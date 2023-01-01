Предательские стены

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 18:53

Причина: Стилистика автора сохранена.

Кесл Просмотров: 59 Комментарии: 0 +2 Вчера, 18:53 by

Чёрт бы побрал эту Сару! Я ей всегда говорила, что не люблю внезапные приключения! Я не успею вовремя на её концерт. И как на зло в этой части города такси сейчас такси не найдёшь. Пфф «звуки полуночи». Дурацкое название и время суток. Нет, я понимаю, что сам клуб находится в пару кварталов и я могу вполне пойти пешком… Но живя в Нью-Йорке ходить по улицам – опасно. Ладно если ограбят, а вот если убьют… Легка на помине!- Але? Сара, ты меня слышишь? Что у тебя там так орёт?- Ааа, саундчек, хорошо!- Буду? Конечно буду! Такси правда нет…- Что говоришь? В смысле пешком? Ты издеваешься?- Ну да… Что в этом такого? А ты давно криминальную сводку читала?- Тебе и без неё весело да… Ладно, жди, приду скоро!- И я тебя, выпивка за твой счёт.Эх, придётся идти. Всего-то пару кварталов… Буду двигаться быстро, чётко и уверенно. К тому же, Сара редко обещает оплатить мои коктейли… Ммм, слишком заманчиво.Решившись, Джессика быстро собралась и вышла на улицу. Хоть она и любила всем сердцем Нью-Йорк, но всё никак не могла смерится с его внешним видом. Вечная грязь, бездомные и шум, раз и навсегда определили её маршрут жизни в этом городе и способ передвижения. Но живя в столь крупной мегаполисе, рано или поздно придётся гулять и по его улицам.Благо, ей везло и ни одно её опасение не подтвердилось. Осталось пройти всего пару поворотов и вот, заветная цель и те галлоны алкоголя, которые она закажет ждали её. Как вдруг, кто-то схватил её за плечо. На своей шее, она почувствовала зловонный перегар и вонь немытого тела.- Стой, уважаемая. Ещё пару шагов – и это твоя конечная остановка.Внутри Джессики всё сжалось. Все те курсы самообороны, за которые она отдала куча денег вдруг забылись… И вот она, умирая от ужаса даже не может крикнуть.- Не двигайся и смотри прямо. Если повезёт, всё пройдёт быстро и безболезненно.Понимая, что с ней сейчас произойдет, она кое-как выдавила из себя:- Н-нет, не убивайте… Я вам всё дам, только не убивайте…Голос позади усмехнулся. Рука, державшая её, усилила хватку.- Убивать я тебя не буду, убьёт тебя оно, если вдруг решишь побежать вперёд. Не пытайся смотреть на меня – смотри вперёд. Внимательно смотри! От этого зависит твоя жизнь!И Джессика смотрела… По началу она ничего не видела, но вот… Стены задрожали и как будто начали меняться….- А теперь слушай внимательно. Сейчас мы медленно, я тебе повторяю! Медленно выйдем из переулка и бежим к тебе домой. Я погляжу у тебя есть дом? Есть дом да или нет?- Да, да есть дом!- Вот и отлично. По моей команде, идём назад… Времени у нас мало будет, сейчас наша жизнь зависит только от тебя. Готова?Джессика не понимала, что происходит, но её сердце билось так быстро, что понимать ничего не требовалось, она для себя всё решила. Едва дыша, она прошептала – да.- Идём. Пусть тварь думает, что я тебя граблю или насилую. Человеческую речь оно не понимает, но чувствует твой страх. Он и замаскирует нас. Не отвечай. Все вопросы – в твоём доме. Вот мы и почти дошли. А теперь – беги! Я за тобой.И она побежала. Как никогда в жизни. Плевать было и на причёску, и на сломанные каблуки. Даже на концерт на Сары! Лишь бы убежать. Не то от бродяги, не то от того, что она увидела вместо стен. Но бродяга не отставал. Он бежал за ней и швырял мусор. Выбившись из сил, Джессика хотела было прильнуть к стенам, как бродяга её отдернул.- Дура! Не касайся стен, чтобы не происходило, не касайся стен!Кое-как добежав до дома и заперев двери, Джессика и бродяга рухнули на пол. Сидели так довольно долго. Девушку абсолютно никак не реагировала на вонь и внешний вид бродяги. Чёрт, да он ей жизнь спас! Наверное…- Эй дамочка, не отключался! Ты не против, я схожу к тебе в душ? А то тебе от моего душка сейчас дурно будет.- Д…Да… Я сейчас принесу во что переодеться… Вам подсказать где…- Душ? Не надо, сам же проектировал этот район и все дома в нём. Память моя крепка, как запах портков. И принеси мусорные пакеты. Кстати, если у тебя тут завалялось немного гостеприимства, то кофе нам с тобой не повредит.Джессика была в полной прострации. Пол часа назад, она собиралась отжигать на концерте подруги, а сейчас греет кофе и ищет мусорные пакеты для бродяги. Чёрт… Почему всё происходит именно так?Постучавшись, Джессика протянула в щель одежду, оставшуюся от бывшего без какого-либо сожаления. Он был тем ещё козлом, и она так и так хотела их отдать нищим.- Ну вот, наконец, как белый человек! Эй, подруга, не грусти. Пошли на кухню. Я сто лет не пил горячего кофе.Когда в руках кофе, а перед тобой сидит мужчина, чуть красившее обезьяны или бродяги, вечер становился не таким уж и противный.- Так как вас зовут, дамочка? Хоть по имени отблагодарю за чудный кофе.- Джессика.- Хах, сразу один сериал вспомнил… У вас случаем нет подружки по имени Сара?- Как ни странно, есть. И вы сегодня только что испортили мне прогулку до её концерта.Мужчина, бывший некогда бездомным, сильно сжал чашку и с неподдельной болью смотрел на неё.- Джессика, пойми. Если бы я опоздал хоть на секунду… Никакого концерта не было. А твоя Сара плакала над пустой могилой, потому что оно не оставляет даже клочка одежды.Джессика, повинуясь каким-то непонятным ей инстинктам, взяла за руку мужчину и посмотрела прямо ему в глаза.- Пожалуйста, расскажите мне. Что происходит.Сделав большой глоток кофе, мужчина потянулся было к сигаретам, но не обнаружив их, махнул рукой и начал говорить:- Значита так, то, что я надеюсь ты видела и то от чего мы убегали… Это хищник… Более подробно рассказать не могу, так как не знаю, что это сам. Знаю только то, что оно способно становится городом? и оно ест людей… И этот переулок был одно из его любимых мест охоты… Вот скажи мне, ты часто гуляешь по городу?- Я… Ну в общем-то…- Правильно, нет! Потому что ни один нормальный житель Нью-йорка по улицам дальше магазина за углом гулять не будет. А во все остальные места только на такси! А ты не думала, почему это так? Почему многие из нас как крысы сидят в своих норах и офисах, не пытаясь что-то изменить?- Ну… Мне кажется этим занимаются власти…- Да никто этой проблемой не занимается! Каждый год, на улицах стекаются тонны мусора и тысячи бродяг. И никто ничего не делает с этим… И всё потому что, твари выгодно, чтобы люди сидели в своих конурах, а тех, кто не способен её себе позволить, были съедены ей. Оно проникает вместе с граффити, мусором и плесенью. И район за районом захватывает всё более новые районы. Оно способно маскироваться под обычную улицу и поэтому здесь ещё не устроили Хиросиму… Власти знают про неё и ничего не хотят делать. Ибо тот, кто с ней борется в живых долго не остаётся. Она устроит пожар в твоём доме, оно превратится в орду и уничтожит тебя. Ты в любом случае будешь мёртв. Я пока единственное исключение… Но какой ценой…Бродяга взял Джессику за руку и силой потянул к себе.- Посмотри на меня! Я раньше был архитектором, строил новые районы… И чисто случайно увидел эту тварь. Почти как ты. Но меня некому было остановить… На моих глазах, оно сожрало гулявших рядом детишек… И я стал бороться, искать графики застроек, результаты соц опросов, всё! Всё что способно было дать информацию… И тут я понял… Власти города наняли меня не для решения социального вопроса, а возведения охотничьих угодий для этого существа. Все районы, которые я строил, поражала одна чума. Грязь, нищета и пропажа людей. Чёрт… Я попытался сообщить об этом властям, но они лишь спустили своих цепных псов. У меня отняли всё… Дом, работу, семью… Возможность сбежать из этого ада… Ах да! Из города невозможно уйти. Ты когда-нибудь пыталась уехать из Нью-Йорка? Попробуй, можно только на самолёте и то всё время будет тянуть назад… Тварь не отпускает свой корм, а тех, кто знает про неё, она и вовсе…. АйххххМужчина громко ударил по столу и заплакал… Джессика, находясь в полном ужасе от представленной информации, даже не знала как реагировать на это… Мужчина плакал, Джессика смотрела на него и неизвестно сколько это длилось… Но вдруг, её озарило… Она поняла, что именно этого ей и не хватала всю свою жизнь... Простых человеческих эмоций, за всей этой городской суетой она никогда и не сидела так на кухне. Чёрт возьми! Она даже не смотрела по сторонам, на других людей. А вот тут, сейчас она сидит с бродягой, которого отмыла, напоила и выслушала. Который искренне за неё переживал и спас её. И из-за такой честности, она вмиг подобрела к нему. Будто солнышко зашло на небе и одарила её своим теплом. Этим теплом, она хотела одарить и этого мужчину. Она пододвинулась к нему и вытерла его слёзы. Надо было что-то сказать... Но вот что...- Послушайте… Может быть не всё так плохо? У меня есть кое-какие сбережения… Купим билеты на самолёт и улетим?- Чёрт тебя дери, меня не выпустят! У меня даже нет паспорта…. Хотя может быть по морю… Чёрт... Это может сработать… Должно сработать… Ты ведь теперь тоже знаешь расклад и ход на улицу тебе заказан… Тварь в дома не лезет… Не любит место, где человеку хорошо… Чёрт… Надо подумать, время у нас есть. С тобой, у меня теперь точно есть время.Джессика встала и обняла мужчину за плечи. Она не знала кто он, что будет дальше, просто она хотела подарить ему своё тепло, в столь мрачных и холодных, предательских стенах большого города, где теперь до неё есть хоть кому-то дело. По настоящему есть дело.

Ключевые слова: Стены город монстр авторская история

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