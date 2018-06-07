Тайна Сибирской глуши

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:45

Причина: Стилистика автора сохранена.

3klim3 Просмотров: 221 Комментарии: 5 +8 Вчера, 20:45 by

Косте пришлось вернуться. Иначе он остался бы совсем без денег. Но, в подходящий момент, он вспомнил о своем доме в глухой сибирской деревне. Там прошло его детство, там он рос и учился жизни. Но в один момент его бабушка посреди ночи увезла его в Кемерово, и больше он туда не возвращался. Причину отъезда он не знал, а бабушка никогда об этом не заговаривала. Родителей у Кости не было, и, кроме как у бабушки, спрашивать было не у кого. Спустя почти двадцать лет, когда Костино дело прогорело, он начал хвататься за любую возможность достать денег на жизнь. И вот, когда в кармане осталось не больше десяти тысяч, парень вспомнил о доме. Эта мысль пришла ему внезапно, когда он принимал ванну. Так что пришлось вернуться.Путь занял почти сутки. По приезде, Костя решил сразу со станции идти к дому, глянуть, что да как, и затем идти в местный магазин за всем необходимым, для реставрации дома. Он был уверен, что, за время его отсутствия дом был растащен местными забулдыгами, и ему придётся восстанавливать каждый миллиметр хатки. Вдыхая аромат свежей травы, Костя шел по давно забытой, но такой родной деревне. Всё казалось ему знакомым и напоминало о далёком детстве. Старая школа, разбитый ангар у перекрёстка, заброшенное кафе. Странно только, что никого на улице не видно – все по домам сидят да во дворах копошатся. Дойдя до первого поворота, он увидел старую знакомую своей бабушки. Показалось, что за двадцать лет она совсем не изменилась, хотя и была ровесницей Костиной бабки, которая уже лет пять, как почила.- Здрасти, Тёть Свет! – крикнул Костя, проходя мимо.- Ой, здравствуй, Костенька! А что ж ты тут? Уже вернулся?- Ну да, вернулся, - ответил Костя, заметив странное беспокойство бабки. Но, решив про себя, что это просто старческая причуда, настроился на разговор.- Ой, что делается, - тихо, будто сама себе, сказала Тетя Света, - Так молод ещё…Костя, сделав вид, что не расслышал последние слова, попрощался. Дальше он шёл крепко задумавшись. Слова старухи показались ему слишком странными. По дороге к дому он встречал старых знакомых, лениво помахивая им рукой в знак приветствия. Все сплошь старики, никого из молодёжи не осталось. Странным показалось то, что за двадцать лет никто будто бы не постарел.Придя домой, Костя увидел, что за столько времени внутри ничего не изменилось. Не было ни пыли, ни паутины, будто кто-то старательно убрался перед его приходом. Оставив рюкзак на веранде, молодой человек прошёлся по двору, где раньше, будучи маленьким, играл со своими друзьями. Воспоминания потоком обрушились на него только сейчас. Вот он с соседским мальчиком, играет во дворе в догонялки. Здесь стоял тюк сена, который он однажды поджёг бабушкиной лупой. Ох и дым стоял! А, вот и сарай, в котором он часто прятался от бабки, если что-то напакостит.Вдруг всплыло ещё одно воспоминание. Два часа ночи. Беспокойные лица. Переполненная электричка. Страх. Отмахнувшись от жутких воспоминаний, Костя вышел из ограды. Вдруг, он увидел соседа, старого алкаша по кличке Лукас. Он сидел у калитки, курил и смотрел высоко в небо, что-то шепча себе под нос. «День добрый!», - крикнул ему Костя, - «Как оно нынче? Что нового?» Алкаш лениво повернул голову, сплюнул, после чего встал и пошёл к Косте. Походка, несмотря на возраст, была такой же уверенной и пружинистой.- Добрый? Раз ты здесь, какой же он добрый? – спросил Лукас. В его глазах читалось какое-то сожаление, вперемежку с отчаянием. – Раз вернулся сюда, так и поминай, как звали. Нет тебя больше. Как и бабки твоей. Как и меня. Как и всех. Вот так-то. Вот и ответь мне: день добрый?Странные слова вывели Костю из равновесия. «Как это нет? Вот он я, стою. И ты тоже стоишь тут. А бабка моя причем? Она ж померла давно. Или… Погоди…» Тут до Кости дошёл смысл странных слов алкаша. Вот почему никто не изменился! Вот почему он не слышал ни одной птицы! Вот почему он так не хотел сюда ехать! Здесь все давно мертвы! Что-то страшное случилось тут двадцать лет назад. Что-то, от чего они с бабушкой успели спастись.- «Дошло, наконец», - угрюмо сказал Лукас, - «Все мы сюда вернулись. И уже уйти нельзя. Путь обратно нам заказан. Да оно и понятно. Ладно, иди, обживайся, если так сказать можно…»Лукас зашел к себе в ограду. Костя, с минуту стоял, не шевелясь, осознавая все, что сказал ему сосед, и до чего додумался сам. Его тело кинуло в жар, он больше не мог стоять и сорвался на бег. В панике, он забрал рюкзак, и, даже не заперев дверь, побежал к полустанку. Там он просидел весь день в ожидании электрички или хотя бы проходящего товарняка. Но ни одного поезда так и не проехало.Он не знал, что поезда сюда больше не ходят. А ещё он не знал, что час назад, его нашли утонувшим в собственной ванной.

Ключевые слова: Деревня дом поездка авторская история

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