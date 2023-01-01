Цифровизация оккультного призыва

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 16:31

Причина: Стилистика автора сохранена.

Кесл Просмотров: 64 Комментарии: 0 0 Вчера, 16:31 by

- Удивительно, до чего дошёл прогресс!- Идея - бред! Ничего не получится, надо проводить ритуалы по старинке.- Да ладно тебе, пусть парень хотя-бы попытается. Ты попробуй сейчас найди ингредиенты и жертву. Даже со связями не всегда выходит.- Ну почему не получится? Негативная энергия, она и в Африке негативная. Какая разница откуда её брать?- А где уверенность, что в пятом измерении есть интернет? И что мы не призовём что-то иное?- Да если и призовём не того, какая разница? Мы же не сектанты какие-то? Опишем, изучим, прогоним…Члены оккультного общества «Глаз дракона» толпились вокруг стола с ноутбуком и своими спорами мешали работать юному адепту. За всей этой картиной наблюдал мастер-зритель и поняв, что ситуация выходит из-под контроля, призвал всех к порядку:- МОЛЧАТЬ! Как вы смеете сомневаться в пути, выбранным мастером-зрителем?! Мы стоим на пороге величайшего открытия со времён Гилберта-ключника, да хранит вечность его имя! Ситуация для нашего общества в последнее время крайне печальная. Мы перестали получать должную поддержку от государственных покровителей, а наши личные источники работают с большими перебоями. Если мы что-то не предпримем, то история общества прервётся на нас! Теория этого юного адепта поистине гениальна. Как вы знаете, основной компонент всех наших ритуалов являются человеческие страдания: боль, агония, страдания, смерть. Нам противны эти аспекты жизни, но они необходимы для лицезрения и контакта с сущностями, которые находятся по ту сторону нашей реальности. В наш век войн, болезней и катастроф сущности пресытились и с каждым годом становится всё тяжелей целенаправленно их привлекать. Требуются огромные ресурсы и оперативность, чтобы провести даже простые ритуалы для привлечения более или менее разумной субстанции. Но юный Максим, смог найти воистину бесконечный источник страдания – интернет! Если его задумка удастся, то мы не только вернёмся к прежнему уровню исследований, но даже поднимем их на новый, небывалый уровень!Закончив свою речь, мастер-зритель обратился к юноше за ноутбуком:- Максим, ты закончил приготовления?Юноша будто проснулся от глубоко сна и рассеяно повернулся к мастеру-зрителю.- Да, мастер. Я старался по максимуму открыть ссылок с новостями, криминальными сводками и видеороликами с насилием. Должно получится.Мастер, словно сияя изнутри, бодро командовал всеми вокруг.- Несите ноутбук в защитный круг! Приготовьте свечи и курильницы! Несите сюда «Декамерон». Встаньте по кругу, приготовьтесь, мы сейчас приоткроем щель среди миров.Заразившись оптимизмом мастера, все остальные подчинялись его командам. Все были в полном предвкушении чего-то грандиозного. Максим же сидел в стороне и не понимал, что происходит. Работа над созданием кибер-жертвы его крайне утомила. Единственное что сейчас его беспокоило – как бы не уснуть и не пропустить свой первый ритуал и первый контакт. Но в суете подготовки, про него как будто все забыли.И вот, начался сам ритуал. Были слышны песнопения и вторящие им слова на древнем, внеземном языке. Юный адепт всматривался в мирное покачивание свечей, а благовоние приятно щекотали ему нос. Слова становились всё тише, веки медленно закрывались и вот теплая, осязаемая тьма охватила адепта.Проснулся он только от того, что кто-то силой бил его по щекам.- ПРОСНИТЬ! ЧЁРТ ТЕБЯ ДЕРИ ПРОСНИСЬ! ТЫ БЫЛ ПРАВ, ПРАВ ВО ВСЁМ!- Что… Что произошло…- ОГЛЯНИСЬ ВОКРУГ!Максим разлепил глаза и осмотрелся. Воистину всё вокруг изменилось. Свечи были разбросаны, ноутбук разбит, защитный круг разломан и забрызган кровью. Всё было забрызгано кровью, желчью и черной субстанцией. Члены общества, те, что стояли на ногах, пытались помочь раненым. Мастер-зритель лежал без ног и вокруг него толпились адепты.- Смотри, смотри внимательно, что ты натворил. Я просто поражаюсь тому, как крепко ты спал. Будто невидимая сила тебя вогнала в сон… Ты перестарался… Мы рассчитывали на небольшую щель в простенький двухмерный мир… А тут получился полноценный портал в… Я даже не знаю, как описать… В общем хватило лишь мгновенья, чтобы вековой защитный круг лопнул как сахарное стекло… Мастеру пришлось отдать свои ноги, чтобы его закрыть… Да, навели мы шуму… Если мастер и умрёт, то хотя бы с мыслью о том, что он узрел величайшую тайну в своей жизни… Так что теперь держись, брат. Нас ждут великие свершения и небывалое развитие в оккультном деле! Вот теперь то заживём, в наш век цифровых технологий….

Ключевые слова: Ритуал призыв портал авторская история

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