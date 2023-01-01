Систематика

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 18:48

Причина: Стилистика автора сохранена.

Кесл Просмотров: 57 Комментарии: 0 0 Вчера, 18:48 by

Всё подчинено числам, всё есть данные. Я с раннего детства обожал математику и все её производные. Я чётко знал сколько шагов мне надо пройти до школы, сколько ступенек у меня в доме и сколько деревьев у меня во дворе. Считать, анализировать, сопоставлять – моя страсть. С годами она никуда не делась. И год за годом, мои данные о нашем мире копились и множились.Кто-то скажет, что у меня болезнь и я психически не здоров. Говорите об этом, ибо вам никогда меня не понять. И чем яростнее и злее вы будете на меня клеветать, тем больше простора для работы вы мне создадите. Я с большим удовольствием буду считать количество букв, произнесенных вами, с наслаждением буду узнавать, сколько раз вы сказали слово «Псих» при разговоре со мной и в истинном экстазе буду я прибывать, когда высчитаю среднее время ваших гневных тирад.Но это всё кажется баловством, перед тем, чем я занимаюсь. А именно полной аналитикой своей жизни. Каждый день, я высчитываю сколько потратил времени в душе, среднюю амплитуду движений во время завтрака и количество морганий в час. Все эти данные я собираю и загружаю в свою Базу Данных. Безумие? Отнюдь! Это будет мой magnum opus, мое самое главное достижение. Открыв мой труд, люди поймут, как много информации содержится в каждом их миге.И чем дольше, я копил данные, тем больше я стал замечать аномалий и не состыковок в своей жизни. Но есть кое-что, что вгоняло меня в ужас. Сначала это казалась небольшой, едва заметной статистической погрешностью. Однако, с каждым днём это всё росло и росло и вот сейчас, даже законченный дурак поймёт, что это ненормально. Я говорю про пропажу моего времени. Из жизни незаметно уходили сначала наносекунды, затем минуты и вот аномалия со временем разрослась до двух часов! Кто-то или что-то крало мою жизнь.Что я не делал, чтобы понять причину этого. Всё безрезультатно. Даже когда я подолгу запирался в квартире и без остановок следил за часами, время не перестало пропадать. Сначала это вгоняло меня в ступор, потом в депрессию. Я даже думал прекратить свои исследования, чтобы успеть просто насладиться своей жизнью. Но всё изменил один случай.Нервно ходя по своей квартире с часами, я чисто случайно обнаружил, что в некоторых местах моей квартиры, время будто ускорялось. Стрелки часов двигались чуть быстрее, чем должны были. Вот, вот ответ на мой вопрос! Вооружившись часами, я стал искать такие зоны, в которых время шло иначе, нежели во всех остальных местах. Вскоре мной было найдено сотни таких зон. Где-то время ускорялось, где-то наоборот тормозило. Чем больше я находил таких мест, тем всё отчётливей во мне просыпался исследователь. Я мечтал найти края этой аномалии.Риск был велик. Я мог остановиться во времени или умереть от старости. Но и награда была велика! Кто захочет изучать жизнь простого человека, когда перед человечеством открываются такие возможности! Сколько всего можно было придумать с этими аномалиями! Оставлю эти фантазии для моих последователей. Я же должен продолжить свои изыскания.Время шло, иногда не шло. Иногда летело. Но вот, я приблизился к источнику данных аномалий. Было одно место в моем городе, рядом с которых подобных аномалий было особенно много. Для обычных людей, это была простой трансформаторной будкой. Но для меня – источником всех временных искажений. Я долго изучал этот объект. Порой мне казалось, что даже люди замечают тот факт, что время рядом с ней идёт как-то не так. Если же вокруг неё происходят такие скачки времени, то что же там происходит внутри?Я долго не решался войти во внутрь. Мне было страшно. По-настоящему страшно. Что будет со мной и моим исследованием? Но день за днём, мой интерес только рос и вот, под покровом ночи, я решил вломиться туда и воочию увидеть всё то, что там происходит.Чем ближе я к ней подходил, тем больней было смотреть на часы. Стрелки часов крутились то в одну сторону, то в другую, а то и вовсе замирали. Но вот я подошёл к двери в будку. Она была не заперта. Как будто кто-то или что-то ждало такого исследователя как я. Войдя в неё, я абсолютно потерялся во времени и пространстве. Все цифры и измерения, как и мой мир рухнули. Я будто лишился самого себя. Увы, но теперь мне совершенно незачем выходить из этого места. Я чувствую, что скоро от меня ничего не останется, не только как от личности, но и от человека, представителя биологического вида. Видимо, так и исчезают люди, как некогда так ценимое мною время…center]Просто в никуда.[/center]

Ключевые слова: Математика время исследования авторская история

Другие, подобные истории: