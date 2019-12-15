Истории белых червей

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 18:35

Причина: Стилистика автора сохранена.

Кесл Просмотров: 116 Комментарии: 3 -1 Вчера, 18:35 by

Новый день, новая работа. Мои братья уже проснулись и во всю поедают человеческую сущность. В их зубах и желудках перемалываются чувства, эмоции, память, мысли. Кто бы, чтобы не говорил, но работа наша крайне тяжела. Попробуйте пропустить через себя человека. Как говорят некоторые из вас – пройди пару в его башмаках.Каждый божий день мы вынуждены есть и есть не самое вкусное, что есть на свете. О нет, далеко не самые вкусные. Вы хоть представляете, из чего состоит человек? Не только кожа, мясо и жидкости. Может быть ещё кости? Нет. Кости мы не трогаем – в них больше всего накапливается человеческого и ни один уважающий себя червь даже не облизнётся на это.Человек – это совокупность внутренних и внешних процессов. Были бы это только электричеством нейронов или химией гормонов, мы бы не жаловались. Но ведь эти простые природные механизмы, присущие для всех живых существ, которых мы едим, у человека почему-то другие, чуждые природе.Так что же это такое? Одновременно и человеческое и чуждое природе, то, отчего мы пытаемся избавить мать природу и жертвуя собой, перевариваем? Ваши мертвецы, будучи живыми много думали об этом. Называя то душой, то психикой. Мы же это презрительно называем «человечностью». Некая субстанция, которая пронизывает всего человека и будто радиация накапливается в ваших телах.Вы спросите, почему черви могут говорить, знают такие слова и ведут подобные разговоры? Всё от вас! От людей! Как только вы появились на свете, мы вынуждены были впитывать вас в себя. И как ваша человечность оседает на вас, точно также она скапливается и в нас. Ваши фобии, страхи и эмоции благо быстро перевариваются, но вот мысли, знания и воспоминания увы практически никуда не уходят.Можно сказать, мы ваша посмертная библиотека или храм, в который вы так все стремитесь и мечтаете попасть – тушками или трудами. Но увы, вместо Акрополя – Некрополь. И даже оказавшись в гробу, вы умудряетесь производить новую человечность. Тушка умерла, а ваша человечность нет. Мать земля страдает от того, что, сыграв в ящик, вы кричите, стенаете и плачете об утраченной жизни. И нам приходится вас есть. Ведь мертвецы не умирают, пока мы их не съедим. Можно сказать, что мы оказываем вам последний акт милосердия.И есть вас крайне и крайне неприятно. Увы, но пока вы своими светлыми умами примете свою участь и нашу милость, мы так успеваем наглотаться, что хоть выскакивай из земли и иди жить вашими жизнями.Но благо, есть среди вас те, кто понимают всю тяжесть нашей доли. Те из вас, которые хотя бы подозревают о том, что мы не просто биологический вид очень часто к нам обращаются. Говорят, с нами, выведывают тайны мертвецов используют наши знания в своих ритуалах. Такие люди редко оказываются в земле, и мы за это их очень ценим. А если и по какой-то глупости окажутся, то не, то, что мешают, а даже помогают в нашей работе. За облегчение нашей жизни мы не против поделиться кое-какой информацией.Вот так и живём мы. Вы умираете, вас закапывают, мы едим вас. И всё по кругу. Людей, как и работы много. Но увы, у матери природы всё посчитано. Мать природа милосердна. Хоть вы и не являетесь её детьми, оно заботится и о вас. Природа создала нас для того, чтобы вам было легче. И ей не напряжно.Хотел бы я подольше поговорить с тобой, мой друг. Но кажется, тебя уже похоронили и закопали, а поэтому я вынужден идти к тебе. Прошу тебя, не сопротивляйся и не грусти. Так надо и в конце, может быть ты скажешь мне спасибо.

Ключевые слова: Черви могилы кладбище авторская история

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