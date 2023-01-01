Вой над поместьем Вервольф. Финал

Вой над поместьем Вервольф. ФиналДжон, молча выслушав этот рассказ, посмотрел на свою чашу. Ситуация была крайне мерзкой. В одном месте собрался весь мрак империи. Вот тебе оборотни, вот тебе культы. Поскреби еще немного и найдешь куча трупов, мятежи, восстание и кровь. Повсюду кровь. Сколько лет длиться эта история?
Была бы его воля, он сделал бы все, чтобы это место исчезло с лица земли. Но вот какой интерес у Императора, по мимо того чтобы разобраться с чередой убийств в хоть и захудалом, но всё-таки уголке империи? Были бы здесь дела империи, Император не стал бы посылать ему лично письмо. Видимо за той «дракой» что-то стояло… Но вот что…
- Джон, что ты молчишь?! Ты понимаешь, что стоит на кону?
- Да, спокойствие императора.
- А люди? Тебя что, совсем не волнует, что здесь происходит?
- Люди, которые здесь живут – это лишь верхушка айсберга. Мне кажется, что здесь происходят процессы, гораздо более глубокие и важные, нежели кучка людей, которые хотят меня убить.
Ульям опешил. Он просто не мог поверить в то, что говорит Джон. Он же сам видел трупы! Его же чуть не линчевали! Что же поменялось в нём?
- Что ты такое говоришь? Я… Я не понимаю тебя, тебя разве не прислали помочь остановить убийства и наказать виновного?
Джон лишь усмехнулся.
- Уил, если бы у меня была моя шинель, я бы достал для вас письмо. И вы бы сами всё поняли, зачем я сюда приехал. Благо я столько раз его читал, что успел, кажется, его выучить наизусть. Однако смысл письма дошёл до меня слишком поздно…
- Какой смысл? Что было в том письме?
Джон осушил свою чашу до дна. Посмотрев на неё в последний раз, он выбросил её.
- Что ты делаешь? – Рявкнул Уильям
Скинув все со стола, Джон подошел к камину и вытащил оттуда уголёк. Он был ещё теплым. Затем подошел к столу и начал чертить схему.
- Смотри Ульям. Император в письме прямо в письме написал о том, что он подозревает твоего отца в массовых убийствах и угрозах Империи. Чем убийство черни может угрожать Империи? Особенно в таком месте, где по сути, нет ничего важного для империи? Загадка. Далее. Я приехал сюда и узнал, что твой отец вот уже как двадцать один мертв. Но убийства продолжаются. Твоего отца нет, но угроза Империи как я понял не пропала. Что является угрозой империи? Ты? Загадка. Судя по имеющийся у меня информации. Ты не можешь являться угрозой империи.
- Ты издеваешься? Я каждую ночь превращаюсь в оборотня и жру людей!
- Давай думать логически. С чего ты взял, что ты жрешь людей?
Ульям потерял дар речи. Ему казалось, что это логично…
- Ну как с чего… Я являюсь наследником Вервольфов, а, следовательно, и носителем проклятья Вервольфов. Превращаться мог мой отец, следовательно, я будучи сыном своего отца, унаследовал эту способность…
- Уил, скажи. Ты до смерти отца мог превращаться?
- Нет… Но…
- Ты научился превращаться ровно тогда, когда умер твой отец?
- Суфир объяснял мне, что только по-настоящему разозлившись, я наконец разбудил кровь Кальпа в себе…
- А ты помнишь, как убил своего отца?
- Н..нет… Когда ты превращаешься в оборотня, то ничего не помнишь?
- Значит ты не можешь точно сказать того, что убил своего отца и всех других людей?
- Нет.
- Дальше. Ты помнишь, что происходит перед превращением?
- Да. Суфир даёт мне зелье, чтобы я смог осознано становится оборотнем и наконец принять проклятье Кальпа.
- Зелье помогает? Ты хоть раз смог в волчьей форме осознать себя?
- Нет… Суфир говорит, что кровь Кальпа во мне не предсказуема, и требуется время, чтобы составь точное зелье и примериться с проклятьем.
- А у твоих предков были подобные проблемы?
- Я не знаю… Сколько искал это в библиотеке, а обнаружить не смог… Будто, никогда и не было этих проблем у них.
- Ты спрашивал про это у Суфира?
- Пытался, он говорит, что я пока не готов к этому и лишняя информация может навредить моему обучению.
- И до этого ни отец ни Суфир тебя ничему не учили?
- Ннет… Отец меня ненавидел всю мою жизнь, а Суфир, как будто не замечал…
- Ты знаешь причины ненависти отца к тебе?
- Нет, я знаю только то, что между отцом и императором что-то произошло. Мне об этом рассказала мама, а после того как об этом узнал отец, он её жестоко избил. Больше никогда со мной она не обсуждала эти темы.
Джон замолчал и долго рассматривал нарисованную им же схему. Все концы уходили в воду. Однако он кое-что заметил.
- Ульям, посмотри сюда. Ты заметил, что очень часто в моей схеме встречается Суфир?
- На что ты намекаешь?
- Что ты знаешь о Суфире?
- Только то, что он в нашей семье очень давно, владеет тайными знаниями, и готовит мне эликсир.
- Как давно Суфир у вас? Около 120 лет?
- Примерно да… Но учитывая его опыт и знания, я думаю он знает секрет поддержания жизни…
- И никто не задавался вопросом, почему он так долго живёт?
- Ну знаешь, когда человек знает всё об древнем божестве, который даёт возможность превращаться в зверя, как-то не задаешься вопросом о таких мелочах.
- И Суфир близко общался со всеми твоими родственниками, кроме тебя?
- Да. Они много и часто беседовали, вместе что-то делали… Он их учил в конце концов!
- А тебя он обошел стороной?
- Ему запретил мой отец… Он меня ненавидел и хотел, чтобы я умер!
- А так почему ты ещё жив?
- Что…
- Подумай сам, как такой человек как он, не знающий границ и жалости, пощадил тебя? Ему тебя убить, что в воду плюнуть! А ты жив?
- Не знаю… Может быть из-за матери? Да он её бил и оскорблял, но любил же…
- Кстати, а что с твоей матерью? Где она сейчас?
Ульям отвернулся от Джона и дрожащим голосом произнёс.
- Наверху, она лежит без сознания… Отец в ту ночь бил её сильней чем обычней… И я… Вмешался? Можно ли так сказать?
- До сих пор? Столько времени прошло, а она не встала? А что врачи говорят? У вас тут они есть?
- Из врачей только Суфир… Он говорит, что делает всё возможное, чтобы она встала.
- Итак, всё упирается в тебя и в Суфира. Если поймём, что из себя представляет Суфир и тайну твоего происхождения…
- Подожди! Какая тайна моего происхождения! Я сын своего отца! Я Вервольф!
- Судя по слухам и некоторым моментам, я могу предположить, что твой отец, кто угодно, но не покойный лорд… Времени у нас мало, придётся разделиться. Ты ищешь всё про Суфира, я ищу разгадку твоего происхождения. Молчи, спорить некогда. Веди меня к своей матери.
Ульям потерявший дар от такого поворота, молча повиновавшись повёл Джона по закоулкам имения.
- Подожди, слухи ладно, всегда ходили. Но по каким таким моментам ты смог предположить такую ересь?
- Ну смотри… Во-первых, ты не похож ни на одного своего предка. Во-вторых, та история между твоим отцом и императором. Возможно в ней участвовала твоя мать. Если ты прав, то как человек, который безумно любил свою женщину, так мог относиться к ней и своему ребенку? Это я и хочу выяснить. В-третьих, и самое важное… Как ты смог коснуться серебряных бокалов и пить вино? Как я понял, ни твой отец, ни дед, ни прадед не пили? Тем более из серебряных бокалов? А пока ты думаешь над всем этим, я займусь расследованием.
Они пришли. Комната матери Уильяма была маленькой, но чистой. Обставлена цветами и роскошной мебелью. Маленькая золотая клетка. А в ней едва трепыхавшись, лежала она. Некогда любимая птичка, столь жестокого человека. Ульям кое как державшись до этого, увидев родную мать, уже не скрывавшись рыдал.
- Ульям, выйди отсюда. Поверь мне, тебе так будет лучше…
- Джон, я не могу… Не могу позволить тебе рыскать по её комнате и осквернять её покой!
- Никто не собирается её обижать… Пойми, хочешь во всём разобраться, то надо это сделать. Только так можно остановить всё это.
Ульям схватил Джона за грудки и решительно посмотрел в его глаза.
- Черт с тобой, ищи тут что хочешь, но я заклинаю тебя! Не смей тревожить её покой!
Утерев слезы, Ульям вышел из комнаты. Джон приступил к поискам. Он искал все то, что могло пролить на свет тайну леди Вервольфа. Письма, записки, мемуары. Все. Пусть будет брошь или подарок, хоть одну весточку! И он нашёл!
В подушке, на которой лежала леди, были спрятаны письма. Письма с императорской печатью. Открыв одно из них и прочитав, он все понял! Он решил очередную загадку! Вот что под империей упоминал император. Осталось только понять, что же несет угрозу империи…
Забрав письма с собой и выбежав из комнаты, Джон заорал
- Ульям! Иди сюда! Ты должен это видеть!
Но на его крики никто не откликнулся. Внутри у Джона все обмерло. Куда Ульям мог пропасть… Блуждая по коридорам поместьям, он заглядывал в каждую и дверь. Но вот, в одной из двери, он увидел… Увидел как Суфир пожирает тело Ульяма!
Гротескная помесь человека и большой черной собаки обгладывала кости юного Лорда! Существо будто ждало, когда Джон увидит это. Всосав костный мозг, оно развернулось.
- Ну наконец, наконец ты пришёл. О расуль Кальпа, ты увидел меня. Ты был так близок к разгадке этой тайны, но вот незадача. Я немножко не удержался.
Существо мерзко хихикнуло.
- Ты… Ты… Это ты…
- Кто я? Суфир – да! Оборотень – да! Более того, ты говоришь не с простым оборотнем, а с самим Кальпом! 120 лет назад я спас жизнь трусливому Годрику и с тех пор, пытался выжать хоть какую-то пользу от этого союза. Тысячи лет назад, существа, что старше людей заключили меня в эту пустыню, надеясь меня уничтожить. Я не мог пересечь пустыню. Мне не хватало еды. Питаюсь я не столько мясом, сколько чужими эмоциями… Но и мясо я люблю, что уж скрывать. Но к чему это я? Вот появился Годрик и дал мне достаточно мяса и эмоций, чтобы я смог пережить столь длинный переход. Ваш человеческий язык отвратителен… Я не могу долго говорить на вашем обезьянам языке. Подожди, мальчик мой. Сейчас я облегчу нам задачу.
Джон попытался убежать, но существо догнало его и всунув в его ухо свой язык, будто изнутри облизывала его мозг. И с каждым движением языка в голове возникали образы.
Существо рассказывало ему о том, что те существа, которые его заперли, по-прежнему живут рядом с нами. И существо очень злиться на них, за то, что они называют его паразитом и хотели его убить. У существа возник план мести. Оно мечтало подкрасться через людей к этим существам и убить их руками людей. Но существа наблюдают за людьми, поэтому надо было быть осторожным. Он решил проникнуть в верхушку власти людей и оказавшись в правящей элите, уничтожить своих обидчиков. А люди? Люди лишь еда и способ размножения. И всё шло по плану. Сигизмунд делал всё для осуществления плана. Дай этим глупым людишкам толику своей силы, и они были готовы на все. Так было с Годриком, так было с Сигизмундом. Но сын Сигизмунда, был началом конца планов существа. Силы существа извратили его, сделали больше животным, чем человеком. И это животное испортило все планы существа. Ах любовь, паршивая ты сволочь. Император, к которому так добиралось существо, влюбился в жену этого маленького упыря и какая жалость, совратил его. Узнав об этом лорд взбесился и всё испортил. Однако был шанс. Шанс в виде Императорского ублюдка. Существо терпело Лорда, пока оно не наносило явного вреда ублюдку. Но вот Лорд перешел границы и попытался убить ублюдка. Существу пришлось его уничтожить и взяться за воспитание ублюдка. Но ублюдок был слишком жалок и слаб. Его эликсиры никак серьёзно не могли повлиять на ублюдка. Он делал все возможное, тратил силы. Силы восполнял за счет убитых. Так он и жил, пока не приехал Джон. Джон тот, кто нужен был существу. В нём был потенциал. А самое главное, у него была возможность подобраться к императору. А теперь будь что будет… Готовься Джон, время настало.
Джон уже плохо соображал, он слышал только волчий вой и чувствовал запах гари.
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:59
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 20:59 by КеслПросмотров: 32Комментарии: 0
Ключевые слова: Финал тайна загадка оборотни детектив авторская история