дверь со скрипом открывается и за ней я вижу только непроглядную тьму. Поднимается сильный ветер и будто призывает меня шагнуть в темноту. Чем дольше я сопротивляюсь, тем сильней становится ветер. Он пробивает меня насквозь, и я буквально чувствую, как моё тело остывает. Рано или поздно ветер станет настолько сильным, что меня, будто осенний лист, подхватит и сметёт в тёмную комнату. Тогда я проснусь в поту и ещё долгое время буду ощущать могильный холод, который навевал мне ветер.Нет, в эту комнату надо входить добровольно. И когда мне хватает смелости перебороть свой страх темноты, и я вступаю в неизвестность, дверь захлопывается. Тьма вокруг непроглядна и всё, что мне остаётся это идти. Вперед или назад? Во тьме нет ориентиров, нет звуков, и я даже не слышу самого себя. Будто я растворился в вечности, угасли огни моей жизни и даже мысли, копошащиеся у меня в голове словно черви вдруг замерли.И я иду. Движение для меня не процесс, а форма существования. Агрегатное состояние, в котором я прибываю, пока наконец, во тьме не появляются огни. Маленькие, красные и похожие на чьи-то холодные, мёртвые глаза огоньки. Я иду к ним. То, что стоит за этими огоньками для меня не враг. С каждым новым шагом, огоньков становится всё больше.И вот когда они меня полностью окружили, и кажется, что они заменят собой тьму, начинает играть музыка. Тихая, едва слышимая музыка повествует мне о чем-то безумно грустном, неземном. Будто я, равно как и всё человечество потеряло что-то очень и очень важно… Но затем, как будто, неизвестный музыкант замечает моё присутствие, и песня скорби сменяется отзвуками надежды.Весна! В музыке мое услышать капель тающих сосулек и движение первых побегов растений, которые тянутся к жизни. Готов поклясться, что в этот момент я чувствую на себе лучи первого весеннего солнца, которое дарует жизнь всему сущему.Все громче и громче льются звуки победного марша жизни, будто приветствуя нового генерала, который возглавит очередной цикл рождения. Тьма потихоньку рассеивается и в глаза бьёт золотой блеск. Всё вокруг начинает утопать в золоте.И вот я уже бреду по богатому залу, украшенный портретами и доспехами. Всё вокруг так и говорит мне о том, что здесь могут находится только лучшие из лучших, настоящая элита! Для меня это великая честь, лицезреть это место… Но ради чего мне позволили видеть это всё?Лишь для того, чтобы, войдя в очередную комнату, я увидел его! Лежа в красивейшем гробу, на саване из множества цветов, хозяин этого великолепия ждёт меня. Единственного, кто знает дорогу к месту его последнего приюта. Как и всегда, он гордо и молчаливо лежит, дабы я мог насладится его прекрасным ликом… И как всегда, над его головой стоит табличка: «Носферату мёртв».Я не понимаю кто это, почему я прихожу к нему во снах… Но ради одного его вида, я хочу приходить к нему и стоя над его гробом, думать о том, почему он ушёл от нас… Долго стоять не получается. Вскоре вновь подует ветер и попросит меня покинуть обитель усопшего. Будто, я не сделал то, что от меня просили и теперь во мне нет нужды.Времени мало и пока меня не унесет ветер, я должен ещё раз посмотреть на его прекрасный лик… Я должен… Я хочу… Мне надо… Как же он прекрасен! Вот я чувствую, как ветер уносит меня и из всех сил держусь за гроб, чтобы меня не снесло. Но в этот раз, что-то пошло не так и я режу руку об шипы одного из цветка. Крови неестественно много и её капли падают на тело прекрасного Носферату… А потом… Потом я снова просыпаюсь…Видимо в этот раз, ворочаясь во сне, я порезал себе руку. Рана есть, но кровь не идёт. Не придав этому значения, я дальше лёг спать. Но сны мне не снились. Я перестал вообще видеть сны.Вскоре, я заболел. Жизнь медленно утекала из моего тела, и я буквально чах на глазах. Я знал, что врачи мне не помогут, поэтому тихо доживал свои последние дни, зная, что Носферату мёртв.И вот, закрывая свои глаза в последний раз, я вновь услышал ту самую грустную музыку, которая в этот раз оплакивала не моего прекрасного Носферату, а меня… Надеюсь… Надеюсь… Он встанет из своего гроба и будет жить…

Ключевые слова: Носферату сон колокол авторская история

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