Носферату мёртв

Носферату мёртвКаждую ночь мне снится один и тот же сон. Я стою перед чёрной дверью, украшенной золотом, и жду, пока колокол пробьёт три раза. Каждый удар колокола отражается во мне неестественным страхом и бегом тысяч мурашек. Мне кажется, будто колокольным звуком из меня хотят выбить всё нечестивое, что есть во мне, дабы не занести это в его покои.
Дверь со скрипом открывается и за ней я вижу только непроглядную тьму. Поднимается сильный ветер и будто призывает меня шагнуть в темноту. Чем дольше я сопротивляюсь, тем сильней становится ветер. Он пробивает меня насквозь, и я буквально чувствую, как моё тело остывает. Рано или поздно ветер станет настолько сильным, что меня, будто осенний лист, подхватит и сметёт в тёмную комнату. Тогда я проснусь в поту и ещё долгое время буду ощущать могильный холод, который навевал мне ветер.
Нет, в эту комнату надо входить добровольно. И когда мне хватает смелости перебороть свой страх темноты, и я вступаю в неизвестность, дверь захлопывается. Тьма вокруг непроглядна и всё, что мне остаётся это идти. Вперед или назад? Во тьме нет ориентиров, нет звуков, и я даже не слышу самого себя. Будто я растворился в вечности, угасли огни моей жизни и даже мысли, копошащиеся у меня в голове словно черви вдруг замерли.
И я иду. Движение для меня не процесс, а форма существования. Агрегатное состояние, в котором я прибываю, пока наконец, во тьме не появляются огни. Маленькие, красные и похожие на чьи-то холодные, мёртвые глаза огоньки. Я иду к ним. То, что стоит за этими огоньками для меня не враг. С каждым новым шагом, огоньков становится всё больше.
И вот когда они меня полностью окружили, и кажется, что они заменят собой тьму, начинает играть музыка. Тихая, едва слышимая музыка повествует мне о чем-то безумно грустном, неземном. Будто я, равно как и всё человечество потеряло что-то очень и очень важно… Но затем, как будто, неизвестный музыкант замечает моё присутствие, и песня скорби сменяется отзвуками надежды.
Весна! В музыке мое услышать капель тающих сосулек и движение первых побегов растений, которые тянутся к жизни. Готов поклясться, что в этот момент я чувствую на себе лучи первого весеннего солнца, которое дарует жизнь всему сущему.
Все громче и громче льются звуки победного марша жизни, будто приветствуя нового генерала, который возглавит очередной цикл рождения. Тьма потихоньку рассеивается и в глаза бьёт золотой блеск. Всё вокруг начинает утопать в золоте.
И вот я уже бреду по богатому залу, украшенный портретами и доспехами. Всё вокруг так и говорит мне о том, что здесь могут находится только лучшие из лучших, настоящая элита! Для меня это великая честь, лицезреть это место… Но ради чего мне позволили видеть это всё?
Лишь для того, чтобы, войдя в очередную комнату, я увидел его! Лежа в красивейшем гробу, на саване из множества цветов, хозяин этого великолепия ждёт меня. Единственного, кто знает дорогу к месту его последнего приюта. Как и всегда, он гордо и молчаливо лежит, дабы я мог насладится его прекрасным ликом… И как всегда, над его головой стоит табличка: «Носферату мёртв».
Я не понимаю кто это, почему я прихожу к нему во снах… Но ради одного его вида, я хочу приходить к нему и стоя над его гробом, думать о том, почему он ушёл от нас… Долго стоять не получается. Вскоре вновь подует ветер и попросит меня покинуть обитель усопшего. Будто, я не сделал то, что от меня просили и теперь во мне нет нужды.
Времени мало и пока меня не унесет ветер, я должен ещё раз посмотреть на его прекрасный лик… Я должен… Я хочу… Мне надо… Как же он прекрасен! Вот я чувствую, как ветер уносит меня и из всех сил держусь за гроб, чтобы меня не снесло. Но в этот раз, что-то пошло не так и я режу руку об шипы одного из цветка. Крови неестественно много и её капли падают на тело прекрасного Носферату… А потом… Потом я снова просыпаюсь…
Видимо в этот раз, ворочаясь во сне, я порезал себе руку. Рана есть, но кровь не идёт. Не придав этому значения, я дальше лёг спать. Но сны мне не снились. Я перестал вообще видеть сны.
Вскоре, я заболел. Жизнь медленно утекала из моего тела, и я буквально чах на глазах. Я знал, что врачи мне не помогут, поэтому тихо доживал свои последние дни, зная, что Носферату мёртв.
И вот, закрывая свои глаза в последний раз, я вновь услышал ту самую грустную музыку, которая в этот раз оплакивала не моего прекрасного Носферату, а меня… Надеюсь… Надеюсь… Он встанет из своего гроба и будет жить…
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 12:43
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 12:43 by КеслПросмотров: 154Комментарии: 1
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