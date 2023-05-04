Обряд рассечения зверя

Кесл Просмотров: 235 Комментарии: 0 +1 4-05-2023, 09:41 by

В наших краях ходят легенды о том, что люди некогда были могучими зверями. Будто могли они превращаться в иных, не похожих на себя сущностей. Лишь того пожелав, превращались они то в тварей небесных, то оборачивались в рыб. Бывало и то, что желали они скатать не на двух, а на восьми лапах.И не ведали люди тогда что такое слова и не имели они бирок, которые человек навешает словами на мир. И было то дикое, прекрасное время. Не знали они ни горя, ни радости. Лишь только понимали это. И понимание это касалось всего. Весь мир был незнаком, но понятен.Чем они занимались? Всем чем угодно! Не было у них ни страха, ни границ. Не застряли они тогда в понятиях и жили в реальном мире. И могли менять мир под себя. Ибо тот, кто владеет реальностью, мог её изменять по своему усмотрению. Нам, простым смертным, никогда не понять это. Пока мы гадаем, что такое время – они могли менять его поток. Лишь одним своим стремлением могли заставить течь его не только вперед да назад, но и вверх и вниз. Как это возможно? Они и не задумывались – некому было об этом думать.И было это очень давно и длилось это бесконечно долго. То было прекрасное время для людей. Всё изменил один несчастный случай. Один из людей, резвясь в лесу, случайно зацепившись за корень вечного древа упал и подумал: как это произошло? Как только он об этом подумал, то оскопил сам себя. Мысли, будто снежный ком стали нарастать в его голове. Роясь и копошась в его голове, они туманили его взор. Задумавшись о реальности хоть раз – перестаешь её владеть. То, что происходит у тебя в голове – остается только в ней.И утратил человек контроль над реальностью – не имея возможности понимать её, он стал её изучать. Узнавал он всё больше и больше. И чем больше он узнавал, тем больше утрачивал своих способностей. Вот и в рыбу превратить он не мог – люди не могут жить под водой. И птицей не взлетит – как человек способен взлететь? И было у него две руки и две ноги, да одна голова. Таким родился человек – как он может изменить себя?И больно было человеку от утраты способностей и страшно от того, что не знал, как жить дальше. И было ему холодно, и было ему жарко. Все его состояния изменялись, всегда оставалось одно – одиночество. Пока он страдал, другие пребывали в ином, недоступном ему измерении.И решил человек задумать страшное. Имея те крупицы силы, которые у него ещё остались, изничтожить этих существ. Оскопить их. Спустить с небес на землю. И узнал он о том, чем является сила людей и придумал он обряд, как отделить человека от зверя, что не знает, но ведает. Он готовился, он выжидал, он мечтал.Момент настал! Он поймал одного из людей, некогда его братьев, и совершил страшное! Рассёк душу зверя и вынул из неё то незримое ныне нам, что даровало людям силу. И заполнил её мыслями. Навешал на все аспекты бытия ярлыки и выпустил себе подобного. И стало их двое. Затем трое. Пятеро. Двадцать. Сотня. Тысяча. Вот так люди стали тем, кем они сейчас являются. Страдая от осознания того, что они потеряли и пытаясь заполнить эту пустоту знаниями, живут, умирают и плодят себе подобных.Зачем я это вам рассказал? Лишь затем, что изучал я науки древние, постигал знания оккультные и смог восстановить этот обряд. Зная, как именно были искалечены люди, я решил провести свой обряд. Обряд рассечения человека. Что будет, если рассечь и без того искалеченную душу человека и вытащить всю ту гнилую требуху, которая в нас засела? Что в неё можно положить? Что получится?Создав своё общество тех, кому интересен данный вопрос, мы день и ночь учились извлекать и резать души, вынимать их содержимое. О, что за результаты мы получали! Однако, чем больше мы исследовали, тем дальше отдалялись от истинного идеала тех самых людей. Я решил все бросить и покинул моих братьев по вере. Они были против. Много лет я прятался и выжидал момента, когда сойдутся все звезды.И вот сейчас я пишу последние свои строки. Получится ли у меня? Я не знаю. Наконец я ничего не знаю! Мне и не нужно. Кажется, я понимаю. Теперь-то я понимаю. И вот кровь моя является мне чернилами. Обрывки листовок о моей пропаже – бумага. А лунный свет заменяет лампу, под которой я и изучал древние манускрипты. Прощай, та пародия на реальность. Сегодня я изменю мир. Сегодня – я стану зверем, что не знает о том, что он человек!

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