Арахна

]Миф об Арахне. Кун.

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:20

Причина: Стилистика автора сохранена.

Morgot-76 Просмотров: 55 Комментарии: 2 +1 Вчера, 20:20 by

- Живи, непокорная. Но ты будешь вечно висеть и вечно ткать, и будет длиться этонаказанье и в твоем потомстве.Никто не знает, почему это случилось, да и некогда было разбираться. И некому. Просто внезапно люди стали массово умирать. Без видимых причин. Это продолжалось около недели. По несколько тысяч смертей в час, во всех точках планеты одновременно. Некоторые регионы обезлюдели уже через два-три дня. В других аония длилась больше. А были такие, которые погибель почти не затронула. Но смерть забирала не всех, и без всякой системы. Молодые, старые, дети, не важно. Выжить или умереть могли как больные, так и здоровые, добродетельные и отъявленные мерзавцы. Смерти избежало примерно десять процентов от всего населения Земли, мечущееся в панике, пытающееся, хоть как-то, организоваться и выжить. Наступило время смуты, мародёрства и анархии. Впоследствии, острые языки назвали это событие Великой Жатвой.Но и это было только начало. Разразилась экологическая катастрофа. Внезапно лишившиеся контроля химические предприятия и атомные электростанции выходили из строя одна за другой, отравляя и заражая огромные территории вокруг себя. Эту дрянь разносили ветра и течения, и внезапно оказалось, что в этом смертоносном коктейле всё живое начинало мутировать, меняясь от поколения, к поколению в самые невероятные и жуткие формы.В этих условиях выжившее человечество закрылось в изолированных городах-фортах и подземных бункерах с полувоенной администрацией, кое-как поддерживая между собою связь. Наступила Эра Выживания.***Грохот автоматной очереди всё ещё звенел в ушах. Тёмный лес вокруг замер в испуганной тишине. Громкий подзатыльник вывел из ступора.- Карась, ты что, охренел что ли? Целый рожок в кабана выпустил! – голос, словно сквозь вату.Стрелок опустил автомат и промямлил:- Да-а я-я… Да я… - перед глазами всё ещё стояла картина несущейся на него туши.- Что, «да я, да я»? – передразнил его Рябой- Дык это, он никак не останавливался…- Ну, так в голову стрелять нужно было!- А то я не знаю! – вышел из ступора Карась - В какую именно?Рябой хмыкнул, и, почёсывая рыжую бороду, подошёл к поверженному зверю. Тот ещё хрипел и дёргался, орошая прелую листву вокруг себя тёмной густой кровью. Одну его голову пули превратили в месиво, вторая всё ещё таращила на людей помутневшие глаза, и алая юшка пенилась между могучими бивнями. В этой огромной куче плоти с трудом угадывались очертания кабана. Весь он был покрыт бугристыми костяными пластинами и длинной жёсткой шерстью, словно некое доисторическое животное, неведомым способом заброшенное сюда через миллионы лет.- Ну, вот и ужин! Наш молодой охотник угощает всех дичью! – констатировал Рябой, вынимая из-за голенища нож и ловко перерезая зверю горло. – Всем привал!Все сноровисто и привычно разошлись по своим делам. Керн, со своей подругой, полевым медиком Верой, быстро собрали хворост и наломали веток для импровизированных шампуров. Варяг вынул видавшее виды туристическое огниво и ловко разжёг костёр. Вечно молчаливый Чингиз стоял в дозоре, время от времени оглядывая окрестности через прицел своей СВД. Рябой разделывал тушу, срезая самые мягкие ломти. Карась разворачивал палатку, растягивал вокруг стоянки сигнальный шнур.Ужин приготовили быстро. Ели практически молча, за обе щёки уминая сочную жареную кабанятину с армейскими галетами. Рябой вдруг скривился, чертыхнулся и выплюнул на ладонь автоматную пулю.- Карась! Что б тебя!Посмеялись, снимая нервное напряжение. По кругу пошла фляга Варяга с сивухой, и душистый травяной чай, сваренный Чингизом.После ужина, когда посуда была вымыта и убрана, все уютно расположились возле костра, Керн снова начал травить свои байки, которые уже приелись, ещё с того времени, когда они пару дней назад, два часа ехали на ручной дрезине по старенькой одноколейной железке. Никто особо не слушал, только Вера глядела на своего парня влюблёнными глазами, и время от времени смеялась над забавными моментами. Карась смотрел на это с некоторой грустью и завистью, у него никогда не было подружки. Молчаливый Чингиз, как обычно, что-то вырезал из деревяшки, и как обычно, выбросил свою поделку в огонь, так и не завершив. Варяг полировал лезвие своего боевого топора. Рябой что-то тихо наигрывал на губной гармошке.Такая ночёвка была Карасю по душе. Не то, что в прошлую ночь, когда пришлось спать в заброшенном лесозаготовительном комбинате. То было воистину жуткое место, заросшее плющом и мхом, полное ржавых пил, топоров и крюков, холодных железных скелетов, оставшихся от деревообрабатывающих станков, и маленьким импровизированным кладбищем, с грубыми деревянными крестами без имён. Такие погосты, после Великой Жатвы были повсюду. Умерших в те времена было так много, что их хоронили прямо на месте. В городах же их чаще всего просто сжигали.То ли дело в лесу. Среди девственной природы, лишённой привкуса тлена и разрушения. Спали по очереди, пока двое дозорных поддерживали горящий костёр, и внимательно вглядывались в тёмные просветы меж стволами голых осенних деревьев, где во тьме клочьями клубился сырой холодный туман. Чтобы не уснуть, играли в карты на щелбаны, шёпотом споря и переругиваясь.Утро встретило холодной моросью и серой мглой. Окружающий лес казался мутным и расплывчатым, словно нарисованным мокрой акварелью. Стволы в отдалении терялись за пеленой тумана. Рядом, над деревьями возвышалась вышка ЛЭП. Ржавая, покосившаяся, с обрывками проводов, увитая сухой травой и вьюнами, она напоминала мрачный скелет динозавра из доисторического музея. Где-то квакали лягушки, скорее всего, недалеко был водоём. Люди зябко ёжились, пряча шеи в воротники курток и комбинезонов, собирали разложенные вещи и снаряжение.Рябой достал старенькую командирскую планшетку, расстегнул, вынул карту и компас, стал сверяться. Карта была старая, потёртая, и, несмотря на то, что когда-то еёа запаяли в ламинат, порвана в нескольких местах.- Так, справа, судя по всему, пруды. Значит, Высокая Горка левее, уже не далеко, пара километров. Могли ещё вчера дойти, ежели бы не кабан.- Что-то никаких высоких горок не видно. – заметил Керн. – Один лишь лес кругом.- Да в этом тумане ты и мамку свою не увидишь, - буркнул Варяг.- Нет у меня мамки. – огрызнулся Керн привычно и беззлобно.- Я, хрен знаю, почему деревню так назвали. – прервал их командир. - Найдём, там посмотрим. Главное что бункер там.Рябой застегнул обратно планшетку, перекинул через плечо, и, поправив автомат, нырнул в туман. Отряд потянулся за ним.Путь оказался не таким уж простым. Старая дорога была завалена буреломом, который к тому же скрывался в тумане. В одном месте тракт прерывался обрушенным мостом, пришлось по колено в воде перебираться через холодный мутный ручей. Поэтому к ржавому указателю с надписью «ВЫСОКАЯ ГОРКА» вышли уже к обеду, уставшие и продрогшие. И, конечно же, никаких гор вокруг не было. Даже холмов или высоких бугров. Просто большая прогалина в лесу, над которой туман уже почти развеялся, открывая вид на небольшую деревню, с покосившейся церквушкой за ней. К домам уходила цепочка старых деревянных телеграфных столбов без проводов. И над всем этим стояла мёртвая тишина. Молчали даже птицы, и от этого было очень неуютно и тревожно.Рябой, скинул с плеча автомат и снял с предохранителя.- Держаться вместе, рейнджеры, глядим в оба. Подозрительно что-то. Тут вроде один мирняк должен быть, ну, и гарнизон заставы, но кто знает, почему не видно никого. Сначала думаем, потом стреляем, если что.Защёлкали оружием другие члены отряда.- Значит так. Радиоузел в бункере, дальше за церковью. Наша задача - заходим туда, узнаём причины, почему перестали выходить на связь, осматриваемся, пополняем по возможности припасы и уходим обратно, с местными не конфликтуем. И держим себя в руках.Последнее относилось к Карасю, как к самому молодому члену отряда. Тот в ответ насупился, но головой всё же кивнул.Деревня была небольшой. Два десятка дворов и двухэтажное здание, скорее всего бывшей администрации. Старая церквушка с маковкой, на которой почему-то не оказалось креста, стояла на отшибе. По всем правилам, рядом с храмом должно было быть и кладбище. Ещё дальше располагались сооружения заставы и бункер, но отсюда их было не различить.Вид деревни вызывал тревогу. Она стояла в мёртвой тишине, и казалось, утопала в белёсом мерцании, словно облако тумана опустилось на дома, и, обернувшись кристаллами инея, присыпало всё вокруг. В этом неверном колыхании белых прозрачных вуалей, очертания домов растекались и оплывали, будто воск свечи. Та же мерцающая белизна опутывала маковку церкви, стекая на землю туманным конусом.Отряд осторожно подошёл к границе белёсого блеска, словно иней, припорошивший траву вокруг деревни.- Вот ч-чёрт. – в полголоса ругнулся Варяг. Керн тихонько присвистнул.Рябой, наклонившись, опустил ладонь в траву.- Паутина, мать твою! Хренова куча паутины!Выпрямился, растирая между пальцами липкие нити. Обернулся к отряду. Все выжидающе глядели на него.- Пауков боятся, в лес не ходить. – сказал он хмуро.- А я боюсь пауков. – возразила Вера.- Не боись, Верунь, – успокоил её Керн, – Мы их тапком.Девушка робко улыбнулась.- Ну, с богом. Вперёд! – махнул Рябой.Шесть человек, держа оружие наперевес, гуськом втянулись на покрытую росистой паутиной поляну, разрывая сапогами ажурные вуали. За отрядом оставалась тёмная тропа, словно фарватер за кормой ледокола, плывущего среди ледовых полей.Пробираться через паучье царство было очень неприятно. Приходилось постоянно смахивать с лица липкие густые сети, крупные капли воды, висящие на паутинах, падали за шиворот, зрение подводило в колыхании мерцающих вуалей. Всех охватывала тревога и навязчивое чувство слежки. Словно сотни враждебных глаз наблюдало за их приближением из тёмных окон стоящих впереди зданий и оттого они были подобны закутанным в саван истлевшим мертвецам, недобро глядящим на пришельцев.Вид деревни вблизи вызывал ещё более гнетущее впечатление. Паутина покрывала всё, каждый квадратный сантиметр. Огромные её полотнища протянулись между кустами, деревьями, заборами, хозпостройками и домами, скрадывая и меняя до неузнаваемости их очертания. Свет прячущегося за осенними тучами солнца, терялся в густых сетях, и в мрачных полутенях мерещилось движение неясных тёмных фигур. Эти тени бесшумно втягивались во мрак сараев, навесов и поленниц, и словно глядели на пришельцев, недовольно и сурово. Иногда на глаза попадались висящие в неожиданных местах большие комья паутины, внутри которых угадывались останки птиц или других мелких животных. Один раз, жуткой рожей из шёлкового савана, выглянуло огородное пугало в соломенной шляпе.Карась нервно огляделся на остальных членов отряда. Все были напряжены, костяшки пальцев побелели на рукоятях оружия. И все с ног до головы опутаны паутиной, превратившей их в ходячие коконы.Ворота и калитки во дворы были не запертыми, и многие даже распахнуты, или валялись на земле, сорванные с петель. Дома оказались совершенно безлюдными, и изнутри затканы паутиной ещё гуще, чем снаружи. Обстановка интерьеров выглядела так, будто жители внезапно оставили все свои дела и просто исчезли. И если бы не паутина, можно было подумать, что это случилось всего несколько часов назад. Пара сооружений оказались сгоревшими дотла. Это угадывалось по сильному запаху гари, доносящемуся из под белёсых покрывал, укрывавших пепелища. Ещё в одном доме обнаружили труп. Он был абсолютно высохшим, просто скелет, обтянутый пергаментной кожей, словно с момента смерти прошло уже много времени, хотя связь с заставой пропала лишь неделю назад. В черепе у него была большая дыра, а иссохшая, как у мумии, рука сжимала пистолет.- Что же тут произошло? – тихо задал общий для всех вопрос Керн.Рябой пожал плечами, обвёл ещё раз взглядом затянутое паутиной пространство комнаты, и повернулся к выходу, буркнув:- Держимся вместе. Проверим большое строение, и к бункеру. Может, там ответ найдём.Деревянная дверь в здание администрации была заколочена и забаррикадирована изнутри. И вся изрешечена пулями. Осторожно приблизились, и тут под ногой Рябого что то громко и сухо хрустнуло. Наклонился, шаря под паутиной, выпрямился, с опаской держа находку на вытянутой руке. Вера вскрикнула, зажав рот ладонями. Мужчины хмурились и хмыкали. Это был паук. Точнее, его останки. Если конечно бывают пауки размером с кошку. Брезгливо отшвырнул жуткую находку, отёр руку о бедро. Совместными усилиями вынесли заблокированную дверь, проверили все помещения. Пусто. Куда делись те, кто укрывался в здании, стало понятно, когда обнаружилась большая дыра в задней стене. Она выходила прямо на церковь.Вблизи та выглядела ещё более жутко, если только такое было возможно в этом месте. Рядом действительно оказалось старое кладбище, и покосившиеся деревянные кресты, торчащие над паутиной, добавляли пейзажу нотки сюрреализма и безумия. Высокая двустворчатая дверь церкви была распахнута настежь, и чёрный зев проёма, похожий больше на пасть хищного чудовища, отбивал всю охоту приближаться к ней. И, тем не менее, Рябой направился именно туда.Отряд погрузился во тьму входа, будто в чёрную воду. Свет фонарей озарил просторный зал, к удивлению, по большей части, чистый от паутины. Зато вдоль углов и стен её было просто невероятное количество. Словно занавесы на сцене кошмарного театра. И она гасила все звуки, ловя эхо в свои сети. Но самыми жуткими предметами, вызывающими мороз по коже, были висящие среди этих паутинных покрывал большие продолговатые коконы, имеющие характерную форму подвешенных за ноги тел. И торчащие из них, то тут, то там, иссохшие рука, нога, или даже голова с лицом мумии, перекошенным от ужаса, только подтверждали догадку. Сомнений не было, эти несчастные - жертвы паучьего пиршества. В воздухе витали ароматы разложения и затхлости.В глубине, у задней стены, возвышался пустой иконостас, а сами иконы, расколотые, валялись на полу, вперемешку с поломанными подсвечниками и другой мебелью. Пол, крытый старым паркетом, был весь испачкан засохшими бурыми пятнами. И там, в глубине, на куче хлама белело тело человека. Обнажённый пожилой мужчина, с бледной, обвисающей складками, блестящей от пота кожей, ещё дышал. Хрипло и тяжело. По его телу виднелись многочисленные парные, словно укусы змей, круглые ранки.- Вам плохо!? – Вера метнулась к нему, скидывая медицинский рюкзак и становясь на колени.Прикоснулась к его лбу, и тут человек открыл глаза. Вера отшатнулась. На неё глянули две совершенно чёрных глянцевых полусферы. Кровавая слеза скатилась к виску. Мужчина вдруг выгнулся дугой и захрипел каким-то металлическим скрежетом. Карась вскрикнул – в глубине широко раскрытого рта что-то шевелилось. Чёрное, блестящее и щетинистое. Нечто, похожее на два больших пальца с огромными когтями, будто затянутых в чёрный винил, распрямлялись на месте языка, вылезая наружу, и ухватившись на нижнюю челюсть, резко дёрнули вниз. Мужчина бился в конвульсиях как эпилептик, по его телу вспучивались и опадали бугры. Кожа на лице и груди начала лопаться, брызгая во все стороны сукровицей. И из-под неё на свет показалось нечто жуткое, невообразимое. На месте лица теперь была кошмарная восьмиглазая шипящая морда, у которой вместо рта шевелились два больших членистых когтя. Из тела, пропорциями до жути походившем на человеческое, торчали восемь длинных паучьих лап с тонкими клешнями на концах. С бугристого щетинистого панциря стекала кровь и гной. Жуткий гибрид человека и паука, химера больного сознания.Оно попыталось перевернуться на лапы, скидывая остатки кожи, но короткая очередь из автомата разнесла жуткую голову, забрызгав всех зеленоватой слизью. Рябой опустил оружие. Керн обнял визжащую Веру.- Какого хрена здесь происходит?! – кричал он. – Что это за хрень?!!!- А что, сам не видишь? Это, мать его, чёртов спайдермен, – Варяг отряхивал с комбинезона липкие ошмётки внутренностей твари.Карася било крупной дрожью так, что стучали зубы. Внезапно сверху раздался потрескивание. Рябой вскинул автомат.- Чёрт!!!Оглушительно загрохотало. Чингиз тоже вскинул ствол винтовки вверх, открыл огонь. Стрелял и Варяг с Керном. Лишь Карась в ступоре наблюдал, как во вспышках выстрелов мечутся изломанные жуткие тени. Огромные твари, похожие на человека и паука одновременно, которые до этого прятались наверху, под куполом, за паутинными завесами, с шипением перебегали по потолку с места на место, пытаясь занять позицию для прыжка и с влажным хрустом падали вниз, скошенные пулями, увлекая с собой слои паутинных покрывал, растянутых ниже. Темноту пространства освещали вспышки выстрелов, пересекали чёрточки трассеров, и пронизали световые иглы из дыр в простреленном куполе.Последняя тварь замерла на полу. В ушах звенело, в горле першило от порохового дыма. Бой длился около десяти секунд, но казалось, что прошло минут пять, не меньше. Все тяжело дышали, перезаряжаясь. Вера тихо плакала. Карась в ступоре глядел, как одна из жутких тварей в предсмертных конвульсиях таращится на него всеми восемью глазами, и свет фонаря отражается в их холодной пустоте, а членистая лапа узкой клешнёй скребёт по паркету, пытаясь дотянутся до парня.Большое пятно света из дверного проёма на полу вдруг как-то померкло, сузилось, замельтешило неясными тенями. Все обернулись на непрерывный шорох. Десятки, сотни паучьих фигур вливались в дверь с улицы, растекаясь по полу, стенам и потолку, пытаясь охватить людей. Эти пауки были уже обычными, но очень большими. Некоторые из них достигали размеров ротвейлера. От жёлтых полос на лапах и красных пятен на спинах зарябило в глазах.- Это ловушка! – командир вновь открыл огонь по мерзким раздутым телам. К нему присоединились остальные. – Отходим к задней стене, там должен быть выход!Часть пауков сразу задерживалась возле тел убитых сородичей, впиваясь в них своими клыками. Другие продолжали ползти к людям живой хитиновой волной. Пули рвали их на части, во все стороны брызгал зеленоватый ихор и разлетались отстреленные конечности. Варяг отфутболил одно раздутое округлое тело как мяч, выхватил свой боевой топор и начал рубить направо и налево. У Рябого закончились патроны в автомате, и он, не теряя времени на перезарядку, достал пистолет.Чингиз стрелял без остановки, как робот, и каждая его пуля находила цель. Грохот выстрелов сливался с визгом Веры и громким отборным матом мужчин.Некоторая заминка у тварей вышла, когда они достигли тел убитых ранее человекопауков. Набросились на них, устроив жуткую пирушку. Керн с Верой воспользовавшись моментом, метнулись за иконостас, прорываясь к задней стене через необыкновенно плотную паутинную завесу. Остальные бежали следом. Расталкивая висящие коконы с высушенными останками тел, которые оказались неожиданно лёгкими, люди пробились к заднему выходу, сходу вынесли её, и вывалились на свежий воздух. Перед тем как захлопнуть дверь обратно, Чингиз дёрнул кольцо гранаты и зашвырнул внутрь. Глухо бабахнуло. Старое монументальное сооружение вздрогнуло, но устояло. Лишь со стен посыпалась побелка, да из распахнувшихся окон выметнулись облака пыли и дыма. Тут Карася шумно вырвало.Брели к лесу за церковью, в котором должна была находиться застава и бункер. Мужчины хмуро молчали, настороженно озираясь. Но погони не было. Варяг сильно хромал. Вера истерично всхлипывала, потом начала причитать, что забыла медицинский рюкзак в церкви.- Не реви. – хмуро успокаивал её Керн. - У нас, если что, у всех индивидуальные аптечки есть.Варяг вдруг резко осел на правую ногу, зашипел сквозь стиснутые зубы, остановился:- Всё, не могу больше! Нога! Гадёныш мелкий укусил. - Штанина его брюк чуть выше берца пропиталась тёмной кровью.- Потерпи немного. – Рябой подставил ему плечо, помогая идти. – Сейчас, до заставы дойдём, там посмотрим твою культяпку.Впереди уже виднелись высокие железные ворота и сетчатая ограда с колючей проволокой поверху. Они оказались заперты. Над заставой, как и над деревней, висела мёртвая тишина. Ни голосов, ни шума генераторов, вообще никаких звуков.На крики и стук в ворота никто не ответил. Пошли вдоль ограды. Нашли подходящее место. Настало время Карася, как полевого инженера. Он ловко, при помощи кусачек мультитула, вырезал в сетке аккуратное отверстие. Пробрались на территорию. Всё та же паутина кругом. И никого. Ни души. Над зданиями стояла мёртвая тишина. Жутким бронтозавром застыл укутанный экскаватор на стоянке техники. Там же, перевёрнутый автобус беспомощно протягивал колёса к небу, подобно гигантскому мёртвому жуку. Караульная башня, словно исполинский череп, взирала на людей чёрными глазницами окон. Возле входа в казармы под ногами зазвенели россыпи гильз. Рядом, из-под белесых покрывал жуткой порослью, торчали шипастые коленчатые лапы десятка паучьих трупов. В казарме нашли запертую комнату свободную от паутины. Забаррикадировали дверь, расположились на отдых.Вера и Керн с трудом стянули берц с ноги Варяга. Тот шипел от боли и матерился. Штанину пришлось разрезать. Нога выглядела жутко. Часть голени, до ступни, распухла и лоснилась синевой. От двух отверстий, оставленных ядовитыми клыками паука, под кожей змеились, словно корни дерева, тёмные сосуды. Из ран сочилась чёрная вязкая жижа, от которой резко и неприятно пахло. В общем, выглядело очень жутко. Яд паука явно уже проник глубоко в ткани ноги.Вера хлопотала над Варягом. Остальные занимались оружием. Набивали магазины патронами, проверяли снаряжение. Керн раздал всем протеиновые батончики, развёл во фляге порошковый сок, но Карасю кусок в горло не лез. К нему подошёл Рябой.- Как ты, сынок?- Терпимо. Пауков бояться… - он промолчал, отвернулся, чтобы командир не увидел слёзы, предательски навернувшиеся на глаза.- Ты давно уже в Рейнджерах?- Первый год. И мой первый рейд.- Зато сколько приключений для первого раза. Будет, что потом девкам рассказывать.Карась промолчал и откусил протеиновый батончик. Говорить не хотелось. Рябой похлопал его по плечу и отошёл.Спустя некоторое время Чингиз с Керном вышли на разведку и поиск боеприпасов. Вернулись минут через десять, гружённые двумя сумками с патронами. Всё было чисто, живых пауков нигде не видно. Зарядили рожки и магазины, остатки рассовали по карманам и подсумкам.Выдвинулись через час. Варяга теперь тащил Карась. Нога у того вообще отказала. Бункер, точнее вход в него, был почти в центре заставы. Выглядел он стандартно. Обетонированный холм с торчащими из него железными грибами воздуховодов, и небольшим сооружением с мачтой антенны. Толстая стальная дверь, ведущая на лестницу, уходящую вглубь земли, была распахнута настежь. Сам дверной проём был весь оплетён по краям паутиной, и больше походил на нору гигантского тарантула, или устье огромной шёлковой трубы.Отряд столпился у входа, с сомнением глядя в темноту. В ухо Карасю тяжело и хрипло сипел Варяг. Он был совсем бледный, крупные капли пота бисером покрывали лицо. Его ступня жутко вывернулась под неестественным углом, и казалось деталью от тряпичной куклы. Словно кости её совершенно не удерживали. Его автомат и снаряжение нёс теперь Чингиз, но в руке Варяг крепко сжимал свой неизменный топор.- А нам точно стоит туда идти? – наконец спросил Керн.- Приказ есть приказ. – ответил Рябой, хотя в его голосе слышались нотки сомнения. – Нужно добраться до радиоузла, и узнать что случилось. Без этого ретранслятора у нас нарушена связь с другими заставами.Все продолжали стоять неподвижно.- К тому же, если мы сдадим назад, разве сможем потом глядеть в глаза другим Рейнджерам? Струсим и повернём сейчас, будем трусами всю жизнь. Больше в рейды нас никто никогда не пустит. Будем до конца дней фермеров охранять. А мы кто?!- Рейнджеры. – нестройный хор неуверенных голосов.- Не слышу! Кто мы?- Рейнджеры! – гаркнули все, включая шипящего от боли Варяга.Рябой внимательно посмотрел в глаза каждому. И каждый уверенно поглядел ему в ответ. Даже бледная Вера. Лишь Карась, сперва было, отвёл взгляд, но всё же, поднял глаза, стиснув зубы. Рябой улыбнулся ему и подмигнул.- Идём в таком порядке: я с Чингизом впереди, за нами Вера. Карась с Варягом следом, Керн замыкает. Чингиз, доставай ПНВ.Тот полез в рюкзак. Приборов ночного видения было всего два. Поэтому их надели идущие впереди Рябой с Чингизом. Остальные включили фонари. Были ещё магниевые осветительные факелы и химические светильники, но их решили придержать на всякий случай.- Карась! – позвал Керн, затягивая лямки рюкзака – А почему бы тебе не запустить генераторы, чтобы бункер осветить?- Не выйдет. У бункера автономное питание, у него свои генераторы, на нижнем ярусе. Дыма над выхлопной трубой не видно, значит, они заглушены. И пока не запустим вновь, света не будет.- Печально – вздохнул Керн, попрыгав, проверяя, как сидит снаряжение.Начали спуск. Лестница прятались под густым паутинным ковром. Приходилось на ощупь искать каждую ступеньку. Из под ног, звеня, сыпались гильзы. Застучала, покатившись вниз, армейская каска. Хрустели паучьи останки. Жутко стукал о каждую ступеньку берц на волочившейся ноге Варяга, ставшей словно инородной частью тела.Внизу оказалась вторая бронированная гермодверь. Она была неплотно прикрыта. И причиной тому, что её не смогли закрыть, был иссохший труп в армейском комбинезоне, лежащий поперёк проёма. Видимо те, кто запирали дверь, так торопились, что не успели оттащить тело сослуживца.Громко заскрипели массивные петли. За дверью тёмный коридор всё в том же шёлковом обрамлении, уходящий вдаль. На потолке равномерные паутинные бугры, обозначающие местоположение осветительных ламп. Справа с трудом угадывался дверной проём в караульное помещение.- Идём туда – посветил туда Рябой. – Может, схему бункера найдём. Не мыкаться же здесь вслепую?Схема нашлась на одной из стен, за паутинной завесой. Разложили её на пульте с погасшими экранами видеонаблюдения. Бункер уходил на пять этажей в глубину. Имел два грузовых лифта и одну лестничную шахту. Самый верхний этаж занимали служебные помещения, фильтры, ёмкости для воды и воздуха, радиоузел, мусоросжигающая печь. В самом низу располагались генераторная с хранилищем топлива, аккумуляторы, склады боеприпасов, котельная. Остальные этажи занимали казармы, столовая, банно-прачечный комплекс, спортзал , лазарет, морг и продуктовые кладовые с морозильниками. В общем, бункер был солидным. В случае чего он мог обеспечить полсотни жителей всем необходимым в течение двух-трёх лет.Опять вышли в коридор, в прежнем порядке. Керн с тоской посмотрел на уходящую вдаль паутинную трубу, вздохнул:- Эх, сюда бы огнемёт. Карась. Это по твоей части! Там наверху точняк топливо для генераторов есть. Может, сообразишь что-нибудь этакое?- Не выйдет. Там же дизели. – хмуро ответил Карась, удобнее подхватив Варяга. – Соляра. Её так просто не воспламенишь. Огнемётам бензин нужен, а его вряд ли найдёшь в этих краях.- Да я только предложил. Хотя жаль. Идея была заманчивая. Но уж больно всё это на ловушку смахивает.- Не дрейфь. – Успокоил его Рябой, вешая на спину дробовик, найденный в караулке. – Немного осталось. Метров тридцать до радиоузла, осмотрим и назад. Таков приказ. И он не обсуждается. Остальное – забота начальства.Эти несколько минут, пока отряд осторожно шёл по тёмному мрачному коридору, растянулись для Карася на часы. Предательская дрожь в коленях и сведённый желудок никак не отпускали. Парень старался дышать спокойнее, сосредоточившись на том, чтобы тащить стонущего Варяга. Угнетало то, что в этих подземных тоннелях было сложно ориентироваться, так как кроме тьмы, мешала ещё и паутина, своими сетями затягивающая все боковые ответвления и двери. Обнаружить их можно было, чуть ли не на ощупь.Но радиоузел, на удивление, нашли быстро, хотя дверь в него была также заткана шёлковой вуалью. Карась тут же деловито направился к оборудованию, косясь на паутинный кокон в углу, с останками какого-то бедолаги. Скорее всего – дежурным связистом. Быстро снял боковые панели, проверил состояние аппаратуры, прозвонил предохранители.- Всё в норме. Только энергия нужна.- Ты уверен? - сурово взглянул на него Рябой.- Ну-у-у… Да. Уверен.- Тогда уходим обратно. Остальное – не наша забота.- Стойте! – вдруг слабым голосом воскликнул Варяг. – Оставьте меня. Я уже не жилец.Он действительно выглядел ужасно. На бледном как мел лице змеились чёрные сосуды, глаза затянуты сеткой лопнувших капилляров, губы искусаны в кровь. Дышал он сипло, часто. Вера вколола ему двойную дозу обезболивающего, но видно это совсем не помогало. Нога болталась уже выше колена, подобно варёной сосиске.- Нет, Варяг. Рейнджеры своих не бросают! – Рябой попытался подать ему руку. Варяг оттолкнул её.- Брось, командир. Мы все понимаем, что мне крышка. Оставьте меня тут. Пистолет только дайте.- Варяг! Ну же! – со слезами подскочила Вера – Ты сумеешь…- Не нужно. – прервал тот её – Не сумею. Тебе ли, медику, об этом не знать. Я буду вам только обузой. И всё равно загнусь по дороге.Рябой выпрямился, достал из кобуры свой пистолет, протянул Варягу.- Держи дружище. Ещё что-нибудь?- Да, фонарь оставьте. Не хочется подохнуть в полной темноте. И топор. Где мой топор?Подали топор. Стали прощаться, пожимать руку, обнимать. Сдержанно, без пафосных речей.Но не успели повернуться к выходу, как в дверях что-то сухо треснуло, прямо за спиной стоящего там Керна. Варяг, напрягая все свои силы, сделал резкое движение рукой, и мимо застывших бойцов пролетел, бешено вращаясь, сверкающий топор. С сухим стуком воткнулся в голову высокой чёрной фигуры, похожей одновременно на человека и паука. Рябой среагировал следующим, отталкивая Керна, и посылая заряд картечи из дробовика в грудь всё ещё стоящей твари, и следом второй выстрел – в коридор. Оттуда зашипело, зацокало и зашуршало, удаляясь.- Уходим, пока нас тут не заперли как в мышеловке!Рванули по коридору к выходу. Через десяток секунд, позади, послышалось шипение, несколько пистолетных выстрелов, потом ещё один, и всё затихло.- Прощай, Варяг – прошептал про себя Карась.Но далеко они не ушли. Впереди, со стороны выхода, раздались шипение, шорох и клацанье.- Попались, блин. Эти твари не хотят нас выпускать. Рейнджеры, к бою!Бойцы изготовились к стрельбе. Лучи фонаря прорезали тьму. Внезапно, за спиной, раздался вскрик. Все обернулись. В паутине на стене зияла дыра, за которой виднелся другой, ранее скрытый, коридор. Керна не было.- Кирилл! – завопила Вера. – Кирюша!!!- Чёрт! – выругался Рябой, осторожно заглядывая в дыру. – Нужно найти укрытие!В боковом коридоре обнаружилась металлическая дверь в стене, которая вела в кладовую. Тут стояли стеллажи, с различными запчастями и инструментами, ютился уборочный инвентарь. В углу был небольшой верстак, им забаррикадировали вход.Вера безудержно рыдала, и умоляла спасти Керна. В дверь начали скрестись и стучать. Потом сильно ломиться. Под мощными ударами она немного поддалась, в щель между косяком и дверью протянулись несколько паучьих лап. Рябой и Чингиз вместе ударили по ней ногами, захлопывая обратно, и с хрустом отсекая жуткие конечности. В коридоре громко зашипели.- Эх, прав был Керн, - сказал Рябой, покосившись на Веру, безудержно рыдающую в грудь Карасю - огнемёт бы не помешал.Карась услышал его слова. Отлип от девушки, подошёл к стеллажам, стал изучать содержимое. Бутылка растворителя нашлась быстро, и так же быстро был изготовлен зажигательный снаряд. Взяв его наизготовку, Карась встал у двери, приготовив магниевый осветительный факел для розжига. Рядом встал Рябой, подняв дробовик. Чингиз быстро отодвинул верстак, и распахнул дверь. Ружьё пару раз бабахнуло, посылая во тьму заряды картечи. Следом полетела пылающая бутылка с адским содержимым, и дверь снова закрыли. Сквозь щели было видно, как там полыхнуло, языки пламени проскользнули обратно в помещение, но Карась держал наготове найденный здесь же огнетушитель. Чёрный едкий дым наполнил комнату, от запаха горелой плоти и резины першило в горле. Люди обмотали лица банданами, чтобы хоть как-то можно было дышать, но всё равно, от кашля выворачивало лёгкие.- Не наклоняйтесь, внизу углекислый газ! – крикнул Карась. – Огонь кислород сжирает, а вентиляция не работает. Экономим воздух!Все старались меньше дышать, даже Вера пыталась взять себя в руки и приглушить истеричные всхлипы.Наконец, снаружи, наступила тишина. В самый раз, потому что дышать уже было практически нечем. Окатили из огнетушителя дверь, чтобы остудить, осторожно открыли. В тёмном узком коридоре не осталось ничего живого. И паутины тоже. Стены покрывала чёрная копоть и сажа, краска на них вспучилась и обгорела. От них веяло жаром. На потолке, из-под обгоревшей изоляции, блестели оголённой медью кабели. В отдалении они ещё продолжали гореть, капая на пол шипящими огненными сгустками. Свет фонарей увязал в жирном чёрном дыму, который стелился над полом, ограничивая видимость метров на пять. Невыносимо воняло гарью и жжёной резиной, но, тем не менее, сюда поступал кислород, можно было отдышаться.Несколько прожаренных паучьих трупов живописно украшали пол. Рябой выглянул в коридор, ведущий к выходу из бункера, скомандовал:– Чингиз! Выводи Веру наверх! Свой ПНВ отдай Карасю. Прорывайтесь на поверхность, выходите из деревни и ждите нас у указателя. Карась, мы с тобой за Керном. Рейнджеры своих не бросают!Чингиз кивнул, и протянул Карасю очки ночного видения, а Вере автомат Варяга. Та взяла оружие, вытирая слёзы.- Найди Кирилла, командир. Умоляю!- Найду, красавица, твоего хахаля. Ты, главное, выберись отсюда. Карась, за мной!Стремительный бег по коридору, необычно ярко-зелёному в окулярах прибора ночного видения. Тоннель вывел к лифтам и аварийной лестнице. Лифты, само собой, не работали. Двери их оказались распахнуты, но кабин на этаже не было. Лишь затянутые паутинными полотнищами прямоугольные бездны. А вот выход на лестницу был заперт. Дверь открылась от пары мощных пинков. Внутри чисто, паутины нет. Это уже радовало.- Давай вниз. Больше некуда. Я думаю, его утащили через шахту лифта.Позади послышались автоматные очереди, и хлопки СВД.- Уверен, прорвутся. – пробормотал Рябой, отвечая на немой вопрос Карася.Начали спуск по лестнице. Внезапно шахта содрогнулась от взрыва гранаты наверху. С потолка осыпалась пыль.- Прорвутся. – уже скорее для себя пробормотал Рябой.На следующем этаже, сквозь окошко в двери оглядели коридор. Тут паутины не было. Это вселяло надежду, что пауки сюда не добрались, и возможно есть шанс найти выживших. Выломали дверь, выглянули наружу. Входы в лифты тут были закрыты. Это объясняло изолированность этажа от остальных. Судя по всему, здесь располагались жилые помещения. В больших комнатах рядами стояли двухъярусные кровати с синими шерстяными одеялами. Всюду на тумбочках и в них, личные вещи. В одной из дальних комнат обнаружили выживших. Точнее их тела. Два мужчины и одна женщина в армейских комбинезонах с простреленными головами. Ещё один бедолага раскачивался в петле под низким потолком. Причина их самоубийства прояснилась после осмотра комнат. Ни запасов еды, ни воды, ни боеприпасов обнаружено не было.Ещё в одном просторном помещении, выложенном белоснежным кафелем, оказался медицинский бокс. Тут на столах из нержавеющей стали лежало ещё несколько тел, накрытых чёрным полиэтиленом. У большинства были распухшие, почерневшие, растекшиеся как желе тела, чем сразу напомнили ногу Варяга, укушенную пауком. Рядом с ними валялись шприцы и с десяток коробок с ампулами. По надписям на картоне, стало понятно, что тут были несколько видов противоядий от укусов змей и ядовитых насекомых. Видимо медики боролись до конца, пытаясь найти средство, нейтрализующее действие ядовитых укусов.Тут же обнаружилась пара распотрошённых паучьих трупов с вырванными клыками. Рядом на столике лежало несколько шприцов, наполненных белесой мутной жидкостью. Рябой в задумчивости остановился перед ними.- Как думаешь, у них получилось найти противоядие?Карась пожал плечами.- Может и получилось. Мы-то, как об этом узнаем?Рябой взял один шприц в руки, повертел.- Эх, была – не была! – с этими словами вогнал иглу себе в вену и махом влил в кровь всё содержимое. – Им без надобности, а нам вдруг, да и поможет. Давай, тоже вколи себе. Всё одно, лучше, чем от паучьего яда подохнуть, как Варяг.Карась с сомнением посмотрел на протянутый шприц. Потом вдруг решился, и вколол себе тоже.- Будь, что будет. Два раза не умирать.Несколько минут прислушивались к ощущениям. Немного кружилась голова и мутило. Но этим, вроде, и ограничилось. Вернулись на лестницу. Огляделись. Тишина.- Идём ниже. – прошептал Рябой. – Тут нам уже делать нечего.- Командир, признайся. Мы же здесь не из-за радиоузла?Рябой остановился. Посмотрел в глаза Карасю, отвёл взор.- Ты прав. Радиоузел лишь одна из причин. Это уже не первая застава, с которой мы потеряли связь. Просто здесь важный ретранслятор. Вот командование и решило убить двух зайцев сразу, отправить отряд, чтобы разобраться, в чём дело, и по возможности ликвидировать опасность.- Даже ценой жизни всего отряда? – в душе поднималась волна гнева.- Даже ценой жизни. – ответил Рябой устало. – Рейнджеры не обсуждают приказы, они их выполняют. Хотя, я, как мог, пытался избегать последнего пункта. Думал, сумею вывести отряд, и просто доложить о случившемся.В зелёном свечении окуляров ПНВ он выглядел дряхлым стариком. Рыжая борода казалась седой. Груз ответственности за жизни членов отряда сгорбил его сильную спину, и Карась мог поклясться, что заметил на щеке командира слезу.Продолжили осторожно спускаться, внимательно прислушиваясь. Наверху стрельба давно утихла. Карась молил про себя, что бы Чингизу и Вере удалось выбраться. Он понимал, что у него с Рябым шансов совсем мало. Даже если они найдут Керна. Было уже не страшно. Страх просто выгорел вместе с адреналином. Только ощущение обиды, что первый его рейд станет и последним. И ещё совсем не нравилась перспектива стать кормом для пауков-переростков. Уж одну гранату он точно прибережёт для себя на такой случай.Через окошко в двери следующего этажа открывался вид на большое, просторное, слабоосвещённое помещение. Скорее всего, раньше тут был спортзал. Теперь же здесь находилось Гнездо. Никакого сомнения, это было оно.Довольно большое, по сравнению с тесными коридорами бункера, помещение, чьи стены скрывались за густыми паутинными полотнами. С потолка, жуткими новогодними гирляндами, свешивались многочисленные коконы с явно человеческими жертвами. Некоторые из них сочились чёрной густой жижей. Там же под потолком перемешались с места на место таинственные источники света. Приглядевшись, люди заметили, что его излучают большие, с ладонь, насекомые, похожие одновременно на пауков и на червей. Их длинные, бледные извивающиеся тела сияли холодным, тусклым, зелёным свечением.«Это же, как муравейник!» - догадался Карась. «Только с пауками. Вот эти, кишащие повсюду большие твари – наверняка фуражиры, или охотники. А вон те, человекоподобные химеры, рядами замершие вдоль стен – солдаты и охранники. Каким-то образом пауки научились внедрять своё ДНК в клетки человека, что бы превращать их в себе подобных. Скорее всего, приспособили какой-нибудь вирусный мутаген. Но если это Гнездо, значит, по правилам, должна быть матка или Королева!».В глубине помещения что то мерзко колыхалось. Настроил окуляры прибора ночного видения, пригляделся и вскрикнул. Огромная, безобразно раздутая, восьминогая, волосатая паучья туша. Брюхо пористое, словно гигантская губка, и в каждой лунке беспомощно копошится мягкое маленькое многоногое существо, потомство матери-паучихи. Ещё одни бледные насекомые ползали по этой пористой горе плоти, время от времени вынимая то одного, то другого детёныша, и унося куда-то в темноту тоннелей. Но страшнее всего было не это. Ужас и шок вызывало то, что у исполинской паучьей фигуры вырастало на месте головы.Это был какой-то гротеск. Безумная карикатура на кентавра. Порождение бреда из мифов. Паучье тело венчал явно человеческий торс, который можно было бы принять за женский, если бы не покрывающая его жёсткий щетинистый хитин. Руки длинные, с двумя локтями, и пальцами, похожими на лапы насекомого. Безобразная голова только в нижней части походила на человеческую. Над восемью чёрными холодными глазами колыхалась огромная полупрозрачная опухоль, в глубине которой, словно в банке с формалином на витрине какого-то анатомического музея, плавали в жидкости два огромных полушария мозга.- Матерь Божья. – прошептал возле уха Рябой. – Что это за страшилище?- Это Королева пауков. Смотри, какой у неё мозг. Скорее всего, она умеет управлять другими пауками при помощи мыслей. Видишь, как неподвижно стоят вон те, которые на людей похожи?- Ну, это ты загибаешь.Помолчали.- И откуда такая тварина взялась? – прошептал Рябой.- Мутация, очевидно. Хотя, каким образом могли слиться гены человека и паука, ума не приложу. До Жатвы была такая фантастическая история, «Спайдермен» называлась. Комиксы, фильмы. Очень популярная тема была. – Рябой кивнул, показывая, что знает, о чём речь. - Там парня паук укусил, и он обрёл какие-то суперспособности. Но то была фантастика для школьников, не имеющая ничего общего с наукой. Так что вряд ли тут можно применить такую версию.- Помню, в детстве, - продолжил Карась – читал книгу. «Мифы Древней Греции». И была там история про одну ткачиху. Она соревновалась с Афиной в ткацком деле, но вышла ничья. Тогда ткачиха начала хвастать, что она всё равно лучше. За это богиня её наказала. Превратила в паучиху по имени Арахна. Эта тварь будто со страниц этой книги. Наполовину женщина, наполовину паук.Вновь замолкли, наблюдая за непрекращающимся движением в зале за дверью.- Что делать будем, командир?- Мы должны уничтожить это отродье, вместе с их гнездом. По плану, вроде, на нижнем этаже склад боеприпасов есть?- Вроде да. Недалеко от генераторов. Думаешь его бабахнуть?- Точно. Одной гранаты будет достаточно. Там ещё цистерны с соляркой и керосином есть, заодно и прожарим всё тут. Но кому-то придётся пожертвовать собой. Это билет в один конец.- Это должен сделать я! – Карась повернулся к командиру.- Нет. Это моя забота. Твоё задание – отыскать Керна. Если в течение двадцати минут не находишь, покидаешь это место, разыскиваешь Чингиза с Верой и возвращаетесь на базу. На эвакуацию из бункера даю тебе ещё десять минут. Всё понял?- Командир, не нужно, давай я…- Рейнджеры приказы не обсуждают, а выполняют! Всё ясно?Карась отвёл взгляд.- Есть.- Тебя как хоть зовут по настоящему? – смягчил тон Рябой.- Андрей.- Оп-па! Тёзка значит. Ну, приятно познакомиться! А родные у тебя есть?- Нет никого. Потому и пошёл в Рейнджеры.- Похвально. Что ж. Большая честь служить с тобой, Рейнджер!- И мне, командир.Внезапная суета в зале за дверью привлекла их внимание. Справа, скорее всего из открытой двери лифтовой шахты, группа пауков тащило что-то закутанное в паутинный кокон. Что-то слабо шевелящееся в неверном свете живых фонарей. Проглядывала знакомая камуфляжная форма, светлые волосы волочились по полу.- Вера! – рванулся, было, Карась. – Они схватили Веру!Рябой удержал его.- Стой! Мы ей уже не поможем!Но Карась и сам уже видел синюшное, распухшее от паучьего яда лицо девушки, колыхающееся, словно желе и истекающее почерневшей кровью из глаз, носа и ушей. Она была ещё жива, но, безусловно, ей был конец. Её голова слабо мотнулась и глазное яблоко выпало из глазницы, кровавым шариком повиснув на нерве. Карася замутило. Он отодвинулся от окна. Ему не хотелось видеть, что случится дальше. Внезапно вверху, на лестнице, послышалось быстрое клацанье и шипение.- Чёрт, мы дверь за собой не закрыли! – только и успел крикнуть Рябой, и их захлестнула хитиновая волна больших многоногих существ. Карась упал, ударился головой о пол и потерял сознание.Очнулся он от боли. Болело тело, раскалывалась голова, ныли затёкшие конечности. Попытался поменять позу, не получилось. Его что-то удерживало. С трудом открыл глаза. Он лежал на твёрдом полу в каком-то бетонном помещении. По потолку лениво ползало несколько светящихся пауков, и от вида их извивающихся, словно черви, тускло сияющих тел, накатывала тошнота. Стены и потолок, будто обклеены обоями, но их вид был очень странным, вызывающим отвращение. Рядом кто-то судорожно закашлялся. Карась повернул голову.- Керн! Ты жив! Как ты?!Товарищ лежал в паре метров, его руки и ноги были примотаны к полу паутинными бандажами. От одежды на нём оставалось несколько лохмотьев. Бледная как мел кожа блестела от пота. По всему телу кровоточили круглые парные ранки, похожие на укусы змей. Он не ответил Карасю, и даже не повернул головы, лишь снова закашлял. Его всего сотрясала мелкая дрожь, как от озноба. Что-то ползало по его телу, по ногам, рукам, выползло на свет. Тут желудок Карася скрутила тошнота, и начали сотрясать рвотные спазмы. На глазах парня большой, с ладонь, полупрозрачный паук, внутри которого плескалась различимая зеленоватая жижа, вонзил в вену Керна два, похожих на иглы шприца, клыка. Жидкость из брюшка многоногой твари потекла в тело человека.Резкая боль в левой руке вывела Карася из ступора. Он перевёл взгляд, и увидел такого же прозрачного паука на своём обнажённом теле. И ещё одного. И ещё. Они медленно переползали по телу, тщательно выбирая место для своего дьявольского укуса. Карась начал биться и рваться, но прочные паутинные бандажи не отпускали. Взгляд метался по сторонам, ища способ освободиться, и когда один из живых фонарей осветил оклеенную стену, Карась закричал. То, что её покрывало оказалось человеческой кожей. Изорванные лоскуты, с множества тел, в которых по прежнему угадывались очертания их бывших владельцев, глазели на него дырами глаз и разевали пустые рты. Словно резиновые маски из магазина страшных товаров, или коллекция маньяка-потрошителя.Карась кричал долго, до хрипоты, даже не смотря на то, что горло пересохло и драло, как наждаком, пока его тело пронзали укол за уколом. Потом он потерял сознание.Очнулся от того, что всё тело горело. Казалось, по венам течёт не кровь, а кипяток или соляная кислота. Перед глазами всё плыло, во рту ощущался привкус крови. Прозрачные твари куда-то пропали. Керн всё так же был рядом, хрипло и часто дышал, постанывая с каким-то металлическим скрежетом. По его виску катились кровавые слёзы.Карась лежал, пытаясь судорожно оценить ситуацию, прорабатывая варианты спасения. Но всё было тщетно, паутинные бандажи держали крепко. Он думал о судьбе Чингиза и Рябого. Надеялся, что им удалось спастись. Хотя то, что бункер всё ещё не взлетел на воздух, наводила на неутешительную мысль о гибели командира. Про смерть Веры и вовсе вспоминать не хотелось.Что-то начало происходить с Керном. Он вдруг стал биться в конвульсиях, тело его изгибалось и металось как в эпилептическом припадке. Сквозь кожу что-то явно начинало прорываться, растягивая её изнутри. Во все стороны брызнула кровь и зелёная жижа.Там, где у Керна была рука, теперь из плеча торчали две коленчатые лапы с клешнями на концах, вместо двух ног стало четыре, а голова превратилась в жуткую восьмиглазую морду с двумя большими подвижными клыками вместо рта. Тварь сбросила с себя пустую человеческую кожу, как бабочка сбрасывает кокон, затрещала конечностями, распрямляя и расправляя их. Посмотрела на распятого, на полу, Карася. Тот заорал, невзирая на боль и сухость в горле. Всплеск адреналина придал сил, и от сильного рывка рука освободилась из паутинных пут. Но паучья тварь отвернулась, потеряв интерес к человеку, и направилась было к выходу. Внезапно на пороге возникла ещё более кошмарная, сияющая невыносимым светом, фигура. Раздался громовой удар, и монстра разорвало пополам. Рябой опустил дымящийся дробовик, поглядел на Карася. В другой его руке ослепительным пламенем искрился и шипел магниевый осветительный факел. Выглядел командир поистине ужасно. Оборванный, в крови, половина лица распухла и почернела от паучьего яда, глаз заплыл кровью, рыжая борода пропиталась красным. Он скалился жуткой перекошенной улыбкой, произнёс невнятно, еле шевеля губами:- Жив, Андрюха! Если бы не заорал, хрен бы тебя нашёл.- Командир. Рад тебя видеть. Освободи меня скорее, пока сюда не нагрянули другие твари.Рябой откинул факел, вынул нож, дохромал до парня. С трудом наклонился и перерезал путы на руках. Потом отдал нож:- Дальше сам, сынок. Я немного не в форме. Керна, к сожалению, я так и не нашёл.- Нашёл, командир. – Карась выразительно кивнул головой на безобразные останки паучьего монстра.Рябой оглянулся на них, потом посмотрел на залитые кровью лохмотья кожи. По выражению на остатках его лица стало ясно, что он всё понял.- Мать! Мать! Мать!!! – ругался он, пока Карась с трудом освободил ноги, и кое-как, пошатываясь, встал.- Есть что попить, командир?- Да, конечно. – Рябой рассеянно снял с пояса флягу, протянул парню. Тот жадно присосался к ней, допивая остатки воды. – А вот с едой напряги, извиняй, всё у Керна было. – кивок в сторону паучьих останков - С медициной тоже не помогу. Я себе вколол всё, что в аптечке было. Ствол вот есть. Нашёл на этаже.В руку Карасю лёг тяжёлый пистолет ТТ. Рябой продолжал напутствовать:- Заряжен полностью. Ещё и гранатку дам. Всё-таки, тебе досталась лотерея, взорвать всё здесь к чертям собачьим. Я уже не смогу, немного мне осталось. Ну, и дробовик возьми. Правда, патронов к нему не много, но и это, как никак, а помощь. Спуститься то всего на один этаж нужно.Карась слышал его как сквозь вату, в голове шумело, наползали какие-то странные неуловимые голоса, несущие бессмыслицу. Сильно мутило, перед глазами двоилось и расплывалось, по венам струилась жгучая кислота, органы внутри, казалось, неведомая рука перемешивала огромной ложкой. Они то сворачивались в тугие узлы, то растягивались, и это были очень странные ощущения.Рябой выглядел не лучше. И даже ещё хуже. Его вдруг стало рвать кровью. Потом он привалился к стене, сполз на пол.- Спёкся я, сынок. – вытер он окровавленный рот рукавом. – Теперь только на тебя надежда. Но у тебя есть выбор. Можешь уйти отсюда, добраться до Базы, всё объяснить и привести сюда подкрепление.- Нет, командир. Рейнджеры выполняют задание, а не оспаривают. Всё сделаю. Мне, скорее всего, тоже немного осталось, буду скоро как Керн. Может, только та бурда, что мы вкололи, и спасает меня от превращения.Рябой промолчал, закрыв единственный целый глаз, словно задремав. Потом взглянул на парня.- Иди, сынок. За меня не беспокойся, у меня ещё одна граната есть. Не видать им мою тушку в своём меню. Да! Факелы вот возьми! Темень там повсюду. Ещё штуки четыре осталось, до нижнего этажа хватит.Карась помог снять командиру тактический жилет, чтобы удобнее было нести всё снаряжение. Достал из подсумка гранату, вложил в ладонь Рябому.- Рад был служить с тобой, сынок. – чуть слышно ответил тот.- И я, командир.После этих слов Карась зажёг один из факелов, и шагнул в заполненный паутиной коридор. Блин! А куда идти? Рябой ему не объяснил, как найти лестницу. Но возвращаться было уже опасно, командир вот-вот может воспользоваться гранатой. Наугад выбрал правое направление и как мог, быстрым шагом, направился туда. Секунд через десять позади оглушительно бабахнуло, коридор вздрогнул, запорошил голову и глаза пылью и бетонной крошкой. Нужно как можно быстрее покинуть этот этаж, пока сюда вся паучья армия не сбежалась!Внезапное головокружение заставило остановиться. Голоса в голове стали явственнее, в особенности один, который куда-то звал и что-то приказывал.Карась тряхнул головой, сбрасывая морок, с усилием толкнул своё тело вперёд. Нужно идти, нужно идти, идти…Внезапно, он понял, где находится лестница, словно он уже был здесь, проходил не раз этими коридорами, видел эти стены. Или… чувствовал? Он не мог этого объяснить, что-то вроде ощущения дежавю, воспоминания давнего забытого сна, неясного наваждения. Карась ощущал, что сияние факела слишком слепит глаза, вызывая в них жгучую резь. Он как можно дальше отстранял руку, держащую магниевую шашку, но всё равно, было нестерпимо ярко.Впереди возникало какое-то шевеление, но при приближении человека оно расступалось в стороны, удалялось в глубины коридора, словно избегало света. Тусклыми горстями угольков вспыхивали многочисленные глаза, но тотчас гасли, стыдливо прячась в темноту. Не слухом, а словно сознанием, улавливался многоголосый шёпот, обсуждающий незваного гостя на непонятном шипящем языке.Вот она и лестница, Карась остановился передохнуть. Сплюнул скопившуюся во рту кровь. В алом пятне плевка белело несколько зубов. Факел потух, пришлось зажечь новый, болезненно зажмурив глаза от невыносимого жгучего света. Один из голосов в голове стал явственней. Глубокий, женский, властный. Карась усилием воли противился ему, начав спуск на последний этаж. Всего два пролёта, несколько десятков ступеней, так рядом. Шаг, ещё шаг. Голос в голове был всё яснее и всё громче, заглушая все остальные. Он звал, он требовал, он уговаривал. И он становился всё понятнее, шипящие слова наполнялись смыслом, подчиняли волю.Карась вынул из подсумка гранату, сжал в руке. Ещё немного. Ну же, совсем рядом, вон, дверь, ведущая на этаж, а там и до складов рукой подать. Протянул руку, что бы открыть замок, и замер.В голове теснились странные мысли, необычные ощущения и необъяснимые чувства. Перед глазами возникали фантастические видения и образы миров, состоящих из одних только паутин. Ажурные сети простирались во всех направлениях, пронизывали всё пространство вокруг, и это было величественно и прекрасно, они такие удобные, и мягкие. Эти миры воспринимались так реально, ярко, красочно, и настолько широко и объёмно, будто видимые больше чем двумя глазами. Паутина сияла волшебным светом, играла самыми необыкновенными цветами, звучала сказочными нотами струнных инструментов, и это было восхитительно, душа начинала отзываться и петь в унисон, хотелось стремительно мчаться по этим нитям. Рядом, по этим бесконечным сетям, легко и свободно, скользили изящные многоногие тени, ловкие и грациозные. Они взирали на человека всеми восемью глазами и от них исходили приветственные флюиды, словно они встретили старого, но давно не видимого друга. Вокруг стало так тепло и уютно. Он наконец дома, среди своих, среди семьи.Граната, бесполезным куском металла, выпала из пальцев и зазвенела по бетону, покатившись в угол. По щеке скатилась алая слеза. Человек стоял, внимая голосу, звучащему в голове, и наконец, отозвался:- Я иду к тебе, Арахна.***Шесть бойцов в камуфляжных комбинезонах остановились у ржавого указателя с надписью «ВЫСОКАЯ ГОРКА». Они в недоумении глядели на опутывающую его и бурелом вокруг, густую паутину. Стояли, совещаясь и решая, что делать дальше. Внезапно один из членов команды закричал:- Эй! Тут человек!Найденный выглядел очень жутко. Молодой парень, весь в лохмотьях, бледное как мел тело покрыто ранками, похожими на укусы змей. Волосы вырваны целыми прядями, кожа обвисала складками, словно чужая одежда большого размера, глаза заплыли кровью. Он стоял молчаливо, будто пребывая в шоке, не отвечая на вопросы, и вообще не реагируя на окруживших его людей.- Я его знаю! – сказал вдруг один из членов отряда. – Это инженер из команды, которая пропала неделю назад! То ли Ёрш, то ли Карась его звали. Точно, Карась!Медик, как мог, обработал ему раны, вколол витамины и противошоковое. Потом пострадавшего завернули в плащ-палатку. Тот вёл себя словно зомби, послушно выполняя всё, что от него требовали.- Нужно срочно доставить его на Базу! Возвращаемся! – махнул рукой командир.Все суетливо засобирались в обратный путь, уложили найденного человека на импровизированные носилки из жердей и брезента и побрели обратно в лес.Карась лежал глядя в небо абсолютно чёрными глазами, и беззубо улыбался. А по щекам у него катились кровавые слёзы.

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