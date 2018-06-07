Зомби в подъезде. 1 часть

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:50

Причина: Стилистика автора сохранена.

ZenaOgneva Просмотров: 191 Комментарии: 5 +4 Вчера, 20:50 by

- Ты гляди, что творится на улице! - Джек крикнул мне из кухни, мешая мне смотреть ужастик. Джек не унимался, и я соскочил с кровати.- Что у тебя случилось?Тут я выглянул в окно. По дворам бежали люди, бросая сумки, пакеты с продуктами, а за ними гонялись зомби."Быть того не может", - мелькнула мысль.- Ты смотри, крикнул Джек, тыкая пальцем в стекло окна кухни, прозрачная белая тюль не мешала обзору,- Валька, бежит.Валя, одна из двух соседок, которые успели купить квартиру в моем девятиэтажном доме, куда, я, Макс, въехал самым первым. А в целом весь дом был пустой девятиэтажкой с работающими лифтом и домофоном, не считая трех проданных квартир, одна из которых принадлежала мне. Я только недавно купил квартиру в ипотеку, взяв самую дешевую, на первом этаже, в угловом подъезде, в самой отдаленной бежевой девятиэтажке с торцом, раскрашенным в красивые жёлтые подсолнухи. Когда покупал, сожалел, что брал по самым низким ценам, но ипотеку и так предстояло платить 20 лет по трети моей зарплаты, не до выкрутасов. Но теперь, похоже, мне крупно повезло.Я сорвался с места, выбежал из квартиры и открыл входную дверь подъезда. Пиликнув, дверь открылась.Валька, крикнула издалека:- Придержи.Как только соседка вбежала, я резко захлопнул дверь перед носом зомби.- Фуф, Марья Петровна, чуть меня не догнала.- Марья Петровна? - спросил я.- Наша соседка с 3 этажа. Она обратилась в магазине и погналась за мной. Со мной выбежала толпа народу, но она побежала только за мной. В магазине начался хаос, покупатели стали бросаться друг на друга, некоторые, как я, выбежали из магазина.- Какая неравнодушная. Избирательно побежала, - я заулыбался, входя в свою квартиру на первом этаже. В дверях стоял Джек с разинутым ртом, кажется, он так будет стоять до самого вечера. Я ободряюще похлопал друга по плечу, приводя бедолагу в чувство, что ж не каждый день апокалипсисы случаются.Валя, прижав пакеты с продуктами, обратилась ко мне.- Ребята, можно к вам? Мне страшно одной оставаться.- Конечно, заходи.Попив чай с сахаром и шоколадкой, мы втроем обрушились друг на друга с разговорами. К счастью, у нас был запас продуктов на месяц. Я еще тот лентяй и запасался заранее, чтобы лишний раз в магазин не ходить.Тут наши разговоры прервал звук домофона. В подъезд зашел зомби.Тут наши разговоры прервал звук домофона. В подъезд зашла зомби Марья Петровна. В руке она держала ключи от домофона, которые держала в руке. Мы оказались в западне, запертыми в одном подъезде с Марьей Петровной.

Ключевые слова: Зомби-апокалипсис зомби мертвецы авторская история

Другие, подобные истории: