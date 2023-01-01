Нефилимы. Одиннадцатая ветвь. Глава четвёртая "Упырь"

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 01:16

Причина: Вырезан мат.

Владимир Коун Просмотров: 37 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 01:16 by

Когда Екатерина Плетнёва добежала до автобусной остановки, её одежда успела промокнуть насквозь. Чёртовы тучи, с самого утра бороздившие небо, весь день слонялись туда-сюда, не проронив ни капли. Зато вечером, когда она, наконец, засобиралась домой, словно специально разверзлись проливным ливнем.Бизнес центр, на территории которого они с мужем снимали офис для совместной туристической фирмы, располагался в считанных шагах от остановки. Но даже такое короткое расстояние Плетнёву не спасло. Строгий, бежевый костюм почти сразу пошёл пятнами и теперь, похоже, был безнадёжно испорчен. А любимые итальянские туфли из лаковой кожи, облепившись ошмётками какой-то мерзкой жижи, выглядели просто ужасно.Без того плохой, в плане продаж, день грозился и вовсе перерасти в катастрофу. Сначала муж за полчаса до закрытия офиса, умчался на незапланированную встречу, затем её «Тойота» неожиданно выказала строптивый нрав, наотрез отказавшись заводиться. Оставался, конечно, вариант вызвать такси. Но после случая, когда один из водителей рискнул просунуть руку под юбку к тогда ещё пятнадцатилетней Кате, она откровенно побаивалась оставаться с таксистами наедине. А если и пользовалась услугами частных перевозчиков, то исключительно в компании знакомых или мужа.Переминаясь с ноги на ногу и одновременно потирая озябшие руки, Плетнёва бросила недовольный взгляд на часы. Начало одиннадцатого. Посмотрела на табличку расписания, висевшую на краю козырька. До следующего рейса требовалось подождать ещё минут пять. Женщина решила воспользоваться этой возможностью и, достав из сумочки упаковку влажных салфеток, принялась оттирать грязную обувь.- Ну и погодка, да?Мужской голос застал её врасплох. Испуганно вздрогнув, Екатерина нервно вскинулась и увидела перед собой улыбающегося незнакомца. Спортивного телосложения. Брюнета. Довольно милой наружности, нужно признать. Единственное, на фоне чёрной футболки и тёмно-синих джинсов, в глаза прямо-таки бросалась неестественная бледность открытых участков кожи.- Вы простите, пожалуйста, если я вас напугал. Просто сидел тут в машине, увидел на остановке одинокую девушку. Да ещё и промокшую насквозь. Ну и дай, думаю, поинтересуюсь. Может, помощь нужна или компания. В такое позднее время, знаете, автобусы запросто могут расписание пропустить. Из-за того, что пассажиров практически не бывает, понимаете? Вот… а я, представляете, в доставке работаю. По дурости сюда заехал. Хотел пару минут сэкономить, срезать через «Протапого», но в итоге, наоборот, только сильнее заблудился. Припарковался карту посмотреть, а тут вы. Может, подвезти вас? А вы, взамен, мне дорогу подскажите? Как вам, устроит такой бартер?Внешне незнакомец выглядел привлекательно и довольно дружелюбно. За исключением, пожалуй, проницательных глаз. Они-то как раз сильно настораживали. Внутри светло-голубых зрачков то и дело возникало нечто жутковатое. Что-то такое, чего женщина не могла объяснить, но остро ощущала на уровне подсознания. Ко всему прочему, мужчина избегал подолгу смотреть в ответ. Что тоже не прибавляло уверенности. Задерживался на пару секунд, а затем сразу отводил взгляд в сторону. Но когда их глаза всё же оказывались друг напротив друга, Плетнёву моментально охватывал необъяснимый трепет. Какой-то дикий ужас, скользкими щупальцами спрута проникающий ей в самую душу. Странное ощущение. Оно пугало и постоянно держало в напряжении, рекомендуя девушке держаться от незнакомца на почтительном расстоянии.- Не нужно, спасибо. Я не автобус жду. Меня муж вот-вот должен забрать. – Рискнула она соврать, надеясь избавиться от странного собеседника раньше, чем подъедет автобус. На словах «вот-вот» голос предательски дрогнул, но ей удалось быстро взять себя в руки и, вроде как, он этого заметить не успел. – Минуту назад звонил, сказал, что уже рядом.- Уверены? Мне если что совсем не трудно. Да и помощь позарез нужна, честно говоря. Одумайтесь! Если потеряюсь, гарантирую, чувство вины замучает… оно вам надо?Мужчина деланно улыбнулся.- Уверена. Так или иначе, спасибо вам за предложение. А, что касается дороги, то я вам её и так подскажу. Сейчас по главной езжайте, пока не упрётесь в Т-образный перекрёсток. Там направо свернёте. Дальше всё время прямо, до первого светофора. Это пересечение с Павелецкой будет. Ну, а как доберётесь, спросите у кого-нибудь, если сами не сообразите. Больше, к сожалению, ничем помочь не могу. Извините ещё раз.- Да что вы, не переживайте. Я так-то и сам хорош. Выскочил, как чёрт из табакерки и давай навязываться. Перепугал, наверное, вас до смерти. Спасибо, хоть не послали, – мужчина начал разворачиваться, собираясь уходить. – Я пойду тогда. А вы, если передумаете, вон моя машина. Пару минут ещё постою, сигарету выкурю. – Сделал было пару шагов, но после снова остановился. Осмотрелся. Медленно развернулся. Исподлобья посмотрел на Плетнёву. Улыбки не было и в помине. Взгляд стал стальным. – Знаете, не могу не отметить - вы очень красивая женщина. А ваш муж - круглый идиот, раз позволяет такому сокровищу блуждать в темноте. Одной. Да ещё и в таком безлюдном районе.- Простите, не поняла… что вы сказали?- Говорю, в наше неспокойное время, в подобных обстоятельствах с человеком порой случаются ужасные вещи. Особенно часто, если этим человеком оказывается женщина. К тому же такая красивая, как вы. Вам стоило бы быть осторожнее.Мужчина начал возвращаться. Смотрел теперь прямо на неё. Взгляда не отводил. Рот растянулся в плотоядной улыбке. В голубых глазах заплясал дьявольский огонь. И вместе с этим что-то вязкое принялось обволакивать её сознание. Екатерина почувствовала слабость, ноги подкосились.Незнакомец чуть приоткрыл рот, томно проведя кончиком языка по пересохшим губам. На секунду замер, повторно оглядевшись вокруг. Убедившись, что они все еще одни, продолжил сокращать разделявшее их, расстояние. Не спеша. Играючи. Как хищник с жертвой.Угроза, что он излучал, пропитала всё вокруг. Казалось, она исходит отовсюду. Из-за каждого угла, из каждой трещины на асфальте…Не помня себя от страха, женщина инстинктивно сунула руку в сумочку. В одном из отделений, она всегда носила газовый баллончик.- Что вы делаете, остановитесь немедленно, – предупредила Плетнёва, судорожно шебурша пальцами внутри. - Я закричу!- Кричи, моя милая, – мужчина приоткрыл рот шире и оскалился, демонстрируя длинные, далеко не такие, как у обычного человека, но, несомненно, безумно острые клыки. – Если успеешь…***К десяти утра следующего дня было уже настолько жарко, что я буквально истекал потом. Рубашка пропиталась насквозь и неприятно липла к телу. Ноги прели в джинсах, а про фон, стоявший в кроссовках, я даже и думать боялся. Немудрено. Вторые сутки без душа.После лесных «приключений», ближе к полуночи, мы вернулись к машине. Сомов сказал, что на рассвете мы отправимся в гости к одному толковому человеку. Тот, как он надеялся, должен был помочь прояснить бред, что ведьма наплела перед смертью. В связи с чем, возвращение в город, находившийся в противоположной стороне, не имело никакого смысла и, значит, переночевать правильнее было в машине.Я не возражал. Я вообще туго соображал тогда, откровенно сомневаясь в степени собственной адекватности. В том, например, где находился на самом деле. Во сне или некой параллельной реальности? На полном серьёзе допускал, что тупо ударился головой на детской площадке и прибывал в состоянии глубокой комы. Ведь воспринимать ту херню, которой ещё недавно стал свидетелем, как-то иначе, мой мозг попросту отказывался.Единственным, что в тот момент удерживало моё сознание на «плаву», оставались мысли о дочери. О том, что она одна. Где-то очень далеко. В совершенно кошмарном, жутком месте и остро нуждается в моей помощи. И что ради того, чтобы найти её, чтобы спасти, я последую куда угодно, когда угодно и с кем угодно. Чего бы мне это не стоило.В отличие от деда, который засопел уже через полчаса, я всю оставшуюся ночь либо ворочался с одного бока на другой, прибывая в тревожной полудрёме. Либо по несколько минут пялился в одну и ту же точку на стекле автомобильной дверцы. Голова гудела от череды крышесносных событий, в одночасье перевернувших мою размеренную жизнь с ног на голову. И как не старался, как не сжимал веки, спасительное забытьё наступать никак не хотело.В безуспешных попытках отвлечься, дабы элементарно не сойти с ума, я без конца воспроизводил в памяти рассказ Сомова, что он поведал мне незадолго до отъезда в лес. Стараясь принять, осознать саму мысль, что нечто подобное могло происходить в реальной жизни.«… год назад я и мой внук Мишка, отправились в лес, на болото. Ягод хотели пособирать, да воздухом лесным подышать… а в итоге напоролись на нечто. Не на человека, не на зверя. На что-то иное, не из нашего мира. Я подобных тварей не то что не видел, а даже и в россказнях людских не слышал никогда. Погань та парня моего схватила и, что-то пробубнив ему на ухо, ровно так же, как и ведьма дочке твоей, утянуло паренька под землю. Прямо у меня на глазах. Я пробовал её остановить. Видит бог, приложил все силы. Даже умудрился ухватиться за одно из её мерзких щупалец. Но сука вырвалась, распоров мне ладонь до самого мяса. И всё. Как и не было никогда. Ни её, ни внука. Мне, естественно, не поверил никто. Решили, потерял мальчонку и россказнями этими от ответственности сбежать хочу. Искали внука долго, всей деревней. С района два автобуса волонтёров приезжало. Но, конечно, никого не нашли. Первое время, думал, с ума сойду от горя… однажды даже полдня в сарае с ружьём в обнимку просидел. Собирался закончить всё раз и навсегда. Да только не смог. Миловал боженька, не позволил грех на душу взять… и не зря, как позже выяснилось.Спустя месяц, стали мне видения являться. Это уж я потом догадался, что через порезы на ладонях впитал толи кровь твари этой, толи яд какой. А вместе с ним и способность потустороннюю. Начал я видеть детей. Особенных. Запертых в пустой, серой комнате. Где-то у чёрта на рогах. Вроде как живых, и в тоже время спящих, словно под гипнозом. Нашёл я среди них и Мишку. Долго вокруг ходил, собственным глазам поверить не мог. Касался его, тряс. Кричал, хлестал по щекам, всё без толку. Будто с куклой разговаривал. А с сегодняшнего дня, уверен, и дочка твоя там же стоять будет. Ну, да об этом позже…Со временем одолели меня и другие видения. Начал я видеть ИХ. И тех, кого они ещё только намеривались забрать. Принялся искать, выяснять. Вот таким макаром на вас с дочкой и вышел. А ещё раньше ведьму эту мерзкую выследил. Дочь-то твоя не единственный ребёнок, которого эта мразь выкрасть успела. Вот только в первый раз встречаться с ней с глазу на глаз я был не готов. Зато сегодня - при полном параде. Да и ты, надеюсь, в стороне стоять не будешь…»Вот такая история. Расскажи он мне её на час раньше – отмахнулся бы как от сумасшедшего. Ещё бы и полицию вызвал. Но старик всё верно рассчитал. Когда у тебя на глазах твой собственный ребёнок исчезает в клубах чёрного дыма, особого желания спорить, как-то не возникает.Короче говоря, ночка для меня выдалась непростая. Но, так или иначе, около семи утра мы отправились в путь. К десяти уже проезжали небольшой, провинциальный городок. Не запомнил названия, да это было и неважно. По идее мы должны были проехать его насквозь и выскочить на федеральную трассу. Но, по неизвестной мне причине, Сомов, вдруг, свернул на одну из улиц на окраине и припарковался рядом с пустой автобусной остановкой. Не сказав ни слова, вышел из машины. Подошёл к навесу, опёрся рукой о вертикальную опору и замер на какое-то время, обессиленно склонив голову.Я было подумал, что ему плохо и, приоткрыв дверь, взволнованно выглянул наружу:- Иван Борисович, с вами всё хорошо?Старик мой вопрос привычно проигнорил. Просто молча стоял, безотрывно изучая собственную обувь, пока неожиданно не согнулся в приступе рвоты. Несколько раз содрогнулся, кряхтя и отплёвываясь, а после, когда пришёл в себя, отстранился от опоры и грузно опустился на рядом стоявшую, лавочку.- Иван Борисович, не молчите! Я могу вам помочь?- Можешь. Не тарахти хотя бы минуту, ладно?- Ладно, – я окончательно выбрался из машины и не спеша осмотрел округу. Из-за жары сильно хотелось пить, да и старику вода бы сейчас не помешала. Но, как назло, в пределах видимости не наблюдалось ни одного магазина или хотя бы киоска.- Нам стоит следы поискать, – вновь подал голос старик. Я озадачено оглянулся.Пускай, знакомы мы были недолго, но к выводу, что дедуля не любитель особо утруждать себя подробными объяснениями, я пришёл довольно быстро. И скажу честно, эта его лаконичность, с самой первой нашей встречи, безумно действовала мне на нервы.- Не понял… какие ещё следы?- Помнишь, я тебе о видениях рассказывал? Так вот, сейчас это оно и было. Я увидел женщину. Мёртвую. Её тело ещё недавно лежало прямо там, где ты стоишь.- Что… - от его слов по коже побежали мурашки, и я брезгливо сделал шаг в сторону от бордюра, - в каком смысле мёртвая?- В прямом. Убили её. И, похоже, сделали это прошлой ночью.У меня буквально челюсть отвисла от того, каким будничным тоном он выдал последнюю фразу.- Подождите, но вы говорили, что видите только особенных детей и нечисть всякую, разве нет?- Говорил. И, в общем-то, так и было. До сегодняшнего дня. Хотя не исключаю, что убийство каким-то образом связано с нашей ситуацией. Но и не это главное. Бедняжку обескровили. На шее, вот здесь, - Сомов указал пальцем на свою сонную артерию, - я видел следы укусов.- Так, ну и? Пока не очень понимаю, к чему вы клоните.- А что тут не понятного? Упырь по городку этому бродит. И нам придётся с ним разобраться.- Нам?!- А ты думал, на ведьме всё закончилось? Или, может, ты наш лесной поход на ночной кошмар списал? Типа с глаз долой – из сердца вон, так что ли?- Да при чём тут, что я там списал, а что нет? Вы мне обещали дочку помочь найти! Какие ещё, б***ь, вампиры?! И почему я с ними должен разбираться?После этих слов Сомов, вдруг, не по-стариковски резво поднялся со скамьи и в несколько широких шагов подскочил к машине. Глазом не моргнув, упёрся рукой в раскалённый на солнце, металл кузова, а другой прижал меня к машине. Вплотную придвинувшись к лицу.- Слушай сюда, малахольный. А мы, по-твоему, чем тут занимаемся? Расчёт изначально на ведьму был. Не выгорело. И что теперь прикажешь делать? Объявления повсюду развешивать? Помогите, подскажите, пожалуйста. Извини, но я тебя разочарую. С этими тварями так не прокатит. Для того чтобы добыть информацию, нам нужен кто-то из них, понимаешь? Кто-то с Той стороны. Своего рода «язык». Потому как даже если мы капище это отыщем, нам сия находка ровным счётом ничего не даст. До тех пор, пока мы не узнаем, с кем или чем там столкнёмся. А поспрошать на эту тему самое то у «местного». Так что, грёбаный упырь, решивший порезвиться в этом городке, допустил большую ошибку, встав у нас на пути. Сечёшь, о чём я толкую?Борисыч шумно шмыгнул носом и отстранился.- Подождите, но… знакомый ваш, как же? – обескураженно пробубнил я, всё ещё не веря, что на полном серьёзе обсуждаю поимку не животины какой-нибудь, а вполне реального ВАМПИРА.- А что знакомый… такой же человек, как и мы. Всего знать не может и мы к такому должны быть готовы. Если тварь словим и к нему привезём, он ей допрос организует с пристрастием. Не в первой. И помешать на этот раз никакая падла не сможет. Это я тебе гарантирую.То, о чём вещал Борисыч, категорически не желало укладываться в голове. От одной только мысли о встрече с настоящим вампиром, меня натурально начинало трясти. Но с другой стороны, на кону стояла жизнь моей дочери. Поэтому, недолго поколебавшись, я всё же сделал шаг в сторону остановки.- И что искать?- Да если б я знал… слышал, охотятся вампиры строго в определённых местах. Границы своих угодий метят специальными знаками, на которые обычный человек внимания не обратит. А другой вампир никогда не пересечёт. Найдём что-то подобное здесь, отыщем и в других местах. Прикинем примерную площадь поисков, а там, глядишь, и душегуб нарисуется. В общем, если коротко - ищи, смотри, трогай. Интуиция, надеюсь, подскажет.- А с чего вы вообще взяли, что это вампир был? Из-за следов на шее? Так, может, её собака укусила или ещё кто…Сомов усмехнулся.- Да нет, укус животного иначе выглядит. Конечно, мог быть и псих, мнящий себя Носферату. Но это попросту невозможно. В своих видениях я вижу только ИХ. Или тех с кем они связаны. По крайней мере, до сегодняшнего дня было именно так.Пока длилась наша беседа, я успел обойти остановку по кругу раза три. Ничего странного или подозрительного не нашёл. Попробовал увеличить радиус обхода. Затем ещё немного. Но результат всё равно остался прежним, то есть нулевым.Расцарапанная ведьмой грудь, из-за активного передвижения, неприятно зудела. Приходилось периодически расчёсывать подсохшие раны. Сомов обратил на это внимание и задумчиво уставился на меня.- Слушай, молодой, - с хитрыми нотками в голосе, позвал он, - а, может, это… по старинке? На живца? Чего колесо городить?- Что? – удивлённо отозвался я, не расслышав с первого раза.- Посуди сам. У тебя на теле свежие раны. А вампиры, вроде как, к таким вещам довольно чувствительны. Ты просто походишь туда-сюда по району вечерком, погуляешь. Авось повезёт, и засранец именно на тебя клюнет.- Так, стоп. В каком смысле… – мой голос невольно затух на последнем слове, – клюнет?- Ну, обниматься с ним не придётся, я обещаю. От тебя требуется заманить его в тихое место, которое мы вдвоём и подготовим заранее. А уже там совместными усилиями накроем гада. Быстро. Просто. Эффективно. Что скажешь?- Скажу, Иван Борисович, что вы, похоже, не в себе. Я уже говорил, что не военный, не спецназовец. Не профессиональный борец с нечистью. Я просто обычный человек, ищущий свою дочь. Поймёте вы уже это, наконец, или нет?- Так я понимаю. Более того - охотно верю. Я ведь и сам когда-то… обычным был.***Я встряхнул кистью, активируя подсветку смарт-часов. 23:45. Прямо передо мной, разинув «пасть» салона, застыл пассажирский ПАЗик. Его водитель уже секунд двадцать буравил меня выразительным взглядом через боковое зеркало.Выглянув из-под капюшона толстовки, я покачал головой, давая понять, что не поеду. Мужик равнодушно отвернулся, пробубнил что-то в густые усы и последний, судя по расписанию, автобус, тихо тронулся в направлении следующей остановки.Борисыч предположил, что искомый нами душегуб, навряд ли вернётся на место убийства снова. По крайней мере, точно не сегодня и не завтра. Но в том, что он будет курсировать в поисках очередной жертвы в том же районе, в этом у Сомова сомнений не было. Во-первых, территория для охоты ограниченная. А во-вторых - голод, как говорится, не тётка.Я закурил. Закашлялся. С института не притрагивался к сигаретам, но сегодня решился купить. Всё потому что вдоль тела то и дело пробегала противная дрожь. То ли от страха, то ли от нервного перенапряжения. Все эти ведьмы, вампиры… чтоб их! Хотелось как-то отвлечься. А ещё в голове без конца всплывали различные, пугающие сцены с дочерью. Как она там? Как справляется с навалившимся на неё кошмаром?! Только бы Сомов был прав, и дети, прибывая в том потустороннем мире ничего не осознавали…Чёрт! Так ведь и кукухой можно запросто поехать!Кира, если ты меня слышишь, знай, я сделаю всё, чтобы отыскать тебя. Понадобится, выбью из ублюдка информацию вместе с клыками. Ты главное, только держись там! Не сдавайся, малышка. А уж я приду, обязательно приду!Натянув капюшон поглубже, вышел из-под козырька остановки. Слегка покачиваясь из стороны в сторону, имитируя выпившего, направился вниз по улице, в сторону промзоны. Мы со стариком заскочили туда днём. Осмотрелись. Обнаружили много пустующих зданий, пару СТО и с десяток заброшенных гаражей. Пока исследовали, выбирая подходящее место для западни, повстречали от силы человека четыре. А, значит, ночью там и подавно никого не должно было быть. Вроде как идеально, чтобы спровоцировать нападение любого, даже самого осторожного хищника.Машинально переставляя ноги, я настолько увлёкся созданием образа заблудившегося пьяницы, что и не заметил, как оказался на безлюдном пустыре. Последний, освещающий улицу, фонарь давно остался позади, и сейчас источником света для меня являлся циферблат электронных часов, да равнодушный к происходящему, лик щербатой луны.Сзади, с дороги, послышались размеренные шаги. Гулким эхом они отбивали мерный ритм о поверхность асфальта и определённо приближались. Правда я, поглощённый своими мыслями о дочери, не сразу обратил на них внимание. Но когда до меня, наконец, дошло, резко остановился и осторожно посмотрел через плечо.Преследователь тоже замер.Ничего сверхъестественного. Мужчина. Среднего телосложения. Примерно моего роста. Щёлкнул зажигалкой и на короткий миг осветил часть лица. Затянулся. Вверх поползли сизые клубы табачного дыма. Интересно, а вампиры посерьёзному курят или только делают вид?Я напрягся. Заставил себя отвернуться и продолжить движение, сохраняя размеренный ритм. Незнакомец зашагал следом.По договорённости с Сомовым, в случае обнаружения слежки, я должен был отправиться в сторону выбранной днём, заброшки. Что незамедлительно и выполнил, свернув в требуемом направлении. И уже спустя пару минут, поравнялся с первыми гаражами.Между рядов ржавых металлических коробок стало намного темнее. Стремительно теряя самообладание, я непроизвольно ускорил шаг. Сердце долбило, будто барабан. Дыхание участилось. В районе груди заструилась влага. Может вспотел, а может, и кровь хлынула из вскрывшихся от резких движений, ран. Короче, труханул я изрядно. И если бы на самом деле был пьян, наверняка бы уже протрезвел.Однако, к моему удивлению, а ещё больше, разочарованию, мужик не пошёл за мной вглубь гаражного коридора, а внезапно свернул к одному из первых по ходу движения, боксов. Остановился возле ворот и принялся невозмутимо ковыряться в замке.Твою мать! Чуть богу душу не отдал… и всё зря, что ли?!Если минуту назад я готов был обделаться от страха, то сейчас буквально вскипел от злости и обиды. Раздражённо выругавшись, собрался было вернуться к остановке, но тут по затылку чем-то хлёстко прилетело…***Первое, что пришло на ум, когда очнулся: «Как же б***ь больно!»Затем осознание - сижу на стуле. Вокруг темно. Руки стянуты за спиной. Ноги привязаны к ножкам. Неприятно пахнет затхлостью, мочой и чем-то металлическим. Подозрительно тихо. Где я - непонятно, но точно не на улице.Приподнял голову. Максимально напряг зрение, насколько позволяла ситуация. Осмотрелся. Бесполезно, повсюду непроглядная чернота.Неожиданно послышался щелчок выключателя.Впереди, в нескольких шагах, загорелся свет. Настольная лампа. Она осветила стол, на котором стояла и силуэт человека, сидящего на стуле рядом.- Очухался? – голос совершенно обычный, без особенностей. Мужчина тридцать пять, может, сорок лет.- Что происходит? Почему на меня напали? Связали зачем?!- Ну, как тебе сказать? Я так-то людей обычно не мучаю. В большинстве своём они даже понять не успевают, что да как. – Он самодовольно хмыкнул. - Я же не садист. Вот только ты – случай иной. Тебя, прежде чем глотку перерезать, я для начала хочу кое о чём поспрошать. Например, что вы здесь с тем старым пердуном вынюхивали весь день? И где он шкерится прямо сейчас?- Простите, конечно, но тут явно какая-то ошибка произошла. Ничего я не вынюхивал, отлить просто хотел. В гаражи забрёл по случайности и никакого «старого пердуна» не знаю.Собеседник тяжело поднялся. Подошёл вплотную. Наклонился. В луч от лампы попала половина его лица. Взгляд уверенный. Смотрит с презрением. Определённо не боится, что я запомню его внешность. Ох, чую, плохой это знак. Сомов, Сомов, где же ты, чёрт тебя подери? Обещал же прикрывать…- Знаешь, - незнакомец сел передо мной на корточки и демонстративно покрутил в воздухе разделочным ножом для мяса, который волшебным образом появился у него в правой руке, - дело в том, что когда мне не хотят говорить то, что я жажду услышать, я вынужден прибегать к методам, от которых вокруг становится очень шумно и грязно. А я этого жуть, как не люблю. Ну, знаешь, брезгаю что ли. Поэтому для начала предложу. Давай исключим данную, неприятную нам обоим, процедуру и сразу перейдём к правильным ответам? Как тебе? Согласен?- Э-э-э, ладно…- я хотя и старался изо всех сил выглядеть невозмутимо, но удавалось мне это всё хуже и хуже, - что вас конкретно интересует?- Умничка какой, – мужчина встал и свободной рукой снисходительно похлопал меня по щеке. – Вопрос первый – вы из полиции?- Нет.- ФСБ?Я отрицательно покрутил головой.- Даже так... интересно. Наверное, чьи-то чересчур дотошные родственники?- Да нет, дело не в этом…Плотный удар в лицо и я вместе со стулом рухнул на бетонный пол, подняв в воздух приличное облако пыли. Незнакомец подскочил и навис сверху, плотно прижав лезвие к шее. Из-под режущей кромки тут же засочилась кровь.- Я тя на ремни щас порежу, ***а! Я, по-твоему, дебил что ли? Я вашу парочку сраную ещё днём выпалил. Хрен ли вы тут вынюхиваете? Отвечай б***а! Солёный меня сдал, да? Или Барсук, п*** гнойный? Говори, **х, пока не прибил!Он выпрямился и несколько раз ударил меня ногой в живот. Взвыв от боли, я попытался притянуть ноги, чтобы закрыться. Но примотанные к чёртовому стулу скотчем, они даже с места не сдвинулись.Новая череда ударов. А затем мужик наклонился, схватил меня за волосы и с размаху ударил головой о пол.Из глаз брызнули искры. К горлу мгновенно подступила тошнота. Я «потерялся» на несколько секунд, а когда вновь начал соображать, первое, что сделал - открыл рот и в панике завизжал:- Помогите! – кашляя, выплёвывая сгустки крови, принялся орать и орать без остановки - кто-нибудь, умоляю, убивают!Мой мучитель издевательски расхохотался.- Смотри не обосрись с натуги, лошара. Зря стараешься. Никто тебя здесь не услышит, – он снова ударил в живот, заставляя умолкнуть. Сунул нож за пояс и полез в карман, доставая пачку сигарет. Вставил одну в рот. – А если и услышит, один фиг не зайдёт. Времена такие. Каждый только за свою шкуру трясётся. Так что, я тут перекурю пока, а ты воспользуйся случаем и подумай хорошенько о своём скверном поведении. Но имей в виду. Не расскажешь, что мне нужно знать - прирежу нахрен. Рассусоливать не стану.Щёлкнула зажигалка. В этот раз свет огонька озарил лицо полностью. Всего на секунду. Но мне хватило. Хватило, чтобы понять - это не тот человек, что прикуривал позади меня на улице…Но еще куда более ужасным было другое.То самое лицо тоже было здесь! И тот, кому оно принадлежало, прямо сейчас невозмутимо стоял позади! Позади этого придурка!Кто он? Друг или враг? Примчался на мой зов о помощи или был здесь всегда, вместе с этим маньяком?Огонёк зажигалки потух. А два других, что были глазами третьего присутствующего здесь человека, продолжили гореть необычным, тускло золотым светом. Правда, недолго, после чего медленно растворились во тьме. Но я-то их видел! Видел отчётливо!В отличие от меня, мой мучитель чужого присутствия не заметил. Глубоко затянувшись, он не спеша выдохнул и расплылся в довольной, предвкушающей будущее удовольствие, улыбке. Хотел что-то сказать, как вдруг, будто почувствовав что-то, испуганно замер. Бросив окурок на землю, не торопясь растёр ботинком. Одновременно потянувшись к рукоятке ножа за поясом…Послышался глухой удар. Мужчина дёрнулся. Охнул. Недоумевающе посмотрел на меня. Выронил нож и, покачнувшись, медленно осел на колени. Изо рта у него пошла кровь. Удивлённо хлопнув пару раз глазами, незнакомец грузно повалился на пол.Из неосвещённой части помещения выступил Сомов. Вытирая рукавом лезвие ножа, он что-то тихо бормотал в бороду. Столь эпичное появление, наверное, должно было меня взбодрить. Но, вместо этого, я, словно под гипнозом, продолжал безотрывно смотреть в точку, где ещё минуту назад светились «золотые» глаза.- Молодой, ты как там, в порядке? - Борисыч невозмутимо переступил через труп. Ухватил меня за грудки и рывком вернул стул в вертикальное положение. Чуть подождал и, не удостоившись ответа, без раздумий отвесил пару отрезвляющих пощёчин.- Эй, малахольный, тебя спрашиваю, оглох?- Вы… вы… - я, наконец, пришёл в себя. Проморгался. Перевёл одурманенный взгляд на Сомова. В истерике заорал. – Вы где были?! Мы же договаривались! Ты обещал прикрывать!- Где, где, в Караганде, **я. Сам хорош. Какого во второй ряд свернул? В третьем же мы гараж пустой готовили. Идиот… - он зашёл мне за спину и перерезал пластиковые хомуты на запястьях. Освободил ноги. – Радуйся, что вопли твои услышал. Пока разобрался, что да как… Дал же Бог помощничка. Вставай, давай уже. Валить надо отсюда. И, как можно скорее.***Дальний свет стелился вдоль асфальтового покрытия, прорываясь сквозь тёмное полотно летней ночи. До рассвета оставалось ещё часа три, наверное. Сомов сидел за рулём, а я на этот раз расположился на заднем сиденье, уткнувшись лбом в прохладное стекло двери. Машину покачивало на неровностях, голова отбивала мерный ритм. Перед глазами мелькал ночной пейзаж загородной дороги. Слегка подташнивало.- Ну, ты как там? – встрепенулся Борисыч, зыркнув через зеркало заднего вида.- А как, по-вашему?Старик неопределённо пожал плечами.- Трудно сказать. Но выглядишь хреново.- Да неужели? Это вы так пошутили сейчас?!- Ладно тебе, не заводись. Нельзя было иначе, пойми…- Откуда вам знать, что можно, а что нельзя? Вы крошите людей направо и налево! Без разбора. В лесу хотя бы чертовщина творилась, это я ещё как-то могу принять. Ну, а он. Он же обычным человеком был!- Человеком, который собирался тебя прирезать…- Но не прирезал же!Слух резанул скрежет тормозов. Автомобиль круто вильнул вправо и, дёрнувшись, замер. Старик резко развернулся ко мне.- Слушай, ты на самом деле такой тупой или прикидываешься? Ты же всё собственными глазами видел, когда мы осматривали гараж. Канистры с кровью, клыки самопальные… Он грёбаный псих и женщина на остановке однозначно его работа. Наверняка и не она одна была. Да и выбора он мне особо не оставил. Либо ты, либо он. Так что, если хочешь, можешь страдать и дальше. А лично я ни о чём не жалею. Разве только о том, что упырь фальшивым оказался. Что, кстати, странно, учитывая мои… возможности.Старик отвернулся и снова включил зажигание. Двигатель загудел и, выбросив из-под колёс гроздья щебня, машина сорвалась с места.Про то, что видел в гараже кого-то ещё, я ему рассказывать не стал. Побоялся, что дед затеет новую засаду, в то время, когда я даже не до конца был уверен, что лицо с золотистыми глазами элементарно не привиделось мне на фоне стресса. Да и осознавать, что где-то рядом лежит труп человека, к смерти которого ты напрямую причастен, было совершенно невыносимо. Даже учитывая те ужасные находки, что мы обнаружили внутри его логова.Тяжело вздохнув, я растёр лицо руками. Достал из мятой пачки сигарету. Приоткрыл окно. Закурил. Уставился красными от напряжения глазами в тёмно-синее звёздное небо. В памяти сам собой всплыл образ улыбающейся дочери…Она только-только научилась кататься на велосипеде и со счастливым выражением лица наматывала передо мной круг за кругом.- Пап, пап! Смотри. Я даже одной рукой могу!И смех. Её жизнерадостный смех, звонким эхом разносящийся по округе. Боже, как он прекрасен! Добрый, заразительный. Такой, каким умеет смеяться только она. Моя девочка…Внезапно дочь вывернула руль в сторону и поехала прочь. Я дико испугался. Бросился следом. Побежал изо всех сил, но догнать не получилось. Я закричал. Стал звать её по имени. Просил остановиться, а она лишь быстрее крутила педали.В какой-то момент дыхание меня подвело. Тяжело дыша, я сначала замедлился, а затем и вовсе остановился, обессиленно упав на колени. Словно почувствовав это, Кира обернулась. Её детское личико тронула улыбка. Но на этот раз недобрая. Другая. Не её. Одновременно изменилась и внешность. На какую-то долю секунду… но мне хватило, чтобы ужаснуться от проступивших под детской кожей грубых черт.Дочь затормозила. Слезла с велосипеда и, подняв вверх правую руку, словно кто-то взрослый шёл рядом, пошла дальше…Я проснулся.Мы всё ещё ехали, а за горизонтом уже маячил рассвет.Я перевёл взгляд на седой затылок Сомова. Задумался. А ведь старик прав. Чего это я нюни распустил?! Какое мне вообще дело до всяких больных ублюдков, когда на кону жизнь родной дочери? Страшно было? Конечно. Ну, так это естественно, учитывая обстоятельства. Возможно ли, что в будущем будем хуже? Судя по всему - наверняка. А раз так, может, пришло время вспомнить, кто здесь мужчина и начать вести себя соответственно?

Ключевые слова: Вампир маньяк охотники за нечистью продолжение следует авторская история

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