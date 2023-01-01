Нефилимы. Одиннадцатая ветвь. Глава пятая "Дневник".

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 01:23

Причина: Стилистика автора сохранена.

Владимир Коун Просмотров: 37 Комментарии: 0 -1 Сегодня, 01:23 by

- Давай, вставай, лошара! – Сивый, из девятого «Б» кричал почти в самое ухо. Понторез, из тех, что смелые только в толпе.Удар ногой по рёбрам.А это уже «Лось». Та ещё скотина. Натуральный отморозок. Родители алкаши, особо никогда его воспитанием не занимались, вот и делал, что хотел. Батя, так вообще из тюрьмы недавно вышел. При случае с удовольствием срывал на сыне всю накопившуюся за жизнь, злобу. Ну, а тот перенаправлял её на своих ровесников. Что послабее, разумеется.В пяти шагах от лица Кирилла, семиклассника, которого прямо сейчас избивали на заднем дворе школы, стоял и с довольной рожей наблюдал организатор данной экзекуции - Платонов Николай. Отличник из параллельного класса и по совместительству сын главы администрации посёлка городского типа - «Сойкино». На чьей территории, собственно, та самая экзекуция и проводилась. У парня, учитывая высокое положение родителя, естественно, водились деньги. А эти два урода, за символическую пятихатку, с радостью готовы были попинать любого, на кого указывал «перст дарующий».Причина избиения была до смешного проста. Отказался писать проект гадёнышу. Вот ручные шавки и подоспели. Им бы ещё девиз, да шеврон на одежду – «слушаю и повинуюсь». Был бы полный комплект.- Постой! – Платонов поднял руку в характерном жесте, останавливая очередной удар. – Думаю, говнюку на сегодня хватит.Вальяжно приблизился, опустился на одно колено. Запустил пятерню во взлохмаченные волосы, сжал пальцы и потянул вверх, вынуждая Кирилла взглянуть на себя.- Слушай сюда, щенок, за свой последний косяк ты отхватил. Но имей в виду, пересдача через неделю. А значит, работа мне нужна уже послезавтра. Рискнёшь снова задинамить – пеняй на себя. В следующий раз отметелим так, что кровью ссать будешь.Платонов отпустил волосы и брезгливо обтёр ладонь о джемпер Кирилла. Поднялся на ноги, отряхнул испачкавшуюся штанину и, кивнув своим дружкам в направлении школы, первым покинул задний двор.Исподлобья провожая троицу ненавидящим взглядом, Кирилл, морщась от боли, тяжело сел на корточки. Зло сплюнул окрасившуюся красным, слюну.Идти вместе с ними в школу не вариант. Завтра ему и так прохода не дадут. Ржать будут все, кому не лень. Но он хотя бы успеет привести себя в порядок. А если заявиться прямо сейчас, в измазанных грязью и травой, брюках, вразорванном в двух местах, джемпере, с обсыпанной песком головой… не-а, это полный капец. Такого удовольствия он им не доставит.С другой стороны, продолжать сидеть в грязной жиже в ожидании, пока ученики разойдутся по домам – тоже не ахти какой выбор. С минуты на минуту должны были закончиться дополнительные занятия, и целая толпа вывалит на улицу. Его опять-таки спалят и тогда всеобщего унижения точно не избежать. И домой идти нельзя. По крайней мере, пока не заберёт из раздевалки рюкзак с курткой. А это возможно будет сделать опять-таки только после продлёнки. Замкнутый круг, **я…Кирилл затравленно огляделся. Зацепился взглядом за старый сарайчик, что стоял неподалёку. Ну как сарайчик, так, небольшая деревянная постройка. Когда-то давно, когда в ведении школы имелся собственный сад, там хранили хозяйственный инструмент. Но сейчас строение пустовало. Парень решил, что имеет смысл отсидеться внутри. Хотя бы пока не подсохнет грязь и получится немного очистить одежду. Глядишь, большинство учеников к тому времени уже разбежится по домам, и у него появиться реальный шанс улизнуть максимально незамеченным.Войдя внутрь строения, Кирилл расположился на стопке кирпичей и принялся размышлять о том, как бы правдоподобнее объяснить матери свой «ослепительный» внешний вид. И вдруг случайно заметил засаленную тетрадку, сложенную пополам и заткнутую между отсыревших досок. Буквально на расстоянии вытянутой руки. Не то чтобы он привык хвататься за всё подряд, но в этой стопке бумажных листов было что-то маняще-притягательное. Он бы даже сказал - зовущее.Аккуратно высвободив тетрадь из древесного плена, парень осторожно распрямил обложку и прочитал.Дневник ученика 5а классаКравцова Виталия.Кирилл перевернул первую страницу. Поначалу текст был стандартным для такого рода записей. «Привет дневник, я проснулся…» «Здравствуй, представляешь, маму купила билеты в кино…» « Обалдеть, гулял около местной заброшки и нашёл старое, очень странное, чёрно-белое фото, сейчас покажу…»Далее страница с тем самым фото.Посреди пустой комнаты, на стуле сидит мальчик. В пиджаке на голое тело и коротких, выше колен, шортах. Высокие, в пятнах, светлые гольфы доставали почти до колен. На одной ноге порваны, из дырки торчат грязные пальцы. Обувь отсутствовала, но один перевёрнутый ботинок валялся на заднем фоне. Руки мальчика лежали на коленях, а взгляд был устремлён прямо в объектив камеры. Причём глаза у него были словно не настоящие. Нарисованные что ли…Кириллу фото не понравилось. Он даже захотел вырвать его, потянув за отклеившийся верхний уголок. Но в последний момент передумал, ощутив кончиками пальцев неприятное покалывание, стоило только его коснуться.Брезгливо поморщившись, Кирилл оставил всё, как есть и быстро перевернул страницу.«Дорогой дневник, я так рад, что ты у меня есть. Вечерами мне совершенно не с кем поговорить. Мама допоздна на работе, а отец совсем перестал звонить. Раньше он так не делал. Порой мне становится так грустно из-за этого…. Ребята в школе говорят, отцы всегда так делают после развода. Сначала прекращают с тобой видеться, звонить, а потом и вовсе забывают. Уверен, они врут. Специально выдумывают гадости про папу, чтобы сделать мне больно».Далее шли короткие описания будней Виталика, а вот с девятой страницы на глаза начали попадаться загадочные фразы.Прив ет. Ты исК ал друг а? хоЧешь, Я им ста ну?Я оЧЕнь люб лю игры. Скажи, т Ебе какая Бол ьше нравится?В этих случаях почерк начинал разительно отличаться. Строчки плыли, игнорируя ровную линию разметки, а у букв постоянно менялся размер.На пИши, если Зах очЕшь попроБ ОВать особенную.Взрослую…Кирилл так увлёкся чтением, что не заметил, когда начало смеркаться. Осознав, что школа давно опустела, и что теперь ему ничего не угрожает, мальчик быстро свернул тетрадку в трубочку, чтобы было удобнее нести, с опаской выглянул наружу и, никого не увидев, торопливо покинул своё укрытие. Прежде чем отправиться домой, забежал в школу за курткой и рюкзаком. Где попался на глаза гардеробщицы тёти Маши, успевшей к тому времени сделать влажную уборку и получил серьёзный нагоняй, за оставленные на полу, грязные следы.Позднее, лёжа в кровати, он снова вернулся к просмотру дневника. Примерно с середины тетради, на страницах практически перестал встречаться текст. Вместо мыслей хозяина дневник всё больше демонстрировал его рисунки. Незатейливые. Простым карандашом. Вроде крохотных человечков, машинок. Вымышленных животных. С крыльями, например, или ходящих на двух ногах. Кирилл не любил рисовать и перелистывал «художества» без особого интереса. Одно за другим. Но на одной из страниц задержался, наткнувшись на картинку, надолго приковавшую его внимание.Во-первых, она была нарисована цветными ручками. Во-вторых, над ней, очевидно, поработала рука другого человека. Это виделось довольно отчётливо. Как в плане пропорций, так и в уровне детализации.Качество изображения было высококлассным и являло собой стол с высокими ножками. С закреплённым по центру зубчатым диском. Рядом лежал человек. Подросток. На лице гримаса дикой боли. Он держался за окровавленную руку, в то время как его отрезанная кисть валялась в стороне. Красная лужа, подразумевающая кровь растянулась на половину страницы и немного затекала на следующую. Чуть ниже рисунка жирным шрифтом выделялась надпись.Серый.Частично буквы подтёрлись, но всё же читались легко. Кирилл зацепился взглядом за это слово и долго в него всматривался, пока в недрах памяти, как-то само собой, не всплыло воспоминание о драке. Перед глазами тотчас возник чёткий образ мерзко улыбающегося «Сивого» и, повинуясь мимолётному порыву, парень потянулся к шариковой ручке, лежавшей рядом на журнальном столике. Вместо Е жирно вывел И, а Р заменил на В. Получилось…Сивый.Представив на миг, как его обидчик корчится в муках, как зовёт на помощь, Кирилл ехидно улыбнулся. Следом накатила такая дикая усталость, что глаза принялись закрываться сами собой. Мальчик отложил тетрадь на стол и, удовлетворённый отмщением, расслабленно прикрыл веки.* * *К полудню я сменил Борисыча за рулём. Судя по отметке на карте, что он оставил, путь предстоял ещё не близкий. Мелькнула мысль, что неплохо бы позаботиться о полном баке. И как только на трассе мелькнула вывеска, я без колебаний свернул в её направлении.Сомов последние полчаса сидел с закрытыми глазами. Вроде не спал, но когда я выходил возле заправочной колонки и, по неосторожности громко хлопнул дверцей, он даже ухом не повёл.Заполнив бак, я отправился к кассе. Оплатил картой. Налички с собой было немного, но решил пока не тратить. Пусть полежит ещё. На всякий случай.По ходу купил кофе по акции и пару фасованных бутербродов. На подходе к автомобилю отметил, что Борисыч уже не спит. Более того, с напряжённым выражением лица склонился над магнитолой и что-то увлечённо слушал. Приблизившись вплотную к водительской двери, я захотел было поинтересоваться «что стряслось», сквозь приоткрытое окно, но старик грубо оборвал меня на полуслове:- Тс-с!Несколько опешив от такой реакции, я послушно застыл на месте.«... со слов свидетелей, ученик одиннадцатого класса Сивантьев Евгений Андреевич, находясь в школьной мастерской, без разрешения преподавателя, включил торцевую пилу и самостоятельно отнял себе правую руку чуть ниже локтевого сустава. К сожалению, из-за обильной потери крови, молодой человек скончался до приезда медиков. В данный момент причины столь безрассудного поступка выясняются следователями. Что ещё более ужасно - это не первый случай подобного характера в местной школе. Ровно год назад похожее происшествие также случилось на уроке труда. Возбуждено уголовное дело о халатности преподавательского состава, ответственного за соблюдение техники безопасности. Директор заведения временно отстранён от занимаемой должности. На сегодня это все областные новости к данному часу. После рекламы вас ждёт блок новостей спорта. Сто семь и два - оставайтесь на правильной волне!»Сомов отключил магнитолу.- Что это сейчас было? – задал я старику вопрос, одновременно присаживаясь на сиденье и ставя картонный поднос на панель приборов.- Местные новости.- Ну, это-то я как раз понял. Почему они вас так заинтересовали?В свойственной себе манере Борисыч предпочёл не отвечать. Задумчиво уставился перед собой и с минуту что-то обдумывал. После повернулся ко мне и безапелляционно заявил:- Едем туда.- Вот те нате… Вы серьёзно?- Серьёзней некуда.- И какого лешего, позвольте поинтересоваться, мы там забыли?- Слушай сюда. Свидетели уверяют, что парень перед происшествием начал вести себя странно. Только что анекдоты травил и оп, - Сомов щёлкнул пальцами, - в одно мгновенье изменился. Будто вспомнил о чём-то. Осёкся на полуслове, взгляд остекленел. Медленно развернулся и прямой наводкой побрёл к торцовке. Никто даже и пикнуть не успел, а он себе руку по самое не балуйся оттяпал. Опять-таки, случай не первый. Что-то не так в этой школе - чуйка у меня.- Чуйка? – здесь я и вовсе охренел. – Вроде той, что вчера, с вампиром была?Сомов бросил на меня испепеляющий взгляд, очевидно желая нагрубить, но почему-то сдержался в последний момент. Поиграл только желваками немного и, ограничившись злым плевком в окно, обрезал:- Крюк небольшой совсем, километров шестьдесят. Ерунда. Посмотрим, проверим, да и поедем себе.Допускаю, что стоило ещё поспорить, но старик определённо соображал во всей этой херне куда больше меня. Полагаясь на его опыт, я махом допил остатки кофе и со словами «ладно, как скажите», послушно вставил ключ в замок зажигания.***Миновав дорожный знак с названием «Сойкино», наш тандем первым делом отправился в школу. Мне пришла в голову идея опросить свидетелей под видом журналистов районной газеты. Не сказать, что Сомов её прям одобрил. Но, за неимением лучшего варианта, согласился, и даже ради этого переоделся в строгий, серый костюм. Как оказалось, его, вместе с другой своей одеждой, он всё это время бережно хранил в багажнике. А вот от предложения выбрать что-нибудь для себя, я вежливо отказался. Ограничившись покупкой свежей футболки на местном, стихийном рынке возле парковки одного из вездесущих супермаркетов.Заместитель школьного директора, запуганная следствием, так сильно нервничала, что даже не стала настаивать на документах, якобы случайно забытых в машине. Попробовала сопротивляться, ссылаясь на опечатанное место происшествия и наказ полиции никого туда не пускать. Но после того как Борисыч клятвенно пообещал осветить в одном из будущих номеров, намечающийся в школе конкурс талантов (о котором он сам узнал за минуту до этого, из стенгазеты), женщину как подменили. Недолго помявшись для вида, она всё же поддалась. Правда, с условием. С учениками разговаривать в её кабинете, в её присутствии и исключительно на переменах. Дабы не отвлекать и без того шокированных детей от важных учебных занятий. Возражать никто из нас, естественно, не стал и уже на следующем перерыве мы встречали первых представителей девятого «Б» в приёмной директора.В основном одноклассники погибшего не рассказали ничего нового помимо того, что мы и так услышали в новостях. Мол, обычный парень, как и все. Да, частенько дрался. Курил. Бывало пил пиво в роще за школой. Из троек не вылазил, но и конченым тупицей не был. В тот день так вообще грозился сбежать с последней пары и то, что пришёл на урок многих удивило. С чего вдруг к станку направился, никто толком не понял. Единственное отметили, что поведение его в тот момент резко изменилось. Он стал каким-то заторможённым, вялым. Глаза помутнели. Но, если честно, и этому значения особого никто не придал. Потому как:«Он уже бывал в школе пару раз в таком состоянии. Ну, вы понимаете, да?»Признаться, мне эта игра в следователей жутко не нравилась. Мало того, что, совершенно точно, была противозаконной, так ещё и по факту не принесла ни одного более-менее разумного объяснения произошедшему. Я уже готовился высказать Борисычу всё, что думаю о дурно пахнущей затее и пустой трате времени, как вдруг один из учеников случайно обмолвился, что погибший водил дружбу с представителем местной «золотой» молодёжи. И что совсем недавно они вместе с другим учеником – Максимом Лосевым - знатно отделали тихого паренька из седьмого «А». Предположив, что у столь близких друзей Сивантьева пролить свет на причины странного поведения товарища шансов больше, чем у остальных, мы попросили на следующей перемене пригласить именно их. Но оказалось, что ни один, ни второй сегодня в школу не пришли. Тогда мы попросили отыскать того самого тихоню. И какого же было наше удивление, когда выяснилось, что и он отсутствовал на занятиях.- А вот это уже интересно. – Заключил Сомов, стоило нам остаться в кабинете наедине. – Совпадение довольно странное, не находишь?- Ну, вообще-то нет. Мало ли кто в школу не пришёл. Заболели, может, одновременно?- Да нет, не скажи. От всей этой истории за версту говном несёт. Ладно. Чего-то нового мы здесь уже вряд ли услышим. Поступим так. Ты давай в машину дуй. А я у однокашников адреса этой троицы узнаю. Прокатимся до них и если там также пусто, плюнем на эту историю и со спокойной душой поедем дальше.***Когда мы припарковались возле дома Лосева, водитель «скорой», что на тот момент стояла у второго подъезда, уже закрывал заднюю дверь бело-красного фургона. А вокруг машины столпилось человек двадцать, которые что-то живо обсуждали.- Та-а-а-к… - протянул старик, глуша двигатель, - чует моё сердце, хреновый нас ожидает «поворот».- Да ладно вам, жути нагонять, Иван Борисович. Сейчас всё выясним.Я вышел из машины и, сунув руки в карманы джинсов, с непринуждённым видом вклинился в самую гущу событий.- Ой, батюшки, он же мальчишка совсем… ужас, что делается.- Говорят, батька его по пьяни руки распускал. На парне живого места не было.- Мало ли что говорят. Он и сам не подарок рос. Этот ваш мальчишка. Вон давеча, Сашку Ветрова прямо во дворе седьмого дома избил. Посреди бела дня. Бедняжку мать потом на такси в травму возила. Шесть швов наложили.- Да ты что! Кошмар какой… А участковый-то наш куда смотрит?- Бабулечки, родненькие, постеснялись бы. Какой не какой, умер он, – вмешался водитель, оборвав разглагольствование местных и неодобрительно покачал головой. – О нём теперь либо хорошо, либо никак.- Простите, а не подскажете, что, собственно, случилось? – состроив максимально взволнованное выражение лица, решился, наконец, и я подать голос.- Что, что? – обернулась ко мне знакома Сашки Ветрова, - повесился малец. Не иначе папка-зэк до ручки довёл. А бедняжке бы жить да жить…Вот тебе и поворот. Два друга и оба умерли с разницей меньше, чем в сутки. Паранормальным, конечно, назвать это было пока ещё сложно. Но и для обычного совпадения выглядело, пожалуй, чересчур. Неужели Сомов был прав, и в посёлке творилось нечто странное? Риторический вопрос. Который, однако, не преминул зародить во мне зерно сомнения…Благодарно кивнув случайной собеседнице и покружив для отвода глаз возле подъезда ещё с минуту, я торопливо вернулся к машине.- Удивительное дело, Иван Борисович, - начал я, плюхнувшись на пассажирское кресло, - Лосев тоже покойник. С той лишь разницей, что в его случае - самоубийство. Повесился.- А я тебе говорил, молодой - чуйка у меня!- Ну… - засомневался я, – всё же, на мой взгляд, с выводами вы немного спешите.- Это с какой стороны посмотреть. Может и спешу. Да только в нашем с тобой случае, куда важнее - не опоздать. Пристегнись, едем к Платонову.***Двухэтажный дом семьи Платоновых располагался на самой окраине посёлка. Совсем недалеко от федеральной трассы. Высокий кирпичный забор открыто намекал на солидный статус хозяев, и надёжно скрывал их внутренний быт от любопытных глаз проезжающих. Прямо посередине возвышались резные ворота. Сомов съехал на обочину с противоположной от них стороны дороги и, выключив зажигание, принялся с интересом разглядывать витиеватые хитросплетения металлических прутьев.- Ну и какой план? – напомнил я о цели нашего визита, когда уже отчаялся услышать его замысел.- Очень простой. Я у ребят в школе телефон его взял. Сейчас позвоним и попросим выйти. Скажем, что…Не успел Борисыч договорить, как к врезанной в металлические ворота, калитке, с внутренней стороны двора подошёл белокурый парнишка, лет четырнадцати. В спортивной ветровке. Искусственно состаренных, местами надорванных, синих джинсах и белых, с чёрными вставками, кроссовках. На плече у него болтался школьный рюкзак.- Бывает же такое, - Сомов удивлённо приподнял брови, - на ловца и зверь бежит!Распахнув калитку, Николай лениво прошёлся по каменной дорожке, ведущей к проезжей части. Остановился возле края дороги. Достал из рюкзака наушники со смартфоном. Со скучающим выражением лица уткнулся в экран.- Похоже, маршрутку собрался ждать?- Или такси…- Пошли тогда, пока не уехал? – я приоткрыл дверь.- Подожди. Не спе-ши, – почему-то по слогам протянул Сомов. - Понаблюдаем ещё.- Да чего тут наблюдать? У нас что, времени вагон?- Уедет и мы за ним. Не упустим, не бзди. А пока сидим. Не нравится мне всё это…- Опять чуйка? – съязвил я, намеренно громко хлопая дверью.- ***йка.Театрально закатив глаза, я снова повернулся в сторону парня. Он по-прежнему безотрывно изучал содержимое телефона. И вдруг… отстранился. Медленно поднял голову, исподлобья посмотрев прямо на меня. Встретившись с ним взглядом, я испытал необъяснимое чувство неприязни, что-то до тошноты отталкивающее и неловко вздрогнув, отвернулся. При этом успел вскользь захватить отражение зеркала заднего вида. Достаточно, чтобы увидеть, как из-за поворота дороги показалась кабина грузового тягача.В груди неприятно кольнуло плохим предчувствием. Я взволнованно перевёл взгляд обратно на парня. Он вернулся к созерцанию мерцающего экрана и невозмутимо, раз за разом, смахивал большим пальцем транслируемые устройством, изображения. Вот только…Теперь он был не один!Из-за спины мальчишки выглядывал второй подросток. В пиджаке не по размеру, явно пошитому на взрослого, широкоплечего мужчину. И коротких шортах на голое тело. Открытые участки кожи имели синюшно-багровый цвет, а в тёмных провалах глазниц, от краёв которых в разные стороны расползались паутины чёрных вен... отсутствовали глаза.Боковым зрением я заметил поравнявшийся с забором большегруз.Мёртвый мальчик злобно оскалился, а Платонов качнулся, как от удара в спину. Рефлекторно сделал пару шагов вперёд, в попытке сохранить равновесие, сам того не желая, он одной ногой вступил на асфальт.Мои веки сжались даже раньше, чем я осознал произошедшее.Послышался громкий визг тормозов. Глухой удар. Сомов, не раздумывая выскочил из машины. В следующую секунду, очнувшись от мимолётного шока, распахнул дверцу и я. Вместе мы опрометью бросились на помощь.Парень неподвижно лежал на обочине в нескольких метрах от места столкновения. Из кабины грузовика, выехавшего в процессе торможения на встречную полосу, вывалился очумевший мужик в растянутых спортивных штанах и засаленной футболке. Испуганно вытаращив глаза, он в голос завопил:- Я не успел! Он внезапно шагнул. Я просто не успел!- Звоните в скорую, быстро! – скомандовал Сомов, пробегая мимо.Добравшись до парнишки, мы первым делом проверили пульс, дыхание. Вроде был ещё жив, но дышал тяжело, прерывисто. Остекленевший взгляд смотрел в никуда, а под головой медленно растекалась лужица крови.У меня возникло острое желание поднять его на руки, отнести в машину и, как можно скорее, доставить в больницу. Я даже склонился, вытягивая вперёд руки, но Борисыч грубо остановил меня, уперевшись ладонью в грудь.- Сдурел?! Трогать нельзя. Что если позвоночник травмирован?- Твою мать! Твою мать! – чуть не подпрыгнув, заорал я в ответ, растерянно кружа на одном месте. - Вы покойника видели? Это он его толкнул, видели?!- Да видел, конечно. Не ори!Ага, как бы не так! Вид раненого ребёнка буквально выкручивал нервы до предела, напрочь лишая самообладания. Не зная, куда деть дрожащие от волнения, руки, я тупо схватился за голову и принялся беспомощно расхаживать туда-сюда.– А что тогда делать-то?!- Ничего! В звонок вон, позвони, сходи. Может, дома кто есть.Повторять дважды не пришлось. Я пулей метнулся к воротам, но, сколько бы не нажимал на кнопку вызова, мне никто так и не ответил.В конце концов, раздражённо пнув по металлической поверхности, я засобирался обратно, но именно в тот момент в поле зрения попал ещё один паренёк. Он испуганно выглядывал из-за угла забора, и в отличие от того, кто толкнул Платонова, был, очевидно, жив. Мальчишка заинтересованно следил за нашими действиями, но когда понял, что я его заметил, резко исчез из виду.Предположив, что он стал невольным свидетелем аварии, я посчитал нужным догнать его. Убедиться, что он в порядке и ему не требуется помощь. Но стоило добежать до угла, обнаружил парнишку сидящим прямо на траве и рыдающим навзрыд.- Я не хотел… не хотел, чтобы так вышло! – твердил он одну и ту же фразу. А осознав, что больше не один, поднял заплаканные глаза и с мольбой посмотрел на меня. – Это не я! Я не рисовал. Это всё он! Он говорил, это просто игра! Что это всё ради шутки! Помогите, прошу вас. Я просто не знаю, что мне теперь делать…***Скорая приехала быстро. Не заставили себя ждать и инспекторы ДПС. В то время, пока врачи оказывали Платонову первую помощь и готовились везти в реанимацию, сотрудники опросили нас, как свидетелей, и сразу, стоило закончить процедуру оформления ДТП, отпустили.Между делом мы с Сомовым успели внимательно выслушать объяснения Кирилла. Так мальчишка представился. И должен заметить, даже с учётом того, что и сам много чего насмотрелся за последние пару дней, я всё равно прилично охренел.С его слов, все трое стали жертвами некоего мёртвого мальчика, чей дух живёт в дневнике. Общей тетрадке, случайно обнаруженной Кириллом в заброшенном сарае. Выходило так, что нарисованные на её страницах, события, призрак осуществлял в реальной жизни, представляя данное занятие некой «весёлой» игрой. То, что всё происходит на самом деле, мальчуган заподозрил лишь после того, как узнал о самоубийстве Лосева. Но так как авария с Платоновым уже была им проиллюстрирована, не придумал ничего лучше, как отправиться к дому Николая, в надежде опровергнуть страшную догадку. Либо в противном случае помешать тому приблизиться к автодороге.- Я думал, успею. Предупрежу. Придумаю что-нибудь, чтобы не пустить. И тогда ничего не случится. Прибежал, а тут… - бедняга обхватил голову руками и снова безудержно разрыдался.Если лично я ещё только привыкал ко всей этой сверхъестественной дури и посему терзался определёнными сомнениями, то Сомов, не задумываясь, принял слова пацана на веру. Обосновав ему, что мы якобы из специальной секретной службы правительства, где нашей работой является борьба с подобными потусторонними вещами, потребовал у парнишки немедленно отдать злосчастную тетрадь.- С собой у меня её нет. – Мгновенно успокоившись, проговорил парень с отдельными нотками восторга. Видимо, приняв нас за кого-то вроде братьев Винчестеров из телека. - Она дома осталась.- Значит, полезай в машину. – Строго распорядился Иван Борисович. - Да поживее. Не хватало, ещё какой-нибудь малахольный додумается порисовать…***Жил Кирилл в одной из однотипных, панельных пятиэтажек, которых в посёлке насчитывалось порядка десяти. Мы высадили его около нужного подъезда и принялись ждать возвращения с тетрадью. Однако прошла минута, затем следующая, а парень так и не появился.- Кстати, спросить хотел. Что вы собираетесь с ней делать? – нервно подёргивая ногой из-за затянувшегося ожидания, поинтересовался я у Сомова. – С тетрадью этой?- А ничего. С собой заберём и всё. Покажем знакомцу моему. Подозреваю, фото, что пацан не смог вырвать, либо проклято, либо имеет какое-то отношение к неприкаянному духу. Вот тот и проказничает, сучёныш такой. По уму бы, конечно, сжечь, да и дело с концом. Но я вот о чём подумал. Тёмная энергия, что в карточке заключена, вполне способна нам службу толковую сослужить. Если, конечно, с умом к вопросу подойти.- Это вы про взаимодействие с ТОЙ стороной сейчас?- Ну, а о чём ещё? Мы же с тобой сюда не на экскурсию ехали, верно? Перед нами вполне конкретная задача стоит. Словить кого-то из этих тварей. Вот и давай её придерживаться.Перед уходом мальчик предупредил, что живёт на первом этаже. Всё то время, пока мы ждали, я периодически посматривал на окна его квартиры, подсознательно ища в них какое-нибудь движение. Но так никого и не увидел.- Может, всё-таки стоило с ним пойти? – обратился я скорее к самому себе, чем к Сомову, начиная по этому поводу всерьёз беспокоиться.- Ещё чего. Не хватало какие-нибудь сердобольные бабки распереживаются из-за пацана и двух взрослых мужиков, вошедших за ним в квартиру. Полицию с дуру вызовут. Не кипишуй. Вернётся он. Никуда не денется.Но «не кипишевать» не получалось.Рассчитывая хотя бы немного отвлечься, я открыл окно, предварительно сунув в рот сигарету. Прикурил. Раз в двадцатый, наверное, посмотрел на окна Кирилла. Картина сохранялась прежняя. Две бордовые шторы по бокам и широкая полоска белой тюли посередине. Тишь да гладь. Никакого, даже крохотного намёка на присутствие кого-либо внутри квартиры.Хотя постойте…Вот же. Справа. Край одной из занавески едва заметно колыхнулся. Как если бы там только что кто-то стоял и резко отошёл внутрь комнаты… Кто это? Кирилл? Если он, зачем ему так странно себя вести? Он же знает, что мы его здесь ждём… Или всё-таки показалось?Забыв про сигарету, я интуитивно продолжил следить за занавеской. Даже невольно подался вперёд, чтобы лучше видеть.Какое-то время, недолго, ткань оставалась неподвижна. Но затем полотно белой тюли едва заметно шевельнулось, натянулось и плавно выгнулось вперёд, планомерно принимая очертания лица подростка. Оно сначала просто «смотрело» прямо, а потом медленно повернулось в мою сторону, слегка наклонившись на бок и… плотоядно улыбнулось.Мои глаза полезли из орбит. Я готов был поклясться, что непосредственно за занавеской было пусто. Однако отрицать, что сейчас сквозь неё на меня смотрит лицо подростка, я тоже не мог.- Борисыч… - с трудом выдохнул я. – Смотри!- Вижу… вот говорил же тебе, чуйка у меня!Сомов потянулся к заднему сиденью, нащупывая спортивную сумку.- Поступим так. Выходи и двигай в подъезд. Я следом. Без меня в квартиру не суйся, понял?Я согласно кивнул и, не сводя с призрака ошарашенных глаз, осторожно приоткрыл дверь. Успел даже выставить одну ногу наружу, когда по правую руку внезапно зазвучал голос Кирилла, мгновенно выдернувший меня из своеобразного ступора. Я ошарашенно уставился на парня, а когда вновь обернулся к окну, ткань уже приняла своё естественное состояние. Вытянулась и распрямилась.- Вот, – улыбаясь, пацан протянул свёрнутую в трубочку, общую тетрадь. – Пожалуйста, пообещайте, что она больше никому не причинит вреда.Сомов, с сумкой на плече, успел обойти машину, но обнаружив парнишку, не растерялся. По-доброму подмигнул ему и сделал вид, что планировал убрать сумку в багажник.- Обещаю. – Скомкано пробубнил я, принимая у Кирилла тетрадь и одновременно втягиваясь обратно в салон. Прежде чем окончательно закрыть дверь, поинтересовался. – Ты извини, мы спешим. Уверен, что с тобой всё в порядке? Может, матери позвонить? Чтобы отпросилась, присмотрела за тобой? Шутка ли, такое пережить…- Не нужно, спасибо. Я нормально. Честно. Вы только, прежде чем уехать, на один вопрос мне ответьте. В том, что произошло, моей вины ведь нет?- Конечно, нет. Скажу больше - то, что ты старался всё исправить, дорогого стоит.- Правда? Ну, раз так, тогда у меня вообще всё прекрасно!- Что же, – с изрядным облегчением улыбнулся я, – отлично! Рад за тебя. Бывай. Береги себя.Захлопнув дверцу, я повернулся к Сомову. Молча продемонстрировал тетрадь. Старик удовлетворённо кивнул. Двигатель заурчал, и машина на малой скорости покатилась по двору вдоль пятиэтажки. Все это время я наблюдал за удаляющимся парнишкой в боковое зеркало. Пока мы не заехали за угол, он не сходил с места, провожая нас взглядом. Но за секунду до того, неожиданно поднял правую руку вверх и медленно помахал нам, будто прощаясь. Мне даже показалось, что он в тот момент на его лице играла улыбка. Вроде той, что проявилась на занавеске… Хотя на таком расстоянии, конечно, могло и привидеться. В любом случае получилось жутковато. Мотнув головой, я устало растёр лицо ладонями, желая избавиться от дурацкого наваждения. После глубоко вздохнул, окончательно расслабляясь, и полностью перевёл внимание на дорогу.