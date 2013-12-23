Пророчество

Estellan Просмотров: 162 Комментарии: 3 +2 13-05-2023, 22:16 by

Никто не знает, когда появилось первое Пророчество в нашем мире. Вполне может быть, что они существовали всегда, просто определять их научились не сразу. А когда научились, за Пророчествами открыли самую натуральную охоту. И все бы ничего, только любое Пророчество имеет своеобразную оболочку, бегающую на двух ногах. Да, Пророчества появляются в этом мире вместе с человеком. Если еще точнее – внутри него. Оно может родиться вместе с абсолютно любым человеком. В любом конце света. И, до какого-то времени, остается неактивным, спящим. В этом состоянии его невозможно определить.А когда приходит время, Пророчество просыпается. Просыпается и начинает активничать. Сила, заключенная в этом небольшом камешке, размером с куриное яйцо, начинает влиять на окружающий конкретного человека мир. Всяческие полтергейсты, спонтанные пожары, у носителя Пророчества просыпаются нехарактерные для людей силы. Не слишком большой мощности и, в основном, способствующие тому, чтобы быстро бежать и хорошо прятаться. Я уже говорил, что на Пророчества охотятся? Так вот, все остальное – лишь побочные эффекты, привлекающие внимание.Дальше все зависит от того, кто на эти необычные явления обратит внимание. В последнюю пару сотен лет Пророчества, негласно, находятся под защитой инквизиции. Инки даже создали что-то вроде общины, где обитают носители Пророчества, учатся пользоваться своими силами. А в силу того, что силы эти достаточно слабые, каждый носитель создает себе «концентратор», небольшой камушек, созданный из силы своего пророчества, позволяющий концентрировать его силу, как можно догадаться из названия, и осознанно ею пользоваться.Как, опять же, можно догадаться, все это лирика и красивая ширма, так как не скрывали бы от широких масс эту информацию, все прекрасно знают, что на Пророчества охотятся сейчас так же, как и сотни лет назад. Владеть информацией о будущем хочется всем. Проблемы начинаются с того, что, чтобы извлечь и услышать Пророчество, носителя нужно убить. Такая фигня, да. Носитель умрет в любом случае. Даже в том, когда попросту приходит время, и пророчество «выходит» само.Нельзя сказать, что с этим не пытались бороться. Инки, к примеру, пытались извлекать камни, не убивая носителя. Но, увы, едва оно покидает тело, как человек умирает. Что творилось в правительственных лабораториях даже представить страшно. Так что, да. Мы, таки, все умрем.Вот так плавно мы подходим к ситуации, в которой оказался я. А я оказался в крайне неприятной ситуации, застряв у старого склада. Почему я тут застрял? Да хотя бы потому, что я тоже носитель Пророчества, а после последней стычки с охотниками, уж не знаю, на кого работают эти уродцы, на этот самом складе я обронил свой концентратор и теперь был практически беззащитен.А до встречи с ними… когда в общине помер один из самых старейших носителей, своей смертью, что удивительно, этот бородатый хмырь навел инков прямо на меня. Не знаю, как именно звучало его пророчество, только птичка мне напела, что из общины мне лучше исчезнуть если не мгновенно, то очень быстро. Ибо, получив то Пророчество, инки намерены немедленно добраться до моего. Любой ценой.Что же может быть настолько глобальным, чтобы инки решили не дожидаться времени, когда Пророчество выйдет само? Не знаю. Никто из нас не знает какое именно у него пророчество.Ясно, что ни у кого из нас нет мелочей, типа погоды на завтра. Обычно Пророчества говорят о каких-то… крупных вещах. Землетрясения, цунами, извержения вулканов. А еще: о новых изобретениях, научных прорывах, открытиях. В таком духе. Одним словом, всем том, что коснется если не всех, то очень многих.В общем, я не стал сидеть и дожидаться инков, чтобы поспрашивать их лично, а слинял из общины в ту же ночь, успешно скрываясь от них и прочих охотников, узнавших о моем Пророчестве, последние полгода.Жизнь в бегах так себе развлечение. Особенно когда на тебя охотятся все подряд, и сходу не определить это от инков приветик или чье-то правительство жаждет наложить на твой секрет свои руки.Радует только то, что я до сих пор не помер. Пока что.Отделившись от тени, я заглянул в темноту склада. Темнота посмотрела на меня, но от возражений воздержалась. Тихо. Ладно, пойдем посмотрим.Крадучись, я не стал задерживаться у входа и погрузился в темноту. Так, если бы я был концентратором, то где бы я был? Пытаясь восстановить в памяти свой путь через склад, я крался, стараясь не спотыкаться в темноте о валявшееся на полу барахло. Для начала я ввалился сквозь вон ту стену, проломив доски, упал на другие, откатился, пропетлял между ящиков и… о, привет.Концентратор, как и у всех, в виде кольца, лежал в пыли у одного из ящиков, тускло мерцая в темноте семью оранжевыми искрами. Вроде мой. Надо проверить. Протянув к кольцу ладонь, я сосредоточился. Искры отделились от камня в оправе и ткнулись в ладонь, чтобы почти сразу же вернуться обратно. Точной мой. Чужой не признал бы меня, даже если бы тут и был когда-то другой носитель, обронивший свою безделушку. Как один, всем нам знакомый идиот, не будем показывать пальцем.У входа на склад раздался шорох. Черт! Не торопясь вылезать, я выглянул из-за ящиков, чтобы увидеть у входа коротко стриженую блондинку, в черном. Униформа ни о чем не говорит. А вот лицо… кажись ее я когда-то видел у инквизиторов.Быстро цапнув с пола свой концентратор, я привычно натянул его на палец, камнем внутрь. Слишком многие и так меня ищут, чтобы привлекать внимание общественности украшением, однозначно выдающим во мне носителя.Нет. Инки это не страшно. Просто укроюсь тьмой и проскользну мимо. Простейший отвод глаз, инквизиторша меня не заметит. Я так делал уже тысячи раз. Гораздо хуже, если бы тут были другие носители. Они могут почуять мою силу. Тогда уже не отвертеться.Блондинка все еще топталась, не стремясь внутрь, но и не собираясь уходить. Устав изображать крысу, загнанную в угол, я укутался темнотой, неотличимой от естественной, и пошел. Главное, не слишком громко топать и не слишком активно дышать.В какой-то момент, проходя дверной проем, я оказался в метре от нее. Она повернулась в мою сторону. Пришлось замереть и затаить дыхание, прикинувшись просто частичкой ночи, но… ничего не произошло. А я поскользил дальше. Уф-ф-ф. Спасибо богам трущоб и отсутствия освещения. Теперь добраться до забора, перебраться от него и… пущай ищут.Отдалившись достаточно, чтобы инквизиторша не смогла меня услышать, я переключился на бег и, следуя плану, устремился к забору. Подпрыгнул, уцепился и принялся карабкаться, когда в спину, неожиданно, ударило, обездвижив и припечатав к этому же забору.- Проклятие… - повис я, сдавленно матерясь, все еще цепляясь руками за верхнюю перекладину.- Отбегался, - узнал я голос одного из знакомых носителей.- Так они и Пророчество позвали, - неимоверным усилием повернув голову, я оскалился в улыбке. – Не ожидал я от тебя такой прыти, Патрик.- Зря ты сбежал, - подойдя ближе, он, все той же волной силы, развернул меня к себе лицом, впрочем, не отпуская от забора. – Пророчества принадлежат инквизиции.- Пророчества никому не принадлежат, - я пошевелил пальцами, собирая свою силу. Патрик не особо сильный, авось справлюсь, смогу освободиться. Надавил и почувствовал как его сила начала поддаваться. – Они свободны. Потому что если Пророчества будут кому-то принадлежать, он воспользуется этим, чтобы манипулировать остальными. Так что, в какой-то мере, Пророчества принадлежат всем.- В чем-то ты прав, но ты клялся, - вторая волна силы жахнула, на мгновение выбив воздух из легких и припечатав сильнее. Двое? Блин, с двумя я точно не справлюсь. Из темоты к нам вышел еще один носитель. Носительница.- Мари? Злая ты, как собака-девочка. Я не давал присяги, и ты не можешь этого не знать.- Это уже не важно, - она отвела взгляд.- Ну да… это как раз тот случай, когда внешность не имеет значения, важно то, что внутри. Как у холодильника.Пока мы переругивались, из темноты вынырнула блондинистая инквизиторша. Отстегнула от ножен кинжал. Ритуальный. Я узнал его не смотря на то, что никогда не видел. А потом, без лишних слов, вонзила его в мою грудь. Боли почти не было, уж не знаю почему, просто мир вокруг стал сужаться от краев к центру. Вот так, да? Даже не будет пафосных слов, что моя смерть на пользу всему человечеству? Я этой речи не заслужил?Мир сужался, а я все еще видел. Видел, как иниквизиторша извлекла из моей груди камень, переливавшийся теми же оранжевыми искрами. Камень в ее руке ожил, вспорхнул на пару сантиметров, встряхнулся от капелек крови и засиял… ярко. В воздухе зазвучали слова:- Ровно через трое суток после смерти носителя этого пророчества начнутся катаклизмы, которые завершатся полным уничтожением человечества.Это было последним, что я видел и слышал. Да, Пророчества можно немного сгладить, отдалить по времени или ускорить, но их невозможно отменить. От судьбы не убежать. И во всем мире, пожалуй, нет никого, кто сильнее носителей верил бы в судьбу.Остального я не видел. Ни как семь оранжевых искр сорвались с кольца и камня и, слившись, улетели в небо, растворяясь в темноте ночи. Ни как Патрик и Мари синхронно осели на землю, уже недвижимые, мертвые. А из их груди «вышли» их Пророчества, тут же обратившись сначала в черный камень, а потом и в прах. В других Пророчествах больше не было смысла. Ни как, все еще сжимающая в руке последнее Пророчество, блондинка выронила ритуальный кинжал, резко побледнев.Если бы мог… я бы рассмеялся.

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