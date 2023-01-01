Прекрасная дочь истинного зла

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 12:18

Причина: Стилистика автора сохранена.

Кесл Просмотров: 153 Комментарии: 0 +1 Вчера, 12:18 by

- Дорогой, ты скоро?- Секундочку, Эльза милая, подожди. Я сейчас умоюсь и сразу к тебе.Печать, в форме инициалов, вырезанных у него на груди безумно, жгла. Холодная вода, с помощью которой Артур хотел притупить боль не помогала. Он знал, что она близко и сейчас сделает свою чёрную работу. Надо было только немного подождать…- Артур, ну ты где? Разве ты можешь оставить меня одну в столь тёмном номере? Мне страшно! Быстрей иди ко мне и уйми мою дрожь.Глупая, глупая наивная девушка. Зачем ты пошла со мной… Зачем повелась на моё очарование и внешность… Чего тебе не хватало? Красивая, умная из богатой семьи… Или в золотой клетке не чувствовался азарт приключений? Хотела пощекотать себе нервы согласившись переспать в дешёвом мотеле с незнакомцем?- Подожди Эльза, тут кран заело. Сейчас выключу и сразу к тебе!Боль становилась просто невыносимой. Буквально несколько минут и я услышу, как ты своим противным голоском зовёшь меня к себе… Я не хочу больше видеть результат твоих трудов… Какой же я трус! Почему я согласился на это… Уж лучше бы я тогда умер!Раздался тихий всхлип и знакомый, противный голос позвал Артура:- Артур, мой мальчик. Ты где? Выйди сюда, посмотри на меня!На ватных ногах, Артур вышел из ванной и посмотрел на кровать. Рядом с убитой девушкой сидела на первых взгляд, крайне молодая и привлекательная особа. Но это ровно до того момента, пока не посмотришь в её глаза. Глаза старухи, полные злобы и ненависти к другим, чья красота превосходит её.- Артур, солнышко, ты сегодня большой молодец! Даже не представляешь, какую лживую и мерзкую *** я только что прирезала. Я давно не испытывала подобных чувств… Ах, смотреть как она умирает, истинный экстаз, ты не хочешь разделить его со мной?Она сделала призывный жест и начала извиваться в такт своей страсти. Но Артура чуть не стошнило. Он не мог выдавить из себя и слова. Но сказать надо было что-то, иначе она его снова накажет…- Я… Я что-то…Сладострастие сменилось на гнев и Артур даже не успел заметить, как она подскочила к нему и схватив его за волосы, потянула к себе. От силы захвата, Артур чуть не разбил голову об кровать. Подтащив к себе, она уставилась прямо на него.- Ах ты щенок! Да как ты смеешь пренебрегать моим расположением?! Вот поэтому я из века в век и уничтожаю подобных ***, чтобы они не затмевали моей страсти. Посмотри на неё, смотри я тебе говорю.Она тыкнула его в ещё тёплый труп убитой девушки. Он буквально чувствовал, как тепло жизни уходило из неё.- Разве этот десерт для червей красивей чем я? Ты хочешь провести ночь с ней, а не со мной? Отвечай мне!- Ннет…- Вот именно. У тебя на груди мои инициалы и ты теперь мой раб! Если будешь плохо чтить свою госпожу, то я от тебя избавлюсь, как от неё и сотню подобных ей. Дурак, я хоть и умерла сотни лет назад, но моё сердце по-прежнему способно любить… Знаешь, я ведь раньше была знатной особой! У меня было всё, что может пожелать шестнадцатилетняя принцесса… Всё, кроме прекрасного принца. И я им почти овладела, если бы не похожая на неё ***!- Она силой ударила хладный труп девушки и Артур услышал, как проломилась её грудная клетка.- То были старые времена, и юная принцесса могла позволить себе уничтожить целое государство, лишь шепнув пару слов своему министру. Папочка во мне души не чаял, и моё слово было равным слову короля.Отдавшись воспоминаниям о той бойни, которая устроила её армия, она запела:Словно в адском пламени таяли дома,Звуки исчезали, обрывались голоса.Людям, что не могут принцессе угодить,Жалости её не заслужить.- Ах, о чём это я? Да, точно. Война, которую мы развязали почти уничтожило моё королевство. И люди, обезумев от голода и жестокости, ворвались прямо в мой дворец, убили моего отца и слуг, грабили и жгли. Как красиво горели мои куклы и мечты… а меня… Ох, что они со мной делали. Было больно, было приятно, было весело и страшно. Вроде бы я тогда и тронулось головой, во всех смыслах этого слова.Улыбаясь, она снова затянула свою старую песенку:Колокол на башне три раза прозвонилОн о наказании суровом возвестилСобрался на площади весь честной народ -Юную принцессу ведут на эшафот.Как только она допела, то одним движением руки отсекла трупу голову.- Ххххрясь и моя бедная головушка катилась под ноги проклятой черни, только за тем, чтобы её и моё прекрасное тело утопить в отхожем месте. Ха! Они думали, что это меня заденет, но я так была зла на ту зеленоглазую дуру, что сама тьма спустя года вернула к жизни. И теперь… Я мщу всем красоткам из-за которых случилось такое… Но знаешь…Она силой отбросила Артура, и он больно ударился головой. В глазах темнело, а она встала над ним.- Тьма, штука ироничная. Я могу убивать только тех, кто также предан любимым, как и я. Поэтому ты и тебе подобные мне нужны. Знаешь, все вы мужчины одинаковые. Мне вас не жаль и поэтому мучить ваше племя – одно удовольствие. Когда-нибудь я буду смотреть, как ты мучаешься в агонии и найду себе нового «принца». От тебя ничего не зависит, но чем больше ты лебезишь передо мной, тем больше у тебя шансов оттянуть свой незавидный конец. Поэтому влюбляй в себя всех ***, заставляй мучатся их в любовной истоме и жди, когда я приду… Я же тебе помогла всегда знать, где я?Она коснулась печати, и Артур чуть не умер от боли.- Да, да, моя игрушка. Любить меня – большая мука. Но эту муку ты должен терпеть и ждать, когда смерть сжалится над тобой, а уж поверь мне, я постараюсь не допустить этого. Из нас вышла бы прекрасная пара. Ты соблазняешь, я своим видом разбиваю сердца. Ах, как жаль, что ты не любишь меня. Но ничего, кнутом и ещё раз кнутом ты воспылаешь ко мне пылкой страстью или я тебя убью. От пряника ты отказался, молись о том, чтобы пережить мой кнут.Раздался дикий, истошный вопль и все те, кто его слышал испытали нечеловеческий ужас. Они знали, что за дверьми этого злосчастного номера творится что-то страшное, но кто захочет вмещаться и помочь? Данный мотель только и жил подобными историями. Местных обитателей они не удивляли. Что там творят любовники, уголовники и наркоманы? Как жаль, что они не знали, что именно в этом номере, прекрасная дочь истинного зла вершит свою месть всему прекрасному и светлому, что осталось в этом мире.

Ключевые слова: Мотель смерть печать авторская история

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