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Творческие истории

Зомби в подъезде. 1 часть

- Ты гляди, что творится на улице! - Джек крикнул мне из кухни, мешая мне смотреть ужастик. Джек не унимался, и я соскочил с кровати.
- Что у тебя случилось?
Тут я выглянул в окно. По дворам бежали люди, бросая сумки, пакеты с продуктами, а за ними гонялись зомби.
"Быть того не может", - мелькнула мысль.

- Ты смотри, крикнул Джек, тыкая пальцем в стекло окна кухни, прозрачная белая тюль не мешала обзору,
- Валька, бежит.
Валя, одна из двух соседок, которые успели купить квартиру в моем девятиэтажном доме, куда, я, Макс, въехал самым первым. А в целом весь дом был пустой девятиэтажкой с работающими лифтом и домофоном, не считая трех проданных квартир, одна из которых принадлежала мне. Я только недавно купил квартиру в ипотеку, взяв самую дешевую, на первом этаже, в угловом подъезде, в самой отдаленной бежевой девятиэтажке с торцом, раскрашенным в красивые жёлтые подсолнухи. Когда покупал, сожалел, что брал по самым низким ценам, но ипотеку и так предстояло платить 20 лет по трети моей зарплаты, не до выкрутасов. Но теперь, похоже, мне крупно повезло.

Я сорвался с места, выбежал из квартиры и открыл входную дверь подъезда. Пиликнув, дверь открылась.
Валька, крикнула издалека:
- Придержи.
Как только соседка вбежала, я резко захлопнул дверь перед носом зомби.

- Фуф, Марья Петровна, чуть меня не догнала.
- Марья Петровна? - спросил я.
- Наша соседка с 3 этажа. Она обратилась в магазине и погналась за мной. Со мной выбежала толпа народу, но она побежала только за мной. В магазине начался хаос, покупатели стали бросаться друг на друга, некоторые, как я, выбежали из магазина.

- Какая неравнодушная. Избирательно побежала, - я заулыбался, входя в свою квартиру на первом этаже. В дверях стоял Джек с разинутым ртом, кажется, он так будет стоять до самого вечера. Я ободряюще похлопал друга по плечу, приводя бедолагу в чувство, что ж не каждый день апокалипсисы случаются.

Валя, прижав пакеты с продуктами, обратилась ко мне.

- Ребята, можно к вам? Мне страшно одной оставаться.
- Конечно, заходи.


Попив чай с сахаром и шоколадкой, мы втроем обрушились друг на друга с разговорами. К счастью, у нас был запас продуктов на месяц. Я еще тот лентяй и запасался заранее, чтобы лишний раз в магазин не ходить.

Тут наши разговоры прервал звук домофона. В подъезд зашел зомби.

Тут наши разговоры прервал звук домофона. В подъезд зашла зомби Марья Петровна. В руке она держала ключи от домофона, которые держала в руке. Мы оказались в западне, запертыми в одном подъезде с Марьей Петровной.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:50
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 20:50 by ZenaOgnevaПросмотров: 191Комментарии: 5
+4

Ключевые слова: Зомби-апокалипсис зомби мертвецы авторская история

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Комментарии

#1 написал: Кесл
Вчера, 23:13
+1
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 15
Комментариев: 10
Не люблю данный жанр (зомби - сейчас непойми что), но история понравилась, а главное в разделе творческий историй! Сам поставил лайк и написал комментарий, прощу остальных поступать также! Сделаем творческие истории грейт агейн!
Зарегистрирован: 7.06.2018
#2 написал: ZenaOgneva
Вчера, 23:36
0
Группа: Посетители
Репутация: (38|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 115
Цитата: Кесл
Не люблю данный жанр (зомби - сейчас непойми что), но история понравилась, а главное в разделе творческий историй! Сам поставил лайк и написал комментарий, прощу остальных поступать также! Сделаем творческие истории грейт агейн!

Спасибо. Данная история немного с юмором. Но он такой незаметный, между делом. Идея продолжения у меня есть, сразу возникла идея истории, только за раз не написалась. Да и читателям проще частями. Возможно будет еще 2 части в зависимости какой объем получится.

Планирую еще писать зомби истории и не только. Да, сделаем возращение творческой истории.laughing
Зарегистрирован: 20.07.2016
#3 написал: kusi
Сегодня, 05:03
+1
Группа: V.I.P.
Репутация: Выкл.
Публикаций: 359
Комментариев: 7 537
История в целом не дурна собой, но нет изюминки(или я ее просто не увидела) Читается легко, но без особого интереса, при том что мысли изложены хорошо.
Зарегистрирован: 23.09.2011
                     
#4 написал: awesome-man
Сегодня, 06:47
0
Группа: Посетители
Репутация: (21|-1)
Публикаций: 20
Комментариев: 431
Лёгкая, незамысловатая стори, посмотрим, что будет дальше
Зарегистрирован: 18.06.2012
 
#5 написал: Tigger power
Сегодня, 06:57
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (3033|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 6 333
В руке она держала ключи от домофона, которые держала в руке.

В смысле руку уже кому-то отхряпала? Пока сложно оценить, буду читать проду +
Зарегистрирован: 9.12.2016
             
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