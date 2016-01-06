Кора

Новость отредактировал Estellan - 30-04-2023, 01:27

Причина: Стилистика автора сохранена.

fagundas Просмотров: 302 Комментарии: 1 +6 30-04-2023, 01:27 by

Когда мне было примерно 14 лет, дед подарил мне небольшой кусочек коры ели. Передав подарок, он сказал, что кусочек этот счастливый и рассказал очень интересную историю, в которую я не сразу поверил, однако, спустя годы, все сомнения в её истинности отпали.Подробности той истории я, конечно, уже подзабыл, но в общих чертах всё ещё помню её.В 1941 году мой дед воевал где-то под Москвой. Отец его, то есть мой прадед, на тот момент числился пропавшим без вести, лишь после окончания войны дед узнал, что его батька погиб где-то в лесах Беларуси в первый месяц Великой Отечественной.Так вот, полк, в котором мой дед служил, стоял против немца, перевшего к Москве. Позиции пехотинцы оборудовали в небольшой разбитой деревеньке, в которой и целых домов-то не осталось. Нарыли там окопов, соорудили кучу блиндажей и землянок. Как говорил дед: «Вырубили в округе все деревья, всё что росло пустили на кругляк, кроме одной большой старой ели, что стояла посреди наших позиций».И возникла у них в полку традиция: каждый день здороваться с елью, желать ей доброго утра и спокойной ночи. После боя же бойцы подходили к ней и благодарили, верили, что она помогла уцелеть. В общем, ель была у них своеобразным оберегом. Даже прозвище ей дали – Рядовой Деревянко.И вот, в один поздний осенний день пришёл приказ: отступить на вторую линию обороны. Полк начал потихоньку выходить с позиций, вроде бы все нормально было, бОльшая часть подразделений вышла с деревеньки, оставили на прикрытие неполную роту, где как раз мой дед и оказался, чтоб немец по отступающим не ударил. Собралась уже и его рота отходить, как вдруг разведчики немцев к позициям подошли. Завязался кровавый ожесточённый бой. Как говорится, смешались в кучу кони, люди.А потом, как дед рассказывал, он глаза открывает, видит – лежит под этой ёлочкой, правое плечо сильно болит и руку-то не поднять, а вокруг никого, только тела сослуживцев и немцев, что не смогли удрать. Оказалось, что он единственный выжил из той роты прикрытия. Думал уже всё, если не от ранения помрёт, то немцы пленят, либо пристрелят. Смирился со своей участью, начал с елью той разговаривать. А она ему раз и ответила! Да ещё и голосом отца, пропавшего без вести.Дед подумал, что с ума сошёл, раз уже дерево отвечать начало, но оно не просто говорило, а рассказало, как к нашим выйти, какой тропинкой лучше пройти, где свернуть, чтобы волков голодных обойти. Ну дед кусочек коры оторвал небольшой, за пазуху спрятал, винтовку кое-как на плечо повесил и пошёл маршрутом, который ему ель подсказала. И да, спустя несколько часов вышел-таки к нашим.Как я и сказал, поначалу в эту историю мне не верилось. Какая-то она несуразная. Да и читал похожие байки в Интернете, то про афганскую войну подобное рассказывали, то про чеченскую. Но что же заставило меня поменять своё мнение?Недавно я тоже начал слышать голос из этого кусочка коры. Слабый такой, тихий. Голос моего деда, скончавшегося, когда мне исполнилось 16. Он уже не раз помог мне в трудных ситуациях дельным советом. Вроде бы, я уже привык к таком разговорчивому талисману, но иногда закрадываются подозрения. А что, если по ту сторону вовсе не мой дед? Вдруг кто-то сильнее заставляет его говорить со мной, чтоб втереться в доверие? Чтобы потом… Забрать мою душу?Не знаю. Стараюсь гнать от себя такие мысли, он у меня фронтовиком был, кто же может быть сильнее таких людей? Вот и я не знаю.

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