Голодающие в Париже

Новость отредактировал Estellan - 13-05-2023, 22:32

Причина: Стилистика автора сохранена.

Кесл Просмотров: 295 Комментарии: 0 +1 13-05-2023, 22:32 by

- Йосик, вставай! Завтрак готов.Я сладко зевнул, потянулся, повернул голову на подушке и увидел её. Мертвый глаз уставился прямо на меня. Её искусанное лицо смотрело на меня, я бы сказал, с неким укором. Эх, женщины. Мы вчера провели такую славную ночь, а поутру она всё равно осталось с недовольным лицом. Не успел я ничего сказать ей в ответ, как в комнату ворвалась тётушка.- Ох Йосик, надеюсь этой девицей ты не испортил себе аппетит. Я приготовила такой вкусный завтрак! Давай быстрей умывайся, и пойдём за стол.Тётушка Розали, сколько бы веков не прошло, сколько бы книжек для юных, порядочных девиц вы не написали бы, но стучаться вы так и не научились!Облизнув пару раз её окровавленные пальцы, я призвал теней (не люблю беспорядок) и пошёл умываться. Войдя в ванную комнату, я первым делом побежал к зеркалу. Трупная кожа, синюшные глаза, зачем-то вылезшие уши летучей мыши… Ох, славно, наверное, вчера погулял. Был бы я человеком, наверное, перепугался до чёртиков, но благо я вампир и в момент могу исправить это. Хотя после того, как я заплатил Брэму за написание этой дурацкой книжки, слово «Вампир» стало больше издёвкой, нежели нашим описанием. Но что поделать, мой будущий проект требует, чтобы скот при упоминании вампиров представлял себе бледных, аристократичных летучих мышей, а не пожирающих плоть и могущих её изменять на своё усмотрение бессмертных сущностей.Убрав всю лишнюю мишуру, в зеркале на меня смотрел вполне симпатичный юноша лет 25. Умывшись и причесавшись (причесываться смысла не было, но мне нравился сам ритуал), я спустился вниз.Даже не подходя к кухне, я чувствовал запах работного дома и отравительницы…- Йосик, не морщи нос. Ты не смотри что мальчики из работного дома. Нынче отпрысков благородных кровей можно найти только там. А кровь Вуазен я проверяла лично! В этот раз от ядов пучить не будет.Сев за стол и налив из графина «вина», я придвинул к себе тарелки с чем-то, что было похоже по оформлению на утку.- Ох Йосик, ты знаешь, пока я готовила их, придумала такую милую песенку. «Танец маленьких утят быть похожими хотят кря кря кря. Хихихи. Чудные были ребятки, даже не плакали почти.- Тётушка Розари, есть какие-то новости от дядюшки Карла?- Ох, Йозик, надеюсь ты спрашиваешь не по работе. Иначе твой батюшка мне оторвёт голову! А я не могу её терять, только не сейчас. В моде сейчас такие милые шляпки и было бы грустно пропустить этот отрезок времени. А ты кушай, кушай. Вон как исхудал с этим проектом. Хотя война получилась отменной. Её в скотском стойле прозвали самой главной и последней!- Не война, а проект по сокращению скота!- Хорошо, хорошо, не серчай только и не говори с набитым ртом, ты же не хочешь закончить как твой братец Таррар? Вот у него никогда не было проблем с покушать. Ты уже наверно и превратиться в нечто большее, чем самка человека не сможешь. Хотя тот случай с этим ефрейтором был презабавный. Мы тогда всей семьёй смеялись над тем, как тебе женские гормоны ударили в голову с этим бедолагой. Хотя бедолага в этом случае не он, а его будущая «клуша», которая не досчитается в насесте одного «яичка».- Тётушка, что там с Карлом?- Ох, совсем заболталась. Он по-прежнему в России, вместе со своим этим рыжим, плешивым дружком строят какой-то не то интернационал, не коммунизмь. Нашли там таких же отбитых дружков и творят не пойми что. Хотя есть среди них один очень милый грузинчик, надеюсь, смогу с ним познакомиться поближе, если ты понимаешь о чём я.- А он возвращаться не планирует?- Седина в бороду, бес в ребро! Как напились с этой рыжей плешью в Швейцарии, так и решили устроить мировую революцию. Три дня пили вместе с работниками железнодорожной станции, пока этих дебоширов не засунули в запломбированный вагон. Думаешь их это остановило? Ничего подобного! Даже в таком месте как закрытый вагон умудрились квасить… Стоп, ты же меня не из-за работы спрашиваешь?Закончив завтракать, я встал из-за стола и решил устроить себе променад. Изъявив это желание, тётушка только сказала:- Йосик, только не думай о работе! Помни, если я пропущу моду на шляпки, ей богу! Орлеанская дева вам покажется сладкой сказкой!Ох, за несколько веков я и забыл, что тётушка Розали была ещё тем треплом. Хотя, болтун – находка для шпиона! За несколько недель с ней, я нашёл материала, наверное, лет на триста вперёд. Чёрт, как только стал главным счетоводом скота, только и думаю о работе. Отец был прав, что отправил меня к ней в Париж. Я действительно изголодался по личной жизни. Да и Франция, после моего последнего визита заметно похорошела. Я даже рад, что, когда наказывали за жадность Людовика, ограничились только Бастилией. Хороший был ресторан для нашего брата, но, увы, порой скоту надо дать возможность почувствовать себя свободным и даже значимым. Видели бы сейчас эти революционеры, как их потомки зализывают раны после моей войны, всех этих нищих, калек и обездоленных, наверное, подумали бы ещё раз…Всё, хватит. В Париже такая чудная погода, а я только рефлексирую. Нет, срочно, срочно гулять. Ходить пока ноги в кровь не сотру. Буду гулять до полуночи, а там в бордель. Вчера я там подметил такую красивую аристократочку…Но моим планам не суждено было сбыться. Как назло мне попалась она! Гуляя по канализациям вблизи реки Сена (решил вспомнить молодость), мне попалась эта замарашка. Я был уверен в том, что наши собратья посещают эти зловонные подземелья только тогда, когда хотят вспомнить молодость, а нет.Было неприятно гулять и видеть, как с диким остервенением белобрысое нечто в замызганной, серой от грязи сорочке поедало отбросы общества. Да ни один сородич никогда и близко не подойдёт к бездомному, а она его ест! Да с каким аппетитом… Что же могло довести тебя до такого, мымра?Я окликнул её. Как и ожидалось, ноль внимания. Я уже кричал ей прямо в ухо, а она даже не замечала меня. Мне пришлось её пнуть. С диким воплем она отскочила, и я успел пожалеть о своём поступке. Раздутое, будто от беременности (но это невозможно, мы не можем иметь потомство таким путём, каким его имеет скот), пузо свисало почти до колен. И как оно в таком теле умудрилось образовываться?- Ты?! Почему худой? Почему мешаешь есть? Ты не знаешь, что надо есть? Оно голодное! Надо есть, надо кормить!- Что ты такое несёшь?! Ты хоть понимаешь, что ты своим поведением позоришь весь наш род?В ответ на мои упрёки, она лишь громко рассмеялась.- Ты не знаешь? Ты не слышишь зов?- Какой зов… Чего я не знаю?- Иди за мной. Я покажу. Я расскажу.Любопытство сгубило кошку… Но я не кошка. Никто и пальца поднять не смеет на главного счетовода! Да и хочется посмотреть, ради чего довёл себя сородич до такого состояния. Может быть, удастся ей помочь?Мы шли. Шли долго и по таким местам, о которых я даже не подозревал… Неужели я не так хорошо знаю Париж, как думал?- Ты знаешь кто такие люди?- Что за дурацкие вопросы? Конечно знаю! Люди – это в первую очередь наша кормовая база. Мы едим людей, размножаем людей. Улучшаем качество их мяса, режем лишние головы. Это знает даже самый глупый сородич.- Люди – еда. А кто мы?- Хм-м-м, мы эти те, кто придумал людей для того, чтобы есть. Иначе, нам бы пришлось есть друг друга. Собратьев нынче мало осталось, и мы не можем допустить этого?- Люди едят, что мы им даём. Мы едим людей. Мы набираем вес, мы толстеем. Наше мясо впитывает мясо людей. Мяса должно становиться больше. Мясо не должно пропадать даром. Мясо надо есть.Меня пробрал страх… Я никогда не думал, что буду испытывать это чувство...- ТЫ ЧТО, ЕШЬ СОРОДИЧЕЙ?!Она схватила меня за руку стальной хваткой и побежала куда-то вдаль. Всё быстрее и быстрее. Сначала я попытался убежать, потом бежать вместе с ней, но, в конце концов, я упал, и она просто меня волокла. Увидев моё падение, она громко, зловеще засмеялась. Я перестал запоминать повороты.Её голос звучал неестественно громко и звонко.- Я не ем сородичей. Мясо сородичей – грех. Если есть мясо сородичей, то оно останется без еды. Оно ест. Ест мясо людей. Мясо людей мало. Оно ест нас. Наше мясо вкусное, наше мясо сытное. Мы едим людей для того, чтобы оно могло съесть нас. Мы скот, который разводит свой скот. Смотри, смотри!Вот оно.И только сейчас я понял… Мы уже не бежали по канализации, мы бежали по огромному чреву. Всё вокруг состояло из плоти. Плоть была повсюду.- Это оно! Оно повсюду! Оно создало нас. Мы создали людей. Мы едим людей. Оно ест нас. Оно ест всё время. Оно набирается сил. Оно почти готово сломать свою земляную оболочку и вернутся к своим братьям, чтобы их съесть. Я насытилась. Ты тоже насытился. Оно насытится нами.От страха я не мог ничего сказать… Что здесь происходит… Неужели она права… Неужели отец знал об этом… Кто-то кроме неё знал об этом?- Не бойся, мясо. Ты мясо, я мясо. Люди мясо. Сородичи мясо. Мясо стремится к мясу. Всё для того, чтобы оно съело нас. Вот его пасть. Мы сейчас прыгнем. Не бойся его. Ты родился. Ты умер. Главное, что ты накормил собой его. Оно сказало, что ты молодец. Твои сородичи скоро наполнят свои животы и тоже будут слышать зов. Весь мир скоро будет слышать зов. И ты их утешишь. Оно съест твои уста, и они скажут, что всё будет хорошо. И будет мясо. И будет мир.

Ключевые слова: Вампиры ужасы творческая история авторская история

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