Косточка к косточке, черепки в ряд

Ритуальные костры горели всё ярче.

Новость отредактировал Estellan - 13-05-2023, 21:11

Причина: Стилистика автора сохранена.

Кесл Просмотров: 138 Комментарии: 0 +2 13-05-2023, 21:11 by

Я заканчивал чертить древние как мир знаки, чтобы призвать существ, которые были гораздо древней, чем эти знаки, и, может быть, древней, чем сам этот мир. Или это один из множества миров, что были созданы в угоду этим существам?Оттерев руки от смеси крови, мела и пепла, я достал сигарету и закурил. Пока курил, краем глаза поглядывал на местных аборигенов. Пучеглазые черти смотрели на меня сквозь свои маски с опаской и жадностью. Действительно, сами они как огня боялись своих богов и никак не хотели участвовать в обряде, чтобы ни дай бог не навлечь на себя взгляда древних. Но белой обезьяне с удовольствием помогали, ибо белая обезьяна все равно умрёт и своей смертью, может быть, задобрит богов. За такую жертву можно и попросить что-то ценное. Неотесанные дураки, что с них взять. И я ничем не лучше.На самом деле я не мистик и не оккультист. Я Антрополог. Был некогда успешным профессором, посвятивший жизнь изучению племен Южной Африки. Жил себе скромно, многого не просил. Только одним глазком посмотреть на эти племена вживую. Всё время видел их на картинках и мечтал, так сказать, пощупать своими руками. К сожалению, времена были тяжелые, и никто на это денег давать не хотел.До тех пор, пока одна из экспедиций на северном полюсе не нашла остатки какой-то древней и забытой цивилизации. И началась золотая лихорадка. Всё общество сошло с ума и мечтало видеть большее. На этой волне со мной связались очень серьезные люди. Глядя мне в глаза, они спрашивали: «Профессор, вы сможете найти нам восьмое чудо света?» Я, на голубом глазу, отвечал, что да. Вот так я и оказался в Южной Африке. Вместо моих студентов – настоящие головорезы. Вместо древних храмов и золотых городов – деревянные хижины и каменный век. Вместо славы – огромные долги и страх за свою жизнь.Нет, я не обманул своих патронов. Я действительно нашёл древнюю цивилизацию. И она представляла огромный научный интерес! Правда, этот интерес не сможет окупить даже сотую долю тех затрат, которых понесла моя экспедиция. Если спонсоры узнает, что их тысячи долларов и огромные инвестиции ушли на сотню аборигенов и хижины, измазанные фекалиями, то меня ждёт встреча с их бандитами. У честных людей не было и не будет денег на финансирование таких масштабных предприятий!Мои спонсоры остались в Америке, но вот мои спутники здесь со мной. И они тоже очень недовольны. Чтобы добраться до этой цивилизации, мы два месяца пробирались сквозь горы и джунгли. Нас кусали непонятные твари и мучили страшные болезни. Питались мы тоже скверно. Да, о чем речь: треть, треть! нашей команды сгинуло по дороге сюда. Единственное, что держало весь этот сброд от линчевания, была надежда. Они, будто сороки, мечтали увидеть блеск камней и металлов. А единственное чем могут блеснуть местные жители – это голым задом. Но их задам хотя бы ничего не угрожает, в отличие от меня.И по-хорошему, мне стоило бы прыгнуть на их копья, но меня спасла моя учёность. Я в своё время увлекался мёртвыми языками и как в награду за мои мучения, их язык был очень похож на некоторые из изучаемых мною языков. Хвала господу, мы спустя некоторое время смогли установить контакт с ними. И выяснилось множество всего интересного.Во-первых, у них нет письменности, но зато сильна устная традиция. Во-вторых, они имели контакт с некими сущностями, которые могли творить такое, о чем мы с вами даже не подозреваем. В-третьих, мы могли призвать их!План родился сам собой. Мы призываем этих существ, пленим их и с таким трофеем возвращаемся назад. Все были согласны. Правда, были небольшие проблемы с его реализацией. Местные отказывались нам помогать, ссылаясь на то, что сущности были крайне враждебны и каждый раз, призывая их, как минимум половина племени вырезалась. Однако, по словам местного старейшины, сущностей этих если можно было не убить, то хотя бы ранить. Случаи подобного описывались в их легендах.Да и сам обряд призыва было крайне сложно провести по причине того, что они не понимали ни смысла обряда, не могли толком описать символы, для создания ритуала. В самом деле, подобных символов я не встречал абсолютно нигде! Ни один язык в мире и близко не был похож по начертанию с тем, что творили эти папуасы. Однако они знали, как его проводить, и нам просто чудом (убийством его семьи) удалось убедить старейшину начертить символы, передать в устной форме слова для вызова чудовищ и выделить для ритуала нужный инструмент.Ритуал состоял из трёх частей: начертания символов и возведения костров, произнесением слов и, наконец, принесением в жертву человека. С выбором человека у нас проблем не было. Наш повар был крайне низкосортным специалистом в своём деле, поэтому мы, как цивилизованные люди, единогласно решили повести его на закланье.Докурив, я дал знак привести несчастного повара на место ритуала. Он пытался сопротивляться, но после того, как мы прибили его к земле копьями,рвения у него поубавилось.Я начал читать заклинание. Слова, будто гнилая кожа, сползали с моих уст, и я явственно чувствовал, как древнее зло вытекало из моего рта, вместе с кровью на пол. Я то терял сознание, то преисполнялся мудростью, то мной овладевало безумие. Если бы не песнопения местных, я бы, наверно, так и умер бы в беспамятстве. Жаль, что эти сволочи пели о том, чтобы древние боги забрали только белых чужаков, а их не тронули. Мы с вами об этом поговорим потом.И вот, произнеся последнее слово, я рассёк грудь повара копьем и вытащил его ещё бьющееся сердце. Сердце ярко заблестело, затем засветилось и взорвалось у меня в руках. Ритуал удался!Как только это произошло, раздались истошные вопли и звуки стрельбы. Существа пришли, и они были крайне недовольны. Я тоже был недоволен. Если они так усердно будут вырезать моих людей, то мне придётся тащить останки существ на своём горбу!Но думать об этом мне было некогда. Одна из тварей напала на меня и серьёзно ранила. Буквально оторвала от меня кусок! Но и я в долгу не остался. Вонзил в это нечто своё копьё, и теперь существо медленно падало на меня.Я не видел ничего кроме его огромных красных глазах, а в них я видел только… То, что отец был прав. Мне всё-таки надо было идти в юристы…

Ключевые слова: Антропология древность древние боги ритуалы авторская история

Другие, подобные истории: