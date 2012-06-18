Дуэль

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:54

Причина: Стилистика автора сохранена.

Кесл Просмотров: 263 Комментарии: 1 +2 Вчера, 20:54 by

Её предсмертные крики раздавались у меня в голове. Под злобный хохот толпы и монотонную речь судьи, я видел, как она плакала. Дурацкий и неоправданный приговор. Они говорили, что она ведьма. Мол петля ей только поможет. Чушь. Чепуха!Смрадному трупу, что висел передо мной и раскачивался на ветвях дерева от метели виселица не помогла. Её казнь помогла только мне. Помогла понять то, что я хочу мести. Я готов умереть лишь за одну мысль, что я попытался отомстить за неё.О, прекрасная Ариэль! Они разлучили нас с тобой! Они забрали тебя прямо из моих объятий и пытали тебя. Пытались доказать, что ты продала душу дьяволу. Они не видели ни тебя, ни твоих мук. А сегодня… А сегодня они за всё заплатят. Я лично, слышишь, лично накажу твоего убийцу! Господи, помоги мне наказать убийцу.- Судья, вы точно хотите проводить дуэль в столь мерзкую погоду? Вы, как судья, могли отказаться от дуэли со столь глупым человеком.- О нет, Сэм. Этого глупца исправит только могила и я лично поставлю его на путь исправления. Властью данной мне богом, я с великой радостью выполню просьбу этого юноши встретиться со своей «любимой» ведьмой.Яд так и сочился из слов этих двоих змей. Они пытались меня ранить, задеть. Но лишь сам факт их существования ранил меня до глубины души. Как они смели стоять перед ней и оскорблять её, глядя на её истерзанный вороньём труп?Они ёжились от холода. Я – нет. Меня грела моя ярость и злоба. Только ради этого я влачил своё жалкое существование. И вот сейчас…- СУДЬЯ НЭЙТОН! Я ВЫЗЫВАЮ ВАС НА ДУЭЛЬ!- Томас Смит, я принимаю твой вызов.Червяк, что стоял рядом с судьей, засуетился. Он встал прямо напротив моей любимой и дрожащим фальцетом, держа ящик с пистолетами заговорил:- Томас Смит, назовите причину, по которой должна случится Дуэль.- Судья Нэйтон, разлучил меня с моей любимой путём её умерщвления. Вынеся лживый приговор и убив мою возлюбленную для потехи толпы, он нанёс мне тем самым оскорбление, которое можно смыть только кровью.- Томас Смит, вы осознаёте тот факт, что после дуэли, вас ждёт арест и смертная казнь, за попытку убить судью, назначенным его величеством?- Я полностью осознаю это и за все отвечу перед богом!- Сама романтичность - меня сейчас стошнит. Хватит этих формальностей и давайте быстрей закончим этот глупый крестовый поход. Палачу ещё веревку под твою грязную шею подбирать.Ах он ничтожный, пропащий и прогнивший человек. Он даже не хочет исполнять законы, которые был призван защищать. Мне ничего не остаётся, как только его убить.- Так как Томас Смит настоял на том, чтобы дуэль проходила на пистолетах, а Судья Нэйтон удовлетворил его просьбу, то джентльмены, берите оружие. Судья Нэйтон, на правах вызываемого, берёт оружие первым.Глупец, пусть выбирает с умом. Раз в год и палка стреляет. Благо этой ночью, я позаботился о том, чтобы ни один пистолет не выстрел. Я не оставлю и шанса этому ничтожеству. Точно также, как он не оставил шанса Ариэль.Судья сделал свой выбор. Пора и мне взяться за рукоять.- Дуэлянты! Встаньте спиной друг к другу.Переборов себя, я встал спиной к этому жирному ублюдку. И даже в такой момент, он снова попытался меня уколоть своим поганым языком.- Смит, у тебя нет и шанса. Отступи пока не поздно, и я постараюсь сделать так, чтобы твои последние дни в тюрьме были менее тягостными. К сожалению глупость не является преступлением.Язви, пока можешь свинья. В пасти люцифера тебе будет не до этого.- Сделайте двадцать шагов.Будто я сам шёл на эшафот. Каждый шаг отдавался болью и страхом. Но моя месть должна свершиться. И она свершится!- Развернитесь.Ха-ха! Он пытается целиться. Сразу видно, что это ему не перо держать. А как дрожат его руки! Боится, боится меня! И правильно, бойся. Ты должен помучаться перед смертью.Он нажал на курок и… Я видел страх в его глазах. Теперь он боится по-настоящему. Бойся, дрожи, уничтожай себя! Я поневоле улыбнулся. Судя по тому, как судья закричал, улыбка была жуткой. Бросив муляжный пистолет в сугроб, я достал свой. Прихвостень Нэйтона заверещал:- Смит, одумайся! Не делай этого. Тебя вздёрнут. Ты и до рассвета не доживешь!Мне был все равно. Я хищно подбирался к судье, держа его на мушке. Пальцы леденели. Червяк был прав. До рассвета я не доживу. Но и судья тоже. И вот подобравшись ровно настолько, чтобы не было промашки, я выстрелил.Тело судьи упала будто мешок картошки. Все было кончено. Я уже не слышал и не видел, как убегал червяк. Все мои мысли были только о том, чтобы обнять Ариэль. Я так хотел шепнуть в её сгнившее ухо, что теперь всё будет хорошо. На ватных ногах, я подошёл к её трупу. Обнял некогда такую теплую плоть и заплакал. Не знаю, сколько я так стоял и плакал, но чья-то холодная рука обняла меня и обдав смрадный духом подтянуло к себе.Это была Ариэль. Её изуродованное смертью лицо смотрела прямо на меня.- О мой Томас, ты сделал это. Ты отомстил за меня. Хоть они и были полностью правы. Да, я ведьма, и я мертва. Надеюсь, это нас не остановит. Так иди же ко мне моя порочная любовь!И прежде чем я потерял от ужаса и эмоций сознание, лишь сумел почувствовать как её покрытый слизью язык всё глубже и глубже проникал в мои внутренности.

Ключевые слова: Ведьма дуэль казнь авторская история

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