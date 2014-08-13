Комната Улетающих

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 17:20

Причина: Стилистика автора сохранена.

Scott Howard Просмотров: 107 Комментарии: 1 +3 Вчера, 17:20 by

Автор - я.Глава I: Ужас в квартиреЯ не знаю, что это было, события развивались с такой стремительной скоростью, что сейчас я начал понимать лишь один момент: я не мог повлиять абсолютно ни на что, более того – я не могу отвергать факта, что всё во что я попал было лишь чётко проделанной работой, а я – являлся одним из ключевых звеньев, или просто расходным материалом, не важно, главное у меня осталась некая связь с моим бывшим миром – я могу отправить туда письменное сообщение, но я не имею представления, когда и каким образом оно будет туда доставлено, я знаю достоверно лишь одно: наше понимание мира сильно отличается от того, что находится вокруг нас на самом деле, мы смотрим на мир через призму и видам его искажённым, и мы настолько привыкли к этому искажению, так что истинная картина мира нам недоступна, но мы можем собирать по крупицам информацию, и может быть прийти к логическому заключению. Спустя пятнадцати лет жизни под крышей моей квартиры внутри последней начали происходить странные случаи, в первое время я не обращал на них внимание, я списывал произошедшее на игру света, на усталость, случайность, но в один день произошел переломный момент, который заставил меня в панике бежать из дома, однако побегом ничто не закончилось.События начались 17 июня 2002 года в окраинах города Вейлловминт ранним утром, я проснулся от неприятного холодка, который исходил от окна в соседней комнате, оттуда же светил яркий свет, даже в настоящий момент, спустя столько времени которое я отвел себе на размышления, я не могу сказать какой цвет был у этого света, при виде света я инстинктивно, шатающийся походкой начал подбираться к окну, за которым кроме света не было ничего видно, когда я подошёл к окну и уставился сквозь стекло, свет чуть рассеялся, и я начал сквозь него замечать огромные монолитные строения, без окон и дверей, они пронзали небо и уходили глубоко в глубь земли, зрелище было очень завораживающее, над этими монолитами высоко в небе пролетали существа размер и форма которых остается для меня вопросом – вместе с собой они перевозили кристаллы излучающие яркий зеленый свет. Я попытался всмотреться в этих существ, но как только я начал всматриваться в них свет в окне внезапно потух и место гротескных видений и ужасных существ в небе я увидел неизменный городской пейзаж окраин города.Я был удивлен происходящим, однако через время впечатления начали догорать, и я списал всё на игру уставшего разума и измученных глаз. Но с этого момента странные происшествия стали всё больше давать о себе знать, странные шумы, тени и другие видения в пределах моей квартиры стали посещать меня чаще и чаще. возвращаясь домой с работы в особенно болезненном состоянии ещё с утреннего рассвета, я чувствовал себя ужасно, но когда подходил к дому усталость стала невыносимой, и в таком состоянии заходя в квартиру поздно вечером в дверном проёме я узрел неописуемую сущность, после этого моё плачевное состояние достигло апогея и я в панике захлопнул дверь и крича покинул квартиру, до сих пор я не могу представить себе облик той сущности. После нескольких дней жизни в захолустном «отеле» я, сопоставив факт того, что я не мог вспомнить облик сущности принял для себя решение – всё, что происходило за последнее время являлось не более чем галлюцинациями от длительной работы, поэтому я принял решение взять небольшой отгул в редакции, в которой я работал, вернутся в квартиру и как следует отдохнуть. На моё удивление вопрос с получением отгула не стал для меня особой проблемой, я без проблем договорился со всеми, к кому надо было обращаться с подобными просьбами, и 23 июня 2002 года я вернулся в свою старую квартиру на окраинах города Вейлловминт, как я думаю сейчас – надо было бежать, бежать как можно дальше, и жить абсолютно новой и отличимой от предыдущей жизнью, покинуть старую квартиру, этот безумный, проклятый город, на будущем месте которого ещё в доисторические времена происходили жестокие обряды безумного культа Анав-Ваг который поклонялся древней сущности, той что испокон веков по их учениям обитала на Луне, и именно благодаря её силам в этом городе и по сей день если прильнуть к пыльному асфальту можно услышать адские вопли тех кто были убиты на этом месте тысячелетиями ранее, а под землей находят остатки захоронений и ужасные, космические предметы определение которых бросает невозможный вызов самым могущественным историкам и оккультистам, и всё таки, если бы мне удалось покинуть город возможно я бы сумел избежать всего того ада, который я переживаю в настоящий момент.Квартира встретила меня необычно затхлым и тяжёлым воздухом, а самое странное было в том, что за мой достаточно короткий период отсутствия квартира изменилась настолько, будто в ней никого не было уже несколько недель, однако сил убирать её у меня не было всё что я успел сделать это открыть окно, вдохнуть свежий вечерний воздух и под гул автомобилей и лай собак погрузится в сон.Глава II: В небоЯ проснулся 24 июня в 2 часа дня, в отличие от предыдущих дней сегодня я на удивление чувствуя себя прекрасно и окончательно теряю веру в реальность моих предыдущих видений, однако несмотря на моё прекрасное самочувствие я ужасно хотел есть, бодрой походкой я зашёл в кухню, но там меня ждало разочарование – холодильник был совершенно пустой, если не брать во внимание несколько старых овощей и кучи упаковок и пакетов от еды на дне. Посмотрев в окно и выпив воды из-под крана, я решил сходить в ближайшей супермаркет и закупится там необходимой провизией, которой бы хватило мне на первые сроки, быстро собравшись и сбежав вниз по лестнице я толкнул парадную дверь и вывалился на улицу. В мои глаза брызнул солнечный свет, а растения и дома вокруг меня заиграли калейдоскопом ярких красок и цветов, будто в продолжение, внутри меня появилось ощущение, что я избавился от тяжкого душевного груза и на душе у меня образовалась немыслимая радость. Я и сам не заметил, как быстрым шагом добрался до магазина и собрав покупки возвращался назад попутно, оглядывая открывшийся мне ландшафт, Вейлловминт - который неимоверно пугал ночью и навеивал мрачные, самоубийственные мысли ночью, днём не мог не очаровывать своими разнообразными и давно забытым, и загадочным пейзажам: я шёл вдоль шоссейной дороги, слева от меня мирно покачивались деревья, за которыми виднелись многоэтажки, справа был живописный холм, по которому была проложена железная дорога, за которой на холме в свою очередь стояли несколько полузабытых складов и иных промышленных предприятий. Везде были разбросаны небольшие иногда заброшенные частные дома и особняки – наследие старинных веков которое явно очарует любого ценителя старинной архитектуры. Далеко впереди меня протекала река, за которой в утренней дымке прослеживались очертания другого, центрального района города, я свернул и пройдя по небольшой тропинке вышел к одной из многоэтажек возле которой был проложен аккуратным тротуар и заросшие, никому не нужные клумбы, я свернул налево в сторону где находился мой подъезд. Только зайдя в квартиру после яркого солнечного света дневной улицы, я осознал – всё последнее время в квартире царил полумрак, несмотря на то, что солнце светило прямо в окно оно как будто отражалось и создавалась иллюзия будто оно освещает квартиру хотя на самом деле туда проникала лишь часть света, я открыл окно и снял сетку, но света не стало больше, но тогда я думал, что фокусы со светом являются оптической иллюзией, но не более. Окно до вечера я решил не закрывать, но сетку поставил на место.С этого момента моё повествование перестает иметь связанную структуру так как все дальнейшие действия были сделаны и обдуманы мной в состоянии сильнейшего помутнения рассудка, некоторые моменты будут описаны вполне естественно, но они будут контрастировать с другими безумными и нереальными местами.Спустя несколько минут я решил больше не ждать и зашёл в кухню перекусить, когда я доставал из пакета еду, меня откинуло от дверного проёма и раздался оглушительный треск в стенах, инстинктивно я попытался подняться, но повторный толчок заставил меня облокотится на кухонный стол, мой мозг не мог воспринять происходящие как реальность и одновременно не мог приписать к этому какое-то ни было логическое умозаключение, мой мозг, подобно галлюцинациям или снам, автоматически счёл происходящее за должное и не пытался его хоть как-то объяснить или опровергнуть. Тем временем комната начала отделятся от дома и покинула пределы, комната под влиянием непостижимых человеческому существу сил, отделилась от многоэтажки и преспокойно, медленно, но верно набирая скорость, пролетела над внутренним двором моего квартала, чуть задела и погнула самую высокую антенну дома напротив, вспугнула птиц, сидящих на крыше и устремилась дальше. Под летящей комнатой далеко внизу проходили люди, но никто не обращал на комнату внимания, будто бы её и не было в их пространстве, в их поле времени. Комната уже набрала приличную скорость летящего самолёта, но в отличии от последнего перемещалась очень близко к земле, спустя несколько минут комната покинула Вейлловминт пронеслась над противоположенным моим окраинам и начала набирать высоту, тем временим она перестала трястись, и я поднявшись созерцал виды в окно и дверной проём, стоит заметить, что ни сильного ветра, ни холода, который обычно присутствует на таких высотах не было. Температура была такой-же, как и до «отправки», комната поднялась над облаками, которые сверху выглядели подобно бескрайней снежной пустоши про которую у меня по немыслимому стечению обстоятельств возникли смутные воспоминания: я там когда-то был, я точно помню, как ходил по бескрайней и бесконечной небесной пустыне. Я попытался углубится в память, но бескрайня пелена необъясненности не дала мне ничего вспомнить, после того как я попытался напрячь мозг комнату резко дёрнуло, и я ударивший головой об край стола упал и окончательно потерял сознание.Вокруг меня и комнаты был только космос. Звезды двигались с огромной скоростью, я покидал галактику. Буквально через несколько минут я уже покинул галактику и летел с огромной скоростью в межгалактическом пространстве. Галактики – огромные пучки с огромным количеством звезд медленно вращающие своими кольцами казались для меня не более чем яркими точками, которые пролетали мимо меня точно также, как и раньше звезды. Моя скорость росла пропорционально.Я улетал за грань космоса, комната выходила из пространства, моя быстрая скорость начинает проникать сквозь соотношение пространство/время. Это невозможно увидеть, но я чувствовал, огромная корка пространства делится на две тектонические плиты, которые начинают прогибаться под воздействием комнаты. Мелькающие звезды сменились абсолютной тьмой, а комната двигалась. Вместе с пространством и временем начала рушится какая-то третья грань – я не ощущал её своим сознанием. Острая жгучая боль пронзила мозг, я скорчился от боли. Тьма вокруг заменялась на «белый шум», тьма тряслась и сквозь тряску я разглядывал как сквозь неё проступают странные лучи света образуя странное серое «свечение». Комната пробила вторую невидимую грань. Я увидел огромную призму, огромный, неопределимо колоссальных масштабов треугольник вокруг которого был ослепляющий яркий свет, в треугольник поступал особый, странный свет. Этот свет проникал в призму и преломлялся в нечто большее чем просто палитру цветов. В этом свете я увидел разгадку всех вопросов, которые терзали меня очень долго, в моей голове строились сложные логические связи, связывающие все события в один цельный кусок, но эти связи тут-же забывались и появлялись новые, более громоздкие. Я заворожено смотрел на призму и в мою голову приходили более мощные мысли. В мозгу сформировалась одна, огромная логическая связь которая описывает все события, миры, происшествия – все уложилось в одну логическую сеть, которая начала сворачиваться в один клочок упрощаясь, но при этом не теряя своего исходного смысла. Результатом стала одна формула, один символ и одно правило, это было разгадкой ВСЕГО, я чувствовал, что скоро забуду то что узнал, ибо когда я очнулся, призма была уже на солидном расстоянии от комнаты. Я схватил нож со стола и начал выводит на своей коже формулу, времени было мало, чем дальше я отдалялся от призмы, тем туже приходили на память те результаты логических связей. Всё, формула была записана. На знак не хватало времени, мысли забывались, голова кружилась и меня начало клонить в сон. Надо было привести себя в чувства, я схватил самый крупный нож и рубанул указательный палец руки, боль судя по всему пошла на пользу, в шоковом состоянии я вспомнил символ и начал выводить его на коже, адская боль нарастала и становилась невыносимой. Я закончил рисовать символ. Меня кидало в сон. Я пытался вспомнить правило. Правило не шло в ум. Я схватил нож. Рубанул ножом по ладони. Адская боль пронзила кожу. Я проснулся. Резкая боль помешала мне спать, в который раз чёрт возьми.Сегодня было 17 июня 2002 года в окраинах города Вейлловминт ранним утром, я проснулся от резкой боли в области ладони, потянувшись я встал на ноги и увидел яркую вспышку в окне, даже в настоящий момент, спустя столько времени которое я отвел себе на размышления, я не могу сказать какой цвет была вспышка, при её виде я инстинктивно, шатающийся походкой начал подбираться к окну, за которым кроме света не было ничего видно, когда я подошёл к окну и за место почему-то ожидаемых мной гротескных видений и ужасных существ в небе я увидел неизменный городской пейзаж окраин города. Я был удивлен происходящим, однако через время впечатления начали догорать, и я списал всё на игру уставшего разума и измученных глаз.И с этого момента я понял, что что-то не так, где-то я уже видел весь этот бред. Меня пронзил истерический смешок. Я посмотрел на снова внезапно разболевшуюся руку, на коже проступала кровь, больше всего её было в области пальца и ладони. Я увидел отпечатки символа и формулы, именно они заставила меня вспомнить какой-то клочок забытых мыслей. Ориентируясь по кровавым следам на руке, я схватил маркер, который валялся на столе возле меня и стремительно начал перерисовывать всё, что возникало в моей памяти на стену квартиры, я боялся отвлечься на то чтобы взять бумагу, возможно за этот короткий промежуток времени я забуду все, что смог вспомнить. Спустя несколько минут я закончил переносить возникшую в моей голове информацию и выскочив из дома я побежал в дом, напротив. Стремительно залетев по лестнице на крышу я чуть было не упал за её край.Остановился. Перевел дыхание. Сейчас я чувствовал, что случится пришествие чего-то важного. Обернулся.Перед моим взором предстала самая высокая антенна на крыше дома и самая её верхняя часть была погнута. Меня тошнило и кидало в жар. Мозг не мог воспринять такой поток информации. Связь Причина-Следствие восстановилась в моей голове, и я вспомнил всё, что происходило со мною, но потом было забыто. Я посмотрел на руку, кровь залила всю ладонь, от которой на пыльную обшивку крыши отвалился залитый кровью указательный палец.Я увидел несколько дней своей жизни наперед и понял – насколько большую ошибку я совершил, начертав знак на руке и стене своей квартиры. Я обнаружил этот знак там, где всё логическое восприятие нашего мира рушится, превращаясь в генератор импульсов из транзистора и конденсатора на фоне огромного квантового компьютера размахом в несколько космических тел. Символ был сверх особой силы, я начал разделятся на квантовые частицы попутно сливаясь с потоками хаоса, которые своими невидимыми сетями уже давно окутали всё что мы можем придумать и изобрести. Я исчезал как предмет, но оставался существовать как нечто незримое, кванты моего тела раскинулись на огромное расстояние по всей вселенной оставаясь при этом связанной и единой структурой. Законы мира и состояния, в котором я нахожусь в данный момент необъяснимы практически ни в каком виде текстового изложения, я отправляю это послание, дабы разорвать круговорот, который сам и создал – другой человек попадёт в квартиру и, через несколько лет, повторит мой путь, знак и формула к тому времени вероятно будут уничтожены, обои перелеплены. Но это не решит проблему, знак останется, только в прошлом, а время, это не более чем игрушка, которая создает иллюзию существования.Послание может разорвать этот круговорот – ведь всё выше изложенное в соотношении с некоторыми математическими расчетами может произвести аномальное воздействие, в любом случае это моя последняя надежда. Повторюсь: не изучайте это и не пытайтесь понять законы, по которым мне необходимо написать это, они за гранью понимания основанного на том сколько может познать человеческий разум.Единственное, что я должен раскрыть, это числовой код, который даёт силу моему посланию, он был выведен из Формулы – 45268.46 888888212.3 1053.5675 9900080004.444.

Ключевые слова: Комната космос вселенная авторская история

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