Нефилимы. Одиннадцатая ветвь. Глава первая. "Радиоволна"

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 00:56

Причина: Вырезан мат.

Владимир Коун Просмотров: 36 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 00:56 by

Тележка с продуктами катилась тяжело. Одно колесо было неисправно, и каждые пол-оборота застревало, без конца притормаживая и отдёргивая коляску в сторону. Мужчина, что вёл её к месту стоянки автомобиля, реагируя на это, всю дорогу от кассы раздражённо бубнил, вспоминая недобрым словом и сам магазин, и его никчёмный, туго соображающий персонал. Но при этом упорно двигался вперёд, даже не помышляя о том, чтобы достать пакеты и донести их вручную.Последняя неделя выдалась довольно напряжённой. А сегодняшний день так и вовсе – сумасшедшим. По неизвестной причине соучредитель Алексей не появился в офисе. Пришлось мотаться по городу всю первую половину дня. Объезжая не только своих, но и его клиентов. Вторую провёл в бухгалтерии, согласовывая срочные счета. Вишенкой на торте стала поездка в область, расстоянием в семьдесят километров. Одному из клиентов, видите ли, загорелось осмотреть участок до выходных. Чудаковатый мужик, но учитывая тот факт, что его не отпугнула сильно завышенная цена, позволить себе игнорировать неуместную в вечер пятницы, просьбу, было нельзя.К этому моменту он уже сильно опаздывал - долго простоял в пробке на съезде. И мало того, что изначально паршивое настроение, теперь грозилось превратиться в самый настоящий нервный срыв, так тут ещё супруга, со своей дачей и внезапно нагрянувшими родственниками, отзвонилась. Чтоб им неладно было. Ему, как необременённому пассажирами, вменялось купить продуктов, и «… как можно скорее присоединиться к ним, потому как гости ужасно голодные». Тьфу, мля. Хорошо хоть адрес, на котором планировалась встреча с клиентом, находился в двух часах от его загородного дома. Пускай и случайное, но без сомнений, удачное совпадение.«Контрольным» для нервной системы стал смартфон, проявивший себя в самый неподходящий момент, стоило выйти из магазина. Внезапно прожужжав вибрацией во внутреннем кармане, он заставил нервно вздрогнуть и остановиться. Прямо посреди пешеходного перехода, соединявшего раздвижные двери гипермаркета с территорией паркинга. Чертыхнувшись, мужчина торопливо сунул руку во внутренний карман пиджака. Достал аппарат. Номер на экране высветился офисный.- Да, слушаю вас, – раздражённо бросил мужчина в трубку, намереваясь сорвать накопившееся зло на нерадивом сотруднике, что посмел так неудачно его потревожить. Но, как ни странно, ответа ему не последовало. – Алло, Фомин, это ты? Я просто не слышу ничего. Если это ты, то я уже давно уехал. Передай всем, в ближайшее время мне не звонить. Один хрен впереди будет длинный участок с плохим покрытием. Срочные вопросы решим в понедельник. И да, вот ещё что. Если клиент, вдруг, позвонит в офис, скажи я скоро, у меня заминка вышла на КАДе. Уяснил? Алло?Динамик смартфона продолжал молчать, издавая исключительно звуки помех, чем прилично действовал на нервы. Выждав несколько секунд, мужчина подумал уже плюнуть и отключиться, но именно тогда слух уловил на противоположном конце что-то похожее на глубокий вздох опечаленного человека. Озадаченно посмотрев на экран, тем самым убеждая себя, что сигнал не сорвался, мужчина неуверенно вернул аппарат к уху.– Алло, Фомин! Ты там вообще?- Audite et videte,*– тихо, практически неслышно, прошелестело в ответ. Как если бы осенний ветер пронёс у него под ногами ворох опавшей листвы и растворился вдали.- Что… Повторите, я не понял. Кто это? – последнюю фразу он буквально прокричал в микрофон, предполагая, что так его точно услышат. Но из динамика уже звучали короткие гудки.Повторно развернув экран к лицу, мужчина безразлично смахнул большим пальцем красный кружок с телефонной трубкой внутри и, пробубнив что-то грубое в адрес собеседника-идиота, убрал устройство обратно в карман.Принадлежавший ему автомобиль стоял на парковке во втором от выхода ряду. Понадобилось не больше минуты, чтобы пакеты с продуктами переместились в багажник. С собой в салон он взял лишь бутылку газированной воды и шоколадный батончик, предусмотрительно купленные «в дорогу».Прежде чем устроится в кресле водителя, поелозил немного, в поисках удобного положения. Отыскав подходящее, с блаженством опустил голову на подголовник. Прикрыл глаза и расслабленно выдохнул. До выходных оставалось продержаться самую малость. А дальше шашлык, баня, озеро. Эээх… скорее бы уже!Мужчина поднёс к губам горлышко запотевшей бутылки, отпил пару глотков. Убрал ёмкость в подстаканник. Кончиками пальцев растёр виски, настраиваясь на длительную поездку. После резко выдохнул, хлопнул в ладоши, и придвинулся к рулю. По ходу надавив большим пальцем на кнопку «Старт-Стоп». Двигатель глухо заурчал.Правая рука привычно потянулась к магнитоле. Хотелось послушать что-нибудь спокойное, расслабляющее. Что-то в стиле «Эльдорадио». Но система, ещё до того, как он коснулся нужной кнопки… активировалась самостоятельно.По ушам неприятно резануло шипением ненастроенного канала. Мужчина рефлекторно отшатнулся. Громко выругался, «крутанул» громкость на минимум, спасая барабанные перепонки. И лишь предварительно сменив частоту, с осторожностью, вновь прибавил звук. Как и в первый раз, динамики воспроизвели исключительно фоновый шум.- Да **я, что у них там опять? Очередная профилактика?С трудом сдерживая вновь нарастающее раздражение, мужчина заскрежетал зубами. Повторно сменил частоту. Ещё раз. Результат – всё тоже мерное шипение.- Да какого хрена? – выругался он и силой ударил по рулю. Нервно откинулся на спинку. Глубоко вдохнул – выдохнул, подавляя гнев. Вытянул руку отключить бесполезный девайс, но осуществить задуманное не успел. По салону разнеслось знакомое:- Audite et videte.*Мужчина опешил. Испуганно огляделся в поисках посторонних. Ни внутри машины, ни снаружи совершенно точно никого не было. Засомневался. Посчитал, что показалось. Не спеша склонился к динамику, расположенному в двери. Коснулся регулятора громкости. Максимально напряг слух, медленно поворачивая ручку в сторону повышения звука.- Mors est misericordia!** - хриплым воплем выплеснули все динамики сразу. Да так громко, что на мгновение заложило уши.- Чёрт!Похолодев от ужаса, мужчина отпрянул от двери, с силой вжавшись в спинку кресла. Непонимающе моргая, уставился ошарашенными глазами на дисплей магнитолы. Вместе с этим ремень безопасности в буквальном смысле ожил. Самопроизвольно натянулся до предела и с неимоверной болью впился в область грудной клетки.Сдавленно захрипев, мужчина непонимающе вытаращился на полоску ткани. Рефлекторно вцепился в лямку пальцами обеих рук и принялся изо всех сил оттягивать её, желая освободиться. Но, как не старался, как не напрягал мышцы, всё было бесполезно. Ремень упрямо продолжал стягиваться.В пылу борьбы мужчина не увидел, как на заднем сиденье в воздух приподнялся второй ремень. Раскачиваясь, словно змея, он вытянулся вверх и тихо подкрался к затылку. Тихонько скользнул вокруг шеи. Один оборот, второй. Резко натянулся, крепко прижав свою жертву к подголовнику.Лицо бедняги побагровело. Помимо непонимания происходящего, в глазах сквозил и панический страх. На лбу проступили толстые вены, а вдоль висков заструились маленькие капельки пота.Вскоре послышался противный хруст рёбер, а следом и шейных позвонков. Между плотно стиснутых губ проступила пузырящаяся пена. Наружу показался, а затем и практически полностью вывалился язык. Движения мужчины замедлились. Руки безвольно упали на колени. Голова завалилась на бок и он окончательно обмяк.***Пассажирская дверь хлопнула слишком громко. От неожиданности Иван Борисович Сомов испуганно вздрогнул, часто заморгав. Похоже, он успел задремать, пока ждал. Что же, вполне естественно. Последняя ночка выдалась непростой. В сон клонило неимоверно.- Здорова, – услышал он знакомый голос и пожал протянутую руку. Мужчина в форме полицейского, лет тридцати пяти на вид, по-хозяйски плюхнулся в кресло пассажира. – Значит так, Борисыч, времени у меня в обрез. Поэтому обрисую в двух словах. На днях вызвали нас на труп. Мы честь по чести приехали, осмотрелись. И как ты, надеюсь, понимаешь - жмур оказался непростой.Пассажир протянул стопку фотографий.- На лицо обычная асфиксия вследствие механического воздействия. Якобы кто-то дожидался беднягу в автомобиле и тупо задушил ремнями безопасности.- Ремнями? – Сомов ударением выделил последний слог.- Да. Один на шею закинул. Вторым грудь перетянул. Здоровый должен был быть жлобина, скажу я тебе. По словам экспертов, помимо шеи, умудрился ещё и шесть рёбер переломать.Полицейский замолчал, искоса глянув на собеседника. Но тот не отреагировал, продолжая внимательно изучать фотографии. Лишь недовольно поторопил:- Ну?- Слушай дальше. Фасад гипермаркета увешан камерами чуть ли не через каждый метр. Так вот, ни одна из них не зафиксировала, чтобы в машину садился кто-то другой, кроме непосредственно хозяина. И даже если допустить, что один из нападавших каким-то чудом умудрился проскользнуть, то чтобы двое незаметно сели… верится с трудом. Конечно, убийцы могли приехать вместе с жертвой. Задние стёкла тонированные, по видеоизображению не понять, пуст был салон в тот момент или нет. Но тогда возникает другой вопрос, каким образом они покинули автомобиль, совершив убийство? Ведь он так и остался на стоянке стоять, пока жмура не обнаружили. Не менее трёх часов. В общем, наши пока заняты изучением ближайшего круга на предмет наличия у жертвы недоброжелателей…- В отличие от тебя? – не поворачивая головы, перебил Сомов. Собеседник улыбнулся. – Для себя, я так понимаю, ты всё необходимые выводы уже сделал? Хорошо. Мне подходит. Где машина сейчас?- На штрафстоянке, пока районной. Через два дня перевезут к нам, – полицейский забрал фото и открыл дверь, выбираясь наружу. Прежде чем захлопнуть её обратно, снова просунул голову в салон.- Борисыч, если совсем честно, то там пятьдесят на пятьдесят…- Мне хватит, – грубо перебил Сомов, поворачивая ключ зажигания. – На связи. И это… спасибо тебе, Паш.- Погоди благодарить, – полицейский доброжелательно улыбнулся и хлопнул дверцей. А когда машина Сомова тронулась, добавил уже для себя. – Всё только начинается.***Интересующий Сомова седан стоял в самом конце штрафстоянки. Между ржавым автопогрузчиком и кучей металлолома. Некогда бывшей полноценным автомобилем и, судя по внешнему виду, имевший неосторожность влететь под крупнотоннажный грузовик.Кузов же его седана был вдоль и поперёк перемотан сигнальной лентой, предупреждающей, что кому-либо, кроме участвующих в расследование сотрудников, приближаться к данному транспортному средству категорически запрещалось.В связи с этим Ивану Борисовичу пришлось неслабо раскошелиться, чтобы данное распоряжение некоторое время не распространялось на него. И, благодаря непомерной наглости дежурной смены, накопления на безмятежную пенсию сегодня прилично уменьшились. Хотя, по правде сказать, Сомов по данному поводу расстроился не сильно. Всё же результат для него был куда важнее.Выслушивая наставления охраны, старик послушно кивал. Легко соглашался со всеми требованиями. Вроде тех, что осмотр должен проводиться исключительно снаружи. Ни в коем случае не прикасаться к полиэтиленовой плёнке, не лапать. Да и вообще, рядом лучше не дышать. Примерно в таком духе. Справедливости ради, не забыл упомянуть и собственное условие - никто из охраны не должен болтаться рядом, действуя на нервы, пока он не закончит.Достаточное количество денежных купюр возымело правильный эффект и консенсус был легко найден. Стороны ударили по рукам.И вот сейчас, остановившись на расстоянии двух метров от автомобиля, Иван Борисович глубоко вздохнул, концентрируясь на предстоящей задаче. Опустил на землю большую, спортивную сумку, что принёс с собой. Присел на корточки. Принялся копаться внутри.Наружу появился кусочек мела. С его помощью старик нарисовал на асфальте вокруг машины тринадцать кругов, диаметром примерно сто миллиметров и на одинаковом расстоянии друг от друга. Снова сунул руку в сумку. Выудил мешочек с солью. Насыпал в каждый. Повторно обошёл машину, тщательно посыпая минерал таким образом, чтобы маленькие окружности вписывались в образующийся круг изнутри. Внимательно следил, чтобы случайно не допустить разрыва основной линии.Закончив подготовку, в очередной раз запустил руку в сумку. Извлёк довольно крупный кинжал. Рукоятка оружия была щедро украшена драгоценными камнями, а ножны покрывала витиеватая вязь в виде древних символов и букв.Обнажив лезвие, старик стиснул зубы и резким движением надрезал кожу левой ладони. Опустился на колени, до боли сжав кулак. Закрыл глаза. Дождался, пока по поверхности внутри основного круга забарабанят первые капли крови.Первые секунды те стучали часто, звонко. Но затем звуки ударов приглушились. Отдалились. Стали доноситься реже. Постепенно сошли на нет и остальные внешние шумы. Вокруг заметно похолодало.Отметив эти изменения, Иван Борисович сделал глубокий вдох и на выдохе зашевелил пересохшими губами, воспроизводя заранее заученный для обряда текст.С минуту он шептал в полной тишине, но затем, словно реагируя на произносимые им слова, полуторатонный автомобиль вздрогнул, едва заметно сдвинувшись с места. Постоял неподвижно. Переместился вновь, но на этот раз довольно отчётливо. А спустя череду новых слов и вовсе начал раскачиваться, самопроизвольно передвигаясь туда-сюда внутри импровизированного круга. Словно кто-то невидимый принялся метаться в салоне, ожесточённо ломясь в двери и окна, в отчаянном желании вырваться наружу. Вот только рассмотреть, кто бы это мог быть, не представлялось возможным. Изнутри автомобиль стремительно заполнялся серым, клубящимся дымом.- Глупец! - что-то мелькнуло впереди, словно тень пролетевшей птицы. Ткнулось в невидимую преграду и, рыкнув, отпрянуло назад. – Кем ты себя возомнил, выродок?!От машины в сторону старика метнулась воздушная волна. Плотно ударила в грудь, с лёгкостью отбросив назад. Опрокинувшись на спину, Сомов ударился затылком. Скривился от боли, но не проронил ни звука. Невозмутимо поднялся. Вернулся на своё место и, повторно опустившись на колени, продолжил шептать.Мелкие песчинки пыли закружились вокруг автомобиля крохотными воронками смерчей. Слились в общий торнадо. Подняли в воздух весь близлежащий мусор. От пустых сигаретных пачек до мелких камней. Даже тяжёлая сумка Сомова начала подрагивать, грозясь опрокинуться в любую секунду.- Заткни свой поганый рот, старик! Или, клянусь, я намотаю твои кишки на колеса!Услышав предупреждение, Иван Борисович открыл веки и уставился на беснующийся в кругу транспорт. Довольно заулыбался. Замолчал. С вызовом сплюнул частицы песка, залетевшие в рот, и не спеша поднялся с колен.– А ты дерзни, с***шь. – Произнёс он негромко. – Может, выйдет.Будто отвечая на его вызов, сквозь щели в кузове, сизый дым принялся покидать пустоты автомобиля. Струясь и извиваясь, он медленно выползал наружу, сливаясь в единое облако. Постепенно увеличиваясь в размерах и приобретая силуэт некоего существа, отдалённо похожего на гигантского человека.Дождавшись, когда демон полностью покинет салон, старик наклонился в сторону сумки. Извлёк стеклянную бутылку, до краёв наполненную горючей смесью. Откупорил пробку. Расправил заранее набитую в горлышко, ткань.- Эй? – на заднем фоне послышались озадаченные возгласы охраны. – Дед, ты что там удумал? Такого уговора не было. Слышь, старый, я к тебе обращаюсь? Ты с катушек слетел что ли, придурок?! Вот сука… Колян, звони в дежурку! Срочно!До слуха донёсся торопливый топот «берц» и отборный, трёхэтажный мат. Не обращая на это внимание, Иван Борисович достал зажигалку. Большим пальцем правой руки надавил на «колёсико».- Ты не посмеешь, старик! – округу огласил свирепый рёв. – И думать не смей!Крутанул. В крохотном отверстии возник робкий огонёк, с жадностью набросившийся на насквозь пропитавшуюся бензином, ткань. Та вспыхнула мгновенно. Следом бутылка метнулась в направлении пышущего яростью, существа. Пролетела насквозь его дымчатую оболочку и с грохотом разбилась о крышу.Над автомобилем взметнулось пламя. Огромное. Голодное. Мгновенно, с вожделением, обуявшее предложенную добычу.Сомова грубо схватили за плечо. Повалили на землю.Придавили коленями, лицом вниз. Заломили за спину руки.Он не сопротивлялся. Незачем было. Ни когда выкручивали запястья, царапая кожу, ни когда надевали наручники. Просто молча терпел. Терпел и улыбался, безотрывно любуясь пылающей грудой металла.Кто-то что-то кричал. Кто-то пытался забросать пламя песком. Со всех сторон шипели огнетушители.Старика с силой потянули, оттаскивая на безопасное расстояние. От центра города уже нёсся рёв полицейских сирен.Очевидно, дорога теперь ему одна. В психушку. Выживший из ума старик, в поисках пропавшего внука не вылезающий из леса, кричащий о живущих в нём демонах, давно уже стоял у всех многих поперёк горла. Единственная дочь отдалилась, виня его в гибели сына. Близкие и друзья старались не замечать странного поведения. Просто до сегодняшнего дня это было безопасно.А теперь он стал поджигателем…Такого ему точно не простят. Плевать. Главное, он не сошёл с ума. Главное – он убедился! Сделал тот самый первый шаг. И значит, когда придёт время, сделает второй. И третий. Сделает, сколько понадобится. Чтобы найти Мишку. Рано или поздно. Живого или мёртвого…*слушай и вникай**смерть – это милость

Ключевые слова: Призрак охотники за привидениями смерть в авто продолжение следует авторская история

Другие, подобные истории: