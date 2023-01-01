Вой над поместьем Вервольф. Финал

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:59

Причина: Стилистика автора сохранена.

Кесл Просмотров: 32 Комментарии: 0 0 Вчера, 20:59 by

Джон, молча выслушав этот рассказ, посмотрел на свою чашу. Ситуация была крайне мерзкой. В одном месте собрался весь мрак империи. Вот тебе оборотни, вот тебе культы. Поскреби еще немного и найдешь куча трупов, мятежи, восстание и кровь. Повсюду кровь. Сколько лет длиться эта история?Была бы его воля, он сделал бы все, чтобы это место исчезло с лица земли. Но вот какой интерес у Императора, по мимо того чтобы разобраться с чередой убийств в хоть и захудалом, но всё-таки уголке империи? Были бы здесь дела империи, Император не стал бы посылать ему лично письмо. Видимо за той «дракой» что-то стояло… Но вот что…- Джон, что ты молчишь?! Ты понимаешь, что стоит на кону?- Да, спокойствие императора.- А люди? Тебя что, совсем не волнует, что здесь происходит?- Люди, которые здесь живут – это лишь верхушка айсберга. Мне кажется, что здесь происходят процессы, гораздо более глубокие и важные, нежели кучка людей, которые хотят меня убить.Ульям опешил. Он просто не мог поверить в то, что говорит Джон. Он же сам видел трупы! Его же чуть не линчевали! Что же поменялось в нём?- Что ты такое говоришь? Я… Я не понимаю тебя, тебя разве не прислали помочь остановить убийства и наказать виновного?Джон лишь усмехнулся.- Уил, если бы у меня была моя шинель, я бы достал для вас письмо. И вы бы сами всё поняли, зачем я сюда приехал. Благо я столько раз его читал, что успел, кажется, его выучить наизусть. Однако смысл письма дошёл до меня слишком поздно…- Какой смысл? Что было в том письме?Джон осушил свою чашу до дна. Посмотрев на неё в последний раз, он выбросил её.- Что ты делаешь? – Рявкнул УильямСкинув все со стола, Джон подошел к камину и вытащил оттуда уголёк. Он был ещё теплым. Затем подошел к столу и начал чертить схему.- Смотри Ульям. Император в письме прямо в письме написал о том, что он подозревает твоего отца в массовых убийствах и угрозах Империи. Чем убийство черни может угрожать Империи? Особенно в таком месте, где по сути, нет ничего важного для империи? Загадка. Далее. Я приехал сюда и узнал, что твой отец вот уже как двадцать один мертв. Но убийства продолжаются. Твоего отца нет, но угроза Империи как я понял не пропала. Что является угрозой империи? Ты? Загадка. Судя по имеющийся у меня информации. Ты не можешь являться угрозой империи.- Ты издеваешься? Я каждую ночь превращаюсь в оборотня и жру людей!- Давай думать логически. С чего ты взял, что ты жрешь людей?Ульям потерял дар речи. Ему казалось, что это логично…- Ну как с чего… Я являюсь наследником Вервольфов, а, следовательно, и носителем проклятья Вервольфов. Превращаться мог мой отец, следовательно, я будучи сыном своего отца, унаследовал эту способность…- Уил, скажи. Ты до смерти отца мог превращаться?- Нет… Но…- Ты научился превращаться ровно тогда, когда умер твой отец?- Суфир объяснял мне, что только по-настоящему разозлившись, я наконец разбудил кровь Кальпа в себе…- А ты помнишь, как убил своего отца?- Н..нет… Когда ты превращаешься в оборотня, то ничего не помнишь?- Значит ты не можешь точно сказать того, что убил своего отца и всех других людей?- Нет.- Дальше. Ты помнишь, что происходит перед превращением?- Да. Суфир даёт мне зелье, чтобы я смог осознано становится оборотнем и наконец принять проклятье Кальпа.- Зелье помогает? Ты хоть раз смог в волчьей форме осознать себя?- Нет… Суфир говорит, что кровь Кальпа во мне не предсказуема, и требуется время, чтобы составь точное зелье и примериться с проклятьем.- А у твоих предков были подобные проблемы?- Я не знаю… Сколько искал это в библиотеке, а обнаружить не смог… Будто, никогда и не было этих проблем у них.- Ты спрашивал про это у Суфира?- Пытался, он говорит, что я пока не готов к этому и лишняя информация может навредить моему обучению.- И до этого ни отец ни Суфир тебя ничему не учили?- Ннет… Отец меня ненавидел всю мою жизнь, а Суфир, как будто не замечал…- Ты знаешь причины ненависти отца к тебе?- Нет, я знаю только то, что между отцом и императором что-то произошло. Мне об этом рассказала мама, а после того как об этом узнал отец, он её жестоко избил. Больше никогда со мной она не обсуждала эти темы.Джон замолчал и долго рассматривал нарисованную им же схему. Все концы уходили в воду. Однако он кое-что заметил.- Ульям, посмотри сюда. Ты заметил, что очень часто в моей схеме встречается Суфир?- На что ты намекаешь?- Что ты знаешь о Суфире?- Только то, что он в нашей семье очень давно, владеет тайными знаниями, и готовит мне эликсир.- Как давно Суфир у вас? Около 120 лет?- Примерно да… Но учитывая его опыт и знания, я думаю он знает секрет поддержания жизни…- И никто не задавался вопросом, почему он так долго живёт?- Ну знаешь, когда человек знает всё об древнем божестве, который даёт возможность превращаться в зверя, как-то не задаешься вопросом о таких мелочах.- И Суфир близко общался со всеми твоими родственниками, кроме тебя?- Да. Они много и часто беседовали, вместе что-то делали… Он их учил в конце концов!- А тебя он обошел стороной?- Ему запретил мой отец… Он меня ненавидел и хотел, чтобы я умер!- А так почему ты ещё жив?- Что…- Подумай сам, как такой человек как он, не знающий границ и жалости, пощадил тебя? Ему тебя убить, что в воду плюнуть! А ты жив?- Не знаю… Может быть из-за матери? Да он её бил и оскорблял, но любил же…- Кстати, а что с твоей матерью? Где она сейчас?Ульям отвернулся от Джона и дрожащим голосом произнёс.- Наверху, она лежит без сознания… Отец в ту ночь бил её сильней чем обычней… И я… Вмешался? Можно ли так сказать?- До сих пор? Столько времени прошло, а она не встала? А что врачи говорят? У вас тут они есть?- Из врачей только Суфир… Он говорит, что делает всё возможное, чтобы она встала.- Итак, всё упирается в тебя и в Суфира. Если поймём, что из себя представляет Суфир и тайну твоего происхождения…- Подожди! Какая тайна моего происхождения! Я сын своего отца! Я Вервольф!- Судя по слухам и некоторым моментам, я могу предположить, что твой отец, кто угодно, но не покойный лорд… Времени у нас мало, придётся разделиться. Ты ищешь всё про Суфира, я ищу разгадку твоего происхождения. Молчи, спорить некогда. Веди меня к своей матери.Ульям потерявший дар от такого поворота, молча повиновавшись повёл Джона по закоулкам имения.- Подожди, слухи ладно, всегда ходили. Но по каким таким моментам ты смог предположить такую ересь?- Ну смотри… Во-первых, ты не похож ни на одного своего предка. Во-вторых, та история между твоим отцом и императором. Возможно в ней участвовала твоя мать. Если ты прав, то как человек, который безумно любил свою женщину, так мог относиться к ней и своему ребенку? Это я и хочу выяснить. В-третьих, и самое важное… Как ты смог коснуться серебряных бокалов и пить вино? Как я понял, ни твой отец, ни дед, ни прадед не пили? Тем более из серебряных бокалов? А пока ты думаешь над всем этим, я займусь расследованием.Они пришли. Комната матери Уильяма была маленькой, но чистой. Обставлена цветами и роскошной мебелью. Маленькая золотая клетка. А в ней едва трепыхавшись, лежала она. Некогда любимая птичка, столь жестокого человека. Ульям кое как державшись до этого, увидев родную мать, уже не скрывавшись рыдал.- Ульям, выйди отсюда. Поверь мне, тебе так будет лучше…- Джон, я не могу… Не могу позволить тебе рыскать по её комнате и осквернять её покой!- Никто не собирается её обижать… Пойми, хочешь во всём разобраться, то надо это сделать. Только так можно остановить всё это.Ульям схватил Джона за грудки и решительно посмотрел в его глаза.- Черт с тобой, ищи тут что хочешь, но я заклинаю тебя! Не смей тревожить её покой!Утерев слезы, Ульям вышел из комнаты. Джон приступил к поискам. Он искал все то, что могло пролить на свет тайну леди Вервольфа. Письма, записки, мемуары. Все. Пусть будет брошь или подарок, хоть одну весточку! И он нашёл!В подушке, на которой лежала леди, были спрятаны письма. Письма с императорской печатью. Открыв одно из них и прочитав, он все понял! Он решил очередную загадку! Вот что под империей упоминал император. Осталось только понять, что же несет угрозу империи…Забрав письма с собой и выбежав из комнаты, Джон заорал- Ульям! Иди сюда! Ты должен это видеть!Но на его крики никто не откликнулся. Внутри у Джона все обмерло. Куда Ульям мог пропасть… Блуждая по коридорам поместьям, он заглядывал в каждую и дверь. Но вот, в одной из двери, он увидел… Увидел как Суфир пожирает тело Ульяма!Гротескная помесь человека и большой черной собаки обгладывала кости юного Лорда! Существо будто ждало, когда Джон увидит это. Всосав костный мозг, оно развернулось.- Ну наконец, наконец ты пришёл. О расуль Кальпа, ты увидел меня. Ты был так близок к разгадке этой тайны, но вот незадача. Я немножко не удержался.Существо мерзко хихикнуло.- Ты… Ты… Это ты…- Кто я? Суфир – да! Оборотень – да! Более того, ты говоришь не с простым оборотнем, а с самим Кальпом! 120 лет назад я спас жизнь трусливому Годрику и с тех пор, пытался выжать хоть какую-то пользу от этого союза. Тысячи лет назад, существа, что старше людей заключили меня в эту пустыню, надеясь меня уничтожить. Я не мог пересечь пустыню. Мне не хватало еды. Питаюсь я не столько мясом, сколько чужими эмоциями… Но и мясо я люблю, что уж скрывать. Но к чему это я? Вот появился Годрик и дал мне достаточно мяса и эмоций, чтобы я смог пережить столь длинный переход. Ваш человеческий язык отвратителен… Я не могу долго говорить на вашем обезьянам языке. Подожди, мальчик мой. Сейчас я облегчу нам задачу.Джон попытался убежать, но существо догнало его и всунув в его ухо свой язык, будто изнутри облизывала его мозг. И с каждым движением языка в голове возникали образы.Существо рассказывало ему о том, что те существа, которые его заперли, по-прежнему живут рядом с нами. И существо очень злиться на них, за то, что они называют его паразитом и хотели его убить. У существа возник план мести. Оно мечтало подкрасться через людей к этим существам и убить их руками людей. Но существа наблюдают за людьми, поэтому надо было быть осторожным. Он решил проникнуть в верхушку власти людей и оказавшись в правящей элите, уничтожить своих обидчиков. А люди? Люди лишь еда и способ размножения. И всё шло по плану. Сигизмунд делал всё для осуществления плана. Дай этим глупым людишкам толику своей силы, и они были готовы на все. Так было с Годриком, так было с Сигизмундом. Но сын Сигизмунда, был началом конца планов существа. Силы существа извратили его, сделали больше животным, чем человеком. И это животное испортило все планы существа. Ах любовь, паршивая ты сволочь. Император, к которому так добиралось существо, влюбился в жену этого маленького упыря и какая жалость, совратил его. Узнав об этом лорд взбесился и всё испортил. Однако был шанс. Шанс в виде Императорского ублюдка. Существо терпело Лорда, пока оно не наносило явного вреда ублюдку. Но вот Лорд перешел границы и попытался убить ублюдка. Существу пришлось его уничтожить и взяться за воспитание ублюдка. Но ублюдок был слишком жалок и слаб. Его эликсиры никак серьёзно не могли повлиять на ублюдка. Он делал все возможное, тратил силы. Силы восполнял за счет убитых. Так он и жил, пока не приехал Джон. Джон тот, кто нужен был существу. В нём был потенциал. А самое главное, у него была возможность подобраться к императору. А теперь будь что будет… Готовься Джон, время настало.Джон уже плохо соображал, он слышал только волчий вой и чувствовал запах гари.

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