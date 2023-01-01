15/5/60/1

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 20:24

Причина: Стилистика автора сохранена.

Кесл Просмотров: 35 Комментарии: 0 0 Сегодня, 20:24 by

- До начала инициации протокола «Последний престол» осталось 15 минут.Механический голос в динамиках не ведал ни о том ужасе, что несли его слова, ни о жалости к тем, кто мог эти слова услышать. Господин президент нервно шагал по овальному кабинету и курил. Какая эта была сигарета за сегодня? Тридцатая или сороковая? Неважно! Через 15 минут живые позавидуют мёртвым, а рак лёгких станет наименьшей проблемой.За суетой президента следили двое. Труп профессора Оппенгеймера, который явно знал про протокол «Последний престол» и существо в обносках, которое что-то писало в своём дневнике. Больше в штабе чрезвычайного управления сидеть было некому. То, что осталось от правительства, находилось в этой комнате. Профессор, явно обиделся на президента из-за своей смерти и поэтому не спешил давать советов по поводу сложившийся ситуации. Существо же было лишь посланником и летописцем более старших существ, чем оно само и не хотело влезать в ход истории.Президент остался один и нёс всё бремя власти из последних сил. Нет, конечно он понимал, что остановить приход их он не мог, но и покорно подчиняться судьбе он не хотел. Должен же быть выход…- Господин президент, изволите ли вы ответить на пару вопросов, для истории?Существо обнажила десятки пар внеземных глаз и с предвкушением уставилось на фигуру президента. Президент, понимая, что всё равно это никак не навредит решил поиграть с существом.- Валяй, буду использовать это интервью в своей предвыборной программе.Сделав кое какие пометки, существо начало расспрос.- Какого это быть последним правителем человеческой расы?- Каким к чёрту последним правителем… По имеющим сведениям, правительственные институты других стран ещё существуют.Усмехнувшись существо что-то начертило в воздухе и в голове президента вспыхнули жуткие образы хаоса и анархии, вперемешку с телами других лидеров стран.- Прости, что использую подобные приемы, но профессор не соизволил оставить проектор, а ваши подчинённые подготовить новый отчёт. Как видите, вы единственный, кто ещё что-то решает.- Раз так… То чувствую себя крайне дерьмо. Будто лично я допустил конец света...- А кто же по вашему мнению виноват в данной сложившийся ситуации?- Конечно же профессор Оппенгеймер! Мало того, что создал маяк для этих тварей…- Нет! Прощу вас не оскорблять моих покровителей. Именно благодаря их милости и щедрому взносу, ваша вселенная сохранит ваши последние минуты жизни.- Черт… Итак, он создал маяк, включил его и посмел заявиться сюда, чтобы сказать, что единственное на что он теперь способен, это только сказать точное время прибытия ваших э… покровителей…- И именно поэтому вы его убили?- Нет… Я не хотел его убивать… Будто… не знаю, но я точно не хотел его смерти!- А будь ваша воля, чтобы вы сказали профессору напоследок?- Даже не знаю… Глядя на него сейчас, ничего в голову не идёт… Был бы он жив…Существо закончило писать и щелкнуло пальцами. Труп профессора неестественно изогнулся, пару раз дёрнулся и вскочил со своего места. Что-то изменилось в нём… Ожившее тело развернулось к президенту и издало булькающий звук. Затем двинулось. Движения были резки и крайне нечеловечны… Не то кукла, не то насекомое подбиралось к первому лицу.- УМРИ! УМРИ ДВАЖДЫ, ТРИЖДЫ УМИРАЙ И БОЛЬШЕ НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ!!!Прокричав, президент в ужасе упал на землю и попытался отползти от трупа своего бывшего соратника.Существо сделало зарисовку и снова щёлкнуло пальцами. Тело профессора загорелось фиолетовым пламенем и под аккомпанемент собственных воплей истлело. Нечто из иных миров было явно довольно своей выходкой.- Зачем… ЗАЧЕМ ТЫ ЭТО СДЕЛАЛО? КАКОЙ В СМЫСЛ В ЭТОМ И ВООБЩЕ В ТВОЁМ ПРИСУТСТВИИ ТУТ?Отложив дневник в сторону, существо злобно глянуло на президента.- Зачем спрашивать то, сути чего вы всё равно никогда не поймёте. Плюс, если я правильно услышал, то до прихода моих хозяев, осталось 10 минут, не так ли?И тут же, механический голос прогремел на всю комнату:- До начала инициации протокола «Последний престол» осталось 10 минут.- Как… Неважно… Будто за 10 минут может что измениться?Глаза существа блеснули как-то по-дьявольски. Он открыл свой дневник и обратился к президенту:- Господин президент, вы не верите, в то, что порой достаточно и нескольки минут, чтобы изменить всё?- До того, как мои генералы пустили себе пули в лоб, я верил. После этого – нет.- А к чему они вам? Судя по всему, они и не очень-то справлялись со своей ролью?- Ну как минимум, они могли помочь реализовать один план… Пару недель назад, он мне казался безумным… Но сейчас… Думаю, это было бы наиболее разумным решением… Жаль, что без них, у меня ничего не получится.- А что за план, господин президент? Можете рассказать для истории?Встав, президент прошёлся пару раз по комнате, достал сигарету из пачки. Стоит ли раскрывать секреты родину потенциальному захватчику? Или может сыграть в ва-банк? Всё равно терять уже нечего?- Могу… Мой предшественник, очень боялся инопланетян и на случай их вторжения думал уничтожить всё человечество ядерным оружием… Пусть оно умрёт свободным, нежели от рук захватчиков.- Мой президент, это гениальны план! А главное, вполне в духе человечества… Да, в этом определенно, что-то есть. Как жаль, что практически нет шансов реализовать это план…Президент ухватился за последнюю фразу. Он видел, на что было способно существо… Что если его раскрутить, может быть оно поможет?- Помогу. Не переживайте господин президент, я вам обязательно помогу. Даже просить меня не надо. В любой истории должен быть красивый финал! А такая история, как история вашего вида его заслуживает. Я обязан его обеспечить.- А как же ваши хозяева?- Не хозяева, а покровители… Думаю, если я опущу кое-какие подробности, они ничего не заподозрят. Так сказать, история наука не очень точная, хи хи.Самое главное, ваше желание и уверенность. Вы уверенны, что именно такой конец вы хотите?- Да!Существо улыбнувшись и обнажив несколько рядов клыков вырвало страницу из дневника и шепнув пару фраз бросило листок под ноги президента. В сию секунду материализовался пункт управления стратегическим ядерным оружием.- Достаточно пустить всего пару ракет по территории потенциального врага, чтобы началась цепная реакция и ядерная война! Но к сожалению, ядерная война откладывается, так как вы и так победили в ней и во всех последующих войнах.Президент хотел было ответить существу, но голос из динамиков его заглушил.- До начала инициации протокола «Последний престол» осталось 5 минут.- Господин президент, жмите быстрей! Ракеты как раз успеют прилететь к началу вторжения!Ничего другого не оставалось. Гори оно всё синем пламенем! Президент нажал на кнопку и начался новый отчёт. Шли долгие секунды ожидания. Голоса из динамиков то пели песню Армагеддона в унисон, то кричали на перебой каждый своё время. Видимо, холодные механизмы так и не договорились, чья информация важней. Президента это мало интересовало. Всё было кончено.Президент сел в уголок и тихо заплакал. Разные голоса в его голове пытались привести в чувства, но он был глух к ним. Кнопка была нажата, оставалось ждать. Существо же наоборот, вскочило со своего места и принялось страстно, о чем рассуждать и размахивать своим дневником. Выглядело это крайне жутко, но всё едино перед мощью ядерной энергии, которая дай бог уничтожит его моментально.- До цели осталось 60 секунд.Существо наконец заметило, что его не слушали. Сдержав гнев, оно обратилось к президенту.- Господин президент, вы настоящий мужчина и герой! Чтобы совершить такое, надо иметь поистине железную волю! Хотите, я утешу вас напоследок?- Ну.- Вот допустим, что на самом деле никакого вторжения не было и не будет, а вы запустили ядерное оружие? Как бы описали свои эмоции от этого поступка.Президент вскочил, будто его ударило током.- ТАК НИКАКОГО ВТОРЖЕНИЯ НЕ БЫЛО? ТАК ЗНАЧИТ ЭТО ВЫ ВСЁ ПОДСТРОИЛИ С ПРОФЕССОРОМ ОППЕНГЕЙМЕРОМ?! ВЕДЬ ЭТО ИМЕННО ОН ПРИВЁЛ ВАС КО МНЕ!Существо лишь махнуло рукой, и президент рухнул как марионетка с оборванными нитками.- Не говорите глупостей, это лишь мысленный эксперимент, который был призван вас отвлечь. Мне очень не хотелось так поступать с вами, но боюсь ваше поведение может навредить моей книге, а этого я никак не могу допустить. Вот уже и начался обратный отчёт.- 10- Прощу- 9- Скажи-8- Как- 7- Называется- 6- Твоя- 5- Книга?- 4- Очень- 3- Просто- 2Человечество- 1- Или как началась третья мировая война.

Ключевые слова: Убийство смерть демон авторская история

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