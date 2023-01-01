Объект №01 «Смерч»

Операция "Летний гром"

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:05

Причина: Стилистика автора сохранена.

Ronald Warrangate Просмотров: 129 Комментарии: 0 +2 Вчера, 21:05 by

Кодовое имя: «Смерч»Уровень опасности: Красный-Чёрный (опасен - подл. уничт.)Состояние: Не пойманСводка:Впервые существо было обнаружено 15 декабря 1944 года в ходе Будапештской операции советских войск. Описывается как человекоподобная ящерица крупных размеров, имеющая длинные конечности и вытянутую чешуйчатую морду. Со слов очевидцев, существо крайне агрессивное, проявляет враждебность к людям, негативно реагирует на внешние раздражители, такие как шум и свет. По данным брошенных нацистских документов, объект «Смерч» был одним из секретных проектов немецких учёных.Зафиксированы неоднократные случаи нападения существа на солдат и мирных жителей на протяжении января-июня 1945 года. Известно также об операциях советских спецслужб по поиске объекта «Смерч», но ни одна из них не увенчалась успехом. После июня 1945 года следы существа теряются, а все данные о нём строго засекречены.Объект возобновляет активность в июле 1976 года. Отмечались случаи нападения «Смерча» на туристов в горно-лесистых районах на северо-востоке страны. Согласно сведениям полученным от венгерских органов безопасности, на протяжении месяца бесследно исчезло 14 человек. Поисковые операции не принесли никаких результатов.Советом организации было принято решение немедленно начать операцию по захвату и нейтрализации объекта «Смерч». Для этого в Венгрию было направлено подразделение №5 особого назначения 2 отдела (О) под командованием майора Фридриха Гайслера. Операция получила название "Летний гром".Дата: 24-30 июля 1976 года.Место проведения: Северо-восток ВенгрииКомандующий: Майор Ф. ГайслерЦель операции: Захват и нейтрализация объекта №01 «Смерч».Отчёт майора Ф. Гайслера:Подразделение прибыло на место проведения операции 22 июля. Изучив местность и особенности ландшафта, личный состав под видом туристической группы приступил к выполнению поставленных задач.Документ-01 (25.07.76)Прошедшей ночью произошло первое столкновение с объектом «Смерч». Около часа ночи существо напало на имитированный туристический лагерь. Бойцы отреагировали оперативно, и немедленно открыли огонь по объекту. Крупнокалиберные пули не смогли нанести существу ни малейшего урона. На святую воду и молитвы «Смерч» также не реагировал. Пули с парализующим веществом не сумели пробить кожу объекта. Бой с существом длился близко 5 минут, после чего «Смерч» скрылся в чаще леса. В ходе столкновения наше подразделение потеряло 3-х человек личного состава.Документ-02 (28.07.76)Объект вновь удалось выследить. Существо переместилось на 12 километров к юго-востоку. Прошлой ночью наше подразделение снова вступило с ним в бой. Во время стычки, капитану Ирвину Майлзу удалось с помощью гранатомёта нанести объекту небольшой вред. Снаряд попал в туловище существа, что на некоторое время значительно снизило его манёвренность. Но к нашему удивлению, существо обладало способностью регенерации, и спустя несколько минут полностью восстановилось. Бойцы взяли объект в кольцо, но ему всё равно удалось прорвать окружение и уйти. Потерь среди личного состава нет.Документ-03 (02.08.76)В результате боя с объектом «Смерч», проходившего ночью 30 июля, наше подразделение было почти полностью разбито. Во время передислокации наших сил, объект совершил нападение на одну из групп связи. Завязался бой, который длился почти до самого утра. Существо в прямом смысле рвало бойцов на части, не реагируя на наносимый ему урон. Ни одно оружие, имевшееся в нашем арсенале, не смогло причинить ему значительного вреда. Неся огромные потери, я и остатки нескольких уцелевших групп были вынуждены отступить вглубь леса. Уже оттуда мне удалось связаться с одной из ближайших баз организации и запросить эвакуацию. Утром за нами прибыло два вертолёта, на которых мы покинули район проведения операции.Конец документа.Дополнение:После неудачной операции по поимке объекта «Смерч», совет организации направил в Венгрию ещё 3 подразделения особого назначения 2 отдела (О). Отряды круглосуточно патрулировали местность, но случаев контакта с существом зафиксировано больше не было.С августа 1976 года горно-лесистые районы на северо-востоке востоке Венгрии находятся под наблюдением организации. По инструкции №01/А местность два раза в месяц должны тщательно патрулировать не менее трёх подразделений особого назначения. Согласно решению докторов из 1 отдела (Н), изучающих данные об объекте «Смерч», существо в случае обнаружения необходимо ликвидировать любым доступным способом.

Ключевые слова: Существо сводка отчет авторская история

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