***Миновав знак с перечёркнутым названием «Сойкино», Сомов направил машину к трассе. Я же, испытывая внезапный приступ любопытства, принялся листать дневник. Текст, текст, детские рисунки. Ага. А вот и «Сивый», лежащий в луже крови. Лосев, висевший на верёвке и перевёрнутая рядом табуретка. На следующей странице тягач с кривыми буквами «Камаз» на передней части кабины. Под колёсами неясное месиво из одежды и человеческих конечностей. Опять-таки лужи крови. Охренеть, конечно, художества…Так, стоп.Платонов должен был стать последним, но лист с изображением его гибели совершенно точно был продавлен грифелем и с противоположной стороны. Какого… там что, ещё один рисунок?!От одной этой мысли у меня перехватило дыхание. Примерно догадавшись, что за изображение могло ждать на обороте, я через силу заставил себя перевернуть страницу…- Ну, что там, молодой? Чего затих-то? – голос старика вырвал из временного оцепенения, вынудив поднять от тетради встревоженный взгляд. Не поворачиваясь к нему, я ошеломлённо уставился на дорожное полотно. В это время рисунок, что стоял перед глазами, начал штришок за штришком визуализироваться впереди, постепенно обретая реальные очертания и краски.Невдалеке, метров сто, может, больше, поперёк шоссе моргала аварийкой, отечественная легковушка. От неё, к нам навстречу, трусцой двигался мужчина, совершая круговые движения руками. Задняя дверь машины была открыта. Внутрь салона склонилась женщина.На висках проступил холодный пот. Онемевшие пальцы разжались, роняя тетрадку на пол. Увиденное впереди породило во мне настолько непередаваемый ужас, что я отчаянно завопил:- Тормози!!!Сомов рефлекторно ударил по педали тормоза, но эффекта не последовало. Он повторил удар. Раз. Второй. Третий. Но машина продолжала двигаться с прежней скоростью. Более того, вскоре стрелка спидометра и вовсе пошла вверх!- Тормозов нет! – прорычал Борисыч, хаотично прожимая клаксон, оглашая округу низкочастотным воем.В то же время мужчина на дороге испуганно замер. Опустил руки. Затем обернулся к женщине, стал что-то громко кричать. Не добившись желаемого, сорвался на бег в обратном направлении. Женщина, на тот момент уже забрав что-то в салоне, распрямилась и, с непонимающим выражением лица, обернулась на его крики. В руках она держала детскую переноску…- Сворачивай, чего ты ждёшь?!- Не могу, заклинило!Без раздумий, я вцепился в руль, упёрся ногой в «торпеду» и изо всех сил потянул на себя. Но как мы не старались, как не хрипели от напряжения, тот и не думал поворачиваться.Краем глаза я заметил движение в зеркале заднего вида и невольно бросил туда короткий взгляд.В зазеркалье нас было трое!Сомов, мёртвой хваткой вцепившийся в руль. Я, уперевшись ногами в «торпеду», тянущий заклинившее рулевое колесо на себя. И он…Голова мёртвого мальчика торчала прямо из спинки кресла, над правым плечом Борисыча. Неестественно длинные, худые руки тянулись к рулю прямо сквозь тело старика и без особых усилий удерживали его в одном положении. Лицо призрака было искажено гримасой ненависти. Уголки рта искривлены в довольной ухмылке.До столкновения оставались считанные секунды и, не придумав ничего лучше, я с силой дёрнул «ручник» на себя. Раздался скрежещущий звук, визг резины. Машину повело сначала в одну сторону, затем в другую. Занесло. Передние колеса хватанули обочину и, крутанувшись вокруг своей оси, автомобиль, подчиняясь силе инерции, завалился в кювет и, несколько раз перевернулся, ломая повстречавшийся на пути ветки придорожного кустарника…***Неизвестно, как долго я был без сознания, но когда в следующий раз открыл глаза, понял, что машина лежит на траве, среди деревьев. Опрокинувшись на крышу. Сомова рядом нет, а дверь с его стороны открыта нараспашку. Видимо, пришёл в себя раньше и сумел выбраться самостоятельно. Молодец старый. А вот я такой трюк проделать не смог.Голова раскалывалась, как после сильного удара. По правой щеке сочилась кровь. Видимость была плохая, словно в тумане. Дышалось тяжело, короткими вдохами. Сделать глубокий попросту не получалось. Что-то неприятно давило в боку. Я попробовал отстегнуть ремень, но первое, маломальски конкретное движение, отозвалось резкой болью в районе рёбер. Осознав, что самостоятельно освободиться мне не удастся, рискнул позвать на помощь старика.Вышло не очень громко, но позади машины вскоре послышались быстрые, приближающиеся шаги. Боковым зрением я уловил тень, склонившуюся возле двери. Следом та открылась, и кто-то принялся судорожно отстёгивать ремень безопасности. Я был уверен, что это Борисыч, поэтому, когда услышал незнакомый мужской голос, инстинктивно напрягся:- Потерпите немного, я сейчас вас вытащу. Не волнуйтесь, всё будет хорошо. Жена уже позвонила в скорую. Уверен, они скоро приедут.Из-за нескончаемых болевых ощущений, процесс освобождения показался вечностью. Так что когда я, наконец, оказался снаружи, то испытал поистине непередаваемое облегчение. В голове по-прежнему нещадно гудело, но картинка перед глазами уже начинала обретать конкретные очертания.Выяснилось, помог мне тот самый мужчина с дороги. Он без конца что-то тараторил, пока не вытащил меня и не прислонил спиной к кузову автомобиля, да только я мало, что понимал. Закончив с моим обустройством, он подложил мне под голову какую-то тряпку и выпрямился во весь рост. Как я понял, намереваясь посмотреть аптечку в машине. Чтобы остановить кровь.Резво развернувшись в сторону багажника, мужчина сделал череду шагов в том направлении. Но непосредственно возле, растерянно замер, неожиданно столкнувшись нос к носу с Сомовым. Никто из нас двоих не заметил, когда старик появился. Он будто из-под земли вырос. Сквозь мутную пелену, ещё частично застившую глаза, я услышал звук глухого удара, короткий стон. А после, оказавший мне помощь, незнакомец, рухнул на землю, как подкошенный.- Иван Борисович, что… что происходит? – через силу просипел я, почувствовав неладное и интуитивно отодвигаясь в противоположную от него, сторону.Сомов не ответил. Просто пошёл на меня. Неуклюжей, с прихрамыванием, походкой. И вот почему. Его правая нога была неестественно вывернута, из-за чего ему в буквальном смысле приходилось волочить её за собой. Вид у старика был потерянный. А движения механические, будто он не понимал, что делает и лишь подчинялся чьим-то указаниям. Вроде кукольной марионетки. Но больше всего меня напугало сверкнувшее на солнце, частично окровавленное, лезвие ножа. Крепко зажатого в его левой ладони.Теперь стало ясно, почему упал незнакомец. А ещё, что угрожающее поведение старика, определённо, не предвещает ничего хорошего и мне. Нужно было как-то реагировать. Причём срочно.Я принялся отползать обратно к распахнутой двери, рассчитывая укрыться в салоне. Но из-за нестерпимой боли в боку, продвинулся совсем чуть-чуть. От безысходности заозирался по сторонам, рассчитывая найти какой-нибудь предмет для самозащиты. Камень там или палку. Ничего такого поблизости не увидел, но в процессе наткнулся на обложку тетради, торчавшей из-под примятой травы. Судя по всему, она зацепилась за одежду или обувь, когда меня вытаскивали из машины, и сейчас лежала совсем рядом. От меня требовалось лишь руку протянуть.Сомов уже был в двух шагах. Его глаза, необъяснимым образом лишившись зрачков, представляли собой два серых, цвета мутного льда, безжизненных круга. Как и выражение лица в целом, они источали исключительно безграничную ненависть и желание убить. Вот только сломанная нога не позволяла передвигаться быстро и, похоже, лишь благодаря этому я всё ещё оставался жив.Догадаться, что старик одержим, большого труда не составило. За последние дни я насмотрелся достаточно, чтобы не удивляться чему-то подобному. Поэтому быстро перебрав в уме небогатый арсенал по борьбе со сверхъестественным, выбрал самый простой и принялся судорожно обстукивать карманы в поисках зажигалки. Обнаружив, вытащил наружу, одновременно потянувшись к дневнику. Вместе с этим, вдоль грудной клетки пронеслась такая волна боли, будто меня изнутри резанули ножом. Я вскрикнул, чудом удержавшись в сознании, но всё же сомкнул пальцы на измятой бумаге.Стоило этому произойти, старик встал, как вкопанный. Проследил взглядом за моей рукой и, наткнувшись на тетрадь, изменился в лице. Его глаза сверкнули яростью. Кожа посерела, натянулась и плотно облепила скулы. Рот распахнулся в немыслимой для обычного человека, ширине. Окружающие звуки враз потонули, поглощённые истошным воплем ненависти и жажды крови. Борисыч упал на колени. Встал на четвереньки и, словно животное, в несколько коротких бросков преодолел разделявшее нас, расстояние.Судя по всему, он намеревался в первую очередь добраться до дневника, но мне повезло. Я схватил тетрадь раньше. Машинально притянул к себе, лишая возможности перехватить и крепко прижал к груди.Источая визгливый ор, от которого закладывало уши, старик мгновенно сменил направление атаки, паралелльно занося над головой кинжал для удара.В попытке защититься, я схватил тетрадь второй рукой. Выставил перед собой, инстинктивно отстраняя голову и выворачивая её в бок. Лезвие воткнулось прямо по центру. Без сопротивления прошло все листы насквозь. И ещё бы чуть-чуть, вонзилось мне прямо в глазницу. Но вместо этого, неожиданно замерло, едва коснувшись острым кончиком поверхности века…Сомов замолчал. Резко. Внезапно. Будто ему с силой вогнали в рот кляп.Непонимающе вылупился на тетрадь и с десяток секунд смотрел на неё не отрываясь. Затем испуганно разжал пальцы. Попятился назад. Его тело затрясло в эпилептическом припадке. Голова принялась мотаться из стороны в сторону, словно резиновый мяч и в какой-то момент безвольно откинулась назад. Кожа старика натянулась ещё сильнее, обтягивая кости, повторяя каждый, даже крохотный изгиб. Глаза полезли из орбит, через раскрывшийся в мучительном стоне, рот, наружу повалил густой чёрный дым.Всё это действо длилось не больше минуты. А когда закончилось, старик обессиленно опустил голову на грудь и затих.Тяжело дыша, я отложил дневник в сторону. Приподнявшись на локтях, взволнованно позвал:- Борисыч? Иван Борисович, вы меня слышите?Сомов нехотя приподнял голову. Устало открыл глаза, обратив на меня рассеянный, отсутствующий взгляд. Наморщил лоб, словно пытался о чём-то вспомнить. Вроде бы даже хотел что-то спросить, но внезапно, его опередил женский голос:- Эй, ты!Обернувшись на выкрик, я увидел женщину, которую мы чуть не сбили на дороге. Растрёпанная, вся в слезах, она стояла в шаге от нас, стискивая в руках баллонный ключ. Сомов тоже вяло повернулся. Прищурился, фокусируя взгляд, и уже в следующий миг рухнул прямо на меня, потеряв сознание от хлёсткого удара по лицу.Отбросив ключ в сторону, женщина тут же направилась ко мне. Насколько смогла, приподняла бесчувственное тело старика и помогла выбраться. Толкаясь ногами, работая локтями, я всё это время помогал ей, как мог.Как только освободился, первым делом отыскал глазами выроненную зажигалку. Дрожащими от напряжения, руками, поднял её и протянул вместе с дневником обескураженной женщине. Окружающие меня звуки уже терялись где-то на втором плане, а глаза планомерно застилала стена тумана. Чувствуя, что ещё немного и окончательно отключусь, я тихо прошептал:- Сожгите… прошу.***Сознание вернулось благодаря яркому свету, бесцеремонно бьющему прямо в глаза. Я вяло приоткрыл тяжёлые веки и обнаружил, что лежу на кровати, в просторном, светлом помещении. Вероятнее всего в больнице. Потому как вокруг было расставлено различное медицинское оборудование и предметы мебели, обычно свойственные лечебным учреждениям.Что же, вполне предсказуемо.Как и то, что рано или поздно, рядом просто обязан был появиться человек в полицейской форме.- Доброго дня, Игорь Витальевич. – Поздоровался мужчина, обнаружив на себе мой испытующий взгляд. Он сидел в кресле напротив, и по его довольной физиономии легко угадывалось, что только и ждал, когда я проснусь.– Не волнуйтесь, вы сейчас находитесь в одной из частных клиник города N. Здесь вам ничего не угрожает. В плане здоровья – тоже порядок. Два ребра, правда, сломано. Но это так, ерунда.- Со мной в машине ещё один человек был. Сомов его фамилия, что с ним?- Иван Борисович? Ну-у, его ситуация посложнее вашей будет. Но, смею заверить, старик совершенно точно выживет. Учитывая, через что ему пришлось пройти, это, поверьте, большая удача.Мужчина поднялся со стула, машинально оправив китель.- Кстати, меня зовут Павел. Павел Кожевников. Служу в полиции, как вы уже, наверное, догадались. В звании майора. Вне службы вожу дружбу с Сомовым. – Он немного наклонился, чтобы мне было удобнее, и мы обменялись рукопожатием. После снова вернулся в кресло. - Игорь Витальевич, ходить вокруг да около, особого смысла не вижу. Поэтому, сразу перейду к сути. Старик вёз вас ко мне. Я в курсе про вашу пропавшую дочь. И про то, что случилось после. А самое главное, в состоянии многое объяснить.Майор сделал многозначительную паузу, видимо, оценивая мою реакцию. Я же, в свою очередь, воспринял его слова спокойно.- Допустим. Со мной столько всякой хрени произошло, что я теперь чему-то вряд ли удивляюсь. Правильно понимаю, погоны это так, для отвода глаз?- Отчасти. Благодаря службе, я обладаю доступом к различного рода информации. Порой даже секретной. А в нашем деле это играет немаловажную роль.Мне захотелось сесть и, приподнявшись на локтях, я облокотился на спинку кровати. Немного поёрзал, добиваясь максимально удобного положения. После спросил:– Значит, про ведьму и то, что она нагородила, тоже знаете?- В общих чертах, старику пока тяжело говорить.- И? Что-то удалось выяснить?- Игорь Витальевич, - Павел устало вздохнул и расстегнул пуговицу воротника рубашки, одновременно ослабляя галстук, - давайте так. Для начала я поделюсь с вами некоторой информацией, а уже после мы вернёмся к вашему вопросу, хорошо?Я согласно кивнул.- Отлично. Тогда ответьте мне, пожалуйста, на один вопрос. Вы когда-нибудь слышали о таких существах, как нефилимы?- Нет, а что? Они имеют какое-то отношение к похищениям?- Имеют. Причём самое прямое. Краткая справка. Бытует несколько версий происхождения нефилимов. Одна из них, что они являются потомками земных женщин и низвергнутых с небес ангелов. Она же – единственно верная.В виду своей бесславной истории, нефилимы слыли существами мстительными, беспрестанно грезящими отмщением за унижение своих прародителей. Обладая по сравнению с людьми, недюжинной силой и высоким ростом, они откровенно презирали человечество. Нередко убивали ради забавы, калечили детей и с удовольствием насиловали женщин. Всячески игнорировали божьи заповеди и использовали любую возможность, чтобы настроить любимое творение Господа против него самого. Однако иногда среди них встречались и те, кто относился к людям с теплотой. Таких, правда, было немного и о них мало, что известно. Но факт остаётся фактом.Так или иначе, настал день, когда человечество объявило охоту на исполинов. По итогу не только уничтожив их физически, но и сделав всё необходимое, чтобы навсегда стереть любое документальное упоминание о потомках падших ангелов на Земле.Вы, наверное, думаете, зачем я вам всё это рассказываю? Игорь Витальевич, есть предположение, что ваша дочь, собственно, как и вы сами, как и Сомов с внуком и другие семьи похищенных детей, принадлежите к родовым ветвям нефилимов. Каким образом удалось выжить именно вашим предкам и сколько всего сохранилось ветвей, мы точно не знаем. Но из тех, кого нам удалось обнаружить и отследить, ваша одиннадцатой будет.- Однако… - несколько ошеломлённо прошептал я, усердно пытаясь осмыслить его последние слова, - вам-таки удалось меня удивить… и, по-вашему, детей крадут не просто так, а потому что они из рода, как вы сказали, нефилимов?- Стопроцентно утверждать не могу. Но некоторые события, произошедшие за последние два года, вкупе с похищением вашей дочери, эту гипотезу косвенно подтверждают. Мы полагаем, для некоего обряда. Но какого именно, ещё предстоит выяснить.- Кто это «мы»?- Сообщество единомышленников, уже не одну сотню лет борющихся со злом. С порождениями тёмной стороны этого мира. Мы хотим предложить вам примкнуть к нам. Вы обладаете кое-каким опытом, нашли общий язык со стариком, а это немногим удавалось, и, что немаловажно, запредельной мотивацией. Взамен, обещаем сделать всё, чтобы помочь вам в поисках вашей дочери.От обилия обрушенной на меня информации начала болеть голова. Помассировав виски кончиками пальцев, я криво усмехнулся.- Вы на полном серьёзе считаете, что от такого, как я, будет толк? Сомов бы с вами поспорил…- Игорь Витальевич, вы даже не представляете, какая сила может быть скрыта внутри вас. От вас лишь требуется пробудить её. Если удастся, вы сможете противостоять любому порождению мира Тьмы.- И вы знаете, как это сделать?- У нас практикуется одна процедура. Что-то вроде «крещения». Мы в обязательном порядке организовываем новым сотрудникам прямое столкновение с нечистью. Что позволяет нам, отделить, скажем так, зёрна от плевел. А испытуемому, окончательно уверовать в свои возможности и, тем самым, покончить с оставшимися сомнениями. Если таковые, конечно, будут иметь место на тот момент. Существует ещё вероятность героически погибнуть, – Кожевников театрально поднял руки вверх, – но тут уж, как говорится, на всё воля божья.- И что, Сомов тоже проходил через это ваше «крещение»?- Естественно. Я же сказал, процедура обязательна для всех.Да уж – охотник за нечистью… в моём случае звучит, как оскорбление самих охотников. Но, как бы там не было, я уже давно для себя всё решил.- Хорошо, я согласен. И когда это ваше «крещение» произойдёт?- Сразу, как только залечите травму. – Майор поднялся с кресла, всем своим видом давая понять, что на этом разговор окончен. Обошёл кровать и неспешно направился к выходу. Будучи уже в дверях, остановился, на секунду о чем-то задумавшись. Обернулся. Встретился со мной взглядом и, слегка прищурившись, сказал. – Игорь Витальевич, у нас на примете один старый дом имеется. Внутри жилец. Не из живых. Вы поинтересуйтесь о нём у Ивана Борисовича, когда ему станет лучше. Старик в курсе. Думаю, именно с посещения этого заброшенного дома, наше с вами сотрудничество и начнётся.Конец первого сезона. Продолжение следует…

Ключевые слова: Призрак охотники за привидениями продолжение следует авторская история

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