Вой над поместьем Вервольф. Часть 4

Новость отредактировал Estellan - 30-04-2023, 01:24

Причина: Стилистика автора сохранена.

Кесл Просмотров: 138 Комментарии: 0 +2 30-04-2023, 01:24 by

Сил не было. Не было и желания. Да и на долг хотелось плевать. Но невидимая рука судьбы, которая так вцепилась в Джона, заставило его идти за Ульямом. Даже при всём желании, он не мог от него сбежать. Всё что оставалось – идти вперед.Дойдя до библиотеки, Ульям предложил сесть.- Вам что-нибудь принести? – спросил Ульям.- Хочу выпить.Ульям поднял бровь.– Даже после вчерашнего?- Особенно после вчерашнего, – невозмутимо ответил Джон.- Желание моего гостя – закон! – Ульям хлопнул в ладоши и в дверях материализовался Суфир.- Суфир, два бокала вина и еды. Мы оба не завтракали.- Милорд, а вам точно стоит пить? Ваш отец, как и дед и прадед, вели довольно здоровый образ жизни.Ульям усмехнулся. – Они все мертвы. Я одной ногой в могиле. Поэтому неси скорей. Не люблю разговаривать с пересохшим горлом.Глаза Суфира, по-волчьи злобно сверкнули. – Как скажете, милорд.Дождавшись, пока Суфир уйдет. Ульям уселся поудобней, заговорил.- Итак, Джон. Что вы скажете о ситуации, которая сложилась в моём имении?- Ситуация – дерьмо. По разорённой округе ходит существо-убийца и толпа злой черни, алчущей нашей крови. Я думал для вас – это очевидно.Ничуть не смутившись замечанию Джона, Ульям продолжил.- А как ты думаешь, кто убивает местных – человек или зверь?Джон после некоторых умозаключений ответил:- Это точно не человек. Характер преступления не такой. Но и не зверь, так как здесь не водится зверья, способного на такое.Ульям хищно улыбнулся.- Джон, ты веришь в сверхъестественное?- Ну не барабашка и кладовый чёрт их всех убил?!Ульям рассмеялся заливным, звонким смехом. Джон, не ожидая такой реакции, всмотрелся в серые, в этот раз вполне человечные глаза (неужели в первый раз показалось?) юного лорда. Они не были похожи на глаза сумасшедшего. В них не было и сарказма. Похоже, Ульям искренне смеялся над его шуткой. Но шутка ли это была?В этот момент, как раз зашёл Суфир с графином вина, двумя серебряными чашами и небольшой закуской. Разлив вино по чашам, Ульям отхлебнул.- Вот это уже другой разговор. Суфир – ты свободен, ступай.Задев подносом Джона, Суфир удалился.- Барабашек и кладовых чертов я не встречал. Но знаю одно – резню устроил оборотень!Джон поперхнулся вином. Может быть он ошибся и безумье все-таки где-то засело в глазах Уильяма?- И кто, по твоему мнению, является этим оборотнем? – осторожно спросил Джон.- Этот оборотень – Я! – вполне серьёзно ответил Ульям.Джон уронил чашу. Он псих! Юный лорд сошёл с ума… Ни один вменяемый человек не подпишется под всеми этими преступлениями! И тем более не назовёт себя тварью из деревенских сказок.Джон вскочил.- Да ты псих! Ты просто псих! ДА КАК ТЫ СМЕЕШЬ УТВЕРЖДАТЬ ТАКОЕ?! ЭТО КЕМ НАДО БЫТЬ ЧТОБЫ…- СЯДЬ! – рявкнул Ульям.- Подними чашу, и слушай, что я тебе скажу. Мне нужно кому-то это все рассказать.Джон послушно выполнил команду, осушил до дна чашу и еще раз себе налил.- Я понимаю, это звучит как бред... Но мой некогда великий род, стал носителем волчьего проклятья! Мы все прокляты, и я очень хочу, чтобы это проклятье закончилось на мне… Ты должен мне помочь!- Я не буду никому помогать, пока ты все мне не объяснишь! Какое проклятье, какие оборотни, причём тут все эти убийства?!Ульям встал, взяв бокал в руки он направился к портретам на стенах.- Смотри сюда внимательно. Это мой прадед - Годрик Вервольф. 120 лет назад, по приказу императора, он и его войско направились в восточные земли, для того, чтобы очистить эти земли от еретиков. Однако та война была проиграна и Годрик, будучи смертельно раненым, воззвал к богам еретиков, в надежде спасти свою шкуру. И что самое страшное – они его услышали! Бог крови и животной ярости, беспощадный Кальп прислал своих слуг и входе определенных магических ритуалов, мой прадедушка стал носителем определенных тайных знаний, сил и Суфира… Я вижу, что у вас возникли вопросы, но я заклинаю вас! Дайте я всё расскажу. Итак, получив определенные наставления, мой прадед вернулся назад в поместье и первое его распоряжение было закрыть все серебряные рудники. Видите ли, свои силы мы черпаем из луны, а серебро, будучи неким искаженным подобием луны крайне негативно сказывается на нас, будто забирает наши силы. Далее и до самой смерти, прадедушка занимался постижением нашей силы и обучением всем тонкостям тайного пути моего дедушки Сигизмунда.- Мой дедушка, унаследовав по крови проклятья оборотня, всю свою жизнь потратил на решение трех проблем: изучением изменений проклятья, восстановлением величия фамилии Вервольф и вербовкой новых последователей в культ Кальпа. К сожалению, мой прадед, не смог справиться с решением этих задач и поэтому моему дедушке пришлось его убить и возглавить семейство Вервольфов. Многие книги, которые лежат в этот библиотеке, были написаны именно Сигизмундом. И опираясь на них, я примерно могу составить хронологию событий… Итак, убив и изучив тело своего отца, Сигизмунд понял, что проклятье Вервольфов меняется в наших широтах. Если во время превращения, Годрик напоминал большого черного пса, то форма Сигизмунда становился похожей больше на серого волка. Суфир объяснял это тем, что Кальп принимает наши холодные земли и суровый нрав. Параллельно с изучением пути Кальпа, мой дедушка использовал своё знатное положение для создания секты Кальпа в нашей империи. Используя свои силы и влияние, он создал элитные охотничьи угодья для императорского двора. Задумав превратить в сектантов если не самого Императора, то его ближайшее окружение, он год за год развращал жаждой крови и охотой весь свет Империи. В то время, наша земля стала крайне популярной, а фамилия вновь у всех на слуху… Испортил всё мой отец. Сила Кальпа изначально в нём были слишком сильны. Душой и телом он больше напоминал дикое животное... Какое-то время он держал себя в руках, но на одной из организованных для нынешнего императора охот что-то случилось, и отец ударил императора… После этого всем планам деда пришёл конец. Оба имели горячий нрав и отец, вызвав на бой деда, убил его. После этого, он как будто сошёл с ума. Уничтожал всё, что строил дед, чуть ли не развязал войну с самим Императором…Голос Уильяма, будучи до этого довольно ровным, стал дрожать. Всё больше прослеживались истеричные нотки.- Большего сказать не могу, так как мы с отцом всегда были в очень плохих отношениях, он не допускал меня ни к знаниям Кальпа, ни к себе, ни к делам в поместье. По сути, он запер меня в 4 стенах… Единственная, кто меня любил – была моя Мама. И двадцать один день назад, он и до этого не сильно любивший мою маму, в роковую ночь просто озверел и хотел её убить. Мне пришлось вступиться за неё, и я убил моего отца…А потом… Нет, я не могу больше так… Вы должны это прекратить… Вы просто обязаны меня убить!

Ключевые слова: Оборотни тайна детектив загадка авторская история

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