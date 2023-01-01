Нефилимы. Одиннадцатая ветвь. Глава вторая "Болотная тварь"

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 00:59

Причина: Стилистика автора сохранена.

Владимир Коун Просмотров: 36 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 00:59 by

День обещал быть по-летнему шикарным. Сквозь густые кроны деревьев пробивались лучи яркого солнца. Белые, пушистые облака вальяжно плыли вдоль светло-голубого неба. К обеду прогнозировали тридцатиградусную жару, но прямо сейчас в лесу стояла необычайная свежесть. Температура воздуха едва превышала двадцать градусов, а лёгкий ветерок, активно распространяя по округе дурманящий запах хвои и утренней росы, приятно холодил кожу.Мишка, мальчишка восьми лет, покачивая в такт шагам самодельным дедовским лукошком, в котором аккуратно лежали четыре довольно крупных подберёзовика, весело семенил по извилистой тропинке. Следом не торопясь двигался его дед по отцовской линии. Сомов Иван Борисович. Пожарный на пенсии. Неделю назад отметивший шестьдесят седьмой день рождения, но по-прежнему прибывавший в отличной физической форме.Внук слыл непоседой. Да ещё и ужасно любознательным. То и дело норовил запрыгнуть на каждый повстречавшийся пенёк или пробежаться вдоль ствола поваленного дерева. Чтобы в конце с громким воплем победителя спрыгнуть вниз. Старик старался не мешать мальчишке веселиться, но всё же внимательно смотрел, чтобы тот не позволял себе чересчур много. И всегда ворчливо покрикивал, стоило внуку отдалиться от тропы или слишком увлечься изучением жизнедеятельности очередного муравейника.- Деда?- Да, Мишунь?- А вот ты объясни, как на болоте могут ягоды расти? Там ведь вода грязная, мутная, да и лягушек полно?- Скажешь тоже, - дед по-доброму усмехнулся, - лягушки… болото – это тебе не лужа какая-нибудь. Просто в таких местах почва шибко влагу любит. Где-то её много скапливается, где-то не очень. Зато ягодка там своеобразная растёт. Вкусная и очень полезная.- Мне Серёга в школе рассказывал…- Какой ещё Серёга?- Одноклассник. Ты его не знаешь. Он говорит, что по болотам ходить - только комаров кормить. Глупости, в общем. А ещё, что легко можно на змей нарваться. Особенно бывает такой трэш, когда они в клубки сплетаются, где их чуть ли не сотни и если угодишь в такой…- Да слушай ты больше Серёгу своего. Клубки… Встречаются гады, это правда. И не только на болоте. Но они нас с тобой, как и другие твари лесные, боятся не меньше, чем мы их. И поверь, постараются уползти раньше, чем кто-то из нас достаточно приблизится, чтобы их разглядеть. А в клубки сплетаются, чтобы погреться. Да и то, осенью только. Так что не бзди. Хотя под ноги смотреть всё равно не забывай. Осторожность в лесу, она знаешь, не лишняя. Мы с тобой, между прочим, сапоги высокие почему надели? Если, не дай бог, случайно на змея в траве наступишь, резину он прокусить не сможет.Последние дедовы слова произвели на Мишку крайне серьёзное впечатление. Резко остановившись, он медленно повернулся и, стараясь не смотреть старику в глаза, тихо предложил:- Дедушка, а может, ну их, ягоды эти? Давай вернёмся? У бабули в огороде тоже есть… если прям очень нужно, я насобираю, сколько скажешь! Хоть до самого вечера буду сидеть!- Да не волнуйся ты так, - Иван Борисович притянул внука к себе и ласково обнял, - я рядом буду, присмотрю за тобой, чтоб не случилось чего. А на будущее запомни. Если к лесу и его обитателям с уважением относиться, то и они тебе тем же ответят. И никогда не обидят.- Точно?- Точнее не бывает.- Ладно, постараюсь с уважением. Деда, а идти-то далеко ещё? Я бы перекусил, если честно.- Скоро на полянку одну знакомую выйдем. Тут совсем чуть-чуть осталось. Там место хорошее, солнечное. На ней привал и организуем. Мамка нам блинов в дорогу сварганила, да молока целый бидон налила. Покушаем обязательно, Мишуня. Потерпи чутка.* * *Как не старался внук выглядеть по-взрослому выносливым, всё же после трёх блинов с начинкой из варёных яиц и тёртой моркови, да стакана молока, принялся клевать носом. Иван Борисович понимающе улыбнулся и как бы невзначай придвинулся ближе, осторожно прислонившись плечом к взлохмаченной голове мальчишки.Ощутив мягкую опору, приятно пахнущую смесью древесины и табака, Мишка быстро обмяк. А через минуту и вовсе мерно засопел. Сомов осторожно, чтобы не разбудить, достал из кармана пачку сигарет. Отвернул голову в сторону от внука. Закурил.«Похоже, ягод мы сегодня не соберём, – усмехнувшись, подумал он, одной рукой держа сигарету, а другой тихонько поглаживая внука по волосам. – Ладно, ничего страшного, внучок. Отсыпайся спокойно. В городе-то чай воздух не такой душистый, как в краях наших. А в лес мы с тобой ещё сходим. И не один раз. Благо мамке в этом году отпуск большой дали. Целый месяц. Успеем и за ягодами, и на речку. Отдохнете, как следует – это я тебе обещаю».Иван Борисович повернул лицо к солнцу. Довольно поморщился, нежась в тёплых лучах, сделал последнюю затяжку. Откинул окурок подальше в сторону и, выпустив из лёгких остатки дыма, расслабленно прикрыл веки. На минутку всего, покемарить…***Сознание возвращалось тяжело. Тягуче. Из ощущений первым проявился холод. Знобило сильно. Затем донеслись и отдельные звуки. Вроде галдежа перепуганных птиц, да шума листвы деревьев. В голове гудело, как после большого количества спиртного. Неподъёмные, будто свинцовые веки, упорно не хотели раскрываться, но когда ему, наконец, удалось их разлепить, Иван Борисович ещё долго не мог сообразить, где находится.Однако, со временем в памяти всё же возникла картинка привала. Желание подремать. И только тогда стало ясно, что он, старый хрыч, хотя изначально и не собирался этого делать, всё же полноценно заснул.Сомов поёжился, зябко кутаясь в брезентовый плащ. Растерянно огляделся.В противовес благоприятным прогнозам, погода сильно испортилась. Обещанной жары не было и в помине. Небо затянуло серыми, изредка озаряемых всполохами молний, тучами. Шквальный ветер, налетая порывами, юркал под одежду, неприятно холодя кожу. Провоцировал орды мурашек без конца метаться от поясницы к лопаткам и обратно. Норовил сорвать кепку. Вот-вот должен был начаться дождь.Походный рюкзак лежал перевёрнутый на расстоянии вытянутой руки. Частично опустошённый, он выглядел так, как если бы в нём недавно рылись. Платок, что был постелен под еду, улетел в сторону и сейчас трепыхался в ветках кустарника, метрах в двадцати. По пути были разбросаны остатки блинов и бумажные салфетки. Немного в стороне лежал перевёрнутый бидон с сохранившимися на траве, остатками молока. Но дольше всего взгляд пожилого мужчины задержался на одиноком пластиковом стаканчике, застрявшем в кусте осоки, и чудом державшимся под ожесточённым натиском стихии.Сомов озадаченно уставился на предмет одноразовой посуды и с минуту безотрывно изучал. Что-то было в его одиночестве. Что-то, что привлекало, цепляло внимание. Что-то, о чём он ещё недавно знал, но почему-то забыл…Внезапно старика осенило! Один… Стаканчик один! И он, старый дурень, на поляне тоже один!Старик вскочил на ноги так резво, будто земля под ними в одно мгновение раскалилась до красна. Страх за судьбу внука лавиной заполонил всё его естество и с силой сдавил горло, лишая возможности сделать полноценный вдох. Буквально задыхаясь от приступа нарастающей паники, мужчина закружился на месте.Мишка! Внучок!Пацана нигде не было. По крайней мере, в зоне прямой видимости точно.Не раздумывая долго, Иван Борисович кинулся собирать вещи в рюкзак, постоянно поднимая голову и озираясь. Судорожно высматривая внука среди ближайших кустов и деревьев.Куда же ты ушёл, сорванец? Когда? Дёрнул же чёрт заснуть, кретина старого!Вскинув рюкзак на плечо, Иван Борисович сделал первые несколько шагов наугад. Остановился, не переставая оглядываться. Прошёлся немного наобум. Что же делать?! Куда теперь идти?- Мишка! Миша!Нервно потоптался на месте, выбирая направление поиска, и вдруг раздражённо хлопнул ладонью по лбу.Телефон! Вот дубина стоеросовая! О чём только раньше думал?!Сомов шустро ощупал одежду. Наткнулся на выпуклый прямоугольник в кармане походных штанов, выудил из него простенький, кнопочный аппарат. Короткими нажатиями на джойстик прокрутил список последних вызовов. Отыскал нужный. Нетерпеливо ткнул вызов.- Давай, давай. Ну же! – возбуждённо бубнил он, дожидаясь длинных гудков. Но стоило им зазвучать, сразу смолк, полностью обратившись в слух. Вскоре откуда-то слева послышалась знакомая трель Мишкиного рингтона. Облегчённо выдохнув, Сомов бросился бежать в том направлении.Звук шёл от небольшого пригорка, метрах в пятидесяти. Иван Борисович нёсся к нему так быстро, как только мог. Ноги вязли во влажной почве, сбивая темп. Термос, свободно болтаясь в рюкзаке, больно бил по спине. Бешено стучало сердце. Но старик не обращал на это никакого внимания и упрямо двигался вперёд. Тяжело дыша и широко размахивая руками.Добравшись до возвышенности, без конца спотыкаясь и охая от возбуждения, старик вскарабкался на пригорок. Оказавшись на вершине, обессиленно рухнул на колени, скинув потяжелевший килограмм на сто, рюкзак на землю.Вызов к тому времени сбросился автоматически, тем самым лишив его ориентира. Трясущимися от волнения пальцами, Сомов повторно набрал номер и, часто дыша, принялся изучать ближайшее окружение. Вскоре мелодия зазвучала вновь. Но стоило старику определить её источник, враз онемевшие пальцы разжались, и телефон камнем полетел вниз.Совсем рядом, метрах в двадцати, если обогнуть одинокое, молодое деревце, стоял и дрожал всем телом Мишка. Его голова была запрокинута назад. Зрачки глаз закатились, оголив белки. Грудь судорожно вздрагивала под частыми, короткими вдохами. А самое ужасное - над пацанёнком склонилось нечто и со стороны, казалось, нашёптывало ему что-то на ухо.Выглядело существо ужасно. Словно сгорбленный, очень толстый человек обернулся покрывалом, сотканным из болотистой почвы, травы и волнистых кочек мха. Из многочисленных складок в районе живота торчали десятки толи корней, толи ветвей. Как совсем крохотных, так и толщиной с руку взрослого человека. Хаотично шевелясь и извиваясь, они напоминали ножки-щетинки огромной гусеницы.Растерявшись от вида представшей картины, Иван Борисович на мгновенье лишился дара речи. Застыл с приоткрытым ртом и только непонимающе ширил глаза, не в силах воспроизвести и звука. А когда, наконец, пришёл в себя - истошно закричал. Но не от страха, нет. Отчаянное желание защитить внука, спасти, вырвать из лап чудовищного монстра, звериным воплем прорвалось наружу. Замахнувшись походным рюкзаком, Сомов смело бросился в атаку.- А ну пшла прочь от парня, дрянь!Среагировав на его голос, существо медленно обернулось. В складках травяного покрова, в районе, где по идее должна быть голова, злобно сверкнули два ярко-жёлтых огонька. Чей-то недовольный возглас прошелестел чуждыми словами в районе левого уха. Показалось, сам лес шумно вдохнул и гулко выдохнул. В сторону Сомова метнулась воздушная волна, увлекая за собой жухлую траву, и ворох опавшей листвы.Удар неимоверной силы сбил старика с ног, вышибая из груди остатки воздуха. В глазах мгновенно помутнело. В левой ноге что-то хрустнуло, заставив старика истошно закричать. Но теперь - от нестерпимой боли.Преодолев её первичный приступ, Сомов сразу же попытался подняться. Не удалось. Боль, раскалённым железом пронеслась вдоль всего тела, и буквально вынудила откинуться обратно на спину. Беспомощно захрипев, он повернул голову в сторону Мишки и… завыл. Заскулил от ужаса и бессилия.Зелёное нечто медленно оборачивалось вокруг мальчика. Окутывало его, будто кокон, одновременно затягивая под землю.Превозмогая дикую боль, на грани потери сознания, Иван Борисович перевернулся на живот. Пополз. Неистово загребая руками и толкаясь здоровой ногой. Пополз на помощь. Губы мелко тряслись. Горячие слёзы застили глаза, растекаясь по морщинистым щекам и смешиваясь с потом и грязью, а он продолжал усердно тащить себя вперёд.Кричал, до предела напрягая мышцы. Молился, призывая все мыслимые и немыслимые силы. Но когда добрался до нужного места, там уже не осталось и следа от присутствия твари или его маленького внука. Ни единого признака. Ни единого, даже крохотного намёка на то, что они оба стояли здесь ещё минуту назад.Отказываясь признавать случившееся, не переставая звать на помощь, Сомов взялся копать влажную почву голыми руками. Грёб, рыл, отбрасывал комья в стороны. Ломал ногти, раздирал кожу, выворачивал суставы. Думая только об одном – догнать, схватить, вырвать.Ему повезло. Удалось настигнуть одну из ножек-щупалец и ухватиться за неё раньше, чем она успела скрыться в глубине.Склизкая конечность принялась вырываться. Больно жалить многочисленными, мелкими иглами, усеявшими её поверхность. Испугавшись, что не удержит, Сомов схватился за щупальце второй рукой. Из последних сил потащил тварь наружу. Даже немного вытянул из земли. Но именно тогда «ножка» неожиданно извернулась и резко выскользнула, оставив на ладонях глубокие порезы.Коротко вскрикнув от режущей боли, Иван Борисович тут же забыл про неё и с размаху снова вонзил пальцы в землю, намереваясь повторно схватить исчезающее нечто. Не успел. Более того, внезапно почувствовал себя очень плохо. Голова неистово закружилось. К горлу подкатила тошнота. Сознание поплыло. В глазах потемнело, а затем, его несколько раз мучительно вырвало.Окончательно обессилев, содрогаясь в мелких конвульсиях, старик грузно завалился на бок. Взгляд покрасневших глаз остекленел и он отключился, хотя кулаки ещё некоторое время продолжали сжиматься и разжиматься, неосознанно скобля землю изодранными пальцами…ГОД СПУСТЯ.Сомов стоял у могилы внука и напряжённо смотрел на надгробную плиту с выгравированными годами жизни. Восемь лет. Всего каких-то восемь лет…Позади послышались тихие шаги. А за ними и знакомый, женский голос:- Зачем ты пришёл?Иван Борисович вздрогнул, как от сна. Повернулся в пол-оборота, увидел одетую во всё чёрное, дочь. Не смирилась. По-прежнему носила траур. Бедная девочка…- Здравствуй, милая. Вот, пришёл Мишку проведать.- Не стоило. Его здесь всё равно нет… тебе ли не знать?- Ира я… - Сомов хотел что-то сказать, но дочь грубо перебила его.- Заткнись! Я не хочу ничего слышать. Просто уйди, откуда пришёл. И никогда больше не возвращайся. Видеть тебя не могу.Постаревший с момента их последней встречи лет на десять, осунувшийся, высохший старик, тяжело вздохнул. Еле заметно кивнул. Окончательно развернулся и сделал несколько шагов в направлении выхода. Где-то на полпути дочь неожиданно окликнула его:- Постой, – Сомов взволнованно замер на месте. – Хочу, чтобы ты знал. Мне было бы легче, если бы ты тогда остался там. На болоте. Вместе с ним.Иван Борисович прикусил нервно подрагивающую нижнюю губу. Прикрыл красные от усталости, глаза, быстро наполнявшиеся слезами. Повторно кивнул и, слегка прихрамывая на левую ногу, устало поплёлся к выходу.

Ключевые слова: Монстр старик и внук продолжение следует авторская история

Другие, подобные истории